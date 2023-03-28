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Украинские военные опубликовали фото поставленного для ВСУ французского ЗРК Crotale NG

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Украинские военные опубликовали фото поставленного для ВСУ французского ЗРК Crotale NG

В интернете появились первые документальные свидетельства поставки на Украину французских зенитных ракетных комплексов Crotale NG. Украинские военные опубликовали соответствующую фотографию французского ЗРК.


Напомним, что Crotale представляет собой всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, который предназначен для противовоздушной обороны объектов, центров управления, боевых порядков войск от угроз на средних, малых и предельно малых высотах.

По данным из открытых источников, в настоящее время французские вооруженные силы располагают 8 дивизионами ЗРК типов «Crotale 3000», «Crotale upgraded» и «Crotale NG», также системы находятся на вооружении Египта, Греции, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Финляндии, Чили, Южной Кореи. После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, ЗРК данного типа были переданы в количестве 4 комплексов украинским вооруженным силам.


Впрочем, до последнего времени в распоряжении прессы не было фотографий французских ЗРК в расположении украинских войск, так что публикация фотографии зенитных ракетных комплексов является первым документальным подтверждением их использования украинскими формированиями.

Отметим, что Россия выступает с критикой поставок вооружений и военной техники западного производства для украинских вооруженных сил. По утверждению МИД РФ, данные поставки способствуют лишь эскалации вооруженного конфликта и никоим образом не приближают его мирное урегулирование. Однако страны Запада считают, что поставки вооружений приближают «победу» украинских формирований в конфликте, поэтому ориентированы лишь на их наращивание.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / David Monniaux; Telegram-канал "Форпост"
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6 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 16:31
    +7
    Геронтофилу Макрону хорошо бы проблем подкинуть за эти поставки. am
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:42
      +1
      Если бы… Уже в СМИ кричат, что бабушка макрониха была- мужчинкой)
  2. vbi007
    vbi007 Сегодня, 16:36
    +3
    Пора бы помочь французам на площадях Парижа? Там явно не хватает стрелкового оружия.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 16:53
      0
      Сами могут подсуетиться.
      У меня в детстве приятель из бамбуковых удочек поджигалки мастерил, выстрела на четыре хватало.Потом прогорали.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:41
    0
    Как были, попрошайками и халуями. Так ими и остались. История их не учит, ничему…)
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:54
    0
    Такое казбище, что украинцы публикуют данные о поставках вооружений уже для того, чтоб снять часть вины за .. с себя.
    Иначе молчали бы и пользовались.