Военное обозрение
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Госдеп США выступил за создание «гибридного трибунала» над руководством РФ

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Госдеп США выступил за создание «гибридного трибунала» над руководством РФ

На Западе продолжают с подачи киевского режима разгонять тему создания военного трибунала над руководством РФ по факту «военных преступлений», якобы совершенных российскими военнослужащими на Украине. Ранее Международный уголовный суд в Гааге выписал ордеры на «арест» президента России и детского омбудсмена за «принудительную депортацию украинских детей». Примечательно, что руководители ряда стран, подписавших Римский статут (на его основании действует МУС) уже заявили, что отказываются выполнять это нелегитимное предписание.


В свою очередь, киевские власти давно и настойчиво призывают своих западных союзников создать международный трибунал, причем на основании мандата ООН, дабы «привлечь к ответственности руководство РФ за военные преступления против украинского народа». Однако с формированием такого судебного учреждения у Киева, похоже, все пойдет как минимум не очень гладко.

Посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепартамента США Бет ван Скаак выступила с заявлением, в котором высказалась против создания международного трибунала по «военным преступлениям России на Украине» с легитимаций на уровне ООН. Вместо этого в Госдепе предложили Киеву сформировать «гибридный специальный трибунал» в рамках украинской судебной системы, «но с привлечением международных специалистов».

В Госдепе полагают, что попытка создать трибунал на уровне ООН может провалиться при голосовании по соответствующей резолюции на Генассамблее. Не исключено, что в Вашингтоне опасаются создать прецедент, после которого уже действующие и отставные политики США могут быть привлечены к международной ответственности за реальные, а не надуманные, преступления против человечности, совершенные Штатами за последние десятилетия в различных частях мира.

Есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобной институции

— заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом располагаться этот судебный орган может в Европе, что, по мнению Скаак, «в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такой институции». Представитель Госдепа явно лукавит. Ведь появись подобный трибунал где-нибудь на территории Украины, он тут же стал бы законной целью для российских ракет.

Идея по созданию именно «гибридного трибунала» не устраивает украинские власти. Ранее против такой формы создания суда выступил глава Офиса президента Украины Адрей Ермак. Он заявил, что без одобрения Генассамблеи ООН «трибунал» не будет обладать полномочиями по снятию международного иммунитета над президентом России и членами правительства, что превратит его в очередной антироссийский междусобойчик по типу Международного уголовного суда в Гааге.

Между тем, пока в Киеве и Вашингтоне рассуждают, как бы «привлечь к ответственности» российское руководство, Верховный Суд ЛНР вынес обвинительный приговор 48-летнему уроженцу Донецкой области Артему Бублику. Этот военнослужащий ВСУ в мае прошлого года расстрелял из автомата мужчину для «устрашения жителей домов в Попасной». За реальное, а не надуманное преступление украинского боевика приговорили к 15 годам колонии строго режима, сообщили сегодня в пресс-службах СК РФ и Главной военной прокуратуре.
Автор:
Использованы фотографии:
Верховный Суд ЛНР
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27 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:02
    +3
    Продолжайте заниматься рукоблудством..Успехов в этом,мальчики и девочки из Госдепа
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:32
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Продолжайте заниматься рукоблудством..Успехов в этом,мальчики и девочки из Госдепа

      Чем бы дитя не тешилось, лишь бы сиську не просило.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:45
        +1
        Чем бы дитя не тешилось,только не руками. lol
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 16:16
          0
          Госдеп США выступил за создание «гибридного трибунала» над руководством РФ
          одному мне кажется,что это - "казус белли" ? нет ? или утираемся и пляшем?
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 15:05
    +11
    Хм...
    Стесняюсь спросить...
    А не может ли какой-нибудь... Басманный суд... признать Госдеп США - террористической организацией?
    Со всеми вытекающими...
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 15:16
      +3
      Цитата: Смею_заметить_
      А не может ли какой-нибудь... Басманный суд... признать Госдеп США - террористической организацией?

      Скорее спонсорской организацией терроризма... но да, лучше террористами и приговорить к мочилову в сортире
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 15:22
        0
        Только иноагентами.
        -------------------------------------
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:19
      +2
      Вся проблема в разнице этих самых вытекающих. Когда западного деятеля объявляют в розыск на территории России (и Белоруссии) и "арестовывают" его несуществующие российские активы - это одно. А когда российского на территории западного мира и его сателлитов - это как то более болезненно выходит. И активы на западе вдруг обнаруживаются у этого деятеля (речь не о Президенте РФ).
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 15:30
        +1
        Не только активы, у некоторых деятелей даже дети обнаруживаются. Потом на папочек верещат.
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 15:40
          +1
          а некоторых детишек в оборот берут западные спецслужбы ! это не точно но раз начали они то и этим не будут брезговать ! если объявили президента РФ преступником !
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:00
      0
      Басманный суд такой чушью не занимается request belay Он,эти судейские,больше на своих граждан заточены..А тут амерзцы.Кабы чего не вышло...А то вдруг,надо в Майами на пляжик позагорать...
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:05
    +5
    Лучшим ответом ушлепкам будет антиколониальная коалиция.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:06
    +3
    Решения Генассамблеи ООН не обязательны к исполнению! lol А через СБ ООН они не пройдут.США как чёрт ладана боится третьей мировой,поэтому и назначает мальчиками для бить то Гаагу то Киев! amМеждународные хулиганы.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:07
    +6
    появись подобный трибунал где-нибудь на территории Украины, он тут же стал бы законной целью для российских ракет.

    До сих пор законными целями не стали ни офис окраинского президента, ни окраинский генштаб, с чего бы вдруг трибунал стал? no
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:35
      +3
      Цитата: Аль Манах
      До сих пор законными целями не стали ни офис окраинского президента, ни окраинский генштаб, с чего бы вдруг трибунал стал?

      Так офис президента и Генштаб находятся не в Киеве, а в Вашингтоне.
  6. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 15:10
    +3
    в Киеве и Вашингтоне рассуждают, как бы «привлечь к ответственности» российское руководство
    Историю пишут победители, и привлекают к ответственности тоже победители. И это не Украина с НАТОй. Большое, почти недостижимое счастье будет для Зеленского если его, как Наполеона сошлют на Эльбу, а не повесят, как некоторых (не всех, к сожалению, вот и вылезли их последыши) нацистских преступников.
  7. james
    james Сегодня, 15:13
    +2
    А в ответ Россия как всегда молчит и проигрывает инфовойну. Где информации о создании трибуналов по Ираку, Ливии, Сирии, Югославии, Афганистану. Где трибуналы по колониальной политике европы и англии уничтоживших сотни миллионов людей (коренное население сев. и южн. америк, индии, китая, австралии и т.д.) И совем это не полный перечень преступлений западной цивилизации в отношении других народов. Где требования по возмещению ущерба интервенции в годы гр. войны. Россия царские долги погасила, а они свои ?
  8. Сплин
    Сплин Сегодня, 15:16
    +6
    "Госдеп США выступил за создание «гибридного трибунала» над руководством РФ"
    Надо поменять две буквы в этой фразе:
    Госдеп США выступил за создание «гибридного трибунала» ПОД руководством РФ
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:37
    +1
    это объявление войны ! вы забыли как было в Ираке или как было в Югославии ! значит есть какой то у них план !
  10. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 15:37
    +1
    Если кого и надо отправлять на скамью трибунала, так это прежде всего нынешнюю украинскую власть и их западных кураторов!
  11. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 15:40
    0
    Госдеп о трибунале над собой должен думать, а не над кем-то еще. Еще мы не слушали рэкетиров о том, кого надо судить, а кого не надо. За собой пусть следят, чтобы трусы сзади не порвались. Ой, это, видимо, неполиткорректно...местами нетолерантно даже...
  12. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 15:44
    +1
    Такое ощущение, что они изо всех сил пытаются заставить российское руководство воевать, хотя бы из чувства самосохранения.
    Зря стараются, не на тех напали.
  13. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:46
    0
    На Западе продолжают с подачи киевского режима разгонять тему создания военного трибунала над руководством РФ
    Склоняюсь в сторону что трибунал будет, но не НАД руководством РФ, а ПОД руководством РФ...
  14. svp67
    svp67 Сегодня, 16:06
    0
    На Западе продолжают с подачи киевского режима разгонять тему создания военного трибунала над руководством РФ по факту «военных преступлений», якобы совершенных российскими военнослужащими на Украине.
    То есть "хвост" рулит "собакой".... а я то думал, что там всё наоборот...
  15. val_67
    val_67 Сегодня, 16:23
    0
    Самое забавное в этой ситуации, что в нужный момент все необходимые документы и доказательства (стопудовые, железобетонные) будут заботливо протерты от пыли и предъявлены на трибунале по делу нацизма на Украине. Не зря, ох, не зря все это собирается, учитывается и документируется и нашим СК, и прочими организациями. А самое незабавное - это то, что времени уйдет на это много. Даже, очень много... Единственное, что утешает, это то, что машина расследования пусть и медленно, но крутится. И если чей хвост туда попал, то вариантов уже не будет. Дай-то бог дожить до этого...
  16. cheburator
    cheburator Сегодня, 16:28
    0
    Пыли много! Зае...сь пыль глотать! Зачем нам такой мир, в котором не будет России?
  17. Шайтан-труба
    Шайтан-труба Сегодня, 16:44
    0
    Ну тогда уж 80 % населения России под трибунал подводите ..Мы не против и даже готовы явится в любую точку плпнеты