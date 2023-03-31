Глава УВКПЧ ООН: Жертвами жестокого и бесчеловечного обращения со стороны ВСУ с 24 февраля 2022 года стали десятки человек

В ходе опроса, проведённого нами с участием 73 подвергшихся насилию, выяснилось, что более половины из них (53%) подвергались пыткам или жестокому обращению

Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил о том, что жертвами жестокого и бесчеловечного обращения со стороны ВСУ с 24 февраля 2022 года стали "десятки человек".Как отметил представитель международной организации, его сотрудниками был зафиксирован 91 случай насильственных исчезновений и незаконных задержаний со стороны украинских военнослужащих.Вот как он прокомментировал произошедшее в своём выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека:В то же время Тюрк добавил, что за всё это время также произошло 24 инцидента сексуального характера со стороны бойцов Вооружённых сил Украины. Это же касается и угроз сексуального насилия на первых этапах содержания лиц под стражей, в том числе, когда людей заставляли раздеваться, выставляя их на всеобщее обозрение.В этом контексте было бы не лишним упомянуть и о военных преступлениях солдат ВСУ по отношению к российским военнопленным, которые в ООН расценили как преступления военного характера. Как следует из доклада организации, очевидные нарушения со стороны украинских солдат «не были столь значительными»...Всё это не может не вызывать вопросов, поскольку, таким образом, серьёзно подрывается доверие и к самой деятельности международной организации, которая должна выступать гарантом поддержания мира и безопасности на глобальном уровне.Кстати говоря, под понятием насильственного исчезновения ООН подразумевает арест, задержание, похищение или лишение свободы тех или иных лиц, когда информацию о их судьбе и реальном местонахождении власти стараются тщательно умолчать, либо же сам факт произошедшего всячески отрицается.