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«Кладовая ресурсов» и «ужасные люди»: представления европейцев о России, которые сформировались еще в Средневековье

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«Кладовая ресурсов» и «ужасные люди»: представления европейцев о России, которые сформировались еще в Средневековье

«Русофобия» Запада, которая во всей своей красе проявилась после начала нашей СВО на Украине, явление отнюдь не новое. Всё дело в том, как отношение к русским в Европе формировалось веками. Зарубежным СМИ сегодня так легко вкладывать в головы своих соотечественников образ «русского дикаря», который представляет «угрозу» для всего мира, даже исходя из посылов многовековой давности.


Еще во времена Средневековья у европейцев сложилась масса мифов о Руси.

Например, гости из «цивилизованной» Европы, возвращаясь домой, описывали Русь и ее население весьма нелестными эпитетами.

Ужасные люди, грубость, распутство, необразованность и неопрятность. Все это нередко можно было услышать в адрес русских.

Между тем такие высказывания были ничем иным, как европейской самовлюбленностью и чувством превосходства над другими народами.

Если говорить о «необразованности», то здесь все как раз наоборот. Археологические раскопки неоднократно подтверждали высокий уровень развития Древней Руси. Грамотные люди здесь встречались не только среди знати и духовенства, но и среди простых горожан и селян. В то же время, в средневековой Европе даже среди знати грамотность была редкостью. Не знали грамоты даже отдельные европейские короли.

Касательно распутства и неопрятности. Подобные высказывания тем более странно слышать со стороны европейцев времен средневековья, с их узкими улочками, превращенными в свалки, отсутствием элементарных правил гигиены и легализованной проституцией.

К слову, об узких улочках Европы, где люди жили, как «сельди в бочках». Побывав на Руси, «западные гости» удивлялись огромным территориям, а также городам и селам с широкими улицами, по которым ходит не так много народу. При этом многие населенные пункты находились в непосредственной близости от лесов, дикой природы.

Именно отсюда и пошел миф, о медведях, «свободно гуляющих» по городам России.

В то же время, стоит отметить, что, какой бы «дикой» не представляли Русь в средневековой Европе, там прекрасно знали и о ее колоссальных природных богатствах.

Поэтому неудивительно, что несмотря на все предрассудки по поводу населения Московии, европейцы «разглядели» в ней важного торгового партнера или скорее «кладовую ресурсов», способную обеспечить их многими товарами и сырьем, на которые не так богата «старушка-Европа».

Собственно говоря, даже по прошествии сотен лет представление Запада о России изменилось ненамного. Это заметно даже по публикациям западных журналистов и блогеров, которые, приезжая в Россию, всёрьёз удивляются практически повсеместному охвату страны Интернетом, заполненным продуктами и другими товарами магазинным полкам и наличием кафе и ресторанов.

Автор:
Использованы фотографии:
http://www.soborpokrova.ru
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11 комментариев
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  1. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:54
    +6
    О да, мы ужасные люди! Лицемеров и подлецов не терпим.
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 10:03
      +3
      К сожалению, этого добра у нас достаточно. Дело в другом - мы по духу другие. Тут метафизика.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 10:25
        -1
        Мы "испорчены" коммунистами, в каждом из нас сидит равенство, братство, интернационал, они нам пытались привить - я и мои, а мы всё гнем - мы и наше!
    2. стар
      стар Сегодня, 11:42
      0
      Самое страшное не это, а то, что мы стараемся соблюдать договоренности, даже тогда, когда наши европейские «партнеры» из них уже вышли..
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:03
    +1
    «Кладовая ресурсов» и «ужасные люди»: представления европейцев о России, которые сформировались еще в Средневековье
    . Ну да, а гейропейцы такие прекрасные распрекрасные, добрые ребятки... вот кому б о таком говорить, только не им.
    Нечего обсуждать, сплошное вранье.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:05
    +1
    Несколько отрывков из книги Л.Любимова "На чужбине" о Франции
    Так послушайте же чисто французский рассказ из «русской жизни».
    «Жило русское семейство: отец — Мужик, жена его — Баба и ребенок — Попов. Выходят они как-то на Невский и видят — царь проезжает в санях. Вдруг из-за угла стая волков: нагоняют сани, сейчас растерзают царя!
    Ужасная минута...
    Мужик не задумывается: хватает ребенка Попова и бросает его волкам.
    Царь спасен. Он велит остановить сани, вытаскивает из заднего кармана четвертинку и подзывает Мужика:
    — Жалую тебя водкой из собственного царского кармана. Пей и наслаждайся с женой своей Бабой. Твой поступок прекрасен, твой поступок велик, твой поступок почти достоин француза».

    «Маленький Ларусс» — однотомный энциклопедический словарь, который имеется в каждом французском буржуазном семействе.
    Об Иване IV все правильно, зато о Борисе Годунове что ни слово, то сногсшибательная сенсация: «отравил царя Федора» (!), «покончил самоубийством» (!!!)

    О Ломоносове: «Русский поэт и литератор». И все.
    О Пушкине: «Лирический поэт». Да, лирический и все.
    О Мусоргском сказано, что его звали просто «Петровичем». «Мусоргский (Петрович) — русский композитор».

    И ни слова о Некрасове, Герцене, Белинском. Ни слова о Павлове, Попове, Сеченове, Чебышеве, Мичурине, Тимирязеве.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 10:20
      0
      Ограниченные люди, что с них взять.
      Но почему тот любят Достоевского и Толстого... Льва
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:17
    0
    "Мильоны - Вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
    Попрубуйте, сразитесь с нами!
    Да скифы - мы! Да азиаты - мы,
    С раскосами и жадными очами!

    Для Вас - века, для нас - единый час,
    Мы, как послушные холопы,
    Держали щит меж двух враждебных рас,
    Монголов и Европы!..."
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:27
      0
      А те, которые богема, высшый свет, всегда считали себя самыми, самыми и не утруждали себя окунуться поглубже, к истокам, что б по настоящему понять, что такое есть РУССКАЯ ДУША, какой крест/квест на себе несёт народ.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:17
    +1
    Будешь тут "ужасным", ходють и ходють из Эуропы к нам каждое столетие по несколько раз - задолбали!
  6. Griffit
    Griffit Сегодня, 10:34
    0
    Тут все очень просто. Зависть, жадность, злоба и страх. Эти черты Запада, скрытые за лицемерием, были всегда присущи. Тем более к богатым соседям. А Россия была всегда богата на ресурсы. Тем более после раскола церкви, падения Константинополя и объявления Москвы третьим Римом к этому активно подключился и Ватикан, который объявил Москву еретиками и по факту Крестовый поход. Как известно во время Смуты Ватикан активно участвовал вместе с поляками. Как и во время Наполеона и Гитлера Так что там враньё про Россию поставлено на поток ещё с 12 века.