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В офисе Зеленского назвали желаемым финалом войны «обрушение российской государственности»

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В офисе Зеленского назвали желаемым финалом войны «обрушение российской государственности»

Советник главы офиса президента Украины озвучил желаемый для киевского режима исход вооруженного конфликта как "исчезновение России и ее руководства с карты человеческой цивилизации" либо, как минимум, осуждение правительства РФ к "пожизненным срокам".


В ходе интервью украинскому информационному агентству УНИАН советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что оптимальным сценарием завершения войны для киевского режима является "тотальный проигрыш России и обрушение нынешней российской государственности".

Подоляк также предположил, что украинская армия при поддержке Запада сможет вернуть Украину в границы по состоянию на 1991 год, то есть, захватить присоединившиеся к России после проведения референдумов регионы, включая Крым и Донбасс. После предполагаемой победы киевский режим намерен получить репарации, а также "поднять вопросы, касающиеся зоны как трансграничной демилитаризации, так и в целом демилитаризации России".

Советник главы офиса Зеленского также назвал "опасной историей" контроль российских властей над ядерным арсеналом и предположил распад России на несколько независимых государств.

Подоляк при этом отметил, что украинская армия не намерена переходить границы 1991 года, и выразил надежду, что война завершится с выходом на границы, существовавшие после выхода Украины из состава Советского Союза.

Подобные заявления представителей киевского режима в очередной раз свидетельствуют об экзистенциальной угрозе для России, осуществляемой странами Запада посредством подконтрольного им киевского режима.
Автор:
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:32
    +3
    Да уж..А сами не обрушат свою государственность?Штаны порвутДа,и насчет границ.Мы тоже не намерены Переходить границу в районе Измаила,Чопа и Львова
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:35
    +4
    Вот что весна с людьми делает, ну это относится уже к медицине, комментировать могут разве что профессиональные психиатры. Причем год назад диагноз был совсем другой....прогресс на лицо.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:42
      +1
      Ничего подобного.Диагноз этот был поставлен давно.С распада СССР..Да и не прогресс это ,а неблагоприятный для них прогроз yes
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:37
    +3
    у них как дела херово идут они сразу такую пластинку включают..
  4. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 14:38
    +3
    Все понятно.. еше не вмерла украина
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:39
    +2
    Интересно, что будет с этими людьми, когда конфликт закончится. Запросят убежище в США или странах ЕС, как немцы после второй мировой?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:40
    +2
    Свежо предание да верится с трудом. А вот крах украинской государственности гораздо реалистичнее.
  7. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 14:40
    +1
    Этих шмар смысла нет цитировать. Лохотрон.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:42
    +1
    Ни чего нового ,Гитлер тоже верил в свою победу ,пока не отравился и не пустил пулю себе в голову.
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:45
    +1
    Комментарии, как говориться, излишни. sad
  10. AVA77
    AVA77 Сегодня, 14:45
    +1
    Пускай же говорят собаки:
    "Ай, подоляка! знать она сильна,
    Что лает на Слона!"
  11. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 14:49
    0
    Этот что ли Геббельсяк из Жмеринки?
    У них на Геббельсов урожай нынче.
    А вот на Ганнибалов не густо.
  12. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 14:50
    +2
    Хотелось бы знать, почему мы не можем озвучить столь же конкретно желаемый для нас итог ...э-э, боевых действий.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:56
      0
      Видно сами пока на знают что считать победой, и это проблема, дезориентирует людей.
  13. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 14:51
    0
    Для украинского народа оптимальним будет обрушение укронацисткого режима.
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:53
    0
    Вот и молодец, что подтверждает враждебную сущность украинства и украины - государства, которого никогда не было. Украина должна стать кем и была - Малороссией.
    Роза Люксембург в споре с Лениным утверждала: Украинский национализм в России был совсем иным, чем, скажем, чешский, польский или финский, не более чем простой причудой, кривлянием нескольких десятков мелкобуржуазных интеллигентиков, без каких-либо корней в экономике, политике или духовной сфере страны, без всякой исторической традиции, ибо Украина никогда не была ни нацией, ни государством, без всякой национальной культуры, если не считать реакционно-романтических стихотворений Шевченко
    Буквально так, как если бы в одно прекрасное утро жители "Ватерканте" вслед за Фрицем Рейтером захотели бы образовать новую нижненемецкую нацию и основать самостоятельное государство!
  15. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:54
    +1
    А наше руководство все желает с ними договориться....
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:54
    0
    Что то мне подсказывает что Подляка своей смертью не помрёт.Наши танкисты в Великую Отечественную иногда давили в отступающих обозах ,явно офицерские машины немцев.Я не против что бы повторилась Корсунь Шевченковская бойня.Когда командир полка проезжая мимо разгромленного немецкого обоза ,остановился у застрявшей САУШки и сказал экипажу: Мясники ,машину почистить и догонять часть!
  17. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:55
    0
    Михаил Подоляк подчеркнул, что оптимальным сценарием завершения войны для киевского режима является "тотальный проигрыш России и обрушение нынешней российской государственности".

    Такое обрушение неминуемо придавит многих из наших самоуверенных соседей с длинными языками.
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:56
    0
    В свете всего вышеизложеного для России есть только один приемлемый результат: полное уничтожение нацисткого государства на территории Украины; суд над нацисткими преступниками, от Зе до последнего, самого мелкого нациста; выход России на её естественные границы по линии Днепра: Киев и черноморское побережье тоже должны отойти РФ.
  19. Седов
    Седов Сегодня, 14:57
    0
    "Фантазёр, ты меня называла". Больше сказать нечего.
  20. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 14:58
    0
    Часто пишут что воюют русскоязычные с востока Украины, или вернее русские против русских, так почему на линии фронта русские убиваю русских, а по центру решения в Киеве, где сидят нацисты не стреляют? Собака без головы жить и лаять не может.
  21. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:59
    0
    В офисе Зеленского назвали желаемым финалом войны «обрушение российской государственности»

    Странно что с такими мыслями они ещё дышат, но видимо так для нашей власти удобнее...