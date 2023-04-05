Пехотинцы XVI века на гравюрах и на картинах



Замочная доска мушкета XVI – XVII вв. Германия. Калибр 17,5-мм. Вес 5244,7 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«…тщеславятся мышцею пеших, надеются и на щит и на копье, и на лук и на пращу,»

Иудифь, 9:7



Примитивное фитильное оружие начала XV в. Внизу литой бронзовый стволик от такого оружия, найденный в Швеции. Рисунок А. Шепса



Сражение у Эрленбаха 13 октября 1444 г. Иллюстрация из «Бернской хроники» Диболда Шиллинга Старшего (1470). Швейцарские фотохроники, Atlantis Verlag, Цюрих, 1941 г. Слева хорошо видны два стрелка, вооруженные явно огнестрельным оружием, причём с фитильным замком



Вот так выглядели первые образцы ручного огнестрельного оружия с фитильными замками (вверху). Филипп Мёнх, «Военная книга». Гейдельберг, 1496 г. Библиотека Гейдельбергского университета



Фитильный мушкет XVI в. из Германии. Для украшения использованы такие породы древесины, как орех и красный бук, а из других материалов – латунь, кость и перламутр. Общая длина 160,3 см, длина ствола 121,6 см. Калибр 17,7 мм. Вес 6150 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Фитильный мушкет XVI – XVII вв. Германия. Калибр 17,5-мм. Вес 5244,7 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Пороховница из Аугсбурга или Нюрнберга, ок. 1570-1600 гг., совмещённая с механическими и солнечными часами, патронником, натруской и компасом! На поверхности пороховницы изображена сцена штурма стен Нового Карфагена римским полководцем Сципионом, основанная на гравюре 1539 года Георга Пенца (1500–1550) из Нюрнберга. Материалы – сталь, дерево, слоновая кость. Длина 41,6 см. Калибр пуль 13,4 мм. Вес 1587,6 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Вот её титульный лист, 1607 г. Гаага. Рейксмюсеум, Амстердам



Пехотинец с мечом и щитом. Иллюстрация из книги «Упражнение со щитом и копьем», Адам ван Брин, 1616-1618 гг. Рейксмюсеум, Амстердам



Вот стрелок, в шлеме и без поддерживающей подставки для своего оружия. То есть, скорее всего, здесь изображён аркебузир, причём одетый по последней моде и с полным набором принадлежностей: пороховницей, натруской и мешочком для пороха на перевязи



Вот он наполняет ствол порохом из пороховницы, удерживая оружие в левой руке



В правой руке у стрелка натруска. Очевидно, что он сдувает лишний порох, который он перед этим насыпал на пороховую полку…



А вот так он стреляет! Причём если приглядеться, то видно, что приклад он в плечо не упирает, а удерживает своё оружие на весу. Интересно, что точно так же стреляли из своих тэппо и японские самураи, получившие огнестрельное оружие в 1543 году



Доспехов нет, бандельер с 12 зарядами через плечо, в руке подставка с вилкой на конце. Перед нами явно мушкетер. К тому же одетый по последней голландской моде в узкий камзол и пухлые штаны-дыни



Здесь очень хорошо видно, как он засыпает порох на полку из небольшой пороховницы-натруски



Работая шомполом, забивает пулю в ствол. Но почему оружие на весу? Почему не поставит приклад на землю?



И опять приходится возиться к горящим фитилем… Причём горит он у всех стрелков на этих гравюрах одновременно с двух концов!



Здесь показан момент выстрела, но трудно с уверенностью сказать, прижат у него приклад к груди или же нет



Пикинер в полном вооружении. Точь-в-точь как из музея Хиггинса



А вот это его основная боевая стойка. Пика удерживается левой рукой, упирается в землю и прижимается ногой, а правой рукой требовалось выхватить из ножен тяжелую валлонскую шпагу и… подрубать ей ноги лошадям!



Бой мушкетеров вместе с пикинерами. Себастьян Вранкс (1573–1647). Частная коллекция

*В Городской книге города Братислава есть запись о выплате замочным кузнецам денег за «два замка для воспламенения». То есть мастера, делавшие в то время запоры, очень быстро переключились и на изготовление замков для ручного огнестрельного оружия.

**Пирит (в переводе с греческого «камень, высекающий огонь»), серный колчедан.

***В 1600 году аркебуза в среднем весила 5 кг и стреляла пулей весом 25 г. Мушкет же весил 8-10 кг, а пуля к нему – 50-60 г.

****Известны издания на датском, голландском, английском, французском и немецком языках 1607, 1608, 1609, 1619 гг. Первое многоязычное издание, включавшее тексты на французском и немецком языках, было опубликовано во Франкфурте в 1609 году. В этом издании сложные гравюры де Гейна заменены упрощёнными, почти грубыми иллюстрациями неизвестного гравера, а описания помещены рядом с иллюстрациями. Издания, содержащие текст на четырех языках, появились в последующие годы (включая 1619 г.).