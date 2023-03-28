В районе Давыдова Брода Херсонской области ударом ракеты уничтожен радиолокатор наведения ЗРС С-300 ВСУ - Минобороны

Сегодня наша авиация с левого берега Херсонской области отработала на 5 с плюсом! Поражен С-300 на правом берегу в районе н.п. Давыдов Брод, в первой половине дня. Противорадиолокационной ракетой

Украинские войска потеряли очередной радиолокатор зенитной системы С-300, средства ПВО на Сватовском рубеже перехватили несколько ракет американской РСЗО HIMARS, на основных направлениях без изменений. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.Радиолокатор наведения украинской ЗРС С-300 уничтожен в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. В официальной сводке никаких подробностей нет, но местные ресурсы ранее сообщили, что поражен комплекс был противорадиолокационной ракетой, запущенной нашей авиацией - говорилось в сообщении.Средствами ПВО перехвачено восемнадцать реактивных снарядов РСЗО HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Здесь тоже без подробностей, но ранее пресс-центр группировки "Запад" в своем заявлении сообщил, что ВСУ предприняли попытку нанесения группового ракетного удара РСЗО HIMARS в районе Сватово, все снаряды удалось перехватить ЗРК С-300В4. По GLSDB данных нет.На основных направлениях без больших изменений, за сутки ничего экстраординарного не случилось. На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии войска "Западной" группировки нанесли поражение ВСУ в районах Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Противник потерял порядка 65 человек личного состава, два броневика и три автомобиля.На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" нанесли удары в районах Невское и Червоная Диброва ЛНР, уничтожив до 125 всушников, четыре броневика, три пикапа и САУ Гвоздика.На Донецком направлении войска "Южной" группировки продолжают вести активные боевые действия, за сутки уничтожив до 240 военнослужащих ВСУ и наёмников, три БМП, три БТР, два броневика, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районах Новомихайловка и Угледар. Бои в районе Угледара перешли в позиционные, ни одна из сторон не имеет возможности перейти в наступление. Сообщается, что противник за сутки потерял до 20 человек убитыми и ранеными, а также три автомобиля. На Херсонском направлении за сутки уничтожено 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей.