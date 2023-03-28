После переговоров с представителями властей Саудовской Аравии и Катара глава МИД Ирана совершит визит в Москву

Мы понимаем, что есть внерегиональные страны, которые стараются внести раздор в отношения между Ираном и Катаром, и потому нашим странам нужно быть бдительными в этом плане.

Осуществление сбалансированной внешней политики и динамичной дипломатии властей Ирана идёт по правильному пути.

После контактов по восстановлению дипломатических отношений с Саудовской Аравией глава МИД Ирана впервые за долгое время провёл личную встречу с представителем властей Катара. В Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с прибывшим из Дохи помощником министра иностранных дел Катара по международным делам Мухаммедом Аль-Хулайфи.Подробности этой встречи пока не сообщаются, однако сам факт прилёта высокопоставленного катарского чиновника в Иран о многом говорит. Как отмечают эксперты, стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве в целом ряде областей, в первую очередь – в сфере энергетики. По некоторым данным, изучаются возможности по договорённостям между странами Персидского залива по созданию нефтегазового хаба, который будет предлагать поставку энергоносители на мировой рынок при оплате в национальных валютах. Очередной удар по гегемонии американского доллара.На этом фоне обращает на себя внимание заявление высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Ирана Али Шамхани, который тоже встретился с катарским чиновником. По его словам, Иран открыт для партнёрства с соседями. Шамхани в беседе с Аль-Хулайфи указал на необходимость повышения уровня торговли между Тегераном и Дохой, в том числе в сфере реализации крупных инфраструктурных проектов с устранением имеющихся препятствий в сотрудничестве.Али Шамхани:Тем временем пресс-служба иранского МИД сообщает, что в скором времени иранский министр отправится с визитом в Москву для встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.Амир Абдоллахиан:Министр отметил, за последние несколько дней провёл переговоры (чаще всего телефонные) не только с представителями Саудовской Аравии и Катара, но также с коллегами из Турции, ОАЭ, Омана, Сирии, Ливии, Австрии и Швейцарии.