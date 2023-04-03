Военное обозрение
Войти Регистрация

Так называемые правозащитники из Британии обвиняют египетскую армию в превращении школ на Синайском полуострове в военные базы

10
Так называемые правозащитники из Британии обвиняют египетскую армию в превращении школ на Синайском полуострове в военные базы

Базирующийся в Великобритании Синайский фонд по правам человека (SFHR) обвинил египетские вооруженные силы в нарушении права детей на образование во время их кампании против боевиков на севере Синайского полуострова. Такое заявление сделали правозащитники после своего многомесячного расследования.


Используя спутниковые снимки, видео, фотографии и показания свидетелей, живущих в малонаселенном районе, группа обнаружила, что армия совершила «ненужное нападение на определенные школы», вызвав «общественный страх».

Ахмед Салем, соучредитель и исполнительный директор SFHR, сказал:

Школы используются в качестве баз, потому что они часто строятся в два или три этажа, тогда как большинство зданий в этом районе одноэтажные. Это дает военным место для размещения снайперов.

Согласно данным SFHR обнаружено, что 59 школ и других учебных заведений были разрушены в ходе столкновений между армией и повстанцами, и добавила, что в трех случаях школы были атакованы или разрушены боевиками. По словам SFHR, школьники и студенты остались «без образования и с повышенной неграмотностью».

С 2013 года Египет борется с боевиками на Синае, связанными с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в РФ), боевики совершают десятки нападений на силы безопасности и мирных жителей. Конфликт последовал за египетской цветной революцией 2011 года, в ходе которой был свергнут Хосни Мубарак, но сменившее его исламистское правительство было свергнуто в результате военного переворота.

Ущерб, нанесенный конфликтом гражданскому населению, трудно определить, поскольку операции в значительной степени были скрыты от общественности, а журналистам и сторонним наблюдателям, как заявляют так называемые правозащитники, запрещен въезд в этот район.

Странно, что «правозащитников» из SFHR беспокоит не активность боевиков на Синайском полуострове, а методы антитеррористической борьбы, используемые войсками Египта.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    +4
    Базирующийся в Великобритании Синайский фонд по правам человека...
    Различные фонды базирующиеся в стране, которая сама активно нарушала и продолжает нарушать права человека по всему миру смело можно относить к работающим в интересах Британии. Следовательно в данном случае направленными против Египта.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 09:30
      0
      бойцы английской Special Air Service (SAS) обычно тоже оборудуют позиции
      в школах и детских садиках на Украине - в том же Артемовске, Мариуполе, везде
      в Сирии из Алеппо их так и не выбили - дали коридор
  2. Garm
    Garm Сегодня, 08:35
    0
    Ну так, "правозащитники", переживают за свои инвестиции, вот и озаботились критикой вооружённых сил Египта.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:59
      +1
      тогда уж пусть переживут инвестиции в украину! там все школы переделываются под базы.все!
  3. Комментарий был удален.
  4. fiv
    fiv Сегодня, 08:39
    +1
    Этим жуликам - британским животным семейства полорогих страшно горстку щебня на гранитном карьере доверить, а они еще осуждают кого-то, не видя по бревну в каждом своем глазу. Недавно кино по ТВ крутили про потоп в англии - отличное кино, душа радовалась.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:46
    +1
    Египту совершенно начхать на правозащитников из Англии .У него в руках Суэцкий канал.Может всё что угодно устроить Англии, если она попробует разогнать эту историю.Да Сунаку не до Египта ,у него другая проблема ,Макорон не спешит выполнять договорённости по мигрантам.В Англии это называется " кризис маленьких лодок" по простому - контрабанда через Ла Манш мигрантов, в промышленных масштабах.А Сунака выборы в парламент на носу .
  6. Aken
    Aken Сегодня, 08:49
    0
    Надо проверить этих правозащитников. Персонально.
    Чтобы делать подобные заявления, они должны быть негры-трансгендеры-инвалиды.
    Если они белые, их заявления не должны приниматься прогрессивным человечеством.
  7. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 08:53
    0
    армию в превращении школ на Синайском полуострове в военные базы

    Что происходит на Синае мне лично не особо интересно.

    Но чисто с военной точки зрения тут стоит сделать пояснение

    Военным преступлением являлось бы размещение войск в школе ВМЕСТЕ с детьми. Прикрываться гражданскими - преступление

    Размещение военных в пустых школах, в этом ничего такого особенного нет. Просторное здание, никем ненаселенное, стоящее, как правило, на некотором удалении от жилых домов (что еще лучше для безопасности гражданских). Это делалось всеми и везде
  8. Yang Yangov
    Yang Yangov Сегодня, 08:53
    +1
    Египетский Ахмед Навальный Салем.. почему не в тюрьме??
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:10
    0
    А, ну-ну... Вчерашнее держите, правозаSHITнички...

    Этадругинчик примите, пора...