Президент России прокомментировал гибель российских военных в Макеевке 1 января

Гибель российских военных в Макеевке 1 января 2023 года стала настоящей трагедией, из-за которой переживает вся Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.Глава российского государства прокомментировал доклад главы региона, который поднял данную тему. Напомним, что в ночь на 1 января 2023 года ВСУ нанесли удар по зданию профессионально-технического училища в городе Макеевка, в Донецкой Народной Республике.Удар по зданию ПТУ наносился из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. В здание попали четыре ракеты, из-за чего погибли, по официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, 89 человек. Многие из погибших и раненых в здании ПТУ были мобилизованными на военную службу жителями Самарской области.Как оказалось, одной из причин произошедшего было решение командования воинской части сконцентрировать личный состав в одном месте. В результате украинские формирования, узнав о нахождении российских военных в большом количестве в одном месте, приняли решение нанести по зданию профтехучилища ракетный удар.Отметим, что украинские формирования получают разведывательную информацию как от спутников США, так и от многочисленных осведомителей из числа жителей, сочувствующих киевскому режиму. Периодически спецслужбы выявляют вражеских информаторов и привлекают их к ответственности, но это далеко не всегда приводит к желаемому результату, поскольку количество информаторов доподлинно неизвестно.