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Глава МИД России: Мы знаем, за что мы воюем

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Глава МИД России: Мы знаем, за что мы воюем

В настоящее время Российская Федерация проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью защиты русских и русскоязычных людей, подвергающихся дискриминации. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.


По утверждению Лаврова, спецоперация проводится для защиты русских и русскоязычных граждан, поскольку они подвергаются угнетению, идущему вразрез со всеми мыслимыми международными нормами.

В свое время декларация независимости Украины предполагала ее нейтральный и внеблоковый статус, защиту русских и русскоязычных граждан и в целом национальных меньшинств. Но действующая власть Украины перечеркнула те принципы, которые лежали в основе декларации независимости, отметил Лавров.

Мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти

- заявил министр иностранных дел России в интервью ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия не имеет никакого права оставлять русское и русскоязычное население Украины на «растерзание нацистам и расистам». Поэтому и проводится специальная военная операция, заявил глава российского дипломатического ведомства. Отметим, что изначально целями спецоперации назывались освобождение республик Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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30 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 17:11
    +13
    Прям не успеваешь запоминать с какой целью проводиться СВО, нужно наверное всё же записывать.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:26
      +3
      Цитата: AdAstra
      Прям не успеваешь запоминать с какой целью проводиться СВО, нужно наверное всё же записывать.

      Да не надо много запоминать, цель звучит просто - борьба с нацизмом, а остальное всё приложения к цели.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 17:54
        -1
        Борьба с нацизмом? С представителями которого тот же МИД каждую неделю заявляет, что готов к переговорам?
        1. dorz
          dorz Сегодня, 19:01
          0
          Все знают, за что мы воюем.

      2. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:54
        0
        А возврат нацистов на самолёте бывшего рос.губернатора действительно согласуется с этой целью? После заявлений председателя СК, Госдумы о том, что все они будут осуждены, что готовится закон о запрете таких обменов...
        Можно уточнить, когда первые суды над НЕОНАЦИСТАМИ, коих у нас в плену множество (должно быть по крайней мере) начнутся ?
      3. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:55
        +4
        Цитата: carpenter
        Да не надо много запоминать, цель звучит просто - борьба с нацизмом, а остальное всё приложения к цели.

        А в прибалтике когда с нацизмом борьба будет?
    2. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:26
      +3
      Мы знаем, за что мы воюем

      На Мой взгляд СВО закончилась с поставками западных вооружений, пора объявлять Войну салорейху, все поставки оформлять как помощь воюющей стороне со всеми вытекающими...
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:57
        +1
        Думаете, вопрос в оформлении? Ну ок, признаем мы поставки Польшей помощью нацистам в Киеве, дальше что? Только без лозунгов и патетики. Что дальше?
    3. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:50
      +5
      Наверное, у каждого своя цель: "Тимати купил Lamborghini за 725 миллионов рублей".
      https://m.lenta.ru/news/2023/03/28/timati/

      А сколько их таких....интересно, а он же призывного возраста?? Вот только кому СВО, а кому новый суперкар.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 17:57
        +4
        Министр обороны и тот Тимати подмог- отложив все дела, посетил демонстрационный показ линейки одежды, выпускаемой структурами Тимати. Бок о бок там сидели. Такая бесплатная реклама...
  2. Million
    Million Сегодня, 17:14
    +4
    Да уж,цели меняются регулярно.В следующем месяце узнаем что нибудь новое.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:15
    0
    Это сказано для особо тупых на западе.А как с ювенальной системой в Европе.Которая изымает детей из русских семей ,это не проявление нацизма?Надеюсь после победы на Украине этим займёмся.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:49
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Это сказано для особо тупых на западе.А как с ювенальной системой в Европе.Которая изымает детей из русских семей ,это не проявление нацизма?Надеюсь после победы на Украине этим займёмся.

      В России и СССР такая же система была,есть и отменять не планируют.
      И только развивается вопрос.

      Правительство России поддержало законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью за 24 часа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв кабмина.

      https://lenta.ru/news/2020/11/02/zakonoproekt/
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:53
      +3
      А нельзя ли сначала для особо умных сограждан объяснить ? Вот читаю комментарии - коллеги просят огласить весь список, пожалуйста.
      Нафиг объяснять кому то на западе? Они что ли своих детей в СВО отправляют? Со своими согражданами надо говорить.
      И, кстати, вы не подскажете, каков процент изъятых опекой усыновленный россиян в США? И сколько их сверстников в России в неблагополучных семьях живёт, на что всем пофиг. Ну вы же раз что то пишите, наверное, владеете матчастью...не единичные примеры капсом, а спокойно - статистика и ссылка на источник.
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:22
    +5
    Если это цели СВО, тогда логичнее было начинать с Прибалтики
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 18:00
      +1
      Да и на Украине способ защиты русских какой-то странный: со сдачей Харьковской области, где людям обещали: "Россия здесь навсегда", да ещё и Херсона, уже российского города.
  5. B44
    B44 Сегодня, 17:22
    +3
    Он точно знает, за что борется, поэтому его падчерица может путешествовать по миру и фотографировать в Дубае. Правда кое-где внезапно не хватило средств на вооружение, но отдых в Эмиратах стоит денег.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:40
      -4
      Вброс не засчитан ,на неё санкций нет .Может путешествовать где хочет.Кстати Усс ещё не в России.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:04
        -1
        Да для вас все божья роса!
        Почему сын Пескова угрожает разборками за вопрос о мобилизации - "а он повестку не получил, все по закону!", А почему детей власть имущих нет в СВО - все по закону! Кто наказан за импортозамещение, пролюбленные 300+ млрд - "все по закону"!! И так далее, вопрос только в двух нюансах:
        1. Друзьям - все , врагам - закон!
        2. Кроме закона есть ещё и справедливость.
        Почему то дети Сталина, Микояна и т.д это знали, как и их родители.
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:24
    +2
    "Дипломату дан язык, чтобы удобнее было скрывать свои настоящие мысли." Вот он и скрывает.
  7. AVA77
    AVA77 Сегодня, 17:24
    +1
    Да за все национальности мы воюем.
    За своих мы воюем.
  8. Stas157
    Stas157 Сегодня, 17:30
    -1
    . с целью защиты русских и русскоязычных людей

    А чего они воюют?

    Я то думал (сначала), что их денацифицировать будем и демилитаризировать!
  9. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 17:34
    +3
    ...мы хотим освободить этих людей от любой угрозы... их жизни...

    Вот тут у меня есть некоторые вопросы...
  10. Комментарий был удален.
  11. fif21
    fif21 Сегодня, 17:44
    -1
    По истории, с времен зарождения государственности , на Руси все вопросы решались мордобоем . А дружба народов цементировалась сильной властью .
    Украинцы предатели , решившиеся переметнуться на запад . За что и будут наказаны. И других я бы предостерег обижать проживающие в России нации . Нет никакого русского мира , есть многонациональная , сильная Россия , и с этим придется считаться . hi
  12. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:44
    +3
    По утверждению Лаврова, спецоперация проводится для защиты русских и русскоязычных граждан
    Это тех которых сейчас силком мобилизуют и отправляют на фронт, или тех которых бросили с жестами добрый воли, перегруппировка и непростыми решениями?
  13. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 17:45
    +2
    Лавров подчеркнул, что Россия не имеет никакого права оставлять русское и русскоязычное население Украины на «растерзание нацистам и расистам»

    Да, Сергей Лавров - вовсе и рядом не Вячеслав Молотов, а Владимир Путин - ни разу не Иосиф Сталин.

    Если в результате СВО после десятков тысяч павших в полях Украины героев России нацистский бандеровский режим сохранится в Киеве, и не будут возвращены обратно в состав России мать городов русских Киев, город - герой Одесса, исконно русские города и земли Чернигов, Сумы, Полтава и Черкассы, Житомир и Винница, Харьков и Екатеринослав, Запорожье и Херсон, Николаев и Елизаветград - то русский народ будет веками проклинать нынешнее руководство РФ за слюнтяйство и цивилизационную катастрофу для всего русского на Украине.

    Никаких больше Минсков-3!
    Только Победа, только полная и безоговорочная капитуляция нацистской Украины!
  14. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 17:59
    -2
    Какой воин. Не дай Бог решится добровольцем пойти в СВО глава МИД России, сразу все враги сдадутся.
    А если серьёзно, то половина мобилизованных знают, что если бы они не пошли, то их посадили бы. Нет у этих людей денег, чтобы куда-то уехать. Но их основное желание заботиться о своей семье, своих близких, честно работать и не совершать преступлений!
    Но есть такие люди и их не мало, которые хотят убивать людей, так как хотят бороться с Нацизмом.
    Вообще, задача министерства иностранных дел договариваться на взаимовыгодное условиях. А у нас эффективно выражают озабоченность!
    1. macgyver
      macgyver Сегодня, 18:10
      +1
      На взаимовыгодных условиях с фашизмом? Это как? ... Как вы предлагаете бороться с вооруженными до зубов фашистами? Минск -3? Два раза на грабли наступить - мало?
  15. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 18:06
    +8
    Так и хочется сказать.. говорите помедленнее! Я записываю за вами.
  16. dump22
    dump22 Сегодня, 18:27
    +1
    Мы знаем, за что мы воюем.


    Уже частично сменилась риторика. Но все равно сомнения.
    Так все таки мы воюем, или "проводим СВО"?