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Минобороны Португалии заявило об отправке на Украину трех танков Leopard 2A6

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Минобороны Португалии заявило об отправке на Украину трех танков Leopard 2A6

На Украину доставлены три немецких боевых танка Leopard 2A6, поставленные правительством Португалии. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны этой страны.


В опубликованном в одной из социальных сетей официальном заявлении португальского военного ведомства говорится, что три танка Leopard 2A6 немецкого производства, подаренные Португалией украинской армии, уже прибыли на Украину в соответствии с заключенными ранее с партнерами по НАТО договоренностями. Также португальские власти заявили о намерении осуществлять дальнейшую поддержку "украинского сопротивления против незаконного российского вторжения".

В январе текущего года сообщалось о намерении властей Португалии осуществить поставку украинской армии четырех танков Leopard немецкого производства. В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6 вместе с бригадами в течение месяца будут отправлены в зону вооруженного конфликта на Украине.

Также власти Великобритании поставили Киеву некоторое количество имевшихся на вооружении армии этой страны танков Challenger 2, которые уже прибыли в распоряжение украинской армии.

Помимо этого, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна намерена в два раза увеличить объемы поставок украинской армии 155-мм артиллерийских снарядов для западных систем. Ежемесячно ВСУ будет получать от Франции 2 тысячи единиц подобных боеприпасов.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/ Allied Joint Force Command Brunssum
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2 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:48
    0
    Походу, к апрелю батальон наберут....
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:49
    0
    куда лезете то ? а...хозяин приказал...другое дело.