Министр ВВС США признал неудачу при втором запуске полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

Те, что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны

ВВС США снова столкнулись с неудачами при проведении испытаний в рамках создания гиперзвуковых ракет. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, выступая перед американскими конгрессменами.ВВС США в настоящее время добрались до летных испытаний полноценного прототипа новейшей гиперзвуковой ракеты "воздух - земля", создаваемой в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Первый запуск ракеты, проведенный в декабре прошлого года был признан успешным, а вот второй, состоявшийся в этом месяце, успеха не имел. Об этом и говорил Кендалл, отвечая на вопрос одного из конгрессменов.- заявил он.Ранее командование ВВС США распространило заявление, в котором говорилось о проведенных 13 марта испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Запуск, как и в предыдущие разы, осуществлялся стратегическим бомбардировщиком B-52H Stratofortress над акваторией Тихого океана у побережья штата Калифорния. О результатах испытаний ничего не говорилось.Летом 2022 года ВВС США объявили о переходе к тестированию полноценного прототипа. До этого в рамках первого этапа американцы провели 12 пусков, из которых девять оказались неудачными. На втором этапе произведено два пуска, пока счет между удачными и неудачными запусками равный.Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег"). В дальнейшем ее планируют поставить на вооружение перспективных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.