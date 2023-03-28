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Глава МАГАТЭ признал наличие некоторого прогресса по переговорам о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Глава МАГАТЭ признал наличие некоторого прогресса по переговорам о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Переговоры о создании вокруг Запорожской атомной электростанции особой зоны безопасности в последнее время проходили с определенным прогрессом. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.


При этом Гросси обратил внимание на то, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается, что в некоторой степени противоречит его же заявлению о прогрессе по созданию зоны безопасности. В последний раз обстрелу территория Запорожской АЭС подвергалась, по словам руководителя МАГАТЭ, еще в ноябре 2022 года. Но якобы с тех времен ситуация лучше не стала.

Гросси отметил, что переговоры относительно ситуации на Запорожской АЭС продолжаются. Впрочем, поскольку руководство МАГАТЭ не хочет видеть основной причины рисков, связанных с обстрелами прилегающей к электростанции территории, вряд ли можно говорить о нормализации обстановки. Пока МАГАТЭ не поставит в открытой форме условие киевскому режиму, опасность аварии на атомной электростанции будет сохраняться.

Но МАГАТЭ, как мы понимаем, является во многом подконтрольной Западу структурой, поэтому ожидать от нее каких-то решительных действий, связанных с критикой киевского режима, не стоит. Соответственно, и все риски дальнейшего развития событий вокруг ЗАЭС будут сохраняться и далее, по крайней мере – до изменения политики МАГАТЭ в отношении атомной электростанции.

Сейчас Гросси собирается посетить территорию Запорожской АЭС, однако пока его многочисленные поездки и в Москву, и в Киев, и в Энергодар не приводят к реальным результатам.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Maxim Gavrilyuk
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:13
    0
    Пошли вон со саювоей безопасностью и зоной.Это наша щемля,и нам решать,как себя обезопасить
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 16:26
      +1
      Гросси, как и ОБСЕ в ДНР и ЛНР, ездит на ЗАЭС, только для того, чтобы в пользу США - для Пентагона/НАТО - за ВС России в Запорожье пошпионить!
  2. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 16:14
    +1
    Почему не договариваются о зоне безопасности вокруг Чернобыльской, Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС?!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:19
      0
      Может Гросси в кулуарах пообещали ,будут прилёты по ЗАЭС могут быть прилёты по другим украинским станциям.Всё зависит от ветра.Сейчас если посмотреть розу ветров, ветер должен быть в Европу.В марте всегда так.
  3. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 16:19
    0
    Цитата: Флибустьер
    Почему не договариваются о зоне безопасности вокруг Чернобыльской, Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС?!



    Там же - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ радиация! fellow
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:25
      0
      Это да фермеры Польши и Румынии будут в три раза довольны.Бомбическая новость,Польша и Румыния начинают срач в ЕС из за демпинговых цен на украинское зерно. hi
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:47
    0
    Чего мотаться туда-сюда. Сидел бы там, да ловил бы прилеты с окраины. Для связи с миром поставить ТАИ-43, по меркам прифронтовой полосы сойдет.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:49
    0
    Приедет, срисует и сделает корректировки, а может ещё и маячки подкинет.
    Посадить его в будку со стороны Днепра и пусть гостит