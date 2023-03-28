Президент Филиппин: Наша страна намерена разорвать все контакты с МУС

Мы больше не желаем принимать участие в работе МУС, поскольку считаем, что он уже скомпрометировал себя. Апелляция с треском провалилась, и поделать с этим мы ничего не можем

Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший в интервью для одной из американских газет, заявил о том, что его страна намерена разорвать все контакты с Международным уголовным судом (МУС). Как уточнил глава Филиппинского государства, причиной тому послужил отказ международного органа уголовной юстиции от дальнейшего расследования дел, связанных с борьбой против наркоторговли, которые были инициированы предыдущей властью.Вот как филиппинский лидер отреагировал на происходящее:Правительство Филиппин отказывается сотрудничать с судом, так как вопросы, связанные с его юрисдикцией вызывают у властей крайнюю обеспокоенность. К тому же, там считают, что он вмешивается во внутренние дела государства, создавая угрозу безопасности и суверенитету страны, что также недопустимо.Напомним, что поводом для прекращения сотрудничества с МУС стало отклонение судом апелляции касательно приостановки расследования в отношении экс-лидера страны Родриго Дутерте, проводившего жёсткую кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Суд мотивировал свой отказ неспособностью Филиппин привести убедительные доказательства для его приостановки.Кстати говоря, за время его правления с 2016 по 2022 годы, на Филиппинах были застрелены порядка нескольких тысяч торговцев и потребителей наркотических веществ.Однако в Восточной Азии считают, что решение властей Филиппин связывается с указанными причинами лишь формально. Последней каплей, как предполагается, стал ордер МУС на осуществление ареста президента России Владимира Путина. Это решение стало прецедентом, который фактически нарушает международное право в плане неприкосновенности действующих глав государств при учёте того, что международный суд по определению должен руководствоваться буквой международного права.