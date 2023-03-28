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Президент России прокомментировал гибель российских военных в Макеевке 1 января

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Президент России прокомментировал гибель российских военных в Макеевке 1 января

Гибель российских военных в Макеевке 1 января 2023 года стала настоящей трагедией, из-за которой переживает вся Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.


Глава российского государства прокомментировал доклад главы региона, который поднял данную тему. Напомним, что в ночь на 1 января 2023 года ВСУ нанесли удар по зданию профессионально-технического училища в городе Макеевка, в Донецкой Народной Республике.

Удар по зданию ПТУ наносился из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. В здание попали четыре ракеты, из-за чего погибли, по официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, 89 человек. Многие из погибших и раненых в здании ПТУ были мобилизованными на военную службу жителями Самарской области.

Как оказалось, одной из причин произошедшего было решение командования воинской части сконцентрировать личный состав в одном месте. В результате украинские формирования, узнав о нахождении российских военных в большом количестве в одном месте, приняли решение нанести по зданию профтехучилища ракетный удар.

Отметим, что украинские формирования получают разведывательную информацию как от спутников США, так и от многочисленных осведомителей из числа жителей, сочувствующих киевскому режиму. Периодически спецслужбы выявляют вражеских информаторов и привлекают их к ответственности, но это далеко не всегда приводит к желаемому результату, поскольку количество информаторов доподлинно неизвестно.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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24 комментария
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  1. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:35
    +5
    Война сама по себе трагедия. Без ошибок и просчётов войн не бывает.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 14:40
      +3
      Периодически спецслужбы выявляют вражеских информаторов и привлекают их к ответственности, но это далеко не всегда приводит к желаемому результату, поскольку количество информаторов доподлинно неизвестно.

      А если выявлять не (не только) информаторов, а тех кто "решение командования воинской части сконцентрировать личный состав в одном месте", то таких ошибок станет меньше. И делать это надо не "переодически", а на постоянной основе. Иначе при отрицательном отборе оно будет только увеличиваться.
    2. Flyter
      Flyter Сегодня, 14:53
      0
      Просчет был 2014 году. В тот момент не было бы ПТУ в Макеевке, Угледара,фотографий в телеграмм-каналах, оправданий про то, что 8 лет Западные "партнеры" вешали лапшу на уши. А сейчас это не просчет, это преступление.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 14:56
        -1
        Просчет был 2014 году.

        И какой просчет был в 2014?
      2. Иван Иванов_36
        Иван Иванов_36 Сегодня, 14:59
        0
        Дело не в каких-то датах. Все, что имеем, - это плод идеологии Путина и его команды.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:35
    +1
    одной из причин произошедшего было решение командования воинской части сконцентрировать личный состав в одном месте
    Фамилии, звания у них есть? Какое наказание применено?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:39
      +5
      А вам известны имена погибших и их звания.Не глумитесь над памятью о погибших.Решение где разместиться принимает командир части,а не выше стоящий начальник.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 14:40
        -4
        Не глумитесь над памятью о погибших.
        Я? Глумлюсь? Глумились те кто про мобильники рассказывал, что они сами виноваты.
  3. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 14:37
    0
    "..от многочисленных осведомителей из числа жителей.." - Макеевка как бы ДНР с 14 года..и это уже далеко не Украина...
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 14:45
      +3
      И что с того ? Минимум процентов 10 несогласных всегда в любом обществе найдется. Если хотя бы десятая часть из них пойдёт на сотрудничество с врагом ,то это колоссальное количество людей будет даже в масштабе ЛДНР.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 14:57
        0
        Минимум процентов 10 несогласных всегда в любом обществе найдется.

        Для работы вражеской разведки достаточно и 1%.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:37
    +3
    Что тут скажешь.Вопросы к командованию.Нельзя считать врага глупым и неспособным
  5. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 14:38
    -8
    Комментарий В.В. Путина: "Они погибли".
  6. monetam
    monetam Сегодня, 14:41
    +4
    Вообще же хорошо то, что у Президента хорошая память. В потоке информации очень многое , и главное, быстро забывается, все время приходится заниматься чем-то более срочным, "горящим". И ведь не только на фронте, а вообще по всему государству ! А вот, теме не менее, вполне себе помнит про этот очень печальный случай. Отметил, кстати, то, что часто кажется, что какие-либо события, которые возникаю в заголовках новостей, будут президенту неизвестны. особенно если нет вот мейчас же немедленной реакции. А в итоге оказывается, что нет, президент обо всем узнает, но- просто именно что немедленной реакции, как правило, не бывает.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:58
      -1
      Цитата: monetam
      Вообще же хорошо то, что у Президента хорошая память. В потоке информации очень многое , и главное, быстро забывается, все время приходится заниматься чем-то более срочным, "горящим". И ведь не только на фронте, а вообще по всему государству ! А вот, теме не менее, вполне себе помнит про этот очень печальный случай.

      Вы действительно думаете, что он все помнит? Ну-ну... Сомневаюсь я.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:41
    -6
    Да...
    Не его это - комментировать. Совсем не его...
    Крайний комментарий о том, почему иностранную технику не валят ДО того, как она ВНА попадает, вообще "шикарен".
    В стиле позднего Брежнева... про полёт на Солнце.
    У него лучше молчать получается.
    Когда Темнейший красноречиво молчит, наши западные "партнёры" под себя ходить начинают.
    1. Sovpadenie
      Sovpadenie Сегодня, 14:46
      -1
      А ваше ли?..
      Не его это - комментировать. Совсем не его..
      "не валят ДО, как она ВНА попадает,,," То есть пока она находится на территории Польши, Румынии, а то и Германии?
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 14:49
        +1
        Ага... "Центры принятия решений".
        Никто ж его за язык не тянул?
        1. Sovpadenie
          Sovpadenie Сегодня, 14:54
          +1
          Самый главный центр в США. Так вот по нему и шарахнуть? А потом, "... все сдохнут, а мы в рай?"
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:58
      0
      Знаете,что замечу.Если он будет молчать,то паника скорее начнется у нас.Правда иногда получается "выпускать Берлагу"-ДАМа..Но у него не всегда получается.Умные высказывания чередуются с глупостью
  8. svarog77
    svarog77 Сегодня, 14:45
    +1
    Эх, не те диваны здешние иксперды протирают, судя по комментариям... их бы в кабинеты...
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 14:52
    +2
    Ждунов там море и интернет работает, гуляй шпиён передавай инфу. А теперь всуки получили умные бомбы дальность 150 км будет очень невесело.
  10. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 15:00
    0
    У меня только один вопрос.. что с виновниками этой трагедии?
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 15:00
    0
    Цитата: Sovpadenie
    Самый главный центр в США. Так вот по нему и шарахнуть? А потом, "... все сдохнут, а мы в рай?"

    А Вы боитесь сдохнуть?