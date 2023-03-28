Военное обозрение
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Три первые украинские роты беспилотников , сформированные в рамках проекта «Армия дронов», готовы к отправке на передовую

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Три первые украинские роты беспилотников , сформированные в рамках проекта «Армия дронов», готовы к отправке на передовую

Киев сформировал три первые ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Как сообщает украинская пресса, они уже прошли необходимую подготовку и получили требуемое оборудование.


В Киеве прошла церемония передачи оборудования представителям 92-й, 54-й и 35-й бригад ВСУ, в составе которых образованы так называемые "ударные роты БПЛА". На вооружение этих подразделений поступили беспилотники самолетного типа украинского производства, ударные дроны без уточнения какие, но также украинские, а также оборудование для обеспечения бесперебойной связи, т.е. аппаратура Starlink. Кроме того, все роты получили пикапы для перевозки данного оборудования. В ближайшее время они отправятся в зону ведения боевых действий.

Основная и главная цель новых рот БПЛА - разведка и уничтожение бронетехники, вооружений и личного состава российской армии на "оккупированных территориях". Всего в рамках этого проекта планируется создать в составе ВСУ 60 рот беспилотников. Проект существует уже 9 месяцев, за это время в войска поставлено более 3,2 тысячи БПЛА различных типов, обучены операторы и сформированы первые подразделения. Как заявили по данному поводу в Минобороны Украины, в ближайшее время будет сформировано еще несколько "ударных рот БПЛА".

Вообще же Киев ставит перед собой весьма амбициозную задачу - заменить беспилотниками пилотируемую авиацию, чтобы не только вести воздушную разведку, но и осуществлять прикрытие наземных войск и осуществлять массированные атаки на противника, т.е. российскую армию. Для этого активно закупаются БПЛА у украинских производителей, а также у иностранных. Конечно же, приветствуются и поставки БПЛА в качестве военной помощи.

Недавно Зеленский в очередном видеообращении заявил, что выделяет 20 млрд. гривен на закупку беспилотников для ВСУ в преддверии весеннего контрнаступления.
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17 комментариев
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  1. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 20:13
    +4
    На вооружение этих подразделений поступили беспилотники самолетного типа украинского производства, ударные дроны без уточнения какие, но также украинские, а также оборудование для обеспечения бесперебойной связи, т.е. аппаратура Starlink

    Надеюсь, наши средства РЭБ уже в состоянии ставить мощные помехи и приземлять эти дроны.

    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:24
      -1
      Конечно в состоянии, постоянно тренируются их приземлять, и этих средств РЭБ у нас очень много, так что легко справимся с этой жалкой кучкой самопальных дронов. А если это не так, то мне сейчас ципсошники накидают минусов.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:38
        +2
        Я уже писал,украинские сайты глубоко возмущены ,что кто то просто выжигает платы электроники в семи км от передовой.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 20:43
          0
          Хорошо, если так и есть, а если по всему фронту так, то вообще хорошо - можно надеяться, что вообще не прорвутся к нам, а свалятся на подлёте.
        2. Флибустьер
          Флибустьер Сегодня, 20:49
          +1
          Статическое электричество.
          Заземлять аппараты не умеют.
    2. sak1969
      sak1969 Сегодня, 20:44
      0
      Флибустьер: Надеюсь, наши средства РЭБ уже в состоянии ставить мощные помехи и приземлять эти дроны.
      Я думаю, это эффективно должно работать когда в обороне. А при наступлении и свои посадишь.
  2. vbi007
    vbi007 Сегодня, 20:14
    +4
    Если есть информация о создании, комплектовании, то наверняка есть информация о месте дислокации? Почему бы не откалибровать доблестные начинания проамериканского клоуна?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:28
      -1
      Да ведь они наверняка уже разъехались по направлениям, сразу после фотографирования:
  3. вовка
    вовка Сегодня, 20:14
    +11
    Серьёзно, опасно. Требует срочных контр мер
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 20:17
    +2
    Недавно Зеленский в очередном видеообращении заявил, что выделяет 20 млрд. гривен
    Неужели лично?
  5. Mister X
    Mister X Сегодня, 20:18
    +6
    Если правда - то угроза реальна.
    Чем больше группа дронов тем сложней все сбить.

    Зоопарк уже глушит Starlink?
    Кстати, Маск уже отреагировал?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:27
      -1
      Цитата: Mister X
      Зоопарк уже глушит Starlink?
      Кстати, Маск уже отреагировал?

      Да вроде он раньше отключил связь. 1. Не платят ВСУшники, 2 Вообще он создавал эту сеть не для использования на войне (как сам заявлял).
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:46
        0
        Да вроде как отключил, то так потом и снова включил, ибо приказали сверху. Или думаете, что упомянутые в статье старлинковские комплекты они возят так, от нечего делать?
    2. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 20:31
      +3
      Зоопарк ещё как глушит Starlink, особенно в холодную погоду:
  6. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 20:25
    +1
    Глушить по всей линии фронта глушилок наверное нет. Тем более на глубину до черного моря.
    Так что опасность реальная, если это не укрофейк.
    Но Ростех наверное сделал еще больше дронов с бомбами для российской армии. Которыми она должна бомбить ВСУ.
  7. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:26
    +4
    Противник умеет воевать, к тому же быстро учится.
    Видимо, годы "безальтернативного минска" прошли впустую только у нас.
    Ну что же, мало есть вещей хуже, чем армия мирного времени.
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:42
    0
    Как раз тот случай, когда очень много, если не всё, зависит от работы разведки и контрразведки.
    Что мы знаем про "Армию дронов"?
    Что она есть.
    Откуда мы это знаем?
    Сообщили украинские СМИ.
    Вся надежда, что мы имеем какие-то сведения, не предназначенные для широкой огласки, и есть план нейтрализации. Да, пока не знаем, надеюсь - узнаем.
    Но, если в какой-то момент на головы наших ребят посыпется эта армада дронов, целёхонькой и невредимой, мы будем знать ещё и то, что разведки и контрразведки у нас практически нет.