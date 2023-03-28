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Российские подразделения артогнём уничтожили бронетехнику и пехоту противника при попытке эвакуации ВСУ в районе Артёмовска

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Российские подразделения артогнём уничтожили бронетехнику и пехоту противника при попытке эвакуации ВСУ в районе Артёмовска

Российские силы с помощью разведывательного беспилотника «срисовали» перемещение украинской бронированной и автомобильной техники, а также личного состава противника в районе Артёмовска (Бахмута). Ситуация развивалась следующим образом: несколько подразделений противника смогли выбраться из города по автомобильной дороге. К точке выхода подтянулись несколько БМП, а также армейских автомобилей. Судя по всему, эта техника должна была эвакуировать выбравшиеся из осажденного города отряды пехоты. Однако эвакуацию сорвали чёткие и уверенные действия российских сил.


Сообщается о том, что разведка ЧВК «Вагнер» зафиксировав активное движение покидающего город противника, в течение достаточно длительного времени передавала координаты с беспилотника артиллерийским расчётам.

Сначала идеально точным попаданием была уничтожена головная БМП ВСУ.



После удар был нанесён по пехотной колонне, которая растянулась по левой обочине дороге. По самым скромным оценкам, только этим одним артиллерийским выстрелом было ликвидировано не менее 15 боевиков. Артогонь продолжился.



Из переговоров по радиоканалу (материал публикует WarGonzo) от корректировщика огня:

Вижу движение пяти пикапов навстречу пехоте. Похоже, они собираются её эвакуировать. Да. Ждут эвакуацию. Да там не пять пикапов, а восемь, и танк. Большой накат. Даю точку. Сыпьте туда всем, чем есть. Есть попадание.

Таким образом продемонстрировано, по большому счёту, идеальное взаимопонимание разведки и артиллерии, а также своевременное принятие решений. Всё это позволило не только сорвать эвакуацию пехотных подразделений ВСУ из окружённого города, но и уничтожить несколько единиц техники противника. Мало того, противник усвоил, что дорога вовсе не безопасна и потому любая следующая подобная попытка может привести к очередным десяткам «двухсотых» и «трёхсотых» среди личного состава.

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21 комментарий
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  1. vbi007
    vbi007 Сегодня, 19:53
    +11
    Молодцы музыканты, каждый нацист должен удобрить русскую землю собой.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:06
      +5
      Это экстракшен из Артёмовска. Прямиком к Бандере. am good
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 20:38
        +1
        Абрамович не успел подарить им IPhone
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 20:07
      +3
      Если свалят наx..ату и больше не вернутся, я не расстроюсь. Красивое...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:53
    +7
    Да,гадюшник разворошили знатно.Если бы побольше туда снарядов прилетело вообще бы замечательно
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 20:02
      +2
      Эх, туда бы Градом засандалить. Но и так молодцы, а первое в ролике попадание, это просто песня!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:56
    +5
    Хорошая новость, не перестаю хвалить работу "музыкантов". good
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:58
    +5
    Бог в помощь Ребята! Молодцы так держать!! hi
  5. Александр Бетонкин
    Александр Бетонкин Сегодня, 20:01
    +4
    Аккуратно, слаженно, почти без эмоций. Только так и надо. good
    1. Комментарий был удален.
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 20:01
    +2
    Здорово! Ещё бы залп из Града или Торнадо-Г туда, накрыть всю движуху укроповскую.
  7. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:05
    +6
    Удиаительно, что боец корректирует без слова мата. Как в советских фильмах.
  8. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:06
    +2
    Пол роты точно выбыло. Взвод где-то шёл плотной колонной, плюс экипаж БМП + пикапы....

    В который раз задаюсь вопросом - их что в их армиях НАТО не учили "Вспышке сзади"? Упали бы и расползлись по склонам дороги - были бы живы частично. Идут, как неуязвимые.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:08
    +5
    Честно не професионал наводит ,но результат есть .Много эмоций,но мужик молодец.Команды должны быть короткие как выстрел пушки.Учитесь у ПВО когда они цель видят ,на принятие решений секунды.Был страхующим на пункте ПВО на связи.Через пару минут понял,какой из меня страховальщик.Такой скорости приёма в Морзе я больше не видел ,память радистов была запредельная,на короткий набор букв и цифр.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:30
      0
      Принятие решения 10 15 секунд,решение принимает выше стоящий начальник.У нас в дивизии в ГСВГ принимал решение ,просто оперативный дежурный дивизии.Да и до нашего экипажа Шилки скорее всего было доведено ,свои ночью низко не летают.Мочи гада, мочканули из всех четырёх стволов в догон ,в лоб нельзя там город.Засекречено до сих пор.А не хрен летать где не положено.Многое об ГСВГ засекречено с обоих сторон.
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 20:49
      0
      Вагнеры, конечно ЧВК и проффи, но многие из них корректировкой с птичек занимались до СВО? Возможно, что сейчас в школах на вводимых НВП надо не только учить АК (и сейчас, как на велосипеде), но и обучать пользованию\управлению дронами, тем более, что в этом возрасте моторика великолепно даётся.
      В 25 лет я бы мог быть неплохим оператором серъёзного БПЛА, знание нескольких десяткоа комбинаций клавиатуры, плюс неплохое владение джойстиком.. Ну это так, самомнение и возгордяж feel laughing
  10. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 20:10
    +3
    Я как то не врубаюсь, - почему бы эту дорогу не разбомбить чем то крупным, что оставило бы большие воронки, которые сделают невозможным движение техники по этой дороге. Если воронка диаметром метров пять и глубиной метра полтора, да если таких воронок много, то дорога станет непригодной для движения техники по ней. А себе потом засыпем, когда этих отгоним.
    1. Слон
      Слон Сегодня, 20:48
      0
      Можно и дистанционно лепестками дорогу засеять
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:16
    +4
    Молодцы, хорошо накрыли. Всегда бы так. Были бы у музыкантов под рукой недорогие дроны-камикадзе, то вообще бы никто не ушел.
  12. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:35
    +1
    Работа у ребят тяжелая,молодцы.Но видео очевидно показывает,движение по дорогам реально и возможно,наш контроль над дорогами действительно есть,но прорыв возможен,возможно это не первая эвакуация.Арта отработала,но не накрыла весь участок месности с врагом.
  13. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 20:36
    -1
    Ни одна нацистская сволочь не должна уйти живой из Артёмовска!
    Молодцы ребята!
    Особенно следите за дорогами в тёмное время суток.
  14. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 20:50
    0
    Попадание, конечно, красивое. Что есть, то есть. Аплодисменты музыкантам. Меньше фашистов - ближе победа.