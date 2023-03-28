Глава МИД России: Мы знаем, за что мы воюем

В настоящее время Российская Федерация проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью защиты русских и русскоязычных людей, подвергающихся дискриминации. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По утверждению Лаврова, спецоперация проводится для защиты русских и русскоязычных граждан, поскольку они подвергаются угнетению, идущему вразрез со всеми мыслимыми международными нормами.
В свое время декларация независимости Украины предполагала ее нейтральный и внеблоковый статус, защиту русских и русскоязычных граждан и в целом национальных меньшинств. Но действующая власть Украины перечеркнула те принципы, которые лежали в основе декларации независимости, отметил Лавров.
Мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти
- заявил министр иностранных дел России в интервью ТАСС.
Лавров подчеркнул, что Россия не имеет никакого права оставлять русское и русскоязычное население Украины на «растерзание нацистам и расистам». Поэтому и проводится специальная военная операция, заявил глава российского дипломатического ведомства. Отметим, что изначально целями спецоперации назывались освобождение республик Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины.