«Теперь ты дембель». Бесплатный сыр только в мышеловке

Эпизод II новой сказки с продолжением

Часть юмористическая, добрая, первоапрельская

Бой-баба

Четыре ватмана

Олимпиада

Нет повести печальнее на свете

P. S.

Тогда так получилось в то сказочное время в той сказочной стране из моих сказок: по всему Союзу сняли бронь абсолютно со всех студентов по всей стране, а на следующий год бронь вернули – как будто всё как раньше.В нашем институте была военная кафедра – как в большинстве стратегических вузов – и лично нас обучали офицерами ПВО. Когда был призыв – приблизительно каждый второй ушел служить в Армию, каждый второй нет: или не исполнилось еще 18 лет летом, или кто закосил, или кто по здоровью не проходил даже в нестроевые войска.В итоге на втором курсе нас – дембелей – из двух групп собрали в одну, но хорошо, что хоть кто-то из деканата дотумкал, что 30 студентов-дембелей в одной группе – это уже очень сильный перебор, и к нам зачислили четырех девчонок. Так до последнего курса наша группа и была – пацаны-дембеля и 3 девчонки (одна ушла в декрет сразу после второго курса и вышла замуж за нашего одногруппника).Олег из первой части сказки умудрился-таки перед 1 сентября сгонять к себе домой, показать зачетку с переводом на второй курс, жениться, опоздал на две недели на занятия, но была железобетонная отмазка – штамп в паспорте о браке. И привез с собой уже жену, им дали комнату в их общаге для молодоженов.Терпения жены, правда, хватило только на месяц – постоянные пьянки-гулянки среди дембелей с байками про «А вот у нас в части...» и далее по списку: «вот такого осётра я поймал давеча на рыбалке»...Она даже не спросила у своего благоверного разрешения, нашла в аренду комнату в шикарной коммуналке – 7 комнат почти в центре столицы, из жильцов две бабушки – «божьи-одуванчики» и пропойца-ханыга (хотя я и не в курсе, что было конкретно, но я так сильно подозреваю, что он стал убежденным трезвенником и язвенником) – и они переехали жить туда.Бой-баба была! Когда Олег под благовидным предлогом смывался то к себе в общагу, то к нам, к своему однокашникам – и зависал больше дозволенного, мы разбегались, не хуже чем тараканы ночью под внезапно включённым светом от тапка хозяина... Когда она на такси приезжала за своим мужем новоиспеченным...Если даже по нашей общаге судить – даже Марья Петрова не могла её остановить на проходной: сметая все преграды на своем пути, она пешком на 7 этаж к нам, дверь чуть ли не с косяком открывала вовнутрь, и спасайся кто может!Так вот и получилось, что среди дембелей в нашей общаге, по страшному топ-секрету, по пьянкам, Олег разболтал, как он перевелся на второй курс своего института... Но надо отдать ему должное – каждое его появление в нашей общаге мы проводили весело, он никогда не забывал, кому он пусть уже и «морально» должен, гудели мы на славу!...А как раньше было в нашем институте. Например, получил ты 3 по химии на первом курсе – а все остальные 5. Пересдать не имел право – но был нюанс... Пишешь олимпиаду по предмету, входишь в топ-10 – и тебе трояк на пятёрку в дипломе меняют... У меня с головой-то все в порядке – а вот руки, если что мне не нравятся, растут из того места, на котором обычно сидят...Были у меня очень сильные и большие проблемы с рисованием всяких там разных чертежей на ватмане А-1... Вот теорию на пять, а на практике три с минусом – и это еще в самом «шоколадном варианте»...Наш староста группы – тоже дембель, предложил мне такой выход:Ну я ему «включаю дурачка», как всегда – как ты это себе представляешь? Говорит – он запишется на олимпиаду лично, получит допуск, возьмет пронумерованные листы с его фамилией, незаметно мне так отдаст – мое дело плёвое: сесть в зале, написать олимпиаду и просто тупо при выходе из помещения сдать листы в общую кучу, уже никто не проверяет при сдаче, кто сдал...Сначала я ерепенился... Но потом он мне в красках расписал, что есть курсовая работа в четвертом семестре... Я так подумал-подумал... Как по мне – в аду в котле вариться в кипящей смоле... И я согласился – с него учебник по химии нашего вуза («плавали, знаем!») за неделю до олимпиады плюс двойной комплект талонов на пропитание в нашей столовой по госцене до конца второго курса. Он их распределял среди нас, так как четверть была москвичам, а эти талоны им были до лампочки, их и дома неплохо кормили.И они просто их не выкупали.Ударили по рукам, учебник химии я честно перед олимпиадой пролистал раз или даже аж два раза – досконально не помню, но точно – держал в руках, а читал или нет и сколько раз – ну, так думаю, все-таки местами читал... Не до этого было... Весь третий семестр прошел у меня как в тумане – да и не только у меня... Дембеля – они же такие... Дорвались до воли... С чистой совестью......Зашли мы в лекционный зал. Староста встал в очередь, предъявил свою зачетку, получил пронумерованные листы, передал мне незаметно и вышел – а я за партой занял место и начал решать задачи – 10 штук. Нас, как всегда, было плюс-минус тысяча – и в той суматохе передать листы и смыться: одна секунда, никто бы и не заметил...9 вопросов из 10 я решил на 5+, все-такибыл мой курсач... Это вам не хухры-мухры там всякие! 10-й вопрос был из серии «угадайка»: вопрос и 5 ответов – надо выбрать правильный ответ... Я к соседу слева по олимпиаде пытаюсь обратиться, типа как он думает, что правильно... Он мне типа: «Сейчас каждый сам за себя»! Сосед справа аналогично ответил...Прошу их понять и простить: 10 мест всего победителей, а жаждущих 1 000... Ну я плюнул на них, выбрал ответ, как мне показалось правильным (в итоге стопроцентное попадание) – и сдал работу свою... Старосты моего, в смысле...Проходит неделя... На кафедре химии вывешивают результаты олимпиады... Выглядело это так:Подошел, смотрю – ФИО моего старосты в списке с 4 по 10 места нет... Смотрю дальше – нет и в списке топ-100... Надел очки – перечитал всё чуть ли не по буквам – с топ-4 и ниже, до топ-100 первых мест... Расстроился, врать не буду... Сильно-сильно расстроился... Буквально до слёз...Отошел... И вот честно, не знаю почему – решил вдруг вернуться и посмотреть, а кто же занял первые три места –... Ну вот представьте себе мои глаза:Я на всякий случай уточнил у первокурсников, которые тоже смотрели свои результаты (может, у меня глюки, и я уже допился до «белочки») – они мне подтвердили, что таки да, наш староста поделил 2-е и 3-е место...Я на радостях поймал старосту... Он сам убедился и побежал со своей зачеткой на кафедру химии ставить себе пять...А вот дальше следует «»...Староста прибежал на кафедру химии со своей зачеткой, а руководительница кафедры химии и говорит ему:– Да, я дала тебе допуск до олимпиады! Но ты сам видишь – 4-е место начинается с 78 баллов (чисто так на минуточку – я сам на первом курсе делил 9-е и 10-е места с 89 баллами из 100) – поэтому, ничего не знаю, хочешь 5 в зачетку – будь добр поехать на городскую олимпиаду среди не химических вузов. Но перед этим две недели через день я вас, оболтусов, буду готовить на внеклассных занятиях!И вообще – чего ты на олимпиаду на первом курсе не пришел, раз такой крутой,?!Староста ко мне буквально «бросился в ножки», а я ему:– Уговор дороже денег! Ты же в топ-10?нарисовать мою курсовую работу! И вообще, проблемы троечников по химии гениев по химии не волнуют!...Разошлись миром... Я за него решал все вопросы по подготовке к городской олимпиаде – он за меня потом на третьем курсе рисовал все курсовые работы, я даже на третьем курсе карандаш в руках не держал ни разу...За три дня до городской олимпиады он «вдруг резко заболел гриппом» – справку ему из нашей студенческой поликлиники «нарисовала» одна из его пассий...Он не пошел на городскую олимпиаду по химии...В итоге вместо обычного третьего места по городу мы как вуз оказались седьмыми. Руководительница кафедры химии поделать ничего не смогла – «отмазка» с подписью и печатями у него на руках, скрипя зубами, все-таки поставила ему в его будущем «красном» дипломе пять...А я аж целый третий курс даже не знал, что такое карандаш!Когда у Олега на четвертом курсе родился сын – наследник – мы так сильно хорошо погудели, обмывая его, пока жена была в роддоме... Потом приехала его родная тетя от отца со всеми полномочиями, сняли уже нормальную трешку на Тверской с видом на Кремль, и Олега меньше чем в костюме-тройке с галстуком и моднявыми штиблетами мы больше не видели.Отец не стал плыть по течению и всё взял в свои ежовые руковицы: даже намек на критику жены Олега с его стороны пресекался «жестко и жестоко» – папа Олега увидел в своей уже новой дочери того, кто из его сына сделает, и всячески поддерживал её во всех начинаниях!