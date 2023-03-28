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Министр ВВС США признал неудачу при втором запуске полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

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Министр ВВС США признал неудачу при втором запуске полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

ВВС США снова столкнулись с неудачами при проведении испытаний в рамках создания гиперзвуковых ракет. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, выступая перед американскими конгрессменами.


ВВС США в настоящее время добрались до летных испытаний полноценного прототипа новейшей гиперзвуковой ракеты "воздух - земля", создаваемой в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Первый запуск ракеты, проведенный в декабре прошлого года был признан успешным, а вот второй, состоявшийся в этом месяце, успеха не имел. Об этом и говорил Кендалл, отвечая на вопрос одного из конгрессменов.

Те, что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны

- заявил он.

Ранее командование ВВС США распространило заявление, в котором говорилось о проведенных 13 марта испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Запуск, как и в предыдущие разы, осуществлялся стратегическим бомбардировщиком B-52H Stratofortress над акваторией Тихого океана у побережья штата Калифорния. О результатах испытаний ничего не говорилось.

Летом 2022 года ВВС США объявили о переходе к тестированию полноценного прототипа. До этого в рамках первого этапа американцы провели 12 пусков, из которых девять оказались неудачными. На втором этапе произведено два пуска, пока счет между удачными и неудачными запусками равный.

Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег"). В дальнейшем ее планируют поставить на вооружение перспективных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:40
    +3
    Похоже "предатель" из России два года назад по гиперу направил США в правильном направлении. wassat
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:42
    0
    это очень хорошо если это не деза ! у РФ есть время значит !
  3. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 20:44
    0
    Похоже пусковая установка - рогатка (катапульта) сломалась.

  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 20:46
    0
    Как же так? Зрада зрадная. Только вчера здесь была статья, что уже требуют 6,3 ярда на производство и планируют начать уже в 24 году. Красивый распил.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 20:47
    0
    По ихнему, это называется: частично успешное испытание. Пусть тратят зелёные бумажки и на гиперзвук тоже и печатают больше, надеюсь, ещё при моей жизни, проект США загнётся.