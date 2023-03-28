Военное обозрение
Войти Регистрация

«Боеготовность вертолётов на опасно низком уровне»: бундесвер нашёл замену ударным машинам Tiger

14
«Боеготовность вертолётов на опасно низком уровне»: бундесвер нашёл замену ударным машинам Tiger

Минобороны ФРГ рассматривает возможность списания парка боевых вертолетов Tiger и их замены на Airbus H145M, модифицированными для выполнения противотанковых задач.


В издании Business Insider смогли получить доступ к внутренним документам военного ведомства. В них утверждается о том, что «боеготовность вертолётов находится на опасно низком уровне». Из 51 машины только малая часть пребывает в рабочем состоянии. Ожидается, что флот Tiger начнёт сокращаться с 2027 года. В связи с этим бундесвер в лице H145M нашёл замену данным ударным машинам.

Сообщается, что Минобороны Германии изучило несколько вариантов восстановления противотанковых возможностей своих боевых вертолётов. При этом были отвергнуты идеи закупки американских машин Apache и участия в программе Tiger Mk III (крупная модернизация, которую планируют проводить в Испании и Франции). Как указывается, оба варианта были исключены, поскольку требовали много средств и времени.

В итоге был сделан выбор в пользу приобретения 82 H145M у Airbus Helicopters за 3,05 млрд евро и оснащение 24 из них ракетами класса «воздух-воздух» Stinger и ПТУР, что позволит отказаться от эксплуатации Tiger. Однако ряд источников из бундесвера скептически отнеслись к способности H145M адекватно заменить Tiger.

Хотя H145M, который является военной версией гражданского H145, может выполнять различные типы боевых задач, он не был разработан для сценариев ведения боевых действий высокой интенсивности, в отличие от таких машин как Tiger, Apache, Ми-28, Ка-52 или AH-1, и не обладает необходимой живучестью, надёжностью и возможностями защиты экипажа

- указывается в издании.

Как отмечается в Business Insider, бундесвер рассматривает планируемое приобретение как «чисто политическое решение, которое игнорирует оперативные потребности».

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 16:11
    0
    США активно будят тевтонский дух - одним им с Россией и Китаем одновременно не справиться.
    И тогда Германия сбросит с себя американскую узду.
    Ещё немного - год, два и над всей Европой снова загремит:
    "Deutschland, Deutschland, uber alles, uber alles in der Welt!"
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 16:23
      +1
      Ещё немного - год, два и над всей Европой снова загремит:
      "Deutschland, Deutschland, uber alles, uber alles in der Welt!"



      Немцы - и не переставали петь свой НЫНЕШНИЙ гимн! fellow
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 16:30
        0
        Только с 1951 по 1991 годы, пока ЗГВ стояла на Эльбе, западные немцы пели третий куплет про единство, право и свободу.
        А сейчас чаще вспоминают первый куплет про то, что Германия превыше всего.
    2. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 16:28
      0
      "США активно будят тевтонский дух.
      И тогда Германия сбросит с себя американскую узду."
      Лол, они не будят немецкий "дух", а дрессируют немецкую овчарку женского рода, чтобы на пол не гадила и лаяла только на русских, а не на англосаксонских хозяев.
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 16:45
        0
        С 1930 года американские и английские банкиры и политики так же активно дрессировали Гитлера и НСДАП в направлении Drang nach Osten, но 10 мая 1940 года что-то пошло не так...
  2. Aken
    Aken Сегодня, 16:11
    0
    Надо немчуре быстренько сворачивать помощь Окраине, а когда их простят, закупать Ми-28.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:17
      +1
      Вообще то кто их должен прощать?Мы??А не пошли ли они лесом?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:37
        0
        Зачем же разрывать связи навсегда? Покаются, возместят ущерб, восстановят потоки и простим. Почему нет?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:14
    0
    Вертолёт Тiger провальный проект Франции и Германии выпущено чуть более 200 машин .
    Настоящие вертолёты с высокими боевыми характеристиками могут строить только Россия,США и КНР.
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 16:23
      -1
      Не надо торопить события. В период ВОВ немецкие инженеры и конструкторы с Ме-262 и V-2 доказали, что могут быть впереди США и России.
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 16:37
        0
        Ну да, немцы доказали. Часть инженеров вывезли в СССР и часть в США. Как черное дерево.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 16:38
        0
        С тех пор много что изменилось. Школы утеряны. С тем же Тайгером попытались, но не смогли.
        1. Флибустьер
          Флибустьер Сегодня, 16:46
          0
          Талант просто так на Октоберфесте пропить не получится.
          Германия сохранила многие высокотехнодогичные компетенции.
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:37
    0
    Интересно бы посмотреть на работу Тигров и Апачи в схожий с СВО конфликте