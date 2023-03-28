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Советник в офисе Зеленского отреагировал на заявления руководства ряда стран ЕС по поводу усталости, вызванной войной и санкциями

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Советник в офисе Зеленского отреагировал на заявления руководства ряда стран ЕС по поводу усталости, вызванной войной и санкциями

Советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявления руководства стран ЕС по поводу усталости, вызванной войной и санкциями.


Вот что он высказал по этому поводу на своей странице в соцсетях:

Украинский народ также устал, но у нас нет выбора. Именно по этой причине мы и продолжаем делать всё возможное ради сохранения безопасности всей Европы и поддержания международного мира. В то же время мы все прекрасно должны понимаем, что и у Европы также нет выбора

В этом контексте стоит упомянуть и о заявлениях премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по поводу заметной усталости от санкций, царящей в самом Евросоюзе, а также президента Словакии Зузанны Чапутовой, сославшейся на значительное снижение материальных возможностей Братиславы для оказания дальнейшей помощи Киеву.

Не оставил без внимания эту тему и новоиспечённый президент Чехии Петр Павел, заявивший о нехватке в стране рабочей силы и техники для поддержки ВСУ. Глава чешского государства также предположил, что уже в 2024 году Западу будет не до Украины, поскольку он будет активно занят своими внутренними делами, в том числе и развитием отношений с Китаем.

Тем временем в других странах Евросоюза тоже звучат призывы о прекращении помощи киевскому режиму, как например, в Италии. В этой связи, глава итальянского кабмина Джоржа Мелони была весьма удивлена таким «поворотом событий» со стороны итальянских парламентариев, полагая, что путём смены своей позиции по украинскому вопросу, они поступают «самым предательским образом».
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:16
    +7
    Подоляк (или подлюк)за всю Европу в ответе.Высокомерие так и прет...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:23
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Подоляк (или подлюк)за всю Европу в ответе.Высокомерие так и прет...

      Уж от чего, так от скромности Подоляк не помрёт, это уж точно.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:21
    +1
    Да чихать хотели лидеры Европы на мнение простых граждан и даже своих парламентариев...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:22
    -2
    Поляки с Румынами устали уже от вывоза зерна с Украины ,по демпинговым ценам.Европа не покупает зерно у румынских и польских фермеров зерно в прежних количествах.Гребет Западная Европа под себя украинское за почти за даром.Развивается не шуточный срач.Поляки с румыны требуют переорентировать ,согласно сделке ,экспорт с Украины в голодающие страны.Когда дело касается денег ,у поляков и румын включаются мозги.И скажите что Путин не дзюдоист гроссмейстер.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:24
    0
    Тем временем в Новой Москве возле жд были найдены обломки беспилотника от небратьев
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 17:54
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      обломки беспилотника от небратьев

      По предварительным данным, БПЛА сделан из пенопласта и дерева. На борту написан лозунг украинских националистов

      - явно не Стриж
      - не факт, что оно вообще летало - может, это чучело просто.

      Нужны подробности, ждемс...
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:26
      0
      Интересно, бумажный самолётик с лозунгом, сложенный и запущенный мной, будет считаться бпла? Согласно признакам?
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:26
    +5
    У бесправного скота нет выбора на бойню значит на бойню.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:33
      0
      Честно говоря коровок и хрюшек жалко.Ем только хрюшек.Коровок не могу,а лошадок тем более.Но приветствую воздействие Солнцепёка по салорейховцам.Благо они его оценили.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 17:42
    +1
    В Европе народ привычно ведётся на демагогию типа :".... ради сохранения безопасности всей Европы и поддержания международного мира..." от кого бы она ни исходила-хоть от американцев,хоть от доморощенных европейских болтунов.Теперь в роли "поддержателей мира" выступают откровенные фашисты.......а Европа, похоже,окончательно мозги пропила на пивных "фестах"если ведётся на эти словеса.А насчёт "устали"- да кто будет слушать бессловесных тварей(было польское слово-удалили) ,когда можно классно побухать на полярда в год,собирая как бы совет Европы...
    1. Комментарий был удален.
  7. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:52
    +1
    То что от Украины тошнит всех это факт, особенно европу где привыкли жить хорошо, а тут из каких то украинцев приходится где-то пояса подтягивать
    но тошнит не значит закончат
  8. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 17:55
    +1
    Европейские рабы США не могут уставать.
    Европа обязана лечь костьми за сохранение нацистского режима в Киеве.
    Ну, Festung Europa, толерантность = терпимость.
    Европа - дом терпимости.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:22
    0
    . ради сохранения безопасности всей Европы и поддержания международного мира. В то же время мы все прекрасно должны понимаем, что и у Европы также нет выбора

    Что за чушь несёт подоляк. При чём здесь украина и безопасность европы? Це не европа.
    И что он там понимает про "у европы нет выбора"? Да они им кукиш покажут когда понадобиться и всех делов
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:41
    0
    Глава чешского государства также предположил, что уже в 2024 году Западу будет не до Украины, поскольку он будет активно занят своими внутренними делами, в том числе и развитием отношений с Китаем.

    Штатам надо бы насторожиться - ветер-то дует совершенно очевидный: Китай потихоньку превращается в хозяина мира - а лакеям всегда свойственно выбирать себе хозяина помогущественнее...
    Год-два, чтобы не сердить Америку, пошамкают мягкие угрозы в китайскую сторону - а потом всё будет напоминать утрату власти царевной Софьей: сначала один, потом другой, потом все побегут в очередь на поклон к товарищу Си, смиренно просить принять их в свои холопы.