Представитель Пентагона: Разведывательным БПЛА приходится летать южнее прежних маршрутов над Чёрным морем после того, как русские сбили MQ-9

На американском телевидении анализируют ситуацию с разведкой над Чёрным морем – в первую очередь в отношении российской военной активности в Крыму. В репортаже CNN говорится о том, что после известного инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper командованию пришлось изменять маршруты разведывательных полётов.
Из репортажа CNN:
По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, американские дроны теперь летают южнее прежних маршрутов. Чиновник заявил, что дроны летают более удалённо от побережья Украины, так как есть угроза того, что они будут сбиты.
Отмечено, что решение о смене маршрутов ведения разведки было принято «после того, как русские сбили MQ-9 Reaper над Чёрным морем».
Напомним, что Минобороны РФ указывало на отсутствие непосредственного контакта истребителей Су-27 с БПЛА ВВС США.
Представитель Пентагона заявил, что «теперь качество разведки США над Чёрным морем к югу от Крыма снизилось».
Таким образом, американские дроны с момента инцидента с «керосиновым душем» для «Рипера» более не подходят к той зоне в воздушном пространстве близ Крымского полуострова, которая российским Минобороны ранее была объявлена зоной с ограничением полётов в связи с проведение спецоперации. Границы одной из таких зон и нарушил американский беспилотник, в итоге оказавшись на дне.