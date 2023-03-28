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Бойцы ЧВК «Вагнер» перешли к тактике освобождения целых кварталов Артёмовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» перешли к тактике освобождения целых кварталов Артёмовска

По словам командира одного из подразделений, входящих в состав российской ЧВК "Вагнер", в течение последних дней наблюдается рост интенсивности боевых действий в районах Артемовска, вплотную примыкающих к центральной части этого города. Некоторые изменения претерпела тактика наступления - теперь бойцы действуют одновременно в составе шести-семи групп, которые освобождают территорию города сразу целыми кварталами, а не по одному зданию, как было раньше.


В центральном районе Артемовска российские подразделения продолжают "перемалывать" противников, засевших на улицах Першина и Мира. Боевые действия приблизились к улице Свободы. Накануне поступали сообщения о продолжающихся боевых действиях в районе Дворца Культуры им. Мартынова после занятия позиций возле Центрального рынка, на территории которого противник оборудовал мощный укрепрайон.

Судя по перехваченным сообщениям боевиков киевского режима, ротация украинских военнослужащих на этом участке линии боевого соприкосновения не производится, а подвоз боеприпасов не осуществляется из-за плотного огня артиллерии и полного огневого контроля над оставшимися в распоряжении ВСУ дорог.



Также сообщается, что российские бойцы продолжают зачистку промзоны Завода по обработке цветных металлов, где еще остались незначительные группы украинских боевиков. По некоторой информации, "музыкантам" удалось взять под свой контроль все цеха предприятия, а оставшиеся подразделения противника закрепились в административном здании, по которому идёт интенсивная огневая работа.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:53
    +11
    Снимаю шляпу перед мужеством и отвагой бойцов ЧВК ВАГНЕР! hi Храни, Вас, Бог!
    1. boris ivanov
      boris ivanov Сегодня, 18:02
      +4
      Честь и Хвала богатырям! Но почему тишина на остальных участках СВО? чем занимается наша регулярная армия? Почему от них нет, никаких новостей?
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 18:05
        +1
        Почему от них нет, никаких новостей?

        Потому что ты их не читаешь.
        Из каждого утюга про окружение Авдеевки и выход к Ямполю говорят.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 18:52
          +1
          Цитата: bk316
          Потому что ты их не читаешь.
          Из каждого утюга про окружение Авдеевки и выход к Ямполю говорят.

          И на Краснолиманском направлении - тоже прорвали очередную линию обороны чубак и отодвинули укрозольдатенов от Кременной...
          Действительно - новости лучше читать все :)))
      2. Комментарий был удален.
      3. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:14
        +3
        Вы правы - МО практически ушло из медиаполя, но это не говорит о том, что оно не делает огромнейший, подавляющий вклад в ведение СВО.
      4. svp67
        svp67 Сегодня, 18:15
        +1
        Цитата: boris ivanov
        Почему от них нет, никаких новостей?

        А Вы пролистайте новостную ленту на этом сайте, прочтите новости про Авдеевку, Марьянку, На Сватовском и Краснолиманских направлениях.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:07
    0
    Вагнер делает исключительную работу, вы должны поддержать его на 100%
  3. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 18:16
    0
    Самое главное - в плен никого там не брать!
    Нет там среди ВСУшников нормальных людей - одни садисты, нацисты, маньяки.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 18:23
      0
      Самое главное - в плен никого там не брать!

      Так это за оркестром такого не замечено..... laughing
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:36
      0
      Если не давать возможности сдаться в плен, это будет стоить не лишних жизней. Напротив, необходимо предоставлять возможность сдачи, кричать об этом, и что-то даже обещать - например справедливого суда
    3. gsev
      gsev Сегодня, 18:45
      -1
      Цитата: Флибустьер
      Самое главное - в плен никого там не брать!

      Наоборот принимать в плен всех пожелавших сдаться. Украинские олигархи и националисты-политики насаждающие русофобию только руководят а сами не горят желанием воевать.
  4. lenovol
    lenovol Сегодня, 18:28
    +1
    Мы молимся за вас парни. Главное, останьтесь живыми.
  5. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Сегодня, 18:59
    0
    Цитата: boris ivanov
    Честь и Хвала богатырям! Но почему тишина на остальных участках СВО? чем занимается наша регулярная армия? Почему от них нет, никаких новостей?

    Отдают и принимают честь, маршируют с песнями, громко кричат "здравие желаю товарищ гав гав гав!!!" и прочими очень нужными в бою вещами.
  6. cadaver
    cadaver Сегодня, 19:00
    0
    Квартал - участок города в форме четырехугольника между четырьмя ближайшими улицами.
    Не пойму, это достижение, или провал? Плакать или смеяться?