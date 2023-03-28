Российские подразделения артогнём уничтожили бронетехнику и пехоту противника при попытке эвакуации ВСУ в районе Артёмовска

Вижу движение пяти пикапов навстречу пехоте. Похоже, они собираются её эвакуировать. Да. Ждут эвакуацию. Да там не пять пикапов, а восемь, и танк. Большой накат. Даю точку. Сыпьте туда всем, чем есть. Есть попадание.

Российские силы с помощью разведывательного беспилотника «срисовали» перемещение украинской бронированной и автомобильной техники, а также личного состава противника в районе Артёмовска (Бахмута). Ситуация развивалась следующим образом: несколько подразделений противника смогли выбраться из города по автомобильной дороге. К точке выхода подтянулись несколько БМП, а также армейских автомобилей. Судя по всему, эта техника должна была эвакуировать выбравшиеся из осажденного города отряды пехоты. Однако эвакуацию сорвали чёткие и уверенные действия российских сил.Сообщается о том, что разведка ЧВК «Вагнер» зафиксировав активное движение покидающего город противника, в течение достаточно длительного времени передавала координаты с беспилотника артиллерийским расчётам.Сначала идеально точным попаданием была уничтожена головная БМП ВСУ.После удар был нанесён по пехотной колонне, которая растянулась по левой обочине дороге. По самым скромным оценкам, только этим одним артиллерийским выстрелом было ликвидировано не менее 15 боевиков. Артогонь продолжился.Из переговоров по радиоканалу (материал публикует WarGonzo) от корректировщика огня:Таким образом продемонстрировано, по большому счёту, идеальное взаимопонимание разведки и артиллерии, а также своевременное принятие решений. Всё это позволило не только сорвать эвакуацию пехотных подразделений ВСУ из окружённого города, но и уничтожить несколько единиц техники противника. Мало того, противник усвоил, что дорога вовсе не безопасна и потому любая следующая подобная попытка может привести к очередным десяткам «двухсотых» и «трёхсотых» среди личного состава.