Военное обозрение
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Украинское наступление началось... Правда, лишь на одном фронте

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Украинское наступление началось... Правда, лишь на одном фронте

Впереди апрель... Второй весенний месяц, который может стать переломным во всей весенней кампании. Месяц больших побед или больших поражений. Я много раз писал о том, что Украина обязательно начнет контрнаступление этой весной. Не потому, что ситуация на фронтах этому способствует, просто хозяева требуют активных действий.


При внимательном рассмотрении ситуации, уже видно направление главного удара. И опять ничего нового. Целью Киева было и остается Приазовье. Уничтожить сухопутный коридор в Крым любой ценой. Именно это направление сегодня накачивают техникой и вооружением. Именно сюда подтягиваются те самые подготовленные на Западе части ВСУ.

Мне могут возразить, а как же Артемовск? Там тоже фиксируется концентрация техники и вооружения. Именно туда отправляются переформированные части и подразделения. Именно там сегодня находится главный «цех по производству фарша». Наши военные, добровольцы, сотрудники ЧВК «перемалывают» украинские подразделения с методичностью хорошо отлаженной машины.

Согласен со всем. То, что сегодня творят наши бойцы в этом районе – это массовый героизм. Это действительно «бой до последнего». Любой солдат или офицер, любой боец, участвующий в этих боях, уже герой. Когда-то я раскритиковал Евгения Пригожина за его сравнение Артемовска со Сталинградом. Беру свои слова обратно.

Артемовск сегодня уже не просто населенный пункт. Это символ противостояния добра и зла. Не зря Зеленский постоянно упоминает этот город как важнейший для Украины на сегодня. Именно на сегодня! Хотя, я не исключаю, что в случае успеха в Артемовске ВСУ попробуют его развить дальше.

Но такое развитие событий крайне сомнительно. Для подразделений ВСУ одно упоминание о том, что против них действует «Вагнер», является таким мощным деморализующим фактором, что становится сомнительной сама мысль о каком-то наступлении. А тут ещё Пригожин заявил о готовности стоять до конца и о вводе в бой подразделений, которые прошли огонь, воду и медные трубы в Африке, Сирии и других местах…

В целом же мы уже видели такую схему операций, которую ВСУ будут использовать и этой весной. Один-два отвлекающих удара, хотя бы в том же Артемовске, но основной удар совершенно в другом направлении.

Информационная атака уже началась


Вы не обращали внимания на то, как не соответствуют очередные решения о поставках техники и вооружений и материалы в СМИ, в которых нас убеждают, что сил для наступления у Киева нет. Уверен, что даже на момент публикации этой статьи такие материалы найти не составит большого труда. Танки западные, оказывается, сплошь устаревших образцов, ПВО времен вьетнамской войны, отсутствие ракет, снарядов и т. д.

Понятно, что для обычного, гражданского человека нюансы стратегии мало интересны. Война такими людьми воспринимается через призму увиденных военных фильмов, через многочисленные «военные игры» и прочее. Посмотрите на социальные сети. 70 % материалов о состоянии дел на артемовском направлении, остальные 30 % – это видео успешных действий каких-то подразделений, работа волонтеров и т. п.

Та, самая главная солдатская работа по оборудованию позиций, по подготовке инженерных заграждений, по созданию опорных пунктов и других рубежей обороны не интересна. Да и крови там нет. Обычная рутина войны. Наши артиллеристы отработали, их артиллеристы отработали. Наши разведчики совершили успешный разведвыход, их разведчики были замечены и отступили под огнем нашей арты.

Даже высшее руководство Украины участвует в этой операции. Посмотрите февральские и мартовские заявления Зеленского. По любой теме. Обязательно найдете жалобы на недостаток того или другого вооружения, на отсутствие тех или иных необходимых для ВСУ вещей. Делается это по прямому указанию из США.

Уверен, что это будет продолжаться и дальше. Власть на Украине полностью экономически и в военном отношении зависима от вливаний Запада. Более того, украинская власть полностью работает в интересах США. Именно этим объясняется та наглость, с которой последние месяцы разговаривает с европейскими лидерами. «Мы с Тамарой ходим парой» – это сегодня про Зеленского и Дуду, двух главных шавок в своре Вашингтона.

Возникает вопрос о том, зачем все это делается? Если не для того, чтобы испугать обывателя в России, тогда зачем? Операция проводится для тех, кто как-то связан с военными структурами, со спецслужбами, вообще с силовыми ведомствами России. Включая и сотрудников СМИ, освещающих события на линии боевого соприкосновения и в тылу Российской армии.

Нас успокаивают! Да не будет ничего, не самоубийцы же они. С голым задом на хорошо укрепленную оборону Русской армии. И самое интересное, я уже вижу плоды такой «успокоительной» работы. Посмотрите на общий тон сообщений в наших СМИ, в интернет-каналах и на других площадках. «Мы ломим, гнуться шведы...», не так быстро, как хотелось бы, но мы наступаем. Точнее – наползаем на позиции ВСУ…

Давайте станем на время «хохлами» (все претензии за такое наименование к бойцам из республик Донбасса). Совсем немного, чуть больше месяца, осталось до великого праздника для россиян – Дня Победы. Россияне этот день будут праздновать широко, даже несмотря на военные действия на Украине. Будут праздновать даже в окопах.

Чем не время для начала серьезного наступления? Россияне уверены, что среди украинцев такое же священное отношение к этому дню, как и у них. «Наши деды воевали вместе и фашистов били вместе»... Нельзя в такой день начинать активничать. День Победы – это прекрасный успокаивающий и расслабляющий россиян фактор…

Ну и? Моя логика «со стороны хохлов» где-то хромает? Мы не будем отмечать День Победы? У нас не будет парадов, бессмертных полков, концертов, народных гуляний и прочего?.. Наши бойцы на ЛБС «забудут» этот праздник? Нет. И надо понимать, что именно в такие дни происходят наиболее значительные события.

По некоторым данным, Украине уже переброшено, т. е. находится в местах хранения, до 200 танков. Это три полноценные танковые бригады! Да ещё и с соответствующим усилением легкими БМП и БТР. И поставки продолжаются прямо сейчас. А баржи с танками, что позавчера плыли по Днепру в сторону Херсона? Это просто так или Киев не отказался от форсирования Днепра и наступления по Черноморскому побережью?

Ещё одно наблюдение из вчерашнего. Достаточно много видео появилось на каналах о том, что украинцы осваивают легкие колесные танки из Франции. Просто видео откуда-то, и все. Гордый француз передает колесный танк гордым хохлам. А если вспомнить ещё одну, связанную с этой передачей новость из прошлого?

СМИ сообщали, что с начала этого года на территории 37-го полигона у села Перлявка к юго-западу от Житомира прошли подготовку бойцы сразу двух бригад, 77-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой. Остается объединить эти два события. Получается, ставку ГШ ВСУ собирается делать на использование мобильных бронегрупп. Что вполне соответствует тактике проведения таких операций войсками НАТО.

Итак, Украина проводит вполне понятную информационную операцию по умиротворению наших военных и нашего населения. Что-то вроде «вы уже почти победили, а мы почти проиграли, не суетитесь и не бойтесь».

Очень важно, чтобы эйфория от весны, от предстоящих праздников не превратила нас в расслабленных и неспособных мыслить и защищаться тюфяков.

Подытожим


Фактически, даже несмотря на то, что инфовойна не останавливается никогда, украинское наступление уже началось. Именно там, откуда его и ждали компетентные люди. Псевдострана действует в точном соответствии с указаниями хозяев. Такова доля рабов. Жизнь и смерть за миску похлебки. Будь ты гладиатором или золотарем.

Не удивляйтесь, что в полностью закрытом информационном пространстве Украины, где за фото вполне можно получить срок, а то и пулю в лоб, вдруг стали появляться многочисленные видео с западными танками, БМП, БТР и другим вооружением. Что характерно, снятыми очень профессионально, с точки зрения разведчика. Никакой привязки к местности и времени.

Те, кто когда-нибудь снимал в районах ведения БД, прекрасно знают, как трудно найти такой ракурс. Однако эти видео умышленно сделаны так, как будто это снимает совершенный дилетант на свой мобильник. Этакая внезапная удача безбашенного вэсэушника или наплевавшего на все приказы его западного коллеги.

Точно так же не должна вызывать удивления «старая песня» о безвременной кончине российских ракет, снарядов и всего того, что якобы заканчивается у ВСУ. Мне нравится логика украинцев, когда они говорят о доказательствах таких выводов. «Ну сейчас же начали стрелять меньше! Значит всё. Ракеты закончились».

При этом как-то забывают, что «закончились» они в который уже раз…

Информационная атака – это одна из важнейших, наряду с маскировкой переброски войск и разведкой, задач, выполняемая перед началом наступления. По всем возможным каналам противнику сливается информация, состоящая из гремучей смеси правды и лжи. Что создает некоторую панику в штабах противника.

Помните кадры из «Освобождения», когда маршал Жуков приказал нанести артиллерийский удар огромной мощности по приготовившимся к атаке немцам. Как потом маршал ждал начала наступления, понимая, что в случае ошибки он рискует собственной жизнью. И это при том, что разведка фронта многократно подтвердила подготовку наступления противником.

При написании данного материала я не ставил себе задачу написать алгоритм дальнейшего развития событий. Украинский Генштаб, увы, как и российский, не представляет мне своих карт и разработок. Все выводы сделаны на информации из открытых источников с обеих сторон.

Повторю то, что я писал в предыдущем материале. Боевые действия никто не останавливал. Они идут во всех сферах. Будьте бдительны в отношении информации, шквал которой будет только усиливаться к концу этого месяца.

P. S.


Уже после того, как я закончил этот материал, со мной связалась давняя знакомая, которая рассказала интересную «историю». В Краснодарском крае распространено видео якобы «кладбища музыкантов», которое обсуждают женщины на работе. «Ах, сколько своего народу Россия гробит на Украине...»

Многие видели кадры от «Вагнера» с могилами павших. Описывать такое кладбище, я думаю, необходимости нет. В Сети же опубликовано, наверное, «секретное кладбище». Множество бугорков и посреди этого «бугрообразования» стоит флаг музыкантов.

Даже такая грубая подделка вызывает у простых людей кучу вопросов. Ещё одно подтверждение того, что информационная война не останавливается ни на минуту... То, что для нас грубая подделка, для людей несведущих – информация из СМИ. Напечатано, значит – правда…

Кстати, звонок был из одной из республик бывшего СССР. Знакомая гражданки из этой республики прислала видео из Краснодарского края, а уже потом оно распространилось агентством ОБС (одна баб(ушк)а сказала)...
Автор:
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40 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:27
    +2
    Последнее время мы часто уделяем внимание новостям по типу:
    ОБС (одна баб(ушк)а сказала)

    Хотя проживаем в стране с президентским правлением и всеми атрибутами власти. игнорирование мнения русофобской клики - самая правильная позиция законопослушного гражданина.
    hi
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 06:45
      +6
      Какое игнорирование русофобской клики? Антироссийские ролики делают профи! Они в каждом ролике сообщают что он антироссийский? Нет. Там наоборот обращаются к жалости. Вот разбомбили российскую колонну! А кто виноват? Клятый Путин напавший на окраину! Россия страна диктатора и диктатуры! Остановите диктатора! Спасите ваших родных от смерти! Вот трупы ваших оккупантов и сожжённые колонны! Если ты на фронте-сдавайся! Открываешь инет, в основном проукраинские ролики! А где контрпропаганда России? Почему не держм удар и не отвечаем? Взять наше ВО. Тут есть антифейковая рубрика? Где анализ антироссийских роликов спецами? Вот ваши убитые танкисты. А кто знает что ролик из чеченской войны или из 14-го года? Вот ваша разбитая колона. А ничего что техника уже покрыта ржавчиной и нет даже следов от гусениц по причине давности событий? Или Ставер думает что население России одни военспецы? А посмотреть ролики где окраина родина героев? Есть сайт- Мифы СССР. Там шло развенчивание мифов о кровавом СССР. Почему на ВО нет странички-Мифы окраины, непонятно. Нас же читают жители окраины с промытыми мозгами. Они верят что выкопали Чёрное море и воевали против фашистов и большевиков! Верят что СССР их жестоко эксплуатировал и морил голодом. Может сайту ВО организовать информационную оборону, а потом перейти в наступление? Как такой вариант развития событий? Или упоротые правы что благодаря им, немцы не дошли до Москвы? А оборона Москвы это фейк? Что мешает выходу статьи раз в неделю? Мы хоть узнаем с кем Украина торговала, воевала и с кем заключала перемирия и праздновала победы. А упоротые хоть узнают правду. И заодно они просветят нас как они воевали против фашистов находясь у них на довольствии. И как после 1917-го года свободная Украина сотрудничала с немцами. Так же пусть обьяснят почему кастрировать и привязывать скотчем к столбам это цивилизованно, а отсутствие оного в России это диктатура. Интересно так же почему гордыми украинцами руководят евреи. Они их тоже угнетают как и русские? Или относятся к украинцам с уважением? Почему президент ни истинный украинец? Ну вот рубрика очень интересная! Но пока не вспаханная!
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 09:06
        0
        Контр пропаганду Вы где хотите найти, на патриотических сайтах? Она нужна как раз на вражеских. "Вот разбомбили российскую колонну! А кто виноват? Клятый Путин напавший на окраину! Россия страна диктатора и диктатуры! Остановите диктатора! Спасите ваших родных от смерти! Вот трупы ваших оккупантов и сожжённые колонны! Если ты на фронте-сдавайся! Открываешь инет, в основном проукраинские ролики! А где контрпропаганда России?", вот с точности тоже самое что Вы тут написали и можно видеть в контрпропаганде: "Вот разбитая украинская колонна! А кто виноват? Зеленский виноват, бомбивший города ДНР! Украина страна бандеровщины и фашизма! Остановите фашизм! Спасите ваших родных от смерти! Вот трупы ваших нацистов и сожжённые колонны! Если ты на фронте-сдавайся!" Разве не наблюдаете это в комментариях и по ТВ?
        P. S: если Вас одолевают вражеские ролики в интернете, это значит, что ютюб Вам такую подборку по интересам выдаёт. Не открывайте их и не смотрите, а смотрите Киселёва и Соловьёва и тогда ютюб Вам будет только их предлагать
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 04:36
    +4
    Тут по-всякому можно относится, но вот это:
    https://shurigin.livejournal.com/890499.html
    Общая численность ударной группировки может достигать 140 – 160 тысяч человек.

    Повод крепко соображать. Кто забыл, это численность считай всей группировки нашей на начало СВО. Шурыгин - не военблохер, а профессиональный военный журналист с высшим военным образованием, и на вранье его не ловили.
    Одно но, что кукловодам логично разрулить, так или иначе, ситуацию да февраля 2024 года - это дата праймериз в США. Так что не обязательно весна, скорей даже лето - начало, полгода на активность. И то вопрос - потом осень и непролазная грязь, потом зима и ответка от России... Так тоже возможно. Но это гадание на кофейной гуще и тараканах в головах в Белом доме, факт в том, что 150 тысяч - это много, и куда-то они точно пойдут
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:37
      +1
      Цитата: Bingo
      Шурыгин - не военблохер, а профессиональный военный журналист с высшим военным образованием, и на вранье его не ловили.

      В феврале 2018-го после погрома в Хишаме Шурыгин доказывал, что никакого ЧВК "Вагнер" не существует. Рафинированный лжец.
  3. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 04:46
    +8
    По морали больше бьют ежедневные сообщения в местных СМИ и соцсетях "похоронки". Возможно в мегаполисах это не заметно. А вот в регионах, где большинство это жители сел, поселков и небольших городков - где все друг друга знают - очень заметно. И вот почти у каждого или родственник или знакомый погиб. Плюс сообщения с передовой или рассказы от отпускников о "снарядном голоде", плохом питании, беготне под беспилотниками. И народ начинает верить всяким сбросам ЦИПСО. Ведь по ТВ не рассказывают о проблемах и люди начинают верить всему негативному и не доверяют позитивным военным новостям. Потому что вот живой человек-артиллерист, который приехал в отпуск, говорит "да уже 2 месяц мы не стреляем, говорят нет снарядов". Или пехотинец-мобилизованный: "лупят по нам и лупят, наша арта молчит, кажется нас бросили". Подобные сообщения от знакомых, почти соседей быстро разрушают миф про " у нас все хорошо, аналогов нет". И начинают верить "бабушкиным рассказам в телеграмм".
    Говорить надо правду, не всю, но хотя бы просто не делать бодрые ролики. Хотя на СМИ не умеют иначе. Да и все привыкли к отсчетам во всех сферах государственной жизни.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 05:53
      +14
      А у нас сейчас всё, что против шерсти - ципсо и госдеп. А если попытаться донести правду - дискредитация и госизмена laughing Не пытаешься раскачивать - инертное дно. Помогаешь - пёс режима. Нету баланса у этого народа, одни крайности. Да ещё и время такое.
      Люди слишком легко воспринимают на веру всё - экспертов, политиков журналюг, недалёких. Вроде времена Греции и Рима уже прошли, а до сих пор у кого больше бабла и кто громче горланит - тот и прав.
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 09:11
        0
        Ну так при капитализме главное что? - Бабло! У кого больше бабла тот и в топчике. Это и к буржуазным выборам относится.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:13
      +7
      Есть такое. Послушать Конашенкова, уже три Украины разбомбили! Онуфриенко считал сколько самолётов у окраины и сколько сбили. Когда сводки Конашенкова перекрыли авиапарк окраины, махнул рукой. видимо на окраине как в сказке, есть волшебный горшочек! И он постоянно варит, варит, варит! Тут вчера военкор отвечал на вопросы. Свежо, коротко, по делу, интересно. Онуфриенко уже стал косить от сводок. Подоляка уже замучился переливать из пустого в порожнее. Саня во Флориде уже переходит к починялкам от сводок. Дмитрий Никотин как то ещё пытается держаться на плаву. Говорить о косяках в армии у нас не принято. Это могут расценить как дискредитацию армии и впаять! Но! Как тогда искоренять недостатки если о них молчать? Вскрытие недостатков это путь к совершенству! И никак иначе! Как можно совершенствовать если не устранять недостатки?! Тут вот Шойгу сообщил о выпуске высокоточного чего то в разы. Хорошо? Хорошо! А до операции почему не заморачивались на эту тему? Снаряды дешёвые? Уже сказали на эту тему. На обстрел и захват свинарника (ну или зверофермы. Тут кому как нравится.) потратили 1,5 тыс снарядов! А их доставка на поле боя? А замена стволов после диких отстрелов? Вот реально! Что де факто дешевле? Состав снарядов или самолёт с одной ракетой (утрированно)? А с мобилизованными конечно жесть! Кто на передовой, кто линию обороны сооружает, а кто и водку пьёт и калечит друг друга и трупы делает. Если покупать огнестрел, куча комиссий. Если в армию, никаких комиссий и оружие в руки. Что за ерунда?! Почему нет посыла, если был в армии-ты здоров! Если не был-ты больной!
      1. Бледар
        Бледар Сегодня, 09:15
        0
        есть волшебный горшочек!

        Ну вообщето есть. И называется он "коллективный запад". Который поставляет на окраину всю советскую технику со складов из стран бывшего варшавского договора, т.е. восполняют потери техники извне. Так что с Конашенковым не всё так однозначно
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:53
    0
    Россияне уверены, что среди украинцев такое же священное отношение к этому дню, как и у них. «Наши деды воевали вместе и фашистов били вместе»... Нельзя в такой день начинать активничать. День Победы – это прекрасный успокаивающий и расслабляющий россиян фактор…

    Не уверен я...
    Уверен в другом что нацисткий режим в Киеве запустит по параду Победы 9 мая беспилотник ТУ 141 с сотнями кг взрывчатки, может даже не один...не обязательно по Москве...скорее куда нибудь по периферии.
    Стрелков снова проехался по Пригожину...два антагониста с разным восприятием мира не могут обьединиться в борьбе с укронациками...печально.
    Будет наступление бандеровцев в ближайшее время или нет знает только разведка и Господь Бог...поживем увидим.
    Одно ясно... это столкновение с форпостом Запада в лице нацисткой Украины растянется надолго...нам в нем проиграть никак нельзя...нашему обществу придется поневоле модернизировать все...начиная от экономики до идеологии...по старому жить уже не получится...чуствуется что мы на переломе истории находимся.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:28
      +1
      Мне тоже кажется что к 9 Мая Киев какую то подляну приготовит. Беспилотники кажется уже вскрыли наше ПВО. Они знаю уже где их могут накрыть, а где полёт свободный. Тут ещё и Запад им обещал дроны. Не удивлюсь налёту на 9 Мая. Могут пустить три волны как в Дрездене. Первая волна, вскрытие систем ПВО. Вторая волна гасит системы. Третья волна бомбит объекты. Тут главное ни экономический ущерб. Тут будет удар по психологии. Не зря обороняли Москву, Ленинград и Сталинград. Падение любого из них означало удар по психологии. А это было чревато! Как же хорошо что страной в то время руководил Сталин, а не выходцы из 90-х! Хотя они скорее были дети из слякоти Хрущёва. Опасно однако иметь таких потомков! У нас осталось наследство Горбачёва. Если исходить из отрезка времени в 30 лет, то они уже на подходе. Что то не хочется таких наследников. stop
  5. KCA
    KCA Сегодня, 05:17
    +5
    Почему окраинцы не видя массированных бомбардировок, считают, что их будет на территориях покинутых жителями? СУ-24 это 12 тонн с высоты 6+ км, стингерам не доступно, не знаю что МО РФ тянет, бомбардировками есть возможность снести всё и вся
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 05:50
    +2
    Ну что не плохо.Наконец то статья с трезвым осмыслением ситуации.Многое конечно не написанно,но что делать идет война.И глупо верить что противник выдохся и не готов.Сам факт что спонсоры и хозяева Киева вбухали столько средств уже дает основания считать наступление будет.И будет тяжело,в ход пойдет все в буквальном смысле.Прав автор нужно готовиться всем и нам в тылу то же.
    1. REY3003
      REY3003 Сегодня, 08:11
      0
      И спонсоры непросто так эти деньги вбухали, они хотят получить дивиденды, а не уйти в минус. Они наверное хорошо знают положение дел и возможности сторон, раз продолжают вкладывать в Украину.
  7. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 06:11
    +6
    Цитата: Михаил Маслов
    Прав автор нужно готовиться всем и нам в тылу то же.

    Каким образом? Готовится?
    Пройти обучение на ускоренных курсах слесаря сборщика и пойти на соседний оборонный завод?
    Так по соседству не курсов, ни заводов...
    И не строят - строят очередные человейники в москве, для приема мигрантов...
    Или дружно кричать: "Ура! Мы победим!" - можно, но как это поможет?
    "Лайкать" ура-патриотическим материалам и комментариям и "минусить" всем сколь нибудь объективным и реалистичным?
    Очередной раз собирать деньги на квадрокоптеры, рации и другие необходимые вещи?
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:24
    +5
    Я где-то когда-то прочитал, что для успешного наступления, особенно с форсированием водной преграды, наступающая сторона должна иметь превосходство в воздухе.
    Что, у укров появилась авиация или она исчезла у ВС Росии?
    p.s. Я где-то когда-то прочитал, что для успешного наступления не обязательно нужна авиация. Вполне достаточно "осла, нагруженного мешком с золотом".
    p.p.s. Я все-таки надеюсь, что повторения сентябрьского наступления на харьковщине российские военные больше не допустят.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:48
      +1
      Цитата: Дилетант
      Вполне достаточно "осла, нагруженного мешком с золотом".

      Мало им засандалили золота, вот они и обиделись. Или по дороге кто то спер.
      В итоге в сотни больше раз этого золота потратим. Правы были деды, скупой платит дважды.
    2. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 07:14
      +3
      От Запорожья они и на этой стороне есть, ничего форсировать не надо. А авиацию они пробуют массовым применением дронов заменить.
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:37
      0
      Я где-то когда-то прочитал, что для успешного наступления не обязательно нужна авиация. Вполне достаточно "осла, нагруженного мешком с золотом".
      Плюсую братуха! Когда успешно ликвидировали героев ЛДНР, была выдвинута версия, ни версия, что их продало продажное окружение. В Чечне злые языки утверждают что и там было подобное. Но у меня вопрос. В руководстве окраины все честные? Все за идею? Все презирают деньги? Почему Россия не использует золотого ишака? Или все ишаки идут в Россию? Почему киевское руководство никто не продаёт? Почему командование ВСУ такое неподкупное? Кто может это объяснить?
      1. Комментарий был удален.
  9. eskulap
    eskulap Сегодня, 06:30
    +2
    Артёмовск - Сталинград? Что его уже окружили и залужный сдался? Как бы не было наоборот - укропы вмочат по флангам и нету Вагнера
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:43
      +1
      Разгром Вагнера это удар по репутации России! Надеюсь этого не будет. Пригожин вроде всё уладил. В крайнем случае сделает звонок кому надо!
  10. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:34
    -2
    То,что наша страна стала выходить из подчинения западу,правда. Но то что мы за эти годы нахватались от них,это тоже правда. И правда в том,что многие страны постсоветского пространства,так и остались в слугах запада.То,что украинцы пойдут в наступление одним фронтом,это для нас неплохо.Интересная кутерьма получается.Сейчас под разным соусом в Дзене появляются статьи.И вдруг такая приписка,мол вы подписаны к такому то материалу,а значит вам в довесок украинская пропаганда.Я уж не говорю об агитаторах,которые советуют принять то или иное гражданство.Вроде бы мы все вместе,и в то же самое время по разные стороны.Где то уж больно строго смотрим,а где то обыкновенного врага не видим.
  11. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 06:36
    +2
    Очень много букв... Простые домыслы и собрание разговор из интернета.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:50
      -1
      Цитата: Данила Расторгуев
      Очень много букв...

      А в чем вопрос? Читать не любишь?
  12. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 06:47
    +2
    Цитата: Николай Малюгин
    То,что наша страна стала выходить из подчинения западу,правда.

    Я полагаю, что стоит добавить два слова: "возможно" и "попыталась".
    Но сейчас риторика поменялась.
    В СМИ:
    "Борьба с Западом
    Россия не считает себя врагом Запада и не хочет изолироваться от него. Москва рассчитывает, что США и Евросоюз осознают бесперспективность конфликта и примут многополярность. В частности, это должно выражаться в том, что недружественные страны перестанут злоупотреблять своим положением в экономике и откажутся от неоколониальных амбиций.
    Если американцы прекратят антироссийскую политику, это благотворно отразится на безопасности и благополучии Европы. Но перспективы налаживания отношений зависят от степени готовности Вашингтона отойти от силового доминирования."
  13. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 06:48
    +5
    Опять ставер? Плохо. Потому что, если ставер пишет "не сдадим Херсон никогда!", то на следующие сутки его сдают.
  14. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:56
    +1
    Фото с танками утыканными флагами неньки феерично. Ничего не напоминает? Шумеров заранее готовят к погосту.))))
  15. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:35
    +3
    Я много раз писал о том, что Украина обязательно начнет контрнаступление
     Вы много писали о том,что Россия начнет наступление.Да и пересмотрите "Освобождение", это Рокоссовский, предложил нанести,артиллерийский контрудар.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:01
    +1
    ЦИПСО должно быть признано преступной организацией, как гестапо например, и по завершению СВО, все его сотрудники должны быть осуждены за распространение фейков о ВС РФ на срок не менее 15 лет строгого режима, с содержанием в тюрьме не менее 5 лет.
  17. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:02
    +1
    На мой взгляд, сейчас имеет смысл ещё раз сравнить нынешний конфликт на Украине с конфликтом в Руанде, найти общие и вариабельные признаки:


    1. Минимальные различия этнических групп.
    2. Исторически одна из групп (хуту) подвергалась большей эксплуатации, имела меньше привилегий.
    3. Ускоренное создание образованной элиты хуту, усилия миссионеров по привнесению культуры извне.
    4. Создание расовой идеологии хуту.
    " В 1957 году группа учёных-хуту опубликовала манифест, в котором хуту и тутси впервые делились на две расы и содержались призывы к передаче власти первым на основании «статистического закона»."
    5. Переход политического конфликта в беспорядки на этнической основе.
    "1 ноября 1959 года сторонники партии, поддерживавшей тутси, напали в Кигали на заместителя вождя хуту Доминика Мбоньюмутву. Он остался жив, однако по стране разнеслись слухи, что Мбоньюмутва погиб, и хуту начали убивать тутси, что ознаменовало начало массовых беспорядков. Тутси ответили тем же, однако на тот момент хуту пользовались полной поддержкой бельгийцев, желавших лишить тутси прежних позиций."
    6. Хуту приходят к кормилу власти.
    "В начале 1960 года колониальная администрация заменила большую часть вождей тутси на хуту и в середине этого же года провела выборы в коммунах, позволившие утвердить подавляющее большинство хуту. Король был смещён, провозглашена республика. В 1962 году она получила независимость."
    7. Начало этнических чисток и "расчеловечивания" тутси.
    "С нарастанием напряжённости тутси начали покидать страну, спасаясь от этнических чисток, и нашли приют в соседних Бурунди, Уганде, Танзании и Заире. Проживая там на правах беженцев, они вскоре начали агитировать за возвращение на родину и сформировали вооружённые отряды, прозванные «тараканами», которые совершали вылазки на территорию Руанды. Боевые действия окончились их крупным поражением и привели к дальнейшим расправам над тутси и ещё большему бегству их из страны. "
    8. Тутси и умеренные хуту создают альтернативную военную силу, и занимают часть территории страны.
    "В 1980-х годах отряд из 500 руандийских беженцев под командованием Фреда Рвигьемы в составе Национальной армии сопротивления принимал участие в гражданской войне в Уганде. 1 октября 1990 года более 4000 бойцов под командованием Рвигьемы вторглись на территорию страны под знаменем Руандийского патриотического фронта и продвинулись на 60 км. Франция и Заир послали войска в помощь правительству. Отряды тутси отступили в Уганду, откуда передислоцировались в горы Вирунга на севере Руанды, где с помощью диаспоры тутси Фронт перевооружил и пополнил переформированные отряды. "
    9. Создание "Радио тысячи холмов", разжигание национальной ненависти, "расчеловечивание" тутси.
    "Это была частная радиостанция, аффилированная с государственной станцией «Радио Руанды» и получавшая от неё финансирование. Его сотрудниками были исключительно хуту и оно характеризовалось исключительной предвзятостью по отношению к тутси. Оно не только распространяло пропаганду против тутси, но и прямо призывало истреблять их, вплоть до перечисления подлежащих убийству людей с адресами их проживания.
    Призывы обычно делались с использованием иносказаний, которые, как установил Международный трибунал по Руанде, однако, были однозначно понятны слушателям-руандийцам. Примерами таких призывов были «валите высокие деревья» и «истребляйте тараканов».
    Однако западные дипломаты частью не воспринимали опасность всерьёз, частью считали вмешательство в деятельность частной радиостанции недопустимым нарушением свободы слова. Как американский, так и французский послы возражали против принятия мер к радио. Американский назвал его лучшим радио для получения информации, а его эвфемизмы — имеющими различные интерпретации. "
    10. Международные мирные договоренности.
    "Международное давление на президента Жювеналя Хабиариману вылилось в заключение в 1993 году Арушских соглашений, предусматривавших создание коалиционного правительства."
    11. Усиление воинственных настроений среди хуту:
    "Перемирием были недовольны многие консервативные хуту, в том числе и ближайшее окружение президента, считавшее соглашения уступкой врагу."
    12. Усиление идеологии национальной исключительности:
    "Наступление РПФ подогрело среди масс хуту популярность идеологии «власти хуту», отрицавшей принадлежность тутси к руандийцам и приписывавшей этому народу желание восстановить монархию и поработить хуту, что было встречено последними с крайним неодобрением."

    Мы находимся здесь

    Теперь о том, что произошло далее в Руанде, и с чем пока нет абсолютно никаких аналогий в нашем современном положении на Украине:

    13. Прецедент с самолетом:
    "6 апреля 1994 года самолёт, на борту которого находились Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямира, был сбит на подлёте к столице Руанды Кигали. Все пассажиры погибли. В этот же день начался геноцид: солдаты, полицейские и ополченцы быстро расправились с ключевыми военными и политическими фигурами как среди тутси, так и среди умеренных хуту, которые могли бы заполнить образовавшийся вакуум власти, соорудили КПП и баррикады и приступили к массовым убийствам тутси, национальность которых устанавливали по документам."
    14. Бойня в тылу.
    "Организаторы геноцида призывали и принуждали хуту вооружаться с целью насиловать, избивать и умерщвлять соседей-тутси, уничтожать и присваивать их имущество."
    15. Провал на фронте. Наступление Руандийского патриотического фронта:
    "Разрыв мирного договора побудил РПФ возобновить наступление: в скором времени он занял северную часть государства и к середине июля захватил Кигали, и массовые убийства прекратились."
    16. Итоги:
    "Геноцид в Руанде, официально называемый геноцидом против тутси — массовое убийство руандийских тутси местными хуту 6 апреля — 18 июля 1994 года, осуществлённое по приказу правительства хуту. В ходе этих событий погибло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 человек.
    ООН, США, Великобритания и Бельгия подверглись критике за бездействие, в том числе за неспособность усилить миссию ООН по оказанию помощи Руанде (МООНПР) и расширить её полномочия. Франция обвинялась в поддержке властей Руанды после 6 апреля. 7 апреля установлено ООН как международный день памяти о геноциде в Руанде, в самой Руанде этот день отмечается как День памяти геноцида, 4 июля — День освобождения."
    ________________
    Подводя итог, мы видим стремление стран Запада разделить народ, дав власть наиболее отсталым элементам.
    Мы видим многолетнюю пропаганду ненависти.
    Мы видим военную поддержку стороны с примитивной ненавистью.

    Что отличает:
    1. Попытка сконструировать "язык ненависти" - современный политический украинский суржик.
    2. Более высокий технологический уровень конфликта.
    3. Наличие сильного соседа, вступившего в конфликт на стороне подвергшегося агрессии меньшинства.

    Какие варианты продолжения имеет смысл учитывать:
    1. Внезапная вспышка геноцида гражданского населения на территории подконтрольной националистам.
    2. Возможность сакральной жертвы отработанной фигуры президента клоуна.
  18. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 08:16
    0
    Информация:
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    Спасибо, дорогие модераторы!
    Вернулся из командировки (где - без связи) - и, фактически, забанен!
    Вот и пишу на последок.
    Напрасно Евгений Пригожин сравнивает Артёмовск со Сталинградом. По аналогии украинцы - его героические защитники, а наши солдаты - реплика Вермахта.
    Нет, скорее это Верден. Идёт взаимоперемалывание и бодание за новый Дуамон.
    А готовится наступление (вернее попытка наступления) по аналогии с Соммой, а потом будет наступление Нивеля и т.д. Короче - на Западном фронте - без перемен (итог известен).
    Как и в Первую Мировую англосаксы собирают широкую коалицию и готовят полную блокаду (зачем чего-то изобретать, когда старые схемы работают). Когда жертва это осознает - будет поздно, слишком неравновесное соперничество. Сейчас ещё не поздно провести тотальную мобилизацию и при помощи СЯС полностью изменить ситуацию на ТВД.
    Я уже писал, что сухопутная война - это большая кровь на своей земле (для считающих Украину не нашей территорией, а украинцев - не россиянами предлагаю сразу сделать "правильный выбор"). Воевать нужно длинной рукой, а сухопутные войска служат лишь для зачистки территории от дезорганизованных вооруженных групп противника и ведения оккупационного режима.
    И главное, следует напрочь забыть о всяких ещё действующих договорах со странами, входящими в анироссийскую коалицию. Это просто кандалы на наших вооруженных силах, не имеющие аналогичного свойства на противоположной стороне.
    Правы те, кто говорит, что в провинции эта СВО и наши потери выглядят совсем иначе, чем на нашем ЦТ, что не делает людей меньшими патриотами. Просто все устали ждать от руководства решительных действий, способных спасти Страну.
  19. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 08:20
    +2
    Вообще то приказ о нанесении упреждающего удара перед началом Курской битвы отдал Рокоссовский, а не Жуков. Вообще, такое ощущение,что у многих авторов кроме Жукова никто и не воевал. Да и вообще, что сказать то автор хотел ? За множеством букв смысл потерялся.
  20. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 08:28
    0
    "за его сравнение Артемовска со Сталинградом. Беру свои слова обратно. Артемовск сегодня уже не просто населенный пункт"
    сталинград и артёмовск-рядом не стояли, как и чуйков и пригожин. сталинградская битва- это битва двух мощнейших армий в мире, битва двух противоположных идеологий и двух социальных систем. от её исхода зависела судьба целого народа-славян, судьба всего мира. советские солдаты и генералы смогли победить в бою, советская промышленность смогла дать нужное количество вооружений, амуниции, лекарств, продуктов. эта битва была- перелом в войне, конец немецкой наступательной стратегии.
    нынешние выдавливания, которые длятся уже 8 месяцев, как то не похожи на войну, создаётся впечатление. что цель этих движений- не освободить артёмовск, а подольше продлить процесс. и не говорите мне про героизм членов опг вагнер, он может и есть- результатов этого героизма нет. сколько ещё будет продолжаться процесс выдавливания пас..., то есть противника? этого не знает никто. а ведь артёмовск- не самый большой город, и его стратегическое положение не сравнить с херсоном, или одессой.
    "Артемовск сегодня уже не просто населенный пункт. Это символ противостояния добра и зла"
    артёмовск- это просто ничем не отличающийся от других городок, подобных на украине много. сакральное значение ему придают военкоры и ставер, вот сейчас уже про многокилометровые подземелья, по которым всу подкрепления подбрасывает начали говорить, мы слышали уже про подобное, при штурме мариуполя. тактика пригожина упёрся лбом и атакуй, пока есть чем. если артёмовск будет освобождён в ближайшие месяцы, пригожин найдёт ещё какой нибудь городок, и упрётся в него, и т.д.
  21. Master2030
    Master2030 Сегодня, 08:31
    0
    200 танков это 1,3 бригады если грубо брать по штатам СССР. Какие баржи с танками в сторону Херсона? Что бы их потопить за 30 сек? Вообще странная статья. Обо всём и не о чём. По мнению автора 0.5 млн русских военных 9 мая забудут про все уставы и будут бухать? Сам то автар вряд ли рискует стать "тюфяком", за 6000 лье от передовой вполне можно рисковать гвардией.
    Ceterum censeo Washington delendam esse
  22. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 08:56
    -1
    Добавлю.
    Крайне опасный вариант - расширение операций от Белого до Чёрно моря за счёт вступления в "миротворчество" Польши, Прибалтики и Финляндии со Швецией.
    Только намёк на размещение ТЯО в Белоруссии вызвал у "уважаемых партнёров" В.В.Путина и С.В.Лаврова острый приступ диареи. Так что удар СЯО из океана по объектам на Украине способен купировать на корню инициативы по развязыванию войны в Европе.
  23. сталевар
    сталевар Сегодня, 08:59
    0
    Наша пропаганда, всё равно круче.
    "Гроза «Леопардов» вступает в строй (ФОТО) | Русская весна
    Гроза «Леопардов» вступает в строй: Уральский вагонный завод анонсировал модернизацию 100 танков Т-34 до конца 2023 г.

    На танки будут установлены новые мощные двигатели, динамическая защита, тепловизионная оптика 1пн96мт-02 и механизм заряжания снарядов.

    Уточняется, что новые боевые машины по характеристикам будут в разы превосходить немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры».


    Источник: https://rusvesna.su/news/1680360945"
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:13
      0
      Цитата: сталевар
      Наша пропаганда, всё равно круче

      Дата приведенной вами "пропаганды" - 01.04.2023. Это утка к "Дню дyрака" fellow
  24. 77alex77
    77alex77 Сегодня, 09:09
    0
    Запретите ему писать пожалуйста, нет сил читать высосаную из пальца чушь найдите хороших авторов
  25. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:17
    0
    А, опять 100500 общие рассуждения.
    ни цифр ,ни статистики, одна "мысль по дереву" да гадания

    И зачем такое писать?
    Ладно, наши резервы/войска/потери засекречены. Но хотяь бы про их сосредоточения, потери, войска можно написать конкретнее , в подтверждение "мыслей"