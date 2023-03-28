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Эксперты считают, что «умный» боеприпас ВСУ GLSDB мог быть сбит российским ЗРК «Тор-М2»

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Эксперты считают, что «умный» боеприпас ВСУ GLSDB мог быть сбит российским ЗРК «Тор-М2»

Как сообщило сегодня военное ведомство в лице генерал-лейтенанта Конашенкова, российским военных на одном из участков специальной военной операции удалось сбить особый реактивный снаряд противника. Речь идёт о боеприпасе GLSDB для реактивной системы залпового огня.


Это так называемая «умная» бомба, которая имеет ракетный двигатель и оперение, позволяющие ей маневрировать в воздухе, заходя на цель.
По последним сведениям, этот «умный» боеприпас выпускали из универсальной ракетной установки HIMARS американского производства на одном из северо-восточных направлений. По одним данным, удар наносился по российским позициям в районе Сватово, по другим – к северо-востоку от Купянска.

Сам по себе факт перехвата GLSDB имеет отнюдь не рядовое значение. Созданная на основе авиабомбы GBU-39 GLSDB способна преодолевать расстояние до 110 км, но это при сбросе с авиационного носителя. При использовании в варианте боеприпаса РСЗО расстояние меньше, но тоже достаточно велико – до 70-80 км. В связи с этим пусковую установку противнику вовсе не обязательно подводить непосредственно к прифронтовой полосе.

Пока не сообщается о том, какими именно средствами была перехвачена GLSDB, однако эксперты сходятся во мнении, что это мог быть ЗРК «Тор-М2». В его характеристики заложено поражение не только самолётов, вертолётов и ракет различных модификаций, но и планирующих бомб. GLSDB могла быть поражена на расстоянии до 16 км от места размещения российского ЗРК.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:52
    +6
    На каждую хитрую попу найдется штопор. Парням респект и на грудь повесить не грех, медалей в стране нынче много штампуется.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:52
    +4
    Хорошо,если удалось.Практика-великое дело.Ракеты от химер перехватывать научились,научатся и по этим.Каждому действию есть противодействие
    1. aars
      aars Сегодня, 16:26
      0
      Цель высотная, не особо скоростная...
      Единственная проблема в малом размере ПМСМ
      Но новость хорошая drinks
  3. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 15:58
    0
    Дай Бог, поскорее вышибить мозги из всех этих "умных бомб" !
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:01
    -2
    У ЗРК ПВО во всём мире, есть только одна проблема низколетящие цели.Но мы НАТО добавили вторую проблему ,гиперзвуковые ракеты. laughing
    1. aars
      aars Сегодня, 16:16
      -1
      Китайцы ещё раньше добавили
      И больше
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:08
    -1
    Так, с момента анонсирования поставок американцами этих "умных бомб", эксперты заявляли, что эта планирующая бомба, не будет сложной целью для нашей ПВО. А сбили только сейчас, потому что хо..лы наверное, первый раз попробовали её применить, на фоне нашего успешного применения собственных планирующих бомб УМПК. Остальные GLSDB они придерживают к наступлению.
  6. Eug
    Eug Сегодня, 16:28
    -3
    Хм... сколько стоит одна GLSDB и сколько стоит одна ракета Тор-а? А если ракета понадобится не одна, а хотя бы 2? Как по мне, очень разорительное сбитие. И в случае массированного применения GLSDB реально ли создать группировку Тор-ов на нужном направлении? И хватит ли боезапаса? Я не сторонник учета стоимости защищенного об'екта при анализе стоимости средств защиты, при обстреле в любом случае работа защищаемого об'екта будет крайне затруднена. В любом случае очень эффективное оружие - это и про GLSDB, и про Тор-ы.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:40
      +1
      А если эта бомба летела на склад БК для Торов? Будем дальше рассуждать о стоимости бомбы и ракеты ЗРК?
  7. solar
    solar Сегодня, 16:44
    0
    удалось сбить особый реактивный снаряд противника. Речь идёт о боеприпасе GLSDB

    любопытно, а как определили, что именно GLSDB? Есть обломки? Тогда почему нет фото?
    Странно, что боеприпасом с дальностью 150 км стреляли по цели в районе линии фронта.
  8. Сын летчика
    Сын летчика Сегодня, 16:53
    0
    Нужен какой-то аппарат типа кукурузника с пушчонкой типа НР-23, который мог бы часами летать вдоль линии и получать целеуказания. Шутка.
  9. solar
    solar Сегодня, 16:57
    0
    Созданная на основе авиабомбы GBU-39 GLSDB способна преодолевать расстояние до 110 км, но это при сбросе с авиационного носителя.

    Ерунда написана.
    GLSDB- это комбинация двигателя от Химарса (точнее, от ракеты М26) и планирующей бомбы GBU-39, он с самолета в принципе не сбрасывается, он выстреливается из пусковой Химарс, дальность его 150 км.
    С самолета сбрасывается GBU-39, действительно на 110 км при сбросе с большой высоты.