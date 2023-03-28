Минобороны Португалии заявило об отправке на Украину трех танков Leopard 2A6

На Украину доставлены три немецких боевых танка Leopard 2A6, поставленные правительством Португалии. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны этой страны.
В опубликованном в одной из социальных сетей официальном заявлении португальского военного ведомства говорится, что три танка Leopard 2A6 немецкого производства, подаренные Португалией украинской армии, уже прибыли на Украину в соответствии с заключенными ранее с партнерами по НАТО договоренностями. Также португальские власти заявили о намерении осуществлять дальнейшую поддержку "украинского сопротивления против незаконного российского вторжения".
В январе текущего года сообщалось о намерении властей Португалии осуществить поставку украинской армии четырех танков Leopard немецкого производства. В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2A6 вместе с бригадами в течение месяца будут отправлены в зону вооруженного конфликта на Украине.
Также власти Великобритании поставили Киеву некоторое количество имевшихся на вооружении армии этой страны танков Challenger 2, которые уже прибыли в распоряжение украинской армии.
Помимо этого, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна намерена в два раза увеличить объемы поставок украинской армии 155-мм артиллерийских снарядов для западных систем. Ежемесячно ВСУ будет получать от Франции 2 тысячи единиц подобных боеприпасов.