Украинское наступление началось... Правда, лишь на одном фронте

Впереди апрель... Второй весенний месяц, который может стать переломным во всей весенней кампании. Месяц больших побед или больших поражений. Я много раз писал о том, что Украина обязательно начнет контрнаступление этой весной. Не потому, что ситуация на фронтах этому способствует, просто хозяева требуют активных действий.
При внимательном рассмотрении ситуации, уже видно направление главного удара. И опять ничего нового. Целью Киева было и остается Приазовье. Уничтожить сухопутный коридор в Крым любой ценой. Именно это направление сегодня накачивают техникой и вооружением. Именно сюда подтягиваются те самые подготовленные на Западе части ВСУ.
Мне могут возразить, а как же Артемовск? Там тоже фиксируется концентрация техники и вооружения. Именно туда отправляются переформированные части и подразделения. Именно там сегодня находится главный «цех по производству фарша». Наши военные, добровольцы, сотрудники ЧВК «перемалывают» украинские подразделения с методичностью хорошо отлаженной машины.
Согласен со всем. То, что сегодня творят наши бойцы в этом районе – это массовый героизм. Это действительно «бой до последнего». Любой солдат или офицер, любой боец, участвующий в этих боях, уже герой. Когда-то я раскритиковал Евгения Пригожина за его сравнение Артемовска со Сталинградом. Беру свои слова обратно.
Артемовск сегодня уже не просто населенный пункт. Это символ противостояния добра и зла. Не зря Зеленский постоянно упоминает этот город как важнейший для Украины на сегодня. Именно на сегодня! Хотя, я не исключаю, что в случае успеха в Артемовске ВСУ попробуют его развить дальше.
Но такое развитие событий крайне сомнительно. Для подразделений ВСУ одно упоминание о том, что против них действует «Вагнер», является таким мощным деморализующим фактором, что становится сомнительной сама мысль о каком-то наступлении. А тут ещё Пригожин заявил о готовности стоять до конца и о вводе в бой подразделений, которые прошли огонь, воду и медные трубы в Африке, Сирии и других местах…
В целом же мы уже видели такую схему операций, которую ВСУ будут использовать и этой весной. Один-два отвлекающих удара, хотя бы в том же Артемовске, но основной удар совершенно в другом направлении.
Информационная атака уже началась
Вы не обращали внимания на то, как не соответствуют очередные решения о поставках техники и вооружений и материалы в СМИ, в которых нас убеждают, что сил для наступления у Киева нет. Уверен, что даже на момент публикации этой статьи такие материалы найти не составит большого труда. Танки западные, оказывается, сплошь устаревших образцов, ПВО времен вьетнамской войны, отсутствие ракет, снарядов и т. д.
Понятно, что для обычного, гражданского человека нюансы стратегии мало интересны. Война такими людьми воспринимается через призму увиденных военных фильмов, через многочисленные «военные игры» и прочее. Посмотрите на социальные сети. 70 % материалов о состоянии дел на артемовском направлении, остальные 30 % – это видео успешных действий каких-то подразделений, работа волонтеров и т. п.
Та, самая главная солдатская работа по оборудованию позиций, по подготовке инженерных заграждений, по созданию опорных пунктов и других рубежей обороны не интересна. Да и крови там нет. Обычная рутина войны. Наши артиллеристы отработали, их артиллеристы отработали. Наши разведчики совершили успешный разведвыход, их разведчики были замечены и отступили под огнем нашей арты.
Даже высшее руководство Украины участвует в этой операции. Посмотрите февральские и мартовские заявления Зеленского. По любой теме. Обязательно найдете жалобы на недостаток того или другого вооружения, на отсутствие тех или иных необходимых для ВСУ вещей. Делается это по прямому указанию из США.
Уверен, что это будет продолжаться и дальше. Власть на Украине полностью экономически и в военном отношении зависима от вливаний Запада. Более того, украинская власть полностью работает в интересах США. Именно этим объясняется та наглость, с которой последние месяцы разговаривает с европейскими лидерами. «Мы с Тамарой ходим парой» – это сегодня про Зеленского и Дуду, двух главных шавок в своре Вашингтона.
Возникает вопрос о том, зачем все это делается? Если не для того, чтобы испугать обывателя в России, тогда зачем? Операция проводится для тех, кто как-то связан с военными структурами, со спецслужбами, вообще с силовыми ведомствами России. Включая и сотрудников СМИ, освещающих события на линии боевого соприкосновения и в тылу Российской армии.
Нас успокаивают! Да не будет ничего, не самоубийцы же они. С голым задом на хорошо укрепленную оборону Русской армии. И самое интересное, я уже вижу плоды такой «успокоительной» работы. Посмотрите на общий тон сообщений в наших СМИ, в интернет-каналах и на других площадках. «Мы ломим, гнуться шведы...», не так быстро, как хотелось бы, но мы наступаем. Точнее – наползаем на позиции ВСУ…
Давайте станем на время «хохлами» (все претензии за такое наименование к бойцам из республик Донбасса). Совсем немного, чуть больше месяца, осталось до великого праздника для россиян – Дня Победы. Россияне этот день будут праздновать широко, даже несмотря на военные действия на Украине. Будут праздновать даже в окопах.
Чем не время для начала серьезного наступления? Россияне уверены, что среди украинцев такое же священное отношение к этому дню, как и у них. «Наши деды воевали вместе и фашистов били вместе»... Нельзя в такой день начинать активничать. День Победы – это прекрасный успокаивающий и расслабляющий россиян фактор…
Ну и? Моя логика «со стороны хохлов» где-то хромает? Мы не будем отмечать День Победы? У нас не будет парадов, бессмертных полков, концертов, народных гуляний и прочего?.. Наши бойцы на ЛБС «забудут» этот праздник? Нет. И надо понимать, что именно в такие дни происходят наиболее значительные события.
По некоторым данным, Украине уже переброшено, т. е. находится в местах хранения, до 200 танков. Это три полноценные танковые бригады! Да ещё и с соответствующим усилением легкими БМП и БТР. И поставки продолжаются прямо сейчас. А баржи с танками, что позавчера плыли по Днепру в сторону Херсона? Это просто так или Киев не отказался от форсирования Днепра и наступления по Черноморскому побережью?
Ещё одно наблюдение из вчерашнего. Достаточно много видео появилось на каналах о том, что украинцы осваивают легкие колесные танки из Франции. Просто видео откуда-то, и все. Гордый француз передает колесный танк гордым хохлам. А если вспомнить ещё одну, связанную с этой передачей новость из прошлого?
СМИ сообщали, что с начала этого года на территории 37-го полигона у села Перлявка к юго-западу от Житомира прошли подготовку бойцы сразу двух бригад, 77-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой. Остается объединить эти два события. Получается, ставку ГШ ВСУ собирается делать на использование мобильных бронегрупп. Что вполне соответствует тактике проведения таких операций войсками НАТО.
Итак, Украина проводит вполне понятную информационную операцию по умиротворению наших военных и нашего населения. Что-то вроде «вы уже почти победили, а мы почти проиграли, не суетитесь и не бойтесь».
Очень важно, чтобы эйфория от весны, от предстоящих праздников не превратила нас в расслабленных и неспособных мыслить и защищаться тюфяков.
Подытожим
Фактически, даже несмотря на то, что инфовойна не останавливается никогда, украинское наступление уже началось. Именно там, откуда его и ждали компетентные люди. Псевдострана действует в точном соответствии с указаниями хозяев. Такова доля рабов. Жизнь и смерть за миску похлебки. Будь ты гладиатором или золотарем.
Не удивляйтесь, что в полностью закрытом информационном пространстве Украины, где за фото вполне можно получить срок, а то и пулю в лоб, вдруг стали появляться многочисленные видео с западными танками, БМП, БТР и другим вооружением. Что характерно, снятыми очень профессионально, с точки зрения разведчика. Никакой привязки к местности и времени.
Те, кто когда-нибудь снимал в районах ведения БД, прекрасно знают, как трудно найти такой ракурс. Однако эти видео умышленно сделаны так, как будто это снимает совершенный дилетант на свой мобильник. Этакая внезапная удача безбашенного вэсэушника или наплевавшего на все приказы его западного коллеги.
Точно так же не должна вызывать удивления «старая песня» о безвременной кончине российских ракет, снарядов и всего того, что якобы заканчивается у ВСУ. Мне нравится логика украинцев, когда они говорят о доказательствах таких выводов. «Ну сейчас же начали стрелять меньше! Значит всё. Ракеты закончились».
При этом как-то забывают, что «закончились» они в который уже раз…
Информационная атака – это одна из важнейших, наряду с маскировкой переброски войск и разведкой, задач, выполняемая перед началом наступления. По всем возможным каналам противнику сливается информация, состоящая из гремучей смеси правды и лжи. Что создает некоторую панику в штабах противника.
Помните кадры из «Освобождения», когда маршал Жуков приказал нанести артиллерийский удар огромной мощности по приготовившимся к атаке немцам. Как потом маршал ждал начала наступления, понимая, что в случае ошибки он рискует собственной жизнью. И это при том, что разведка фронта многократно подтвердила подготовку наступления противником.
При написании данного материала я не ставил себе задачу написать алгоритм дальнейшего развития событий. Украинский Генштаб, увы, как и российский, не представляет мне своих карт и разработок. Все выводы сделаны на информации из открытых источников с обеих сторон.
Повторю то, что я писал в предыдущем материале. Боевые действия никто не останавливал. Они идут во всех сферах. Будьте бдительны в отношении информации, шквал которой будет только усиливаться к концу этого месяца.
P. S.
Уже после того, как я закончил этот материал, со мной связалась давняя знакомая, которая рассказала интересную «историю». В Краснодарском крае распространено видео якобы «кладбища музыкантов», которое обсуждают женщины на работе. «Ах, сколько своего народу Россия гробит на Украине...»
Многие видели кадры от «Вагнера» с могилами павших. Описывать такое кладбище, я думаю, необходимости нет. В Сети же опубликовано, наверное, «секретное кладбище». Множество бугорков и посреди этого «бугрообразования» стоит флаг музыкантов.
Даже такая грубая подделка вызывает у простых людей кучу вопросов. Ещё одно подтверждение того, что информационная война не останавливается ни на минуту... То, что для нас грубая подделка, для людей несведущих – информация из СМИ. Напечатано, значит – правда…
Кстати, звонок был из одной из республик бывшего СССР. Знакомая гражданки из этой республики прислала видео из Краснодарского края, а уже потом оно распространилось агентством ОБС (одна баб(ушк)а сказала)...