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«Теперь ты дембель»

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«Теперь ты дембель»



Эпизод I новой сказки с продолжением
Часть юмористическая, добрая, первоапрельская



Все герои, времена и местность вымышлены. Автор ни за что не отвечает, это просто его старческие маразматические воспоминания.

Студент


...Когда я учился в школе и жил в небольшом городке на 100+ тысяч жителей и 13 школ – с 7 по 10 класс я принимал участие в городской олимпиаде по химии и был «вечно второй»: мне полбалла-балл снижали за мое «прекрасное чувство русского языка», в просторечии – за «ачапутчи и ашепятки».

Когда поступил в свой институт – шел вне конкурса, 3 медалиста на место – получил 5 по физике и был сразу же зачислен. Я учебник химии пролистал – понял, что ничего нового там нет, и на лекции по химии сходил ну максимум раза три в первом семестре. В конце первого семестра по всему институту проходили олимпиады, и если ты попадал в топ-10 победителей олимпиады – сразу за год вперед по любому предмету ставили 5. Химия в первом семестре сдавалась на зачет, экзамен был в конце второго семестра – для понимания ситуации.

Собралось нас, ну пусть, 1 000+ человек, сколько в большой аудитории получилось разместить, может, больше, может, меньше – точно не помню, но несколько сотен студентов влегкую помещались там каждый день на лекциях. Набились мы ну буквально как сельди в бочке. Олимпиаду написал, поделил 9 и 10 места со студентом из моей группы и получил заранее 5 за год вперед.

На собственно лекции я больше не ходил, но меня припахали к студенческому кружку под началом академика наук по разработке тринарных боезапасов в качестве «эй, ты, принеси колбу сюда, налей туда синий раствор и не отсвечивай».

Когда я вернулся из Армии, восстановился, меня опять туда же затянули через год, но уже на правах старожила я уже сам мальцам говорил: «Эй, ты, салага, принеси колбу сюда, налей туда синий раствор и не отсвечивай!»

Это была присказка...

Теперь сказка...

Банкеты


Дембельнулся я в конце мая, приехал в Москву в свою общагу, недели две там зависал – получил паспорт в военкомате, восстановился в институте, получил место в общаге новое – но это было днем...

По вечерам я «устраивал банкет» и травил сказку «Теперь ты в Армии»...

С учетом того, что я приехал в варенном джинсовом костюме, с настоящими зеркальными очками «Монтана» и в настоящих кроссовках «Адидас» – им приходилось мне верить на слово. По тем временам – крутизна неимоверная, только самые крутяки из крутяков могли себе это позволить.

Эх, хорошо же тогда я отпраздновал свой дембель, рублей этак на 500 с гаком. Еще столько же я перевел телеграфным переводом заранее своим родителям – «подстелил соломку», так сказать. Ну и всяких там дефицитов в Москве накупил в качестве подарков для родных – так что я наскребал последние копейки, когда приехал в свой родной город, и надо было от автостанции доехать домой на автобусе, а не тащиться пешком киломлетров так 10. Без билета в автобус тогда не пускали.

Через недели две я понял, что меня все многочисленные родственники хотят тупо споить за их счет – и свалил в общагу в Москву...

Но я был тогда молод и зелен, трезвенником и язвенником, в итоге оказалось, что лучше бы пил все лето дома за счет родственников – а не в общаге с дембелями. Дешевле бы вышло...

Мажор


...Утром однажды в конце августа меня буквально пинками разбудили, бутылку пива в руки для опохмелки дали и начали охмурять.


У нашего соседа был друган-однокашка с Донбасса, а у друга его отец был начальником шахты, и по плану отца следующим начальником шахты должен был быть его сын... Но сын, мягко говоря, был раздолбаем и разгильдяем – это если политкультурно без мата «выражовываться». Башка на плечах была, и мозги тоже наличествовали. Но... Единственный ребенок в семье, в детстве ему было все разрешено, а когда родители спохватились – было уже поздно... Типичный мажор – если кратко. Ну не пороли его в детстве ремнем, не пороли – а зря!

Первый курс института он худо-бедно сдал, но завалил химию – а химия в металлургическом институте была профильном предметом... Так как нас всех призвали в Армию – ему дали отсрочку на сдачу экзамена по химии, когда он вернется из Армии... Тогда была такая установка – раз всех насильно студентов призвали отдать свой долг Родине – подходить максимум доброжелательно, «но берега не путать».

В общем, пусть будет – Олег. Вернулся он из Армии, а отец ему и говорит: перейдешь на второй курс института – вот тебе новый дом, квартира, машина, личная дача и невеста в придачу (любимая причем) в качестве жены – а вот если не (!) перейдешь... Лучше тебе прям «в своей той Москве» повеситься на веревке без мыла – «не сын мне ты будешь боле»!

250 рублей плюс ящик водки


Ну и начал меня Олег соблазнять – если я сдам за него экзамен на 3 – 250 рублей плюс ящик водки (минуточку, водка была по талоном по 10 руб. в магазинах, но в свободной продаже только у таксистов по 25 руб. за штуку). 50 рублей – «взнос в благотворительный фонд» прямо сейчас за согласие (не важно, сдам или нет я за него экзамен), остальное по факту.

Я ему: как могу сдать за тебя экзамен, если мы даже в первом приближении не похожи! Он «крыпыш» метр с кепкой – я дылда метр 90! А он мне: она меня в жизни видела ну максимум пару раз, и то это было 3 года назад, ты соглашайся, с тебя фотка 3 на 4 (или 4 на 6 – для зачетки, точно не помню), остальное я организую, вот тебе учебник по химии из вуза, 20 вопросов для допуска к экзамену, две бутылки водки и блок «Явы Явской» в качестве бонуса.

Ну с бодуна я был, с бодуна... И еще даже не проснулся... Поэтому и согласился на эту авантюру...

20 вопросов порешал я так:

– 5 вопросов ответил на 5 с плюсом,
– 5 вопросов ответил на 4,
– 5 вопросов – на 3.

Ну на еще 5 вопросов даже не стал заморачиваться... По меркам моего института это был гарантированный допуск к экзамену!

Его учебник по химии перед экзаменом я, наверное, пролистал – а может, и нет, точно за давностью лет не помню, извиняйте, давно это было.

Утром на следующий день он меня за шкирман и притащил в свою общагу. Там при мне на моих удивленных глазах профи (даже не с похмелья, еще в дрыбадан, 3 девчонки в постели у него: если вы подумали, что все они были в шубах и валенках, то вы сильно заблуждаетесь) подрезал фотку из зачетки у Олега, вклеил мою и дорисовал на моей фотке четверть печати вуза – в жизни бы никто не сказал бы, что фотка не родная в зачетке и печать не деканата! И стоило сие всего где-то рублей 100 и 10 бутылок водки – с Олега, естественно – и 30 минут работы профи.

Экзамен


Приходим мы с Олегом на экзамен... Таких бедолаг, как мой заказчик – человек, наверное, 50 было – ну очень жестко и жестоко преподавательница принимала экзамены... Доктор наук – если что...

Я ей сдаю ответы на 15 вопросов из 20, а она мне сразу с лету – так как еще 5 ответов нет (моё «творчество» даже не читала): «Вы свободны, молодой человек!»

Чую – «песец подкрался незаметно»... Я ей – ой, извините, забыл дома ответы, можно прямо сейчас отвечу? Ну, она дала бумагу, ручка была с собой, я ответил меньше, чем за пару минут, она прочитала только мои новые ответы и дала допуск к экзамену...

На первый вопрос я ответил на «5–», второй ответ был на «4–» специально, а пока я думал, что отвечать на 3-й вопрос, дошла очередь до меня... По первому вопросу она даже не задала ни одного вопроса по существу – начала задавать сразу дополнительные, и по полной схеме... На втором вопросе она нашла некоторые ошибки (специально так отвечал, мне же на три всего-то надо было экзамен сдать), и она меня и в хвост и в гриву... А когда она увидела, что третий вопрос даже не начат был написан...

Я тут понял, что 200 рублей и ящик водки мне уже начинают слать прощальные поцелуи и махать ручкой...


Я уперся рогом, прям при ней начал писать ответ, и на повышенных тонах мы «вели великосветскую речь»:

– Я вас так не учила! – кричала она мне...

А я ей в ответ:

– А меня так в школе учили, и это правильный ответ.

В конце концов, она нашла пару-тройку мелких ошибок – извиняйте, все-таки три года учебник по химии в руках не держал – и поставила мне в зачетке Олега «4»...

Это было все полчаса где-то, обычно 3–5 минут на сдающего экзамен, и половина уходила с неудом, остальные с тройкой... И сказала, что на «5» я не тяну!

Я выхожу из дверей кафедры, весь трясусь: я-то думал, у меня был выбор между двойкой и тройкой...

Олег (а он краем глаза в щелку двери подсматривал за бурной сдачей мною экзамена за него):

– Три (с надеждой в голосе)?!

Я (честно):

– Нет...

Олег начинает бледнеть с лица...

Я ему:

– Да успокойся ты! Четыре!

Олег начинает терять сознание и сползает по стенке, хорошо, я едва успел его вовремя подхватить...

Эх... Только тогда сутки мы праздновали сдачу его экзамена в его комнате в его общаге. А так я уехал на такси с 300 рублями в кармане и полутора ящиками водки.

Потом гудели уже в моей общаге. Но об этом уже в следующий раз...
Автор:
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3 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:59
    +1
    Мде))) Ну похожее было у меня, только я за себя сдавал и вступительный. С одной стороны, на подготовительные курсы походил, сидел там долбак-долбаком и удивлялся, что ничего нового не вижу... С другой - уже пес знает сколько лет ДО учебник в руки не брал, да и опыт был уже... В Первый мед меня ранее тупо завалили именно на химии - там на аппеляции(второй, первую мне доказать перечеркнутое не смогли - я им на аппеляции разложил учебники ИХ и показал перечеркнутые реакции). А на второй тет-а-тет замдекана мне в лоб влепил - "За поступление не платил? И чего ж ты хочешь?" Ну святые 90-е, ага.
    Так я на вступительном устном по химии профессора завалил laughing Ну там, потом узнал, что он органик, и сел он на двух эпизодах из неорганики, но картина была юморная.
    ПиСи: правда, только это потом и помогло, три экзамена 5-5-5, зачет/незачет инглиш, а я бревно. После экзаменов мне уже сказали, мол, поздравляем с поступлением, я уж поверил, да и кто ждет от школьника реально знаней выше Лец ми спик фром май харт ин инглиш(министр спорта Мутко не так давно)... Короче, так и сказали - "пока пожалею, если б такого-то не посадил на экзамене - фиг бы ты поступил".
    ПиСи02: а через год с этим вот преподом-англичанином работал на одной кафедре, сам английский преподавал там же, в ВУЗе. И что забавно - вот это все НЕ байки первоапрельские, и такое бывает.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    0
    Ситуация конечно не совсем стандартная, но имеющая право быть. Но все таки с такого бодуна (не просыхать столько времени) сдавать экзамен, да еще по химии это смело. Надеюсь и автор и его друг в итоге закончили институт и пошли по жизни с гордо поднятой головой.
  3. ycuce234-san
    ycuce234-san Сегодня, 08:19
    +1
    Через недели две я понял, что меня все многочисленные родственники хотят тупо споить за их счет – и свалил в общагу в Москву...


    Непонятно к чему такие сложности были. Обычно, если дембелю или эксшкольнику надо держать алкоголеродственников на расстоянии от себя - достаточно поехать на лето в соседний город, на временную работу. И дом в пределах быстрой досягаемости остается и даже можно успевать спокойно готовится к поступлению.