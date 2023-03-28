Советник в офисе Зеленского отреагировал на заявления руководства ряда стран ЕС по поводу усталости, вызванной войной и санкциями

Украинский народ также устал, но у нас нет выбора. Именно по этой причине мы и продолжаем делать всё возможное ради сохранения безопасности всей Европы и поддержания международного мира. В то же время мы все прекрасно должны понимаем, что и у Европы также нет выбора

Советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявления руководства стран ЕС по поводу усталости, вызванной войной и санкциями.Вот что он высказал по этому поводу на своей странице в соцсетях:В этом контексте стоит упомянуть и о заявлениях премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по поводу заметной усталости от санкций, царящей в самом Евросоюзе, а также президента Словакии Зузанны Чапутовой, сославшейся на значительное снижение материальных возможностей Братиславы для оказания дальнейшей помощи Киеву.Не оставил без внимания эту тему и новоиспечённый президент Чехии Петр Павел, заявивший о нехватке в стране рабочей силы и техники для поддержки ВСУ. Глава чешского государства также предположил, что уже в 2024 году Западу будет не до Украины, поскольку он будет активно занят своими внутренними делами, в том числе и развитием отношений с Китаем.Тем временем в других странах Евросоюза тоже звучат призывы о прекращении помощи киевскому режиму, как например, в Италии. В этой связи, глава итальянского кабмина Джоржа Мелони была весьма удивлена таким «поворотом событий» со стороны итальянских парламентариев, полагая, что путём смены своей позиции по украинскому вопросу, они поступают «самым предательским образом».