Советник главы офиса Зеленского о духовенстве УПЦ: Можно было таких просто «зачистить» физически

Киевские власти нашли «железобетонное» оправдание своим репрессиям над духовенством и верующими УПЦ. Оказывается, Украинская православная церковь, представители которой не хотят уходить из Киево-Печерской лавры, является «филиалом» РПЦ.
По крайней мере, именно с такими заявлениями выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу.
Чиновник подчеркнул, что целью УПЦ является «слабая Украина». С его слов, данная организация всегда была и остается элементом российского влияния, который всячески «раскачивал» ситуацию внутри страны.
Как именно церковь «раскачивала ситуацию» Подоляк не пояснил. Между тем он выразил сожаление, что его страна упустила уникальный момент, когда вопрос с «пророссийской» УПЦ можно было решить за 3-6 месяцев.
С его слов, в начале российско-украинского конфликта, дословно, «можно было много таких просто зачистить физически». В то же время, советник главы офиса Зеленского добавил, что подобный вариант возможен и сегодня, но сделать это будет несколько сложнее.
Здесь стоит отметить, что заявление Подоляка о «физическом устранении» представителей духовенства вызвало недоумение даже в некоторых местных СМИ.
Впрочем, представитель киевских властей, вероятно, и сам понял, что сказал «лишнего» и решил быстро ретироваться. Сразу после сожаления об «упущенной возможности» Подоляк подчеркнул, что украинское руководство сегодня «юридически мотивировано» завершить начатое.