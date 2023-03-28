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На улицы городов Франции на очередной протест вышли более полумиллиона демонстрантов

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На улицы городов Франции на очередной протест вышли более полумиллиона демонстрантов

В городах Франции возобновились массовые протесты, поводом для которых послужило решение властей республики в обход решения парламента принять закон о повышении пенсионного возраста.


Протестами охвачены все крупные города страны. Протестующие поджигают баррикады и блокируют железнодорожные пути на вокзале Лиона. Основные массовые протесты проходят в Париже.

Массовые протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции с конца января, когда на митинги вышли около трех миллионов граждан страны. На фоне протестов рейтинг президента Эммануэля Макрона снизился до рекордно низкого уровня. По данным социологов, деятельностью главы государства удовлетворены лишь 28 процентов французов.

Движение протеста против повышения пенсионного возраста стало крупнейшим внутренним кризисом за время президентского срока Макрона. Кризис усугубляет излишне жесткая тактика работы французской полиции. От граждан поступают многочисленные жалобы на незаконные аресты и жестокость со стороны правоохранителей во время контроля за протестующими.

По данным подразделения внутренних дел французской полиции IGPN, в течение последних недель было начато 17 расследований инцидентов и обвинений в адрес работников правоохранительных органов по всей стране. Однако, по словам главы парижской полиции, аресты оправданы насилием в отношении полицейских.

Совет Европы заявил о недопустимости проявлений полицейского насилия и произвольных арестов мирных протестующих и представителей прессы.

К настоящему моменту, как сообщают официальные лица Франции, участие в протестах принимают 516 тысяч человек. У самих участников цифры как минимум вдвое больше.
Автор:
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28 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 19:30
    +5
    Да здравствует 7 республика wassat
    Согласен с администраций сайта, комментарий не умный, но злободневный!!!
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 19:51
      0
      Пока что Пятая республика во Франции с 1958 года.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 20:09
        +1
        Маловато будет. Маловато. (С)
        Активнее майданить надо. Покрышек и машин побольше жечь. Скакать наконец. И обязательно пригласить грузинских снайперов для создания небесной сотни. am
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 19:33
    +8
    Те кто живёт по принципу"лишь бы не было войны и революции" - получают и то и другое. А кто такие тупые, что этого не понимают-обойдутся демонстрациями.

    Бог любит людей простых и со здоровой психикой, которых если давят-то они отвечают. А не пускаются в философию о смысле и бессмысленности.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:41
      0
      То есть, по вашему, полная противоположность русскому менталитету, и нас бог не любит?
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 19:47
        +1
        Цитата: Андрей Москвин
        То есть, по вашему, полная противоположность русскому менталитету, и нас бог не любит?

        Почему не любит? Бог русских любит больше всех других, а французов-на общих основаниях. Ещё генерал Х. Миних в 18 веке говорил "Россия управляется непосредственно Богом"....
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 19:54
          0
          Вроде, его сын. В 19 веке. "...иначе не понять, как она до сих пор существует.
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:37
    +3
    разнесли бы елисейский дворец к чертям под марсельезу)))) шучу конечно.. все таки 18 век)
  4. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:37
    +4
    Когда ж уже кто-нибудь протянет руку помощи угнетаемому французскому народу? Срочно нужны ПТРК и ПЗРК. А уж потом танки и артиллерия.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:00
      -1
      Да, было бы эпично, если бы по полицейскому фургону прилетело что-нибудь из числа поставленного Францией на Украину.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 19:38
    +1
    Странно, что не видно "жовто-блакитных" флагов...это же "буза", их любимое занятие
    1. Sovetskiy
      Sovetskiy Сегодня, 19:52
      +5
      Цитата: svp67
      Странно, что не видно "жовто-блакитных" флагов...

      Потому что там были видны красные флаги с серпом и молотом. wink
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:39
    +6
    Удачи французам в попытке потопления правительства "некромонгпра"Макрона..
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:39
    +1
    И всё тот же вопрос- почему мы с этими людьми не работаем.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:48
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      И всё тот же вопрос- почему мы с этими людьми не работаем.

      А что надо конкретно сделать? Поставить пророссийское правительство?
    2. Володин
      Володин Сегодня, 19:48
      -1
      Цитата: Ulan.1812
      И всё тот же вопрос- почему мы с этими людьми не работаем.

      И откуда только такая уверенность...
      Хотя - ну пусть будет, что не работаем
    3. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 19:48
      +1
      Да нет же, вопрос - чего ждут американцы, где Нуланд с печенюшками? laughing
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:56
        +4
        В данной ситуации Нуланд может принести протестующим только отраву
    4. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 19:50
      +5
      Потому что у РФ согласно ст. 13 колониальной Конституции РФ 1993 года нет государственной идеологии, привлекательной для народов мира в отличие от СССР и КНР.
      1. Комментарий был удален.
    5. aars
      aars Сегодня, 20:39
      0
      Цитата: Ulan.1812
      И всё тот же вопрос- почему мы с этими людьми не работаем.
      Штаааа?
      Неужели?!
      А кредит для Марин Ле Пен?
      Кредит в размере 9,4 млн евро был выдан партии «Национальный фронт» (позднее переименованной в «Национальное объединение») в Первом Чешско-российском банке (ПЧРБ) в 2014 году.
    6. Болторез
      Болторез Сегодня, 20:40
      0
      почему мы с этими людьми не работаем.
      А что вы этим людям можете предложить?
  8. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 19:47
    +2
    Даёшь Шестую Республику без атлантистов!

    Les Francais! Liberez votre Patrie de l'esclavage des atlantistes, y compris la bande de Micron!
    Soyez dignes de vos ancetres!

    Allons enfant de la patrie
    Le jour de gloire est arrivé!
    Contre nous de la tyrannie
    L'étendart sanglant est levé!

    Aux (armes citoyens) armes citoyens, formez vos bataillons
    Marchons, marchons
    Qu'un sang impur abreuve nos sillons!
  9. vbi007
    vbi007 Сегодня, 19:48
    +4
    Может кто то слышал или читал, почему посла Франции не вызвали в МИД РФ из-за применения против бастующих жёстких мер; дубинок, газа и прочих приспособлений? У нас "навальнистов" разгоняли, так вой подняли, что один из полицейских замахнулся на навальнёнка, так вой подняли такой, что самим противно стало.
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 19:55
      +4
      Действительно, и наши представители РФ в ООН как костью подавились - давно бы поставили в СБ ООН вопрос о непропорциональном применении силы к мирно протестующим кровавым режимом авторитарного диктатора Микрона.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:12
      +2
      Цитата: vbi007
      из-за применения против бастующих жёстких мер; дубинок, газа и прочих приспособлений?

      Если кто-то не в курсе, но государство- это инструмент подавления. И МИД РФ абсолютно согласен и приветствует методы подавления в ФР и ФРГ, и практически везде-везде. А то, что методы подавления в РФ кому-то за рубежом не нравятся, говорит о том, что подавляются креатуры тех, кому не нравится. И так как искренних союзников по внешнеполитическому процессу нет ни у одной страны в мире(капитализм, однако), то чего их(навальнят) жалеть. Вот социально-демократических рабочих очень жалко.
  10. Gromit
    Gromit Сегодня, 20:01
    +3
    Удачи французским товарищам в их борьбе.
    Крепко бейте империалистических свиней любой национальности.
  11. Комментарий был удален.
  12. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 20:22
    -1
    Цитата: михаилл
    Цитата: vbi007
    из-за применения против бастующих жёстких мер; дубинок, газа и прочих приспособлений?

    Если кто-то не в курсе, но государство- это инструмент подавления. И МИД РФ абсолютно согласен и приветствует методы подавления в ФР и ФРГ, и практически везде-везде. А то, что методы подавления в РФ кому-то за рубежом не нравятся, говорит о том, что подавляются креатуры тех, кому не нравится. И так как искренних союзников по внешнеполитическому процессу нет ни у одной страны в мире(капитализм, однако), то чего их(навальнят) жалеть. Вот социально-демократических рабочих очень жалко.

    РФ - мировой светоч суверенной демократии. Как мы можем молчать, когда эти французские и немецкие варвары грубо наступают на права человека?
    Мы должны нести им свет демократии, даже бомбами.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:48
      +2
      Цитата: Флибустьер
      РФ - мировой светоч суверенной демократии. Как мы можем молчать, когда эти французские и немецкие варвары грубо наступают на права человека?
      Мы должны нести им свет демократии, даже бомбами.

      Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. Не жди приезда машины Скорой Психиатрической Помощи, прямо завтра с утра сходи в поликлинику.