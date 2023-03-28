Бойцы ЧВК «Вагнер» перешли к тактике освобождения целых кварталов Артёмовска

По словам командира одного из подразделений, входящих в состав российской ЧВК "Вагнер", в течение последних дней наблюдается рост интенсивности боевых действий в районах Артемовска, вплотную примыкающих к центральной части этого города. Некоторые изменения претерпела тактика наступления - теперь бойцы действуют одновременно в составе шести-семи групп, которые освобождают территорию города сразу целыми кварталами, а не по одному зданию, как было раньше.В центральном районе Артемовска российские подразделения продолжают "перемалывать" противников, засевших на улицах Першина и Мира. Боевые действия приблизились к улице Свободы. Накануне поступали сообщения о продолжающихся боевых действиях в районе Дворца Культуры им. Мартынова после занятия позиций возле Центрального рынка, на территории которого противник оборудовал мощный укрепрайон.Судя по перехваченным сообщениям боевиков киевского режима, ротация украинских военнослужащих на этом участке линии боевого соприкосновения не производится, а подвоз боеприпасов не осуществляется из-за плотного огня артиллерии и полного огневого контроля над оставшимися в распоряжении ВСУ дорог.Также сообщается, что российские бойцы продолжают зачистку промзоны Завода по обработке цветных металлов, где еще остались незначительные группы украинских боевиков. По некоторой информации, "музыкантам" удалось взять под свой контроль все цеха предприятия, а оставшиеся подразделения противника закрепились в административном здании, по которому идёт интенсивная огневая работа.