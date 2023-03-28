На улицы городов Франции на очередной протест вышли более полумиллиона демонстрантов

В городах Франции возобновились массовые протесты, поводом для которых послужило решение властей республики в обход решения парламента принять закон о повышении пенсионного возраста.Протестами охвачены все крупные города страны. Протестующие поджигают баррикады и блокируют железнодорожные пути на вокзале Лиона. Основные массовые протесты проходят в Париже.Массовые протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции с конца января, когда на митинги вышли около трех миллионов граждан страны. На фоне протестов рейтинг президента Эммануэля Макрона снизился до рекордно низкого уровня. По данным социологов, деятельностью главы государства удовлетворены лишь 28 процентов французов.Движение протеста против повышения пенсионного возраста стало крупнейшим внутренним кризисом за время президентского срока Макрона. Кризис усугубляет излишне жесткая тактика работы французской полиции. От граждан поступают многочисленные жалобы на незаконные аресты и жестокость со стороны правоохранителей во время контроля за протестующими.По данным подразделения внутренних дел французской полиции IGPN, в течение последних недель было начато 17 расследований инцидентов и обвинений в адрес работников правоохранительных органов по всей стране. Однако, по словам главы парижской полиции, аресты оправданы насилием в отношении полицейских.Совет Европы заявил о недопустимости проявлений полицейского насилия и произвольных арестов мирных протестующих и представителей прессы.К настоящему моменту, как сообщают официальные лица Франции, участие в протестах принимают 516 тысяч человек. У самих участников цифры как минимум вдвое больше.