Военное обозрение
Войти Регистрация

На Украине признали законным отказ Минобороны проводить демобилизацию военнослужащих срочной службы

11
На Украине признали законным отказ Минобороны проводить демобилизацию военнослужащих срочной службы

Отказ Министерства обороны Украины проводить демобилизацию солдат срочной службы, отслуживших свой срок, признан законным. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.


В последне время военное ведомство Украины самостоятельно продлевает сроки службы солдат военнослужащих по призыву, что вызывает негативную реакцию у последних. Однако, как пояснил Лубинец, Минобороны Украины все делает законно. Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", с момента введения в стране военного положения военнослужащие срочной службы продолжают служить, даже если выслужили свой срок, т.е. до окончания военного положения. Таким образом, срочная служба превращается в бессрочную.

Но выход есть, объясняет омбудсмен, нужно только заключить контракт с Минобороны и отправится на фронт, чтобы начать зарабатывать по 100 тысяч гривен в месяц.

(...) отслужившие свое срочники, которых не отпускают домой, могут заключить контракты. А если их отправят на фронт, то в любом случае они будут получать дополнительно 100 тысяч гривен

- заявил он.

Ранее Зеленский обещал, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять на передовую, служить они будут в тыловых частях. Однако в данной ситуации срочникам приходится заключать контракты с ВСУ, поскольку домой их никто не отпускает, а на фронт они могут попасть и без контракта. В данной ситуации Киев готов отправить на передовую не только военнослужащих по призыву, но и неподготовленных мобилизованных, слишком большие потери у ВСУ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 21:20
    +2
    военное ведомство Украины самостоятельно продлевает сроки службы солдат военнослужащих по призыву, что вызывает негативную реакцию у последних.
    Как завуалированно описано жгучее нежелание воевать.
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 21:25
      +1
      Жгучее и естественное желание каждого нормального человека жить.
  2. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 21:21
    -1
    В данной ситуации Киев готов отправить на передовую не только военнослужащих по призыву, но и неподготовленных мобилизованных, слишком большие потери у ВСУ.

    Вместо 100 тысяч гривен в месяц те, кто попадает на фронт, чаще всего пропадают без вести.
    Редкие счастливчики из ВСУ удостаиваются быть похороненными по человечески.



  3. -ш-
    -ш- Сегодня, 21:28
    +2
    в расход....бабы есть, от поляков нарожают)
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 21:30
      -3
      Так баб тоже призовут, причём со всех панелей Европы, когда мужики закончатся.
  4. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Сегодня, 21:39
    +1
    Странная формулировка, ВОЙНЫ как таковой как бы и нет,но есть военное положение, по которому демобилизация отменена.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 22:22
      0
      Здравый смысл покинул ту территорию, когда скакуасы объелись печеньками Нуланд.
  5. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 21:40
    -3
    Со всех углов в наших СМИ пишут: у всу большие потери, некого набирать, всё у них плохо, некого мобилизовать уже т.п., но цифры никто не приводит, даже ориентировочные. Верьте так. Воспринимается это как-то с большим недоверием, т.к.наши СМИ запросто могут и соврать.
    1. Kreta25
      Kreta25 Сегодня, 21:47
      +2
      А еще у них бесконечный снарядный голод, которые продолжается аж с апреля прошлого года.
  6. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 22:05
    -1
    Цитата: Bombaher
    Со всех углов в наших СМИ пишут: у всу большие потери, некого набирать, всё у них плохо, некого мобилизовать уже т.п., но цифры никто не приводит, даже ориентировочные. Верьте так. Воспринимается это как-то с большим недоверием, т.к.наши СМИ запросто могут и соврать.

    А вы в суть проблемы попытайтесь вникнуть. "Мяса" на Уpкаине ещё много, это да. Но это именно что "мясо", которое ничего не умеет, не хочет воевать, и максимум годится как осколко- и пулеуловители. А таким "воинством" максимум, что можно сделать - только затянуть агонию. Плюс поставки техники от стран НАТО всё равно остаются "капельными": наши войска уничтожают матчасть фашистов быстрее, чем она пополняется.

    По моим прикидкам, коренной перелом и истощение ВСУ произойдёт уже в этом году, ближе к зиме.
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 22:17
    0
    Четко. И омбудсмен имеется.
    Европа ж)