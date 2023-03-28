Сторонники раскольнической ПЦУ захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске, распылив слезоточивый газ

Рейдеры проникли через боковые двери, затем открыли центральные, а после этого вытолкали прихожан с лестницы. Полиция ничего не предприняла

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили последний оставшийся в Ивано-Франковске храм канонической УПЦ. Как сообщили в Черновицко-Буковинской епархии, в него ворвалась группа лиц в количестве примерно 200 человек (часть из них была одета в камуфляжную форму), при полном бездействии сотрудников правоохранительных органов. Молодые люди, осуществлявшие штурм храма, применяли там слезоточивый газ с тем, чтобы выгнать оттуда всех верующих и священнослужителей.Вот как прокомментировали происходящее в УПЦ:Собор Рождества Христова – единственный, остававшийся до настоящего времени храм УПЦ в Ивано-Франковской области. Что касается остальных храмов, то они были также захвачены раскольниками или же их общины были вынуждены перейти в ПЦУ под давлением украинских властей.В то же время в Черновицко-Буковинской епархии отметили, что потеряли связь с духовенством храма, выразив обеспокоенность в связи с тем, что не могут подтвердить информацию о том, живы ли они, поскольку их бьют камнями.Тем временем Папа Римский Франциск выразил готовность выступить посредником в переговорах между канонической УПЦ и раскольнической ПЦУ, из-за ситуации вокруг изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Он призвал стороны уважать святость этих мест, а также урегулировать все имеющиеся между ними разногласия.Напомним, что в последнее время участились гонения на каноническую УПЦ, которую всецело поддерживают миллионы верующих. С подачи преступного киевского режима раскольники проводят рейдерские захваты храмов, осуществляя нападки на духовенство и прихожан, проводя обыски у священников и епископов, которых обвиняют в «связях» с Кремлём. Более того, руководство страны поставило монахам УПЦ ультиматум покинуть до 29 марта Киево-Печерскую лавру. Завтра киевский режим намерен изгнать монахов из Киево-Печерской лавры силой, если те не покинут своих мест сами.