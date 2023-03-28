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Сторонники раскольнической ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске, распылив слезоточивый газ

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Сторонники раскольнической ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске, распылив слезоточивый газ

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили последний оставшийся в Ивано-Франковске храм канонической УПЦ. Как сообщили в Черновицко-Буковинской епархии, в него ворвалась группа лиц в количестве примерно 200 человек (часть из них была одета в камуфляжную форму), при полном бездействии сотрудников правоохранительных органов. Молодые люди, осуществлявшие штурм храма, применяли там слезоточивый газ с тем, чтобы выгнать оттуда всех верующих и священнослужителей.


Вот как прокомментировали происходящее в УПЦ:

Рейдеры проникли через боковые двери, затем открыли центральные, а после этого вытолкали прихожан с лестницы. Полиция ничего не предприняла

Собор Рождества Христова – единственный, остававшийся до настоящего времени храм УПЦ в Ивано-Франковской области. Что касается остальных храмов, то они были также захвачены раскольниками или же их общины были вынуждены перейти в ПЦУ под давлением украинских властей.

В то же время в Черновицко-Буковинской епархии отметили, что потеряли связь с духовенством храма, выразив обеспокоенность в связи с тем, что не могут подтвердить информацию о том, живы ли они, поскольку их бьют камнями.

Тем временем Папа Римский Франциск выразил готовность выступить посредником в переговорах между канонической УПЦ и раскольнической ПЦУ, из-за ситуации вокруг изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Он призвал стороны уважать святость этих мест, а также урегулировать все имеющиеся между ними разногласия.

Напомним, что в последнее время участились гонения на каноническую УПЦ, которую всецело поддерживают миллионы верующих. С подачи преступного киевского режима раскольники проводят рейдерские захваты храмов, осуществляя нападки на духовенство и прихожан, проводя обыски у священников и епископов, которых обвиняют в «связях» с Кремлём. Более того, руководство страны поставило монахам УПЦ ультиматум покинуть до 29 марта Киево-Печерскую лавру. Завтра киевский режим намерен изгнать монахов из Киево-Печерской лавры силой, если те не покинут своих мест сами.
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10 комментариев
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  1. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 18:17
    +4
    "нормальное".... обыденное там дело сейчас....кто бы сомневался
    1. василий50
      василий50 Сегодня, 18:58
      0
      ВЫ првы. Там происходят нормальные и несколько обыденные для христиан деяния. Очередной крестовый поход адептов Христа на других адептов Христа, поскольку те не тем несут денежку.
      Идеологии там нет СОВСЕМ.
      Кстати РПЦ стала РПЦой только в 1943 году, до того сами себя именовали - греко-католики ортодоксы.
      При впендюривании Романовых на трон и становлении христианства ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИЕЙ христиане сжигали живьём всех в ком подозревали ПРАВОСЛАВИЕ.
  2. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 18:19
    +1
    Канонической продажной УПЦ хоть что в глаза - скажут: "божья роса".
    Ни чести, ни мужества, ни достоинства, ни веры.
    Трусливые, продажные морды, подлизывающиеся к нацистам, не достойные даже стоять рядом с христианскими мучениками 1 - 3 веков н. э.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:20
    +2
    Как там "Вселенский Патриарх Константинопольский" поживает? Не замечает как ему черти подмигивают?
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 18:21
    +2
    Римский папа как раз и заинтересован либо приходы отжать и сделать их вообще униатскими, либо просто передачей в пцу развалить православие в западной Украине.
    Потому как самосятная пцу есть обновленцы причем махровые и черные.
    Бог точно не с ними.
    Как сказал архимандрит Феодор из Киевской Лавры журналистке, как Украина хочет победить, если с Богом воюет....
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:22
    +5
    Давайте ребята, давайте! Не останавливайтесь ни в коем случае.

    Гнобите друг друга, следите друг за другом, доносите и разжигайте.

    Быстрее развалитесь
  6. macgyver
    macgyver Сегодня, 18:27
    +2
    Прочитал "распив слезоточивый газ"... и даже не удивился )
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:36
    +3
    Животные...
    В принципе, ничего удивительного: Запад усердно делал из них животных - в итоге животные и получились...
  8. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 18:53
    0
    Конченные, на той территории любой человек казлом станет, бедолаги(
  9. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 18:57
    0
    И что, в ПЦУ теперь счастье настанет, после захвата имущества УПЦ? Неужели это имущество так мешало победе в нынешней войне? Скорее, доходы какие-то были, вот их решили и перенаправить в нужное для себя русло.