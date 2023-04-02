Лейтенант Пётр Танан: граница не может оставаться без связи

Не споря с памятью
Наша повседневная жизнь тем и удивительна, что она порой дарит нам мгновения общения с удивительными людьми и их необыкновенной судьбой. Одним из них стал для всех нас ветеран 70-й армии полковник Пётр Дмитриевич Танан, с которым удалось познакомиться ещё в 1996 году.
Знакомство с ним определило дальнейшее направление всей нашей исследовательской и поисковой работы. Дело по розыску тех, кто на фронтах Великой Отечественной войны отважно и храбро сражался с фашистами, но в силу разных обстоятельств остался неизвестным, совсем не простое.
Ведь наша общая память с таким трудом собирает в единый клубок тончайшие и чаще разорванные ниточки из документов, писем, личных воспоминаний. И увы, порой просто никак не получается свести всё воедино.
Однако с Петром Тананом всё иначе – он сам успел так много и так ёмко вспомнить то, что смог, и рассказать тем, кому выпало счастье оказаться с ним рядом. Вспоминается, как Пётр Дмитриевич поделился с нами номерами телефонов многих ветеранов-пограничников 70-й армии.
Так, вскоре нам удалось связаться с полковником погранвойск Юрием Сергеевичем Улитиным (Пограничная правда офицера Улитина).
Он из того «рокового» поколения
К началу войны ему не было и двадцати – Пётр Танан родился 25 августа 1921 года в Москве, в семье железнодорожника. Как и все его сверстники, он пошёл в школу, увлечённо занимался спортом и радовал родителей отменными оценками по многим предметам.
Беда пришла нежданно – в 1937 году его отец был репрессирован, и его судьба, к сожалению, так и осталась безвестной.
В ноябре 1939 года, после окончания московской средней школы № 212 и двух месяцев учебы в Московском геологоразведочном институте (МГРИ имени Г. К. Орджоникидзе), в соответствии с Постановлением Совнаркома о призыве студентов вузов на военную службу, Танан отправляется на службу в пограничные войска НКВД СССР.
До начала Великой Отечественной войны он защищал рубежи Отечества в 23-й Отдельной морской комендатуре в городе Севастополе в качестве рядового пограничника-связиста. Нёс службу на пограничной заставе Форос, там, где в 1991 году по указанию ГКЧП держали Горбачёва, ходил в дозоры.
С первых дней на войне
В первые дни войны и во время налёта немецкой авиации на город Петр Танан участвовал в спасении кораблей, военного и гражданского имущества, а также в задержании и обезвреживании диверсантов, парашютистов и изменников Родины. Приходилось ему и возводить оборонительные сооружения.
В конце июня 1941 года его направляют на учебу в Московское пограничное военно-техническое училище имени Менжинского (отделение связи). Будучи командиром отделения курсантов, он в составе поисковых групп участвовал в розыске диверсантов, действующих в Подмосковье, а также оборонял Москву на волоколамском направлении.
27 октября 1941 года пограничное училище эвакуировали в Новосибирск. И уже в апреле 1942 года была выпущена досрочно первая группа отличников учёбы. Петру Танану и еще 23 курсантам отделения проводной связи присваивается звание «лейтенант».
Не в ту сторону
Надо ли объяснять, что в те дни все ровесники молодого офицера рвались на фронт. Но Петру Танану для прохождения дальнейшей службы предстоит убыть в Забайкалье. Здесь он был назначен командиром взвода связи.
В ноябре 1942 года после неоднократных просьб Петра Дмитриевича направляют во вновь формируемую Отдельную армию войск НКВД. Он назначается командиром взвода 153-го Отдельного линейного батальона связи. За обеспечение безупречной проводной связи на Курской дуге офицер-пограничник был награждён медалью «За боевые заслуги».
В годы войны лейтенанту выпало немало труднейших испытаний, ведь боевой путь батальона связи – это путь танковых соединений, которым он был придан. Но все эти испытания Пётр Дмитриевич Танан прошёл с честью, закончив войну в немецком Ростоке командиром роты уже после встречи с союзниками на берегах Эльбы.
Светлана Викторовна Золотухина, дочь однополчанина Петра Танана, вспоминала – «когда Пётр Дмитриевич, под командованием которого служил папа, приезжал к нам в Поныри, пообещал разыскать выживших однополчан. Он писал стихи, где есть такие строчки:
Под Понырями, Фатежом и Ольховаткой
Преодолел свинцовый град и ветер,
Задачу выполнил в смертельной схватке
Наш батальон сто пятьдесят третий...»
Ордена и память
Полученные Петром Тананом два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны второй степени, орден Александра Невского и две медали «За боевые заслуги» свидетельствуют о том, что защищал он Родину отменно, мужественно и отважно.
Закончилась война, и Пётр Дмитриевич продолжил службу на разных должностях. Да и подразделения тоже были разные, но всегда П. Танан служил, как и подобает – с честью. С декабря 1961 по август 1963 года он работал на Кубе в качестве военного советника по гражданской обороне, застав небезызвестный Карибский кризис в его самой горячей точке.
В апреле 1969 года он был назначен на должность заведующего отделом Министерства иностранных дел СССР и работал до апреля 1987 года. За время работы получил 36 благодарностей, Почётную грамоту Верховного Совета РСФСР и орден «Знак Почета».
Таким он был всегда, настоящий полковник-пограничник Пётр Дмитриевич Танан, с кем однажды довелось вот так неожиданно встретиться. И такого человека уже не забудешь. Никогда!