Евгений Пригожин опроверг переброску подразделений ЧВК «Вагнер» на Авдеевское направление

Нет, это не соответствует действительности. Подразделений ЧВК "Вагнер" на Авдеевке нет и не было. Все задачи, которые выполняются, выполняются исключительно военными. И удачи парням в выполнении их задачи!

(...) нацисты у района Самолета уже на исходе, ситуацию не спасают ни резервы, ни мастерство войны. Разбив нациков у Самолета - мы выходим во фланг к Ивановскому. В общем, оперативная ситуация в любом случае складывается не в пользу ВСУ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг появившуюся в некоторых СМИ и интернет-ресурсах информацию, что часть "Оркестра" была переброшена в район Авдеевки для помощи штурмующим этот узел обороны ВСУ подразделениям Минобороны.Штурмовые подразделения "Вагнера" по-прежнему ведут бои в районах Бахмута и Соледара, никуда с этих направлений они не перебрасывались, в том числе и в Авдеевку. Часть отрядов "Оркестра" ведет наступление от Соледара в сторону Северска, другая выбивает ВСУ из Бахмута и его окрестностей. Появившаяся информация о переброске части ЧВК в Авдеевку не соответствует действительности, по словам Пригожина, на Авдеевском направлении воюют исключительно подразделения Министерства обороны.- заявил куратор "музыкантов".Между тем, как сообщается на официальном ТГ-канале ЧВК "Вагнер", сейчас основные сражения идут не только в самом Бахмуте, но и рядом с ним, где подразделения "Оркестра" пытаются взять Ивановское, оно же Красное. Переход этого населенного пункта под контроль "музыкантов" ставит крест на последней трассе, связывающей Бахмут с Часовым Яром. Поэтому закрепившиеся там всушники ожесточенно сопротивляются, в лоб этот населенный пункт взять очень сложно.Есть еще один вариант выхода на Красное, вернее в его фланг. Это будет возможно после того, как "вагнеровцы" окончательно вытеснят ВСУ из района "Самолет".- пишет ТГ-канал.