"Госдеп США выступил за создание «гибридного трибунала» над руководством РФ"

Есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобной институции

На Западе продолжают с подачи киевского режима разгонять тему создания военного трибунала над руководством РФ по факту «военных преступлений», якобы совершенных российскими военнослужащими на Украине. Ранее Международный уголовный суд в Гааге выписал ордеры на «арест» президента России и детского омбудсмена за «принудительную депортацию украинских детей». Примечательно, что руководители ряда стран, подписавших Римский статут (на его основании действует МУС) уже заявили, что отказываются выполнять это нелегитимное предписание.В свою очередь, киевские власти давно и настойчиво призывают своих западных союзников создать международный трибунал, причем на основании мандата ООН, дабы «привлечь к ответственности руководство РФ за военные преступления против украинского народа». Однако с формированием такого судебного учреждения у Киева, похоже, все пойдет как минимум не очень гладко.Посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепартамента США Бет ван Скаак выступила с заявлением, в котором высказалась против создания международного трибунала по «военным преступлениям России на Украине» с легитимаций на уровне ООН. Вместо этого в Госдепе предложили Киеву сформировать «гибридный специальный трибунал» в рамках украинской судебной системы, «но с привлечением международных специалистов».В Госдепе полагают, что попытка создать трибунал на уровне ООН может провалиться при голосовании по соответствующей резолюции на Генассамблее. Не исключено, что в Вашингтоне опасаются создать прецедент, после которого уже действующие и отставные политики США могут быть привлечены к международной ответственности за реальные, а не надуманные, преступления против человечности, совершенные Штатами за последние десятилетия в различных частях мира.— заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.При этом располагаться этот судебный орган может в Европе, что, по мнению Скаак, «в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такой институции». Представитель Госдепа явно лукавит. Ведь появись подобный трибунал где-нибудь на территории Украины, он тут же стал бы законной целью для российских ракет.Идея по созданию именно «гибридного трибунала» не устраивает украинские власти. Ранее против такой формы создания суда выступил глава Офиса президента Украины Адрей Ермак. Он заявил, что без одобрения Генассамблеи ООН «трибунал» не будет обладать полномочиями по снятию международного иммунитета над президентом России и членами правительства, что превратит его в очередной антироссийский междусобойчик по типу Международного уголовного суда в Гааге.Между тем, пока в Киеве и Вашингтоне рассуждают, как бы «привлечь к ответственности» российское руководство, Верховный Суд ЛНР вынес обвинительный приговор 48-летнему уроженцу Донецкой области Артему Бублику. Этот военнослужащий ВСУ в мае прошлого года расстрелял из автомата мужчину для «устрашения жителей домов в Попасной». За реальное, а не надуманное преступление украинского боевика приговорили к 15 годам колонии строго режима, сообщили сегодня в пресс-службах СК РФ и Главной военной прокуратуре.