Обойтись без «измов»



Первобытная эпоха длилась больше миллиона лет. И все это время люди занимались борьбой с природой. У них не было классов, эксплуатации человека человеком, то есть одно сплошное благорастворение в плане отношений между людьми. Хотя уже появилась культура – религия, одежда, украшения, сложная внутриплеменная иерархия… Правда, на этом рисунке из учебника по истории для 5 класса они пока что ещё совсем дикие…

Уста мои изрекут премудрость,

и размышления сердца моего – знание.

Псалтирь, 48:4



Древний Египет – колыбель цивилизации. И чего там только не было. Вот такие, например, храмы. А к ним были приписаны мастерские, где работали свободные египтяне, не рабы, получавшие за это жалование. За забором… Аналог наших советских «шарашек»?! И к какой формации отнести их труд? Рабовладение? Феодализм? Капитализм? А ещё рядовых египтян в Древнем царстве отправляли на строительство пирамид на три месяца. Наши студенты в колхозах работали осенью меньше, но ведь должен же был иметь место хотя бы какой-то прогресс за все эти тысячелетия…



Приглядитесь к этим рисункам, сделанным по настенным рельефам в гробницах (мастабах) египетских чиновников. Развитое производство, развитая экономика. Но где рабы? А они появились лишь в эпоху Нового царства



Типичные доспехи «в три четверти», то есть только до колен, принадлежали генерал-лейтенанту, графу Адольфу фон Шварценбергу (1547–1600). Изготовлены около 1590 г. в Милане мастером Помпео делла Чеза. И вот что интересно, к тому времени, когда появились рыцари вот в таких доспехах, в Нидерландах уже вовсю бушевала первая буржуазная революция, то есть даже официально феодализм доживал там последние годы… Дрезденская оружейная палата. Фото автора



Турниры-развлечения феодальной знати проходили вплоть до конца XVI века. Когда капиталистический напор окончательно покончил с феодализмом не только в Голландии, но и в Англии. Дрезденская оружейная палата. Фото автора



Освобожденные рабы-негры и их белая госпожа Скарлет O’Хара. Кадр из кинофильма «Унесенные ветром». Налицо рабовладение на Юге, не так ли? Но свой хлопок хозяева этих самых рабов продавали на рынке, вступали в рыночные отношения, а рынок – это один из важнейших признаков капитализма



Кадр из сериала «Рабыня Изаура». Вот так трудились женщины-рабыни в Бразилии до 1888 года, хотя капитализм к этому времени победил даже в отсталой феодальной Японии!



Вот он какой был этот самый Карл Маркс. А справа – это то, что он придумал…