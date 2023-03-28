Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны РФ: до конца 2023 года производство некоторых видов боеприпасов в стране вырастет в 7-8 раз

16
Министр обороны РФ: до конца 2023 года производство некоторых видов боеприпасов в стране вырастет в 7-8 раз

Одной из важнейших задач отечественного ОПК является своевременное и полное обеспечение военных, участвующих в СВО, всем необходимым вооружением. В частности, боеприпасами для артиллерии, танков и пр.


В ходе сегодняшней рабочей поездки в Челябинскую и Кировскую области глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал предприятия ОПК, выполняющие гособоронзаказ, о чем пишет ведомство в своем ТГ-канале.

В сообщении говорится, что руководство предприятий доложило российскому министру обороны о ходе выполнения гособоронзаказа. Также глава военного ведомства получил отчет о принятых мерах, направленных на модернизацию оборудования, расширение производственных мощностей и повышение производительности труда.

Как отмечают в Минобороны РФ, вышеупомянутые шаги уже позволили значительно нарастить производство боеприпасов. При этом ожидается, что к концу текущего года выпуск отдельных образцов продукции вышеупомянутых предприятий и вовсе вырастет в 7-8 раз.

Сообщается, что в ходе своего визита на заводы ОПК в Кировской и Челябинской областях, Сергей Шойгу лично проинспектировал работу производственных линий по выпуску минометных, танковых и артиллерийских снарядов разного калибра, а также неуправляемых ракет. По завершении рабочего визита глава минобороны РФ провел совещание, на котором были поставлены задачи по дальнейшему увеличению объемов выпуска боеприпасов.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:29
    +5
    Нет,это все замечательно.Есть,НО.Некотрые типы,производство в 7-8раз.Это касается тех боеприпасов,которые выпускались малыми партиями?.Так в боевых условиях этого недостаточно.
    1. Sergey_Brud
      Sergey_Brud Сегодня, 16:51
      +2
      Делали 10 шт в год, стали делать 80 шт в год. Прирост в 8 раз. Делали 1000 шт в год, стали делать 2000 шт в год. Прирост всего то в 2 раза. Эффект базы видите ли. Я например в 2022 г в два раза больше раз побывал на курорте чем в 2021. Всего то в раза, вместо одного.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:56
        0
        Министр обороны РФ: до конца 2023 года производство некоторых видов боеприпасов в стране вырастет в 7-8 раз
        а вот если бы не разрушили заводы за последние 20 лет,то в 700раз бы выросло производство снарядов. я сужу строго по области и районам урала.думаю и по стране так же."пятёрочки" вместо заводов.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:57
      0
      Правильный движ пошёл.
      Герман Куликовский, автор военного паблика «Старше Эдды» тогда указывал, что в России есть и другие проекты по превращению обычных боеприпасов в высокоточные. По его словам, речь идет о разработке авиационной бомбы на базе управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь».

      «Она позволит малой кровью быстро получить отечественный аналог боеприпаса типа американского Small Diameter Bomb (SDB), где 152-мм снаряд будет играть роль боевой части», – считает автор.

      По его словам, «подобных боеприпасов боевой самолет сможет брать по два-три десятка, что резко повысит эффективность удара и даст большую по сравнению с артиллерией дальность».

      https://www.politnavigator.net/rossiya-narashhivaet-primenenie-upravlyaemykh-bomb-na-ukraine.html
  2. fif21
    fif21 Сегодня, 16:31
    -3
    Фуражка не может командовать гражданскими . Поэтому нужно создание Госкорпорации ВПК работающей в интересах МО . Что это даст ? Экономию бюджетных средств , возможность полного удовлетворения нужд армии . hi
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:41
      +1
      Вот как Шойгу может гражданскому предприятию ставить задачи "по дальнейшему увеличению объемов выпуска боеприпасов"? На основании чего они будут что то увеличивать? Или тут "главное прокукарекать, а там трава не расти"?
    2. Плохиш
      Плохиш Сегодня, 16:41
      0
      Ростех существует давно, результат сами видите. Не можете без фуражки, и без нагана под ребром тоже, уж больно ручки липкие.
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 16:49
        +1
        Цитата: Плохиш
        Ростех существует давно, результат сами видите. Не можете без фуражки, и без нагана под ребром тоже, уж больно ручки липкие.

        А у фуражек прям не липкие laughing
    3. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 16:43
      +2
      Экономию бюджетных средств , возможность полного удовлетворения нужд армии .

      Предприятия ВПК никогда не экономили бюджетные средства и не задумывались о себестоимости выпускаемой продукции. В советские времена сколько просили, столько и получали от государства, лимитов практически не было. Именно "ради полного удовлетворения нужд армии".
    4. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 16:43
      -1
      Поэтому нужно создание Госкорпорации ВПК работающей в интересах МО . Что это даст ? Экономию бюджетных средств , возможность полного удовлетворения нужд армии .

      Госкорпорация и экономия?- эти два слова рядом не уживаются. Сразу вспомнил "Ростех" - как пример расточительности и косности.
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:48
      +1
      Ну,вообще то госкорпорации существуют.Пример-корпорация тактического ракетного вооружения
  3. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 16:34
    +2
    А производство современной техники основных классов (кораблей, самолётов, вертолётов, танков, БТР, БМП, САУ, РСЗО, ОТРК, БПЛА), ракет во сколько раз в РФ возрастёт?
    Если мы резко не увеличим количество пушек - враги отберут у нас масло!
    1. Sergey_Brud
      Sergey_Brud Сегодня, 17:00
      0
      Если построить авианесущий крейсер, то их количество возрастёт в два раза за 1 год. Никакой Америке за нами не угнаться.
  4. spirit
    spirit Сегодня, 16:34
    +2
    Ребята с завода,засуньте его в самый большой снаряд и отправьте через дуло на ***подальше к богам леса, это будет самое лучшее усиление армии. hi
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:37
    -2
    Вот что значит ,что ВПК унас под государственным контролем,заводится с пол тыка по производству боеприпасов..В отличии от запада,тем что то вечно нехватает - обычно денег ,обыкновенный снаряд 155 мм без наворотов стоит 3- 4 000 $ .Обыкновенная балванка залитая тротилом.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:51
      0
      обыкновенный снаряд 155 мм без наворотов стоит 3- 4 000 $ .

      Вначале усомнился в приведённой вами цифре, помянуя что стоимость 152мм. +/- $500. Бегло пробежался по поиску и оказалось что 155мм. для 777 (вот этот, самый простой) нынче стоит 5000-7000€ и ещё подождать придётся belay
      Вот это рост цен, вот это отмывочная машина. Здесь бабло не рубят, его контейнерами пакуют sad почему и говорят: кому война, а кому мать родная.
      P.S. Минуса у вас не мои ;)