Пехотинцы XVI века на гравюрах и на картинах

Замочная доска мушкета XVI – XVII вв. Германия. Калибр 17,5-мм. Вес 5244,7 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
«…тщеславятся мышцею пеших, надеются и на щит и на копье, и на лук и на пращу,»
Иудифь, 9:7
Иудифь, 9:7
История в гравюрах и картинах. Мы уже не раз здесь на ВО обращались к средневековым миниатюрам из рукописных книг. И выяснили, какой это ценный исторический источник. Но вот наступил 1492 год, Колумб открыл Америку, началось Новое время (есть и другие даты его начала, но это тема для отдельной статьи), а с ним наступила и эпоха печатной литературы, причём издающейся массово и большими тиражами. В книгах появились гравюры, в том числе и цветные, и они тоже являются очень ценным историческим источником, особенно те их них, которые как раз для обучения и предназначались. Ведь неграмотных, как и раньше, было всё ещё очень много, а вот картинки понимают все. И вот сегодня мы с помощью книжной графики самого начала XVI века как раз и познакомимся с пехотинцами этого периода – чем они были вооружены, как одевались и каким образом сражались…
Ну а начать следует с того, что как здесь это уже отмечалось, кардинальный сдвиг был обусловлен в первую очередь развитием огнестрельного оружия: вооруженный им стрелок из крестьян мог запросто сбить с коня, а то и убить любого рыцаря в самых совершенных доспехах. При этом его совсем не надо было долго обучать!
Причём развитие огнестрельного оружия шло достаточно быстро, хотя в силу инерции мышления далеко не все это замечали. Между тем, если в начале к первым «огненным трубкам» горящий фитиль для воспламенения подносили щипцами, а то и вовсе использовали раскалённый металлический прут, то уже где-то к 1439 году* были созданы первые фитильные замки.
Примитивное фитильное оружие начала XV в. Внизу литой бронзовый стволик от такого оружия, найденный в Швеции. Рисунок А. Шепса
Сражение у Эрленбаха 13 октября 1444 г. Иллюстрация из «Бернской хроники» Диболда Шиллинга Старшего (1470). Швейцарские фотохроники, Atlantis Verlag, Цюрих, 1941 г. Слева хорошо видны два стрелка, вооруженные явно огнестрельным оружием, причём с фитильным замком
Уже в 1475 году в «Книге огненного дела» оружейного мастера Мартина Мерца появился схематический рисунок очень простого фитильного замка, что позволяет говорить о его массовом распространении.
Вот так выглядели первые образцы ручного огнестрельного оружия с фитильными замками (вверху). Филипп Мёнх, «Военная книга». Гейдельберг, 1496 г. Библиотека Гейдельбергского университета
Действительно, ничего сложного в его конструкции не было, так что сделать его было по силам практически любому кузнецу. Основой его была металлическая пластина («замочная доска») с пороховой полкой (небольшой емкостью в форме чашечки, в которую насыпали затравочный порох), которая располагалась так, чтобы вплотную подходить к боковому отверстию в стволе. На замочной доске крепился рычаг S-образной формы, в верхнем конце которого находился зажим для фитиля, а нижний, изогнутый в сторону приклада, выполнял функцию спускового крючка. Зажим с фитилем, то есть курок, подпирался пластинчатой пружиной. Теперь для того чтобы произвести выстрел, требовалось насыпать порох в ствол и на пороховую полку, зажечь фитиль, закрепить его в зажиме курка и… нажать на спусковой рычаг. Тот преодолевал сопротивление пружины и опускал курок с горящим фитилем на полку. Находящийся там порох вспыхивал и через отверстия поджигал порох в стволе – после чего происходил выстрел. Курок после этого, так как нажим на спуск прекращался, под действием пружины возвращался в прежнее положение.
Интересно, что из оснащённого таким замком ружья можно было поразить цель в человеческий рост на расстоянии в 40 метров! Это было меньше, чем дальность выстрела из арбалета, однако сам арбалет был конструктивно сложнее. К тому же в нём присутствовала такая ответственная деталь, как лук, а также требовавшая постоянного внимания тетива. Фитильные замки как на Западе, так и на Востоке были устроены примерно одинаково. Разница была лишь в том, что в европейских странах курок двигался от стрелка к стволу, а в азиатских направление движения курка было обратным, то есть в сторону стрелка.
Фитильный мушкет XVI в. из Германии. Для украшения использованы такие породы древесины, как орех и красный бук, а из других материалов – латунь, кость и перламутр. Общая длина 160,3 см, длина ствола 121,6 см. Калибр 17,7 мм. Вес 6150 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Главным преимуществом фитильного замка было то, что он позволял стрелку лучше прицелиться, а его спуск был более быстрым, чем у арбалета, что уменьшало возможность смещения оружия во время выстрела. Кстати, помимо нажимного фитильного замка, существовал и более сложный, стопорный, с приводом курка от пружины. Перед выстрелом его нужно было отвести назад, а спускался он нажимом на боковую кнопку! Чтобы защитить пороховую полку от ветра, для неё была придумана особая откидная либо сдвигающаяся в сторону крышка. Громоздкий спусковой рычаг со временем заменили спусковым крючком, для защиты которого была придумана спусковая скоба.
Фитильный мушкет XVI – XVII вв. Германия. Калибр 17,5-мм. Вес 5244,7 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Естественно, что у фитильного оружия были и недостатки. В частности, из фитильного ружья нельзя было стрелять в дождь, а в сильный ветер стрельба из него могла быть крайне затруднительной. Много сил и внимания отнимала и возня с фитилем. Некоторые из этих недостатков удалось преодолеть в начале XVI века, когда появился так называемый колесцовый замок, имевший предком огниво с колесиком, производившее сноп искр за счёт его вращения. Считается, что его изобрёл Леонардо да Винчи, поскольку среди его рисунков было найдено изображение подобного замка. Но так как есть и другие его изображения, например, рисунок в рукописи Мартина Лёфельхольца от 1505 года, то, скорее всего, он всего лишь усовершенствовал то, что до него уже было.
В колесцовом замке вместо фитиля в губки курка зажимался пирит** или кусочек кремня. Перед выстрелом он откидывался в сторону ствола, а при нажатии на спусковой крючок опускался на зубчатое колесико на замочной доске, проходившее через полку с порохом.
Колесо же соединялось с пружиной и заводилось на один оборот при помощи специального ключа. Запиралось оно стопором-шепталом, соединённым со спусковым крючком, так что достаточно было на него нажать, чтобы колесо быстро провернулось и за счёт трения о пирит высекло бы сноп искр. Искры попадали на пороховую полку, и после этого следовал выстрел. Кстати, сама полка имела уже крышку, защищавшую порох от ветра и дождя. Сдвигалась она автоматически в момент выстрела.
Такой замок был значительно сложнее фитильного, и в нём было больше деталей, но зато он не требовал постоянно горящего фитиля, позволял долго хранить оружие в положении готовности к выстрелу, и, наконец, свободно действовать таким оружием одной рукой. И если фитильный замок позволил массово вооружить пехоту фитильными ружьями, то вот пистолет появился именно благодаря этому замку.
Тогда же, а именно в 20-30-е годы XVI века, появился и кремнёвый ударный замок. Известны такие замки были в Швеции, Германии, а также в Италии. В северной Европе их называли «шнапхан» («снэпхан»), то есть «ударяющий курок», что непосредственным образом описывает суть его конструкции. В нём курок с кремнем или пиритом не прижимался к колесику, высекающему искры, а ударял по огниву Г-образной формы. От удара оно отбрасывалось, а сноп искр попадал на порох на полке и вызывал его воспламенение, а тот в свою очередь воспламенял порох в стволе.
В течение века появилось множество вариантов этого замка – шведский, голландский, английский, итальянский и испанский, а также русский, скандинавский и турецкий, арабский и кавказский. То есть во многих странах его пытались приспособить для своих нужд и в чём-то по-своему усовершенствовать. Наибольшее распространение они получили во второй половине XVI века и массово применялись в течение всего XVII-го. Но шнапхан не отменил ни фитильного, ни колесцового замка. Фитильные замки в силу своей дешевизны применялись в пехоте, а колесцовые ставили на пистолеты и охотничьи ружья дворянской знати. Причём колесный замок на протяжении двух с половиной веков с момента своего появления на свет изменился крайне незначительно. Так, колесо, раньше находившееся снаружи, сначала закрыли крышкой, а затем и вовсе убрали под замочную доску. Появились даже замки без ключа, в которых взведение колеса происходило от нажатия на спусковой крючок. Был придуман шнеллер, снижавший усилие на спусковом крючке, и предохранитель, с которым стало возможно безопасно хранить тот же заряженный пистолет в кобуре.
Наиболее массовым видом огнестрельного оружия в XVI веке стала аркебуза, достаточно лёгкое ружье, которое можно было удерживать двумя руками и стрелять из него с плеча, и мушкет, который был более тяжёлым, так что стрелять из него приходилось, опирая его на подставку – фуршет или форкет. Мушкеты имели длину до 180 см, ствол длиной 140 см и калибр около 20 мм***. Пули были круглыми и отливались из свинца. Убойная сила такой пули была исключительно велика – на расстоянии в 150 м она насквозь пробивала рыцарские доспехи. Что касается аркебузы, то существует множество предположений относительно того, откуда появилось это название. От итальянского ли arcbibuso, произошедшего от искажённого голландского hakebusse, которое в свою очередь произошло от германского слова hakenbuchsen, что означало – «ружье с крюком». То есть первые аркебузы применяли в качестве крепостных ружей, а стреляли, зацепившись имевшимся на них крюком за зубцы, чтобы компенсировать отдачу. Другое объяснение, что приклад у первых аркебуз был в форме крюка, отсюда и это название.
Происхождение слова «мушкет» так и не выяснено. Возможно, что в его основе лежит испанское слово mosca – «искры» или же французское – moschet – «мошет» (как раз так и назывался мушкет на старофранцузском языке). Как бы там ни было, но уже в 1524 году их активно использовали испанцы, в частности, в битве при Павии, где их пули пробивали самые лучшие рыцарские доспехи.
Пороховница из Аугсбурга или Нюрнберга, ок. 1570-1600 гг., совмещённая с механическими и солнечными часами, патронником, натруской и компасом! На поверхности пороховницы изображена сцена штурма стен Нового Карфагена римским полководцем Сципионом, основанная на гравюре 1539 года Георга Пенца (1500–1550) из Нюрнберга. Материалы – сталь, дерево, слоновая кость. Длина 41,6 см. Калибр пуль 13,4 мм. Вес 1587,6 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Кроме самого оружия и пуль к нему, стрелок должен был носить на себе пороховницу с крупнозернистым порохом, чтобы засыпать его в ствол, и пороховницу-натруску для мелкозернистого пороха, насыпавшегося на пороховую полку. Затем – пороховницу деревянными патронами в виде трубочек из древесины с крышками, обтянутых тонкой кожей, с заранее отмеренными пороховыми зарядами. Двенадцать таких патронов (в разговорной речи их называли «12 апостолов»), которые крепились на широком кожаном ремне – бандельере, носимом через плечо, считались вполне достаточным боекомплектом для боя. Более мелкий порох находился в отдельной пороховнице – натруске. Со временем и от неё отказались, а порох начали применять один и тот же в обоих случаях, но на дне чашечки на полке сделали крестообразный выступ, чтобы на нём можно было бы прямо пальцем растереть крупнозернистый порох в мелкую пыль. Деревянные патроны заменили на бумажные, хранящиеся в сумке. Но это произошло уже во второй четверти XVII века. Тогда же их стали хранить в кожаном подсумке на боку. Причём данная инновация позволила увеличить их количество до 30 штук.
Так что уже в начале XVI века «самыми главными людьми» в пехоте сделались два человека – стрелок-мушкетер, вооруженный тяжелым мушкетом, и его защитник от атак кавалерии на то время, пока он заряжал своё оружие, – копейщик-пикинер, главным оружием которого была длинная, до 5 метров пика. Длина её в любом случае превышала длину кавалерийского копья, поэтому конным латникам с копьями было очень трудно прорваться через их построения, ощетинившиеся рядами длинных и острых пик, которыми пикинеры в первую очередь стремились поражать их лошадей!
Естественно, что и тех, и других требовалось обучать. И, соответственно, тут же появились и обучающие воинской премудрости книги. В частности, в Голландии на рубеже XVI-XVII веков была издана очень любопытная книга, которая так и называлась: «Упражнения с оружием для аркебуз, мушкетов и пик». Текст её содержал 117 цветных гравюр, подробно поясняющих действия европейского солдата-пехотинца того времени. Из них действиям аркебузиров было посвящено 42 иллюстрации, мушкетеров – 43 и пикинеров – 32 соответственно. Практически это была пошаговая инструкция, доступная даже самому неграмотному человеку.
Учебник был очень популярен и разошёлся в сотнях экземпляров, причём на сегодня от нескольких его изданий сохранилось более десятка книг****. Автором иллюстраций к этой книге был Якоб де Гейн Второй, голландский художник, а вот имени автора текста история нам не сохранила.
Вот её титульный лист, 1607 г. Гаага. Рейксмюсеум, Амстердам
Обычно мушкетеры доспехов не носили, поскольку они были и так достаточно тяжело нагружены своим вооружением. Аркебузиры могли иметь шлем с небольшими полями – кабассет. А вот пикинеры в расчёте на схватку с кавалеристами носили и шлемы, и кирасы, и пластинчатые набедренники, закрывавшие ноги до середины бедра. Испанцы в своих войсках применяли ещё и пехотинцев с мечами и круглыми щитами, вооруженными так для того, чтобы атаковать построения пикинеров. Но в армиях других стран это вооружение не прижилось. И мушкетеры, и пикинеры имели при себе для самообороны ещё и тяжелую шпагу, но чаще пользовались своим ружьем как тяжелой дубиной, когда брали его за ствол и били противника прикладом.
Пехотинец с мечом и щитом. Иллюстрация из книги «Упражнение со щитом и копьем», Адам ван Брин, 1616-1618 гг. Рейксмюсеум, Амстердам
Новое вооружение пехоты потребовало и новой тактики её применения. Мушкетеры Нового времени на поле боя выстраивались шеренгами в форме каре – большого четырехугольника, в котором могло быть десять и даже более рядов в глубину. Первая шеренга давала залп, затем раздваивалась в обе стороны и шла назад, заряжая на ходу свои мушкеты, а на её место выходила вторая шеренга, за ней третья и так далее. К моменту, когда начинала стрелять последняя шеренга, первая уже успевала свои мушкеты перезарядить и, заняв своё прежнее место, была готова к стрельбе. То есть в теории такое построение стрелков могло вести непрерывный огонь по противнику. Но на деле так не получалось из-за того, что поле боя скрывали густые клубы порохового дыма, делавшие прицельную стрельбу невозможной. Поэтому огонь периодически приходилось прекращать, но это время, естественно, стрелки использовали для перезарядки своего оружия.
Вот стрелок, в шлеме и без поддерживающей подставки для своего оружия. То есть, скорее всего, здесь изображён аркебузир, причём одетый по последней моде и с полным набором принадлежностей: пороховницей, натруской и мешочком для пороха на перевязи
Вот он наполняет ствол порохом из пороховницы, удерживая оружие в левой руке
В правой руке у стрелка натруска. Очевидно, что он сдувает лишний порох, который он перед этим насыпал на пороховую полку…
А вот так он стреляет! Причём если приглядеться, то видно, что приклад он в плечо не упирает, а удерживает своё оружие на весу. Интересно, что точно так же стреляли из своих тэппо и японские самураи, получившие огнестрельное оружие в 1543 году
Доспехов нет, бандельер с 12 зарядами через плечо, в руке подставка с вилкой на конце. Перед нами явно мушкетер. К тому же одетый по последней голландской моде в узкий камзол и пухлые штаны-дыни
Здесь очень хорошо видно, как он засыпает порох на полку из небольшой пороховницы-натруски
Работая шомполом, забивает пулю в ствол. Но почему оружие на весу? Почему не поставит приклад на землю?
И опять приходится возиться к горящим фитилем… Причём горит он у всех стрелков на этих гравюрах одновременно с двух концов!
Здесь показан момент выстрела, но трудно с уверенностью сказать, прижат у него приклад к груди или же нет
Пикинер в полном вооружении. Точь-в-точь как из музея Хиггинса
А вот это его основная боевая стойка. Пика удерживается левой рукой, упирается в землю и прижимается ногой, а правой рукой требовалось выхватить из ножен тяжелую валлонскую шпагу и… подрубать ей ноги лошадям!
Пикинеры в это время стояли на флангах. Во время кавалерийской атаки они выходили вперёд и своими длинными пиками не давали возможности всадникам пробиться к мушкетерам, которые были опасны издали, но вот в непосредственной схватке с конницей были перед ней практически безоружны.
Бой мушкетеров вместе с пикинерами. Себастьян Вранкс (1573–1647). Частная коллекция
*В Городской книге города Братислава есть запись о выплате замочным кузнецам денег за «два замка для воспламенения». То есть мастера, делавшие в то время запоры, очень быстро переключились и на изготовление замков для ручного огнестрельного оружия.
**Пирит (в переводе с греческого «камень, высекающий огонь»), серный колчедан.
***В 1600 году аркебуза в среднем весила 5 кг и стреляла пулей весом 25 г. Мушкет же весил 8-10 кг, а пуля к нему – 50-60 г.
****Известны издания на датском, голландском, английском, французском и немецком языках 1607, 1608, 1609, 1619 гг. Первое многоязычное издание, включавшее тексты на французском и немецком языках, было опубликовано во Франкфурте в 1609 году. В этом издании сложные гравюры де Гейна заменены упрощёнными, почти грубыми иллюстрациями неизвестного гравера, а описания помещены рядом с иллюстрациями. Издания, содержащие текст на четырех языках, появились в последующие годы (включая 1619 г.).
Продолжение следует...