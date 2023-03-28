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Представитель Пентагона: Разведывательным БПЛА приходится летать южнее прежних маршрутов над Чёрным морем после того, как русские сбили MQ-9

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Представитель Пентагона: Разведывательным БПЛА приходится летать южнее прежних маршрутов над Чёрным морем после того, как русские сбили MQ-9

На американском телевидении анализируют ситуацию с разведкой над Чёрным морем – в первую очередь в отношении российской военной активности в Крыму. В репортаже CNN говорится о том, что после известного инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper командованию пришлось изменять маршруты разведывательных полётов.


Из репортажа CNN:

По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, американские дроны теперь летают южнее прежних маршрутов. Чиновник заявил, что дроны летают более удалённо от побережья Украины, так как есть угроза того, что они будут сбиты.

Отмечено, что решение о смене маршрутов ведения разведки было принято «после того, как русские сбили MQ-9 Reaper над Чёрным морем».

Напомним, что Минобороны РФ указывало на отсутствие непосредственного контакта истребителей Су-27 с БПЛА ВВС США.

Представитель Пентагона заявил, что «теперь качество разведки США над Чёрным морем к югу от Крыма снизилось».

Таким образом, американские дроны с момента инцидента с «керосиновым душем» для «Рипера» более не подходят к той зоне в воздушном пространстве близ Крымского полуострова, которая российским Минобороны ранее была объявлена зоной с ограничением полётов в связи с проведение спецоперации. Границы одной из таких зон и нарушил американский беспилотник, в итоге оказавшись на дне.
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16 комментариев
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  1. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 20:10
    +8
    американские дроны с момента инцидента с «керосиновым душем» для «Рипера» более не подходят к той зоне в воздушном пространстве близ Крымского полуострова, которая российским Минобороны ранее была объявлена зоной с ограничением полётов в связи с проведение спецоперации.

    Вот как полезно иногда топить наглых американцев.
    У них сразу мозги встают на место и выключается их исключительность.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:14
      +3
      Они сейчас пишут, что оператор сам его утопил из за повреждённого винта.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:47
        0
        При повреждении винта ,пароход у нас в корме ходуном ходил и это не авиационные обороты максимум 150 - 200 оборотов в минуту.Сьемки от пентагона это враньё.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 20:10
    +1
    Отмечено, что решение о смене маршрутов ведения разведки было принято «после того, как русские сбили MQ-9 Reaper над Чёрным морем».
    Зато пилотируемых разведчиков RC-135 стали истребители сопровождать.
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 20:11
      +4
      Хорошие мишени для испытания наших экспериментальных средств РЭБ в боевых условиях.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:19
      0
      Англичане в запретную зону не заходяят ,бреют крылом забор.Наверно помнят слова Путина ,из за эсминца третью мировую ни кто не начнёт.Это было предупреждение .Флайрадар в помощь
      Иэто началось перед визитом Си Дзинпина.И как то сейчас СМИ КНР ,говорят Россия молодцы.Мы хотим умереть все в третью мировую? Или лучше добьёмся своих целей без применения СЯС?
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 20:27
      +5
      Цитата: Victor_B
      Зато пилотируемых разведчиков RC-135 стали истребители сопровождать.

      И что?
      Основным назначением самолета является определение местонахождения различных объектов потенциального противника, вскрытие его планов на использование оружия и технических средств, а также раннего предупреждения о ракетных атаках и других враждебных действиях. Помимо этого, крылатый разведчик выполняет роль ретрансляционного пункта для всех видов связи, передачи данных о первоочередных целях на командные пункты сухопутных войск и истребителям, находящимся в воздухе. RC-135, в отличии от другого знаменитого самолета-шпиона - U-2 - может обеспечивать операции по перехвату целей на расстоянии до 240 км (у U-2 этот показатель составляет 280 км. - за счет большей высоты полета)

      Подлетел к границам ближе 240 км - получи ракету...
      Вот так нужно отучать их собирать данные..
      И плевать над территорией какой страны они летают...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:51
        0
        Поправлю ,нарушил запретную зону получи ракету в борт.И очень интересная зона у нас ,в эту ловушку НАТО сейчас не лезет.Но пока время мало прошло.
  3. vbi007
    vbi007 Сегодня, 20:11
    +5
    Воды южнее нейтральные, а значит мы имеем право на соспровождение этих беспилотников. А почему бы нет. Уточнить частоты передачи телеметрии, каналы передачи разведданных, оценить управляемость БПЛА в условиях СМУ (полива керосинчиком сверху), пожароустойчивость. Играть в их игры никто нам не запрещал. Чёрное море, должно быть нашим внутренним морем и американскому рылу в нём места нет как в воздухе, так и на воде.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:18
    +6
    Представитель Пентагона: Разведывательным БПЛА приходится летать южнее прежних маршрутов над Чёрным морем после того, как русские сбили MQ-9

    Писал прежде и повторю ещё раз:
    в условиях противостояния НАТОвскому сборищу Россия обязана объявить, что будет сбивать любые воздушные средства разведки, если посчитает, что они собирают и передают данные врагам!!!
    * * *
    Как поступают с ДРГ и прочими шпионами в человеческом обличье? Здесь тоже самое...Пусть летают там, где их средства малоэффективны...
    А совать любопытные носы, и заглядывать через чужой забор чревато для здоровья!
  5. vbi007
    vbi007 Сегодня, 20:21
    0
    Цитата: Victor_B
    Зато пилотируемых разведчиков RC-135 стали истребители сопровождать.

    Откуда информация? 135 е всегда работали без явного сопровождения, да и крутить восьмерки для снятия информации с сопровождением на хвосте, чревато столкновением из за разницы скоростей.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:40
    0
    Как быстро доходит, когда вместо выражения озабоченностей фейсом об тейбл долбашат. sad
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:42
    +1
    битиё определяет сознание

    уважаемая администрация сайта, вы бы так озаботились восстановлением полного функционала сайта, как долбите мозг участникам по поводу коротких сообщений
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 20:56
      0
      А.П. Чехов: «Краткость – сестра таланта»
      Петр I: «Говори кратко, проси мало, уходи борзо»
      Сократ: «Лаконийцы (Древняя Греция) кажутся слабыми в речах. Но затем поражаешься, насколько сжатыми, точными и краткими бывают их изречения. Лаконичными»
      Редакция ВО: «Ваши сообщения недостаточно информативны»
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:44
    0
    американские дроны теперь летают южнее прежних маршрутов. ,,,,,,,так как есть угроза того, что они будут сбиты.


    Вообще-то вопрос американцы должны решать кардинально. Совершенно безопасно их дроны будет летать над Мексиканским заливеом, что не южнее, а гораздо западнее не только Черного моря, но и вообще Европы. sad
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 20:46
      0
      Цитата: Бывший солда
      Совершенно безопасно их дроны будет летать над Мексиканским заливеом

      не факт, а если Куба обидится и решит из рогаток пострелять?