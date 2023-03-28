Французское издание: Украина получит 40 истребителей Mirage, которые Париж планирует выкупить у ОАЭ

Как ранее прогнозировалось многими экспертами, поставки танков на Украину стали лишь «пробным шаром», за которым последует снятие США и их союзниками других табу. В частности, на передачу Киеву дальнобойных ракет и истребителей западного образца.
К слову, о последних. Крылатые машины могут появиться у Киева уже в обозримом будущем. По крайней мере, французское издание Intelligence Online пишет, что Украине могут передать порядка 40 истребителей Mirage 2000-9, которые Париж планирует выкупить у ОАЭ.
Стоит напомнить, что «Мираж-2000» является французским истребителем 4-го поколения, разработанным в середине 70-х годов. В свою очередь, Mirage 2000-9 или Mirage 2000-5 Mk 2 - это его модификация, получившая ЦВМ и авионику, разработанную для более современных Dassault Rafale.
Есть ли у Франции и ОАЭ договоренности по поводу вышеупомянутой сделки, или это пока лишь планы Парижа, в материале не сообщается.
Между тем в случае передачи французских истребителей Киеву, остается открытым вопрос подготовки военных летчиков, которые будут управлять данными машинами. Ведь на сегодняшний день в распоряжение ВСУ другими странами передавались исключительно крылатые машины еще советского образца. В частности, МиГ-29 или Су-24.
Впрочем, ранее публиковалась информация о том, что соответствующее обучение военных ВСУ, возможно, будет проводиться на территории Польши.