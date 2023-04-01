«Кладовая ресурсов» и «ужасные люди»: представления европейцев о России, которые сформировались еще в Средневековье

«Русофобия» Запада, которая во всей своей красе проявилась после начала нашей СВО на Украине, явление отнюдь не новое. Всё дело в том, как отношение к русским в Европе формировалось веками. Зарубежным СМИ сегодня так легко вкладывать в головы своих соотечественников образ «русского дикаря», который представляет «угрозу» для всего мира, даже исходя из посылов многовековой давности.Еще во времена Средневековья у европейцев сложилась масса мифов о Руси.Например, гости из «цивилизованной» Европы, возвращаясь домой, описывали Русь и ее население весьма нелестными эпитетами.Ужасные люди, грубость, распутство, необразованность и неопрятность. Все это нередко можно было услышать в адрес русских.Между тем такие высказывания были ничем иным, как европейской самовлюбленностью и чувством превосходства над другими народами.Если говорить о «необразованности», то здесь все как раз наоборот. Археологические раскопки неоднократно подтверждали высокий уровень развития Древней Руси. Грамотные люди здесь встречались не только среди знати и духовенства, но и среди простых горожан и селян. В то же время, в средневековой Европе даже среди знати грамотность была редкостью. Не знали грамоты даже отдельные европейские короли.Касательно распутства и неопрятности. Подобные высказывания тем более странно слышать со стороны европейцев времен средневековья, с их узкими улочками, превращенными в свалки, отсутствием элементарных правил гигиены и легализованной проституцией.К слову, об узких улочках Европы, где люди жили, как «сельди в бочках». Побывав на Руси, «западные гости» удивлялись огромным территориям, а также городам и селам с широкими улицами, по которым ходит не так много народу. При этом многие населенные пункты находились в непосредственной близости от лесов, дикой природы.Именно отсюда и пошел миф, о медведях, «свободно гуляющих» по городам России.В то же время, стоит отметить, что, какой бы «дикой» не представляли Русь в средневековой Европе, там прекрасно знали и о ее колоссальных природных богатствах.Поэтому неудивительно, что несмотря на все предрассудки по поводу населения Московии, европейцы «разглядели» в ней важного торгового партнера или скорее «кладовую ресурсов», способную обеспечить их многими товарами и сырьем, на которые не так богата «старушка-Европа».Собственно говоря, даже по прошествии сотен лет представление Запада о России изменилось ненамного. Это заметно даже по публикациям западных журналистов и блогеров, которые, приезжая в Россию, всёрьёз удивляются практически повсеместному охвату страны Интернетом, заполненным продуктами и другими товарами магазинным полкам и наличием кафе и ресторанов.