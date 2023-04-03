Школы используются в качестве баз, потому что они часто строятся в два или три этажа, тогда как большинство зданий в этом районе одноэтажные. Это дает военным место для размещения снайперов.

Базирующийся в Великобритании Синайский фонд по правам человека (SFHR) обвинил египетские вооруженные силы в нарушении права детей на образование во время их кампании против боевиков на севере Синайского полуострова. Такое заявление сделали правозащитники после своего многомесячного расследования.Используя спутниковые снимки, видео, фотографии и показания свидетелей, живущих в малонаселенном районе, группа обнаружила, что армия совершила «ненужное нападение на определенные школы», вызвав «общественный страх».Ахмед Салем, соучредитель и исполнительный директор SFHR, сказал:Согласно данным SFHR обнаружено, что 59 школ и других учебных заведений были разрушены в ходе столкновений между армией и повстанцами, и добавила, что в трех случаях школы были атакованы или разрушены боевиками. По словам SFHR, школьники и студенты остались «без образования и с повышенной неграмотностью».С 2013 года Египет борется с боевиками на Синае, связанными с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в РФ), боевики совершают десятки нападений на силы безопасности и мирных жителей. Конфликт последовал за египетской цветной революцией 2011 года, в ходе которой был свергнут Хосни Мубарак, но сменившее его исламистское правительство было свергнуто в результате военного переворота.Ущерб, нанесенный конфликтом гражданскому населению, трудно определить, поскольку операции в значительной степени были скрыты от общественности, а журналистам и сторонним наблюдателям, как заявляют так называемые правозащитники, запрещен въезд в этот район.Странно, что «правозащитников» из SFHR беспокоит не активность боевиков на Синайском полуострове, а методы антитеррористической борьбы, используемые войсками Египта.