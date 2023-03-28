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Министр обороны Германии заявил, что ФРГ передала Украине «даже больше танков Leopard 2A6, чем предполагалось изначально»

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Министр обороны Германии заявил, что ФРГ передала Украине «даже больше танков Leopard 2A6, чем предполагалось изначально»

Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6, что на четыре больше, чем было ранее согласовано. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.


В комментарии немецкой прессе Писториус добавил, что вместе с военной техникой на Украину доставлены необходимые боеприпасы и запасные части.

Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил отправку на Украину 18 немецких танков Leopard 2A6. Кроме танков в распоряжение украинской армии поступили 40 единиц немецких БМП Marder. Помимо этого, немецкие власти намерены поставить Украине некоторое количество имеющихся на вооружении бундесвера танков Leopard 1.

Leopard 2 является основным боевым танком немецкой армии. Эта боевая машина оснащена системами радиационной, химической и биологической защиты, а также установкой автоматического пожаротушения. Вооружение этого танка представлено 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и арсеналом из 42 боеприпасов для основного орудия. Боевая машина оснащена также дополнительным вооружением, представленным двумя пулеметами, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется в верхней части крыши танка.

Решение о передаче киевскому режиму танков Leopard 2, а также разрешение на реэкспорт другими странами имеющейся у них военной техники немецкого производства было принято властями Германии в январе текущего года после оказанного на Берлин давления со стороны союзников по военному блоку НАТО.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/ 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany
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3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:54
      0
      Цитата: invisible_man
      Эти танки дальше Киева и Киевской области вряд ли поедут. Чистый PR. Хотя, всякое возможно.

      "гвардейцы" коксового кардинала...
  2. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:01
    0
    кошечки кис кис папочка молочка принес
  3. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 17:05
    +1
    Немецкие танки с белыми крестами снова ползут на восток по русской земле Украины.