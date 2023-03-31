Военное обозрение
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Глава УВКПЧ ООН: Жертвами жестокого и бесчеловечного обращения со стороны ВСУ с 24 февраля 2022 года стали десятки человек

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Глава УВКПЧ ООН: Жертвами жестокого и бесчеловечного обращения со стороны ВСУ с 24 февраля 2022 года стали десятки человек

Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк заявил о том, что жертвами жестокого и бесчеловечного обращения со стороны ВСУ с 24 февраля 2022 года стали "десятки человек".


Как отметил представитель международной организации, его сотрудниками был зафиксирован 91 случай насильственных исчезновений и незаконных задержаний со стороны украинских военнослужащих.

Вот как он прокомментировал произошедшее в своём выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека:

В ходе опроса, проведённого нами с участием 73 подвергшихся насилию, выяснилось, что более половины из них (53%) подвергались пыткам или жестокому обращению

В то же время Тюрк добавил, что за всё это время также произошло 24 инцидента сексуального характера со стороны бойцов Вооружённых сил Украины. Это же касается и угроз сексуального насилия на первых этапах содержания лиц под стражей, в том числе, когда людей заставляли раздеваться, выставляя их на всеобщее обозрение.

В этом контексте было бы не лишним упомянуть и о военных преступлениях солдат ВСУ по отношению к российским военнопленным, которые в ООН расценили как преступления военного характера. Как следует из доклада организации, очевидные нарушения со стороны украинских солдат «не были столь значительными»...

Всё это не может не вызывать вопросов, поскольку, таким образом, серьёзно подрывается доверие и к самой деятельности международной организации, которая должна выступать гарантом поддержания мира и безопасности на глобальном уровне.

Кстати говоря, под понятием насильственного исчезновения ООН подразумевает арест, задержание, похищение или лишение свободы тех или иных лиц, когда информацию о их судьбе и реальном местонахождении власти стараются тщательно умолчать, либо же сам факт произошедшего всячески отрицается.
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5 комментариев
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  1. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 22:52
    +5
    Не десятки а тысячи человек. Расстрелянные и замученные пленные и мирные жители, а также умершие от ранений и голода.
  2. михаилл
    михаилл Вчера, 23:18
    +2
    Там уровень расчеловечивания запредельный. Когда игиловец сердце живое жрал было жутко, но вроде далеко и дикий по сути хомо. А вот прямо неотличимые от меня внешне люди делают тоже самое.
    Единственное, что утешает- то, что пожил уже вдосталь. Но очень жалко детей.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 01:01
      0
      Я сразу вагнерам писал это игиловцы и отношение должно быть таким же, зверьё бандеровское.
  3. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 01:10
    0
    Мдаа, первые звоночки... Поздние, но всеж! Готовят, видимо, плавное секвестирование режима, чтоб и самим "не в грязь лицом и чистенькими" и Россию "из агрессоров" не вывести. Хитропопая политика... Волки целы, овцы сыты! Видимо зеля не справляется так, как западу хотелось. Но России тех волков целыми оставлять нельзя, овцы уже закончились!

    Не в тему: Смотрел послание Лукашенко, очень впечатлило! Башням бы такие яйца!
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 01:29
      0
      Цитата: Арбайтернегаст
      Мдаа, первые звоночки.

      Зеленский походу вообще не просыхает. Ельцин хотя бы водяру глушил, чем народу был отчасти близок и понятен.
      А Лукашенко со второго стула нехотя слез, понимает тенденцию))). Он очень хороший председатель колхоза, в лучшем понимании этого понятия.