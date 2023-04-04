Обойтись без «измов»

Первобытная эпоха длилась больше миллиона лет. И все это время люди занимались борьбой с природой. У них не было классов, эксплуатации человека человеком, то есть одно сплошное благорастворение в плане отношений между людьми. Хотя уже появилась культура – религия, одежда, украшения, сложная внутриплеменная иерархия… Правда, на этом рисунке из учебника по истории для 5 класса они пока что ещё совсем дикие…
Уста мои изрекут премудрость,
и размышления сердца моего – знание.
Псалтирь, 48:4
и размышления сердца моего – знание.
Псалтирь, 48:4
Проблемы исторического познания. Обсуждение статьи «Три эпохи и шесть периодов в истории рыцарского вооружения» от 26 марта 2023 года превратилось, как, собственно, я и ожидал, в интереснейшую дискуссию о том, что есть феодализм. Причем читатели ВО проявили немалую эрудицию, рассматривая вопрос о том, что собой представляет рыцарство в качестве составляющей феодальной эпохи, что не могло меня не порадовать. Причем настолько, что я не могу не привести здесь некоторые из комментариев, которые мне особенно запомнились, и надеюсь, что их авторы не будут на меня за это в обиде. Единственно, я позволил себе чуть-чуть некоторые подправить, чтобы они более понятным образом воспринимались читателями.
Korsar4 (Сергей). Рыцарь – европейский продукт. Хотя прототипы можно разыскать в любой цивилизации.
Paul3390 (Павел). В VIII веке на востоке уже была тяжёлая кавалерия. В Европах рыцари только-только проклёвывались...
Mihaylov (Mihaylov). Кстати, а почему бы не наскрести на феодализм, скажем, в микенском обществе? Там даже не полуфеодализм, а вполне себе феодальный строй получается.
Эдуард Ващенко (Эдуард). Без гибели рода никакое государство не появится, нигде в Европе мы не видим, чтобы на базе рода возник фьев, феод или поместье. Для феодала, кроме «кольчуги», коня и «испомещения», нужны еще и феодальнозависимые.
Выдача земли за службу, или прав собирать доходы – это методологически феодализмом не является.
Рыцарь – это уникальное европейское явление: сплав социальной специфики (христианство, внешние угрозы и создание системы существования общества, феодализм) плюс технологии (кольчуга, латы и конь).
Наличие катафрактария или катафракта, которые мы наблюдаем с античности, не является признаком «рыцаря» в его конкретном значении.
3x3zsave (Антон). Я бы начал с экономики.
Начнем?
Древний Египет – колыбель цивилизации. И чего там только не было. Вот такие, например, храмы. А к ним были приписаны мастерские, где работали свободные египтяне, не рабы, получавшие за это жалование. За забором… Аналог наших советских «шарашек»?! И к какой формации отнести их труд? Рабовладение? Феодализм? Капитализм? А ещё рядовых египтян в Древнем царстве отправляли на строительство пирамид на три месяца. Наши студенты в колхозах работали осенью меньше, но ведь должен же был иметь место хотя бы какой-то прогресс за все эти тысячелетия…
Замечательно, не правда ли? Правда, лично я в первую очередь обратил внимание на комментарии читателя под ником Paul3390 (Павел), поскольку он затронул очень интересную тему, касающуюся того, что рыцарство как явление, возникло именно на Востоке, и уже впоследствии перекочевало в Европу. Он попытался доказательно отстаивать свою точку зрения, но у него это получилось не слишком убедительно. А не получилось это, прежде всего, потому, что… ну не знаком человек с историографией по этому вопросу, как нашей российской (и советской в том числе), так и зарубежной.
Дело в том, что вопрос этот рассматривался ещё в эпоху СССР на страницах очень солидного издания – журнала РАН «Вопросы истории». Статья называлась «Восточное рыцарство (в сравнении с западным)», 1986, № 10, автор А. С. Юнусов. Обычно я не прибегаю в своих статьях на ВО к ссылкам на так называемые «живые журналы» (одному Богу известно, какие перлы в них можно отыскать), но в данном случае мне было хотелось рекомендовать чителям ВО самый доступный источник, размещенный в Сети ещё в 2015 году, а именно эту самую статью вот на этом интернет-сайте.
Помнится, эта статья своей аргументированностью произвела на меня сильное впечатление, но в 1986 году я рыцарством ещё не занимался и отложил её до лучших времен. Видимо, предчувствовал, что она мне непременно понадобится в будущем. И эти времена наступили в 1997 году, когда в издательстве «Просвещение» у меня вышла первая книга на рыцарскую тему: «Рыцари Средневековья». В ней были две последние главы: «Рыцари Востока» и «Рыцари индейцы». Но надо же было такому случиться, что издательство допустило перерасход страниц, и все книги, которые именно в этот момент готовились к печати, были сокращены на… определенное количество страниц. Вот так моя книга, например, лишилась этих последних двух глав и ещё некоторого объема последней оставшейся главы, что заметно по тексту.
Приглядитесь к этим рисункам, сделанным по настенным рельефам в гробницах (мастабах) египетских чиновников. Развитое производство, развитая экономика. Но где рабы? А они появились лишь в эпоху Нового царства
И опять же, все, что ни случается – все к лучшему. В итоге эта глава разрослась до целой книги – «Рыцари Востока», вышедшей в издательстве «Поматур» на основе макета издательства «Просвещение» в 2002 году.
Ну и на ВО об этом тоже было несколько материалов. В частности, в 2017 году здесь вышел материал «Рыцари из «Шахнаме» , с красивыми иллюстрациями и отрывками из поэмы Фирдоуси, которую он закончил в 991 году, а начал писать, естественно, значительно раньше.
Типичные доспехи «в три четверти», то есть только до колен, принадлежали генерал-лейтенанту, графу Адольфу фон Шварценбергу (1547–1600). Изготовлены около 1590 г. в Милане мастером Помпео делла Чеза. И вот что интересно, к тому времени, когда появились рыцари вот в таких доспехах, в Нидерландах уже вовсю бушевала первая буржуазная революция, то есть даже официально феодализм доживал там последние годы… Дрезденская оружейная палата. Фото автора
На этом можно было бы и остановиться, если бы не одно важное обстоятельство.
Речь в комментариях касалась не только сравнения восточного рыцарства с западным, но также и размытости формулировок самого понятия феодализм. И вот на это мне бы хотелось обратить особое внимание.
Комментатор Mihaylov (Mihaylov) нашел его даже в критомикенском обществе. Но также размыты и все прочие характеристики пяти известных нам общественно-экономических формаций. В Древнем Египте, например, род давно погиб, и там было государство, которому принадлежала вся земля. А рабов долгое время было так мало, что они даже назывались «живые убитые». То есть изначально эту потенциальную рабсилу просто убивали. И какой же тогда был строй в Древнем Египте?
Или возьмем США в 1861 году… Развитый капитализм на Севере и рабовладение на Юге. Рабство! Но в США его хотя бы отменили в 1863 году. В Бразилии – вспомним любимый в нашей стране в 90-е сериал «Рабыня Изаура» – его отменили значительно позже, а именно в 1888 году. То есть там существовал рабовладельческий строй?!
Откроем любой российский школьный учебник, где речь идет о событиях в России в первой половине XIX века. И там будет параграф: «Развитие капитализма в России». Но ведь в России в это время существовало крепостное право, то есть был феодализм. Значит – он развивался подспудно?
И речь, получается, идет всего лишь о процентах того или иного явления. Каких больше?! А если 50х50? Тогда как? Феодало-капитализм?
Турниры-развлечения феодальной знати проходили вплоть до конца XVI века. Когда капиталистический напор окончательно покончил с феодализмом не только в Голландии, но и в Англии. Дрезденская оружейная палата. Фото автора
«Рабы с хижинами» (колоны) были в рабовладельческом Риме, и это те же крепостные, но рабами, причем самыми настоящими, торговали и славяне в раннефеодальный период нашей истории. Раб Вампа был у феодала Седрика Саксонского из «Айвенго», а будущий капитан Блад за участие в восстании Монмута был сослан в Америку в качестве «белого раба», хотя в Англии в это время давно уже был капитализм.
Освобожденные рабы-негры и их белая госпожа Скарлет O’Хара. Кадр из кинофильма «Унесенные ветром». Налицо рабовладение на Юге, не так ли? Но свой хлопок хозяева этих самых рабов продавали на рынке, вступали в рыночные отношения, а рынок – это один из важнейших признаков капитализма
То есть четкие характеристики для всех пяти доставшихся нам от Карла Маркса общественно-экономических формаций отсутствуют!
Кадр из сериала «Рабыня Изаура». Вот так трудились женщины-рабыни в Бразилии до 1888 года, хотя капитализм к этому времени победил даже в отсталой феодальной Японии!
То есть получается, что практически ни к одной, кроме самой первой, да и то с оговорками, знаменитая схема Карла Маркса не подходит. Да, она проста, понятно, доступна к заучиванию для самого посредственного ума. Но она совершенно не отражает всего известного нам богатства социально-экономических отношений, которые существовали в нашем обществе на разных этапах своего развития. Не говоря уже о такой эфемерной формации, как коммунизм, с первой его фазой – социализмом.
Вот он какой был этот самый Карл Маркс. А справа – это то, что он придумал…
В 20-е в СССР был НЭП, то есть существовали вполне рыночные отношения, но даже и потом вполне рыночным был и труд различных артелей, существовавших при жизни Сталина. При Хрущеве огосударствление экономики достигло максимума, хотя рыночные отношения и сохранялись между… совнархозами! Затем косыгинская реформа – опять попытка уменьшить степень огосударствления экономики.
И что в итоге? Из-за чего, опять-таки, все то же противостояние с США, всякие там поправки Джексона-Вэника, направленные против нашей экономики… А это была всего лишь попытка доказать превосходство одной из двух моделей управления экономикой.
Американской – 50х50 процентов (государственный и частный сектор) и 98 процентов государственной экономики советской. То есть все это, опять-таки, рынок, но с разным уровнем частного и государственного контроля. Так что и тут сегодня марксовская теория дает явный сбой, хотя, разумеется, он никак не мог предвидеть появления мобильной электронной связи и промышленных роботов.
В любом случае, очевидно, что следует поискать некое иное деление общества на какие-то другие... этапы, более отражающие реалии экономики разных эпох, позволяющие предвидеть будущее, без обращения к каким бы то ни было «измам».
Продолжение следует…