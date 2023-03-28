На Украине признали законным отказ Минобороны проводить демобилизацию военнослужащих срочной службы

Отказ Министерства обороны Украины проводить демобилизацию солдат срочной службы, отслуживших свой срок, признан законным. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
В последне время военное ведомство Украины самостоятельно продлевает сроки службы солдат военнослужащих по призыву, что вызывает негативную реакцию у последних. Однако, как пояснил Лубинец, Минобороны Украины все делает законно. Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", с момента введения в стране военного положения военнослужащие срочной службы продолжают служить, даже если выслужили свой срок, т.е. до окончания военного положения. Таким образом, срочная служба превращается в бессрочную.
Но выход есть, объясняет омбудсмен, нужно только заключить контракт с Минобороны и отправится на фронт, чтобы начать зарабатывать по 100 тысяч гривен в месяц.
(...) отслужившие свое срочники, которых не отпускают домой, могут заключить контракты. А если их отправят на фронт, то в любом случае они будут получать дополнительно 100 тысяч гривен
- заявил он.
Ранее Зеленский обещал, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять на передовую, служить они будут в тыловых частях. Однако в данной ситуации срочникам приходится заключать контракты с ВСУ, поскольку домой их никто не отпускает, а на фронт они могут попасть и без контракта. В данной ситуации Киев готов отправить на передовую не только военнослужащих по призыву, но и неподготовленных мобилизованных, слишком большие потери у ВСУ.