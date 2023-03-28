Глава МАГАТЭ признал наличие некоторого прогресса по переговорам о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Переговоры о создании вокруг Запорожской атомной электростанции особой зоны безопасности в последнее время проходили с определенным прогрессом. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.При этом Гросси обратил внимание на то, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается, что в некоторой степени противоречит его же заявлению о прогрессе по созданию зоны безопасности. В последний раз обстрелу территория Запорожской АЭС подвергалась, по словам руководителя МАГАТЭ, еще в ноябре 2022 года. Но якобы с тех времен ситуация лучше не стала.Гросси отметил, что переговоры относительно ситуации на Запорожской АЭС продолжаются. Впрочем, поскольку руководство МАГАТЭ не хочет видеть основной причины рисков, связанных с обстрелами прилегающей к электростанции территории, вряд ли можно говорить о нормализации обстановки. Пока МАГАТЭ не поставит в открытой форме условие киевскому режиму, опасность аварии на атомной электростанции будет сохраняться.Но МАГАТЭ, как мы понимаем, является во многом подконтрольной Западу структурой, поэтому ожидать от нее каких-то решительных действий, связанных с критикой киевского режима, не стоит. Соответственно, и все риски дальнейшего развития событий вокруг ЗАЭС будут сохраняться и далее, по крайней мере – до изменения политики МАГАТЭ в отношении атомной электростанции.Сейчас Гросси собирается посетить территорию Запорожской АЭС, однако пока его многочисленные поездки и в Москву, и в Киев, и в Энергодар не приводят к реальным результатам.