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Французское издание: Украина получит 40 истребителей Mirage, которые Париж планирует выкупить у ОАЭ

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Французское издание: Украина получит 40 истребителей Mirage, которые Париж планирует выкупить у ОАЭ

Как ранее прогнозировалось многими экспертами, поставки танков на Украину стали лишь «пробным шаром», за которым последует снятие США и их союзниками других табу. В частности, на передачу Киеву дальнобойных ракет и истребителей западного образца.


К слову, о последних. Крылатые машины могут появиться у Киева уже в обозримом будущем. По крайней мере, французское издание Intelligence Online пишет, что Украине могут передать порядка 40 истребителей Mirage 2000-9, которые Париж планирует выкупить у ОАЭ.

Стоит напомнить, что «Мираж-2000» является французским истребителем 4-го поколения, разработанным в середине 70-х годов. В свою очередь, Mirage 2000-9 или Mirage 2000-5 Mk 2 - это его модификация, получившая ЦВМ и авионику, разработанную для более современных Dassault Rafale.

Есть ли у Франции и ОАЭ договоренности по поводу вышеупомянутой сделки, или это пока лишь планы Парижа, в материале не сообщается.

Между тем в случае передачи французских истребителей Киеву, остается открытым вопрос подготовки военных летчиков, которые будут управлять данными машинами. Ведь на сегодняшний день в распоряжение ВСУ другими странами передавались исключительно крылатые машины еще советского образца. В частности, МиГ-29 или Су-24.

Впрочем, ранее публиковалась информация о том, что соответствующее обучение военных ВСУ, возможно, будет проводиться на территории Польши.
Автор:
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32 комментария
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:05
    +11
    Интересно, Путин до сих пор отвечает на звонки Макрона?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:06
    +7
    Мираж 2000 видел на авиашоу в Смоленске в 90-е,посвященые юбилею "Нормандия-Неман".Так эта машина немногим поновее нашего МИГа21...Впрочем,к этому все и шло.Далее пойдут более современные самолеты
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:15
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Впрочем,к этому все и шло.Далее пойдут более современные самолеты

      Чем дольше война, тем больше дадут разнообразного оружия, скоро и до ракет дойдет средней дальности дойдет.
  3. Tommy Calhoun
    Tommy Calhoun Сегодня, 15:06
    +15
    А вот и авиация... Интересно в Кремле ещё у кого нибудь есть мысли договориться? Сесть за стол переговоров? Пойти на компромиссы? Обсудить? Может сделать ещё пару "жестов доброй воли"? Мне кажется это поможет...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:10
      +9
      Ага,поможет.Дойти до Урала.Но уже не какалам а натовцам поможет дойти.Надеюсь,что подобного позора больше не будет.А вот если продолжат миротворить,то дело плохо
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: Tommy Calhoun
      Мне кажется это поможет...

      Вопрос - только кому поможет ?
    3. Умник
      Умник Сегодня, 15:48
      +1
      Это еще не красная линия!!!!! Красная линия это тяо на Украине! Подождем
  4. arthh
    arthh Сегодня, 15:07
    +1
    Что там в списке после самолетов должно идти?
    1. 76СССР
      76СССР Сегодня, 15:12
      +3
      Цитата: arthh
      Что там в списке после самолетов должно идти?

      Авианосцы... Или думаете перебор?
      1. Prapor
        Prapor Сегодня, 15:50
        0
        небось тот Мистраль, который нам не продали, недостроенный, притащат по суше, ну как раньше волоком ладьи толкали. В Черное море то его никто не впустит...
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:14
      +1
      ТЯО.
      ......................................
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:21
      0
      Цитата: arthh
      Что там в списке после самолетов должно идти?

      Как обычно, все по нарастающей. Сначала были "Стингеры" и "Джавелины", потом и "Леопарды" подошли, сейчас глядишь и "Миражи" на подходе, а там не далеко до РСД. А далее уж третья мировая.
    4. Умник
      Умник Сегодня, 15:49
      +2
      Тяо и тактические ракетные комплексы чтобы до москвы достать дождемся
  5. HAM
    HAM Сегодня, 15:09
    +2
    У этих идиотов не только "жёлтые жилеты" и профсоюзы должны дебоширить и бастовать,а ещё какие нибудь эмигранты,обиженные жизнью в Париже...
    ,
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:11
    +4
    Бороться с французскими Mirage 2000-9 могут российские Су-27 и Су-35, оснащённые ракетами РВВ-СД (Р-77) с дальностью пуска 110 км и РВВ-БД (Р-37) с дальностью пуска 300 км. РЛС истребителей Су-27 позволяет обнаруживать истребители Mirage 2000-9 с дальности 100 км, а РЛС истребителя Су-35 позволяет обнаруживать французские истребители с расстояния 350—400 км.
    1. swnvaleria
      swnvaleria Сегодня, 15:23
      0
      а ракета калбр в лёгкую может поражать любые аэродромы в украине на которых может базироваться эта техника
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:15
    +3


    Вот что происходит когда неодеквата забанили,и когда союзники тоже начинают издеваться, повторяя карикатуры на свой стиль.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:56
      +1
      Так что???Палач на пенсию ушел??Забавно
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 16:00
      +1
      Что-то у Вас, точнее у французов, шутка неполная получилась. По смыслу должна быть вторая картинка: понурый палач возвращается на работу к гильотине. И подпись "в связи с повышением пенсионного возраста...".

      Сделал своё на скорую руку.
  8. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 15:16
    -1
    Пока на Украине есть мужское население пригодное для войны с Россией хох.лам дадут все виды вооружений включая авиации, кроме ЯО, единственный вариант это ударить из под Бреста вдоль польской границы и до самой Одессы, а для этого нужна огромная армия которой нет у России, мы в тупике, и нет пока выхода из этого лабиринта.
  9. B44
    B44 Сегодня, 15:21
    0
    Цитата: arthh
    Что там в списке после самолетов должно идти?

    Я считаю, что следующим шагом будут ракеты с дальностью 300 километров. Грустно думать, что год назад гранатометы посылать боялись, а теперь рвутся зачистить склады от танков и истребителей. В это время в следующем году будет обсуждаться тема размещения ядерных устройств в Украине.
    1. Prapor
      Prapor Сегодня, 15:59
      -1
      да не будет, обсуждать можно все что угодно, языками трепыхать - дело такое, а по некоторым предсказаниям одного уважаемого старца, ныне почившего, война эта будет еще год, а полная победа случится на 3ю Пасху, аккурат 5 мая 2024г. А это старец ни разу не ошибался. Всю эту байду с майданами и войной он давно предсказал, умер в 2002 году, задолго до начала этих всех событий. Можно конечно не верить, но через год увидим, прав ли он оказался. Звали его Зосима.
      Очень почитаемый был на Донбассе.
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:24
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Мираж 2000 видел на авиашоу в Смоленске в 90-е,посвященые юбилею "Нормандия-Неман".Так эта машина немногим поновее нашего МИГа21...Впрочем,к этому все и шло.Далее пойдут более современные самолеты

    Скорее ближе к МиГ-23, только ракет несет побольше.
  11. dandi
    dandi Сегодня, 15:25
    +3
    Лягушатники никак не уймутся.Что за петушиный норов у их правящей верхушки? Блин,у самих дома чёрт-те что творится,по уши в грязи,помоях и говне ,а всё туда же.Лишний раз убеждаюсь,что в такую европу нужно действительно заколотить все окна и двери.Пусть сами в своём дерьме копошатся...
    1. smart_ups
      smart_ups Сегодня, 16:15
      +1
      А французы любят фашистам помогать, а по окончании переобуются и в победители фашизма себя запишут. Один в один история второй мировой. Ох уж эти европейские ценности ни стыда , ни совести.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 16:42
      0
      Цитата: dandi
      Лягушатники никак не уймутся.Что за петушиный норов у их правящей верхушки?
      По меркам современной политкорректности, так выражаться в адрес представителей сообщества LGBTQ+ неполиткорректно.
      wassat
  12. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:50
    +1
    C'est donc là que l'argent "économisé" sur nos retraites va aller ?!
    Dans la fourniture d'avions et d'obus gratuits pour l'Ukraine...

    Так вот куда пойдут деньги, "сэкономленные" на наших пенсиях ?!
    В предоставлении Украине бесплатных самолетов и снарядов...
  13. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 15:51
    -2
    Цитата: dandi
    Лягушатники никак не уймутся.Что за петушиный норов у их правящей верхушки?
    дык у них символ страны петух laughing
  14. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 15:54
    0
    They don't buy! UAE and the US made a political deal and US give the UAE extra protection and transfer a lot of data.. and a few arm deals to make the king happy...
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:58
    0
    Цитата: ИванИванов
    Интересно, Путин до сих пор отвечает на звонки Макрона?

    Нет: смысла разговаривать им больше нет.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:02
    0
    Цитата: B44
    Цитата: arthh
    Что там в списке после самолетов должно идти?

    Я считаю, что следующим шагом будут ракеты с дальностью 300 километров. Грустно думать, что год назад гранатометы посылать боялись, а теперь рвутся зачистить склады от танков и истребителей. В это время в следующем году будет обсуждаться тема размещения ядерных устройств в Украине.

    Не знаю кто Вы; но я бы не пытался это ни муссировать, ни тем более делать: nukes будут в РБ с 1-го июля. Это вызовет ОВСЯУ по территории Ненки.
  17. vbi007
    vbi007 Сегодня, 17:03
    0
    Дальность полета лягушачего самолёта 3 500 км. делите пополам 1750 км. Расстояние от Польских аэродромов до Брянска около 1000 км. Чтобы ему полноценно работать, нужна дозаправка в воздухе. Кроме того необходимо управление, а это ВКП ТАК или АВАКС. На территории 404 группировка истребителей, заправщиков и ВКП базироваться физически не могут. Если поляки окончательно оборзеют, предоставляя свои ВПП, то думаю удар возмездия по их ВПП будет неминуем в любом случае.