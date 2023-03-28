Военное обозрение
Войти Регистрация

В районе Давыдова Брода Херсонской области ударом ракеты уничтожен радиолокатор наведения ЗРС С-300 ВСУ - Минобороны

8
В районе Давыдова Брода Херсонской области ударом ракеты уничтожен радиолокатор наведения ЗРС С-300 ВСУ - Минобороны

Украинские войска потеряли очередной радиолокатор зенитной системы С-300, средства ПВО на Сватовском рубеже перехватили несколько ракет американской РСЗО HIMARS, на основных направлениях без изменений. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Радиолокатор наведения украинской ЗРС С-300 уничтожен в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. В официальной сводке никаких подробностей нет, но местные ресурсы ранее сообщили, что поражен комплекс был противорадиолокационной ракетой, запущенной нашей авиацией.

Сегодня наша авиация с левого берега Херсонской области отработала на 5 с плюсом! Поражен С-300 на правом берегу в районе н.п. Давыдов Брод, в первой половине дня. Противорадиолокационной ракетой

- говорилось в сообщении.

Средствами ПВО перехвачено восемнадцать реактивных снарядов РСЗО HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Здесь тоже без подробностей, но ранее пресс-центр группировки "Запад" в своем заявлении сообщил, что ВСУ предприняли попытку нанесения группового ракетного удара РСЗО HIMARS в районе Сватово, все снаряды удалось перехватить ЗРК С-300В4. По GLSDB данных нет.

На основных направлениях без больших изменений, за сутки ничего экстраординарного не случилось. На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии войска "Западной" группировки нанесли поражение ВСУ в районах Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Противник потерял порядка 65 человек личного состава, два броневика и три автомобиля.

На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" нанесли удары в районах Невское и Червоная Диброва ЛНР, уничтожив до 125 всушников, четыре броневика, три пикапа и САУ Гвоздика.

На Донецком направлении войска "Южной" группировки продолжают вести активные боевые действия, за сутки уничтожив до 240 военнослужащих ВСУ и наёмников, три БМП, три БТР, два броневика, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районах Новомихайловка и Угледар. Бои в районе Угледара перешли в позиционные, ни одна из сторон не имеет возможности перейти в наступление. Сообщается, что противник за сутки потерял до 20 человек убитыми и ранеными, а также три автомобиля. На Херсонском направлении за сутки уничтожено 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:09
    -4
    Наша противолокационная ракета самая ракетистая на Украине.Достать на таком расстоянии локатор ?Явно кто пускал зашёл в зону ПВО ВСУ.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:22
      +2
      РЛС истребителя Су-35 позволяет обнаруживать цели с расстояния 350—400 км. для уничтожения ПВО использует ракеты из семейства Х-31 - скорость их полета 3 Маха, дальность поражения 110 км. Каждый самолет способен взять шесть таких ракет, а залп эскадрильи может уничтожить даже хорошо защищенный объект. Одной из самых интересных ракет в арсенале Су-35 является авиационная версия ракеты 3М-14 "Калибр" с дальностью полета до 2500 км. С их помощью самолет способен поражать цели на большей части территории Европы, не покидая воздушного пространства России.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:22
      +3
      Ну почему же сразу в зону ПВО ВСУ?

      Точных данных о том, какие цели на территории Украины могла уничтожить Х-31ПМ, пока нет. Строго говоря, учитывая характеристики ракеты, эти цели могут быть какими угодно — дальность пуска новой ракеты возросла почти вдвое по сравнению с советскими модификациями и составила около 300 километров вместо 170. Целью Х-31ПМ на территории Украины могли стать любые военные объекты, на которых включали радиолокатор. В этом смысле полностью оправдывается другое прозвище ракеты, появившееся с лёгкой руки американских военных аналитиков, — Bloodhound (англ. "ищейка").


      В начале марта 2022 года появились первые сведения о том, что среди прочего вооружения российские ВКС впервые применили новейшую противорадиолокационную ракету Х-31ПМ. Предыдущую модификацию ракеты с дальностью пуска в 150 километров зарубежные военные аналитики назвали "Криптоном". Это прозвище ракета получила за характерный белый след, который, как и характерное белое свечение инертного газа, едва заметен.


      Перехватить эту ракету практически невозможно — точных данных о скорости Х-31ПМ нет, однако предыдущая модификация ракеты могла развивать скорость в 3,5М (4200 километров в час), что затрудняет её уничтожение даже современными средствами ПВО.

      https://life.ru/p/1477045
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 15:28
      +5
      Достать на таком расстоянии локатор ?

      на каком? До Давыдова Брода от линии соприкосновения 60 км.
      X-22ПМ летит гораздо дальше.
      А вот то что они подтянули с-300 так близко означает наглость.
      1. Сергей Валов
        Сергей Валов Сегодня, 16:08
        +1
        «означает наглость» - это хорошо, если наглость. Хуже, если появилось желание сбивать наши машины над нашей же территорией. Вот эту тенденцию надо пресекать на корню.
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. Грица
    Грица Сегодня, 15:34
    +2
    Неужели началось реальное уничтожение ПВО врага или просто единичный случай? Хотелось бы верить, что на этом не остановятся и наконец то расчистят путь для бомбардировочной авиации. Ведь без ее применения мы будем еще очень долго штурмовать укрепы и города, теряя наших пацанов.
  7. aars
    aars Сегодня, 16:05
    +2
    Что за таблица внизу?
    Откуда у укров 400 самолётов?
    У них и двух сотен не было перед войной!
    И поставок от натовцев пока не было...
    И откуда восемь тысяч танков и т.д.?
    Что-то невероятное.
  8. vbi007
    vbi007 Сегодня, 16:42
    -1
    Оружия, работающего на излучение у нас хватает. А вот как часто его применяют, отдельная песня. Тут некоторые задают вопросы про цифры, самолёты, вертолёты, танки. Так вот самолёты салорейха давно уже были уничтожены, цифры растут в счет самолётов поставляемых чехами, поляками, румынами, словаками. Машины советского производства, оставшиеся со времен Варшавского договора. Салоеды на таких еще способны долететь до первого ПЗРК или пары наших истрибителей.