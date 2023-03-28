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После переговоров с представителями властей Саудовской Аравии и Катара глава МИД Ирана совершит визит в Москву

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После переговоров с представителями властей Саудовской Аравии и Катара глава МИД Ирана совершит визит в Москву

После контактов по восстановлению дипломатических отношений с Саудовской Аравией глава МИД Ирана впервые за долгое время провёл личную встречу с представителем властей Катара. В Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с прибывшим из Дохи помощником министра иностранных дел Катара по международным делам Мухаммедом Аль-Хулайфи.


Подробности этой встречи пока не сообщаются, однако сам факт прилёта высокопоставленного катарского чиновника в Иран о многом говорит. Как отмечают эксперты, стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в целом ряде областей, в первую очередь – в сфере энергетики. По некоторым данным, изучаются возможности по договорённостям между странами Персидского залива по созданию нефтегазового хаба, который будет предлагать поставку энергоносители на мировой рынок при оплате в национальных валютах. Очередной удар по гегемонии американского доллара.

На этом фоне обращает на себя внимание заявление высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Ирана Али Шамхани, который тоже встретился с катарским чиновником. По его словам, Иран открыт для партнёрства с соседями. Шамхани в беседе с Аль-Хулайфи указал на необходимость повышения уровня торговли между Тегераном и Дохой, в том числе в сфере реализации крупных инфраструктурных проектов с устранением имеющихся препятствий в сотрудничестве.

Али Шамхани:

Мы понимаем, что есть внерегиональные страны, которые стараются внести раздор в отношения между Ираном и Катаром, и потому нашим странам нужно быть бдительными в этом плане.

Тем временем пресс-служба иранского МИД сообщает, что в скором времени иранский министр отправится с визитом в Москву для встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Амир Абдоллахиан:

Осуществление сбалансированной внешней политики и динамичной дипломатии властей Ирана идёт по правильному пути.

Министр отметил, за последние несколько дней провёл переговоры (чаще всего телефонные) не только с представителями Саудовской Аравии и Катара, но также с коллегами из Турции, ОАЭ, Омана, Сирии, Ливии, Австрии и Швейцарии.
Использованы фотографии:
МИД Ирана
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4 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:15
    +1
    Эх создать бы военный союз Россия, Иран, Китай - вот это была бы сила.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:55
      0
      И КНДР.........................
  2. fif21
    fif21 Сегодня, 18:16
    +6
    Остается только порадоваться за страны, переставшие враждовать из за религиозных разногласий , на радость евреям и их хозяевам . hi
  3. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 18:17
    +6
    Мутят что-то нехорошее для США персы))) Они обиды не прощают и озабоченности выражать вряд ли будут! А вот 'почистить' Персидский залив от ржавых авианосцев было бы неплохо))) Да и нефтяной хаб вместе в РФ создать тоже не помешает))) Бидон от злости задохнется..