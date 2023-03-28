В офисе Зеленского назвали желаемым финалом войны «обрушение российской государственности»

Советник главы офиса президента Украины озвучил желаемый для киевского режима исход вооруженного конфликта как "исчезновение России и ее руководства с карты человеческой цивилизации" либо, как минимум, осуждение правительства РФ к "пожизненным срокам".
В ходе интервью украинскому информационному агентству УНИАН советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что оптимальным сценарием завершения войны для киевского режима является "тотальный проигрыш России и обрушение нынешней российской государственности".
Подоляк также предположил, что украинская армия при поддержке Запада сможет вернуть Украину в границы по состоянию на 1991 год, то есть, захватить присоединившиеся к России после проведения референдумов регионы, включая Крым и Донбасс. После предполагаемой победы киевский режим намерен получить репарации, а также "поднять вопросы, касающиеся зоны как трансграничной демилитаризации, так и в целом демилитаризации России".
Советник главы офиса Зеленского также назвал "опасной историей" контроль российских властей над ядерным арсеналом и предположил распад России на несколько независимых государств.
Подоляк при этом отметил, что украинская армия не намерена переходить границы 1991 года, и выразил надежду, что война завершится с выходом на границы, существовавшие после выхода Украины из состава Советского Союза.
Подобные заявления представителей киевского режима в очередной раз свидетельствуют об экзистенциальной угрозе для России, осуществляемой странами Запада посредством подконтрольного им киевского режима.