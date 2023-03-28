Эксперты считают, что «умный» боеприпас ВСУ GLSDB мог быть сбит российским ЗРК «Тор-М2»

Как сообщило сегодня военное ведомство в лице генерал-лейтенанта Конашенкова, российским военных на одном из участков специальной военной операции удалось сбить особый реактивный снаряд противника. Речь идёт о боеприпасе GLSDB для реактивной системы залпового огня.Это так называемая «умная» бомба, которая имеет ракетный двигатель и оперение, позволяющие ей маневрировать в воздухе, заходя на цель.По последним сведениям, этот «умный» боеприпас выпускали из универсальной ракетной установки HIMARS американского производства на одном из северо-восточных направлений. По одним данным, удар наносился по российским позициям в районе Сватово, по другим – к северо-востоку от Купянска.Сам по себе факт перехвата GLSDB имеет отнюдь не рядовое значение. Созданная на основе авиабомбы GBU-39 GLSDB способна преодолевать расстояние до 110 км, но это при сбросе с авиационного носителя. При использовании в варианте боеприпаса РСЗО расстояние меньше, но тоже достаточно велико – до 70-80 км. В связи с этим пусковую установку противнику вовсе не обязательно подводить непосредственно к прифронтовой полосе.Пока не сообщается о том, какими именно средствами была перехвачена GLSDB, однако эксперты сходятся во мнении, что это мог быть ЗРК «Тор-М2». В его характеристики заложено поражение не только самолётов, вертолётов и ракет различных модификаций, но и планирующих бомб. GLSDB могла быть поражена на расстоянии до 16 км от места размещения российского ЗРК.