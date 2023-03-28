«Боеготовность вертолётов на опасно низком уровне»: бундесвер нашёл замену ударным машинам Tiger

Хотя H145M, который является военной версией гражданского H145, может выполнять различные типы боевых задач, он не был разработан для сценариев ведения боевых действий высокой интенсивности, в отличие от таких машин как Tiger, Apache, Ми-28, Ка-52 или AH-1, и не обладает необходимой живучестью, надёжностью и возможностями защиты экипажа

Минобороны ФРГ рассматривает возможность списания парка боевых вертолетов Tiger и их замены на Airbus H145M, модифицированными для выполнения противотанковых задач.В издании Business Insider смогли получить доступ к внутренним документам военного ведомства. В них утверждается о том, что «боеготовность вертолётов находится на опасно низком уровне». Из 51 машины только малая часть пребывает в рабочем состоянии. Ожидается, что флот Tiger начнёт сокращаться с 2027 года. В связи с этим бундесвер в лице H145M нашёл замену данным ударным машинам.Сообщается, что Минобороны Германии изучило несколько вариантов восстановления противотанковых возможностей своих боевых вертолётов. При этом были отвергнуты идеи закупки американских машин Apache и участия в программе Tiger Mk III (крупная модернизация, которую планируют проводить в Испании и Франции). Как указывается, оба варианта были исключены, поскольку требовали много средств и времени.В итоге был сделан выбор в пользу приобретения 82 H145M у Airbus Helicopters за 3,05 млрд евро и оснащение 24 из них ракетами класса «воздух-воздух» Stinger и ПТУР, что позволит отказаться от эксплуатации Tiger. Однако ряд источников из бундесвера скептически отнеслись к способности H145M адекватно заменить Tiger.- указывается в издании.Как отмечается в Business Insider, бундесвер рассматривает планируемое приобретение как «чисто политическое решение, которое игнорирует оперативные потребности».