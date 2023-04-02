«Теперь ты дембель»

Эпизод I новой сказки с продолжением
Часть юмористическая, добрая, первоапрельская
Все герои, времена и местность вымышлены. Автор ни за что не отвечает, это просто его старческие маразматические воспоминания.
Студент
...Когда я учился в школе и жил в небольшом городке на 100+ тысяч жителей и 13 школ – с 7 по 10 класс я принимал участие в городской олимпиаде по химии и был «вечно второй»: мне полбалла-балл снижали за мое «прекрасное чувство русского языка», в просторечии – за «ачапутчи и ашепятки».
Когда поступил в свой институт – шел вне конкурса, 3 медалиста на место – получил 5 по физике и был сразу же зачислен. Я учебник химии пролистал – понял, что ничего нового там нет, и на лекции по химии сходил ну максимум раза три в первом семестре. В конце первого семестра по всему институту проходили олимпиады, и если ты попадал в топ-10 победителей олимпиады – сразу за год вперед по любому предмету ставили 5. Химия в первом семестре сдавалась на зачет, экзамен был в конце второго семестра – для понимания ситуации.
Собралось нас, ну пусть, 1 000+ человек, сколько в большой аудитории получилось разместить, может, больше, может, меньше – точно не помню, но несколько сотен студентов влегкую помещались там каждый день на лекциях. Набились мы ну буквально как сельди в бочке. Олимпиаду написал, поделил 9 и 10 места со студентом из моей группы и получил заранее 5 за год вперед.
На собственно лекции я больше не ходил, но меня припахали к студенческому кружку под началом академика наук по разработке тринарных боезапасов в качестве «эй, ты, принеси колбу сюда, налей туда синий раствор и не отсвечивай».
Когда я вернулся из Армии, восстановился, меня опять туда же затянули через год, но уже на правах старожила я уже сам мальцам говорил: «Эй, ты, салага, принеси колбу сюда, налей туда синий раствор и не отсвечивай!»
Это была присказка...
Теперь сказка...
Банкеты
Дембельнулся я в конце мая, приехал в Москву в свою общагу, недели две там зависал – получил паспорт в военкомате, восстановился в институте, получил место в общаге новое – но это было днем...
По вечерам я «устраивал банкет» и травил сказку «Теперь ты в Армии»...
С учетом того, что я приехал в варенном джинсовом костюме, с настоящими зеркальными очками «Монтана» и в настоящих кроссовках «Адидас» – им приходилось мне верить на слово. По тем временам – крутизна неимоверная, только самые крутяки из крутяков могли себе это позволить.
Эх, хорошо же тогда я отпраздновал свой дембель, рублей этак на 500 с гаком. Еще столько же я перевел телеграфным переводом заранее своим родителям – «подстелил соломку», так сказать. Ну и всяких там дефицитов в Москве накупил в качестве подарков для родных – так что я наскребал последние копейки, когда приехал в свой родной город, и надо было от автостанции доехать домой на автобусе, а не тащиться пешком киломлетров так 10. Без билета в автобус тогда не пускали.
Через недели две я понял, что меня все многочисленные родственники хотят тупо споить за их счет – и свалил в общагу в Москву...
Но я был тогда молод и зелен, трезвенником и язвенником, в итоге оказалось, что лучше бы пил все лето дома за счет родственников – а не в общаге с дембелями. Дешевле бы вышло...
Мажор
...Утром однажды в конце августа меня буквально пинками разбудили, бутылку пива в руки для опохмелки дали и начали охмурять.
У нашего соседа был друган-однокашка с Донбасса, а у друга его отец был начальником шахты, и по плану отца следующим начальником шахты должен был быть его сын... Но сын, мягко говоря, был раздолбаем и разгильдяем – это если политкультурно без мата «выражовываться». Башка на плечах была, и мозги тоже наличествовали. Но... Единственный ребенок в семье, в детстве ему было все разрешено, а когда родители спохватились – было уже поздно... Типичный мажор – если кратко. Ну не пороли его в детстве ремнем, не пороли – а зря!
Первый курс института он худо-бедно сдал, но завалил химию – а химия в металлургическом институте была профильном предметом... Так как нас всех призвали в Армию – ему дали отсрочку на сдачу экзамена по химии, когда он вернется из Армии... Тогда была такая установка – раз всех насильно студентов призвали отдать свой долг Родине – подходить максимум доброжелательно, «но берега не путать».
В общем, пусть будет – Олег. Вернулся он из Армии, а отец ему и говорит: перейдешь на второй курс института – вот тебе новый дом, квартира, машина, личная дача и невеста в придачу (любимая причем) в качестве жены – а вот если не (!) перейдешь... Лучше тебе прям «в своей той Москве» повеситься на веревке без мыла – «не сын мне ты будешь боле»!
250 рублей плюс ящик водки
Ну и начал меня Олег соблазнять – если я сдам за него экзамен на 3 – 250 рублей плюс ящик водки (минуточку, водка была по талоном по 10 руб. в магазинах, но в свободной продаже только у таксистов по 25 руб. за штуку). 50 рублей – «взнос в благотворительный фонд» прямо сейчас за согласие (не важно, сдам или нет я за него экзамен), остальное по факту.
Я ему: как могу сдать за тебя экзамен, если мы даже в первом приближении не похожи! Он «крыпыш» метр с кепкой – я дылда метр 90! А он мне: она меня в жизни видела ну максимум пару раз, и то это было 3 года назад, ты соглашайся, с тебя фотка 3 на 4 (или 4 на 6 – для зачетки, точно не помню), остальное я организую, вот тебе учебник по химии из вуза, 20 вопросов для допуска к экзамену, две бутылки водки и блок «Явы Явской» в качестве бонуса.
Ну с бодуна я был, с бодуна... И еще даже не проснулся... Поэтому и согласился на эту авантюру...
20 вопросов порешал я так:
– 5 вопросов ответил на 5 с плюсом,
– 5 вопросов ответил на 4,
– 5 вопросов – на 3.
Ну на еще 5 вопросов даже не стал заморачиваться... По меркам моего института это был гарантированный допуск к экзамену!
Его учебник по химии перед экзаменом я, наверное, пролистал – а может, и нет, точно за давностью лет не помню, извиняйте, давно это было.
Утром на следующий день он меня за шкирман и притащил в свою общагу. Там при мне на моих удивленных глазах профи (даже не с похмелья, еще в дрыбадан, 3 девчонки в постели у него: если вы подумали, что все они были в шубах и валенках, то вы сильно заблуждаетесь) подрезал фотку из зачетки у Олега, вклеил мою и дорисовал на моей фотке четверть печати вуза – в жизни бы никто не сказал бы, что фотка не родная в зачетке и печать не деканата! И стоило сие всего где-то рублей 100 и 10 бутылок водки – с Олега, естественно – и 30 минут работы профи.
Экзамен
Приходим мы с Олегом на экзамен... Таких бедолаг, как мой заказчик – человек, наверное, 50 было – ну очень жестко и жестоко преподавательница принимала экзамены... Доктор наук – если что...
Я ей сдаю ответы на 15 вопросов из 20, а она мне сразу с лету – так как еще 5 ответов нет (моё «творчество» даже не читала): «Вы свободны, молодой человек!»
Чую – «песец подкрался незаметно»... Я ей – ой, извините, забыл дома ответы, можно прямо сейчас отвечу? Ну, она дала бумагу, ручка была с собой, я ответил меньше, чем за пару минут, она прочитала только мои новые ответы и дала допуск к экзамену...
На первый вопрос я ответил на «5–», второй ответ был на «4–» специально, а пока я думал, что отвечать на 3-й вопрос, дошла очередь до меня... По первому вопросу она даже не задала ни одного вопроса по существу – начала задавать сразу дополнительные, и по полной схеме... На втором вопросе она нашла некоторые ошибки (специально так отвечал, мне же на три всего-то надо было экзамен сдать), и она меня и в хвост и в гриву... А когда она увидела, что третий вопрос даже не начат был написан...
Я тут понял, что 200 рублей и ящик водки мне уже начинают слать прощальные поцелуи и махать ручкой...
Я уперся рогом, прям при ней начал писать ответ, и на повышенных тонах мы «вели великосветскую речь»:
– Я вас так не учила! – кричала она мне...
А я ей в ответ:
– А меня так в школе учили, и это правильный ответ.
В конце концов, она нашла пару-тройку мелких ошибок – извиняйте, все-таки три года учебник по химии в руках не держал – и поставила мне в зачетке Олега «4»...
Это было все полчаса где-то, обычно 3–5 минут на сдающего экзамен, и половина уходила с неудом, остальные с тройкой... И сказала, что на «5» я не тяну!
Я выхожу из дверей кафедры, весь трясусь: я-то думал, у меня был выбор между двойкой и тройкой...
Олег (а он краем глаза в щелку двери подсматривал за бурной сдачей мною экзамена за него):
– Три (с надеждой в голосе)?!
Я (честно):
– Нет...
Олег начинает бледнеть с лица...
Я ему:
– Да успокойся ты! Четыре!
Олег начинает терять сознание и сползает по стенке, хорошо, я едва успел его вовремя подхватить...
Эх... Только тогда сутки мы праздновали сдачу его экзамена в его комнате в его общаге. А так я уехал на такси с 300 рублями в кармане и полутора ящиками водки.
Потом гудели уже в моей общаге. Но об этом уже в следующий раз...