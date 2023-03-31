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Советник главы офиса Зеленского о духовенстве УПЦ: Можно было таких просто «зачистить» физически

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Советник главы офиса Зеленского о духовенстве УПЦ: Можно было таких просто «зачистить» физически

Киевские власти нашли «железобетонное» оправдание своим репрессиям над духовенством и верующими УПЦ. Оказывается, Украинская православная церковь, представители которой не хотят уходить из Киево-Печерской лавры, является «филиалом» РПЦ.


По крайней мере, именно с такими заявлениями выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу.

Чиновник подчеркнул, что целью УПЦ является «слабая Украина». С его слов, данная организация всегда была и остается элементом российского влияния, который всячески «раскачивал» ситуацию внутри страны.

Как именно церковь «раскачивала ситуацию» Подоляк не пояснил. Между тем он выразил сожаление, что его страна упустила уникальный момент, когда вопрос с «пророссийской» УПЦ можно было решить за 3-6 месяцев.

С его слов, в начале российско-украинского конфликта, дословно, «можно было много таких просто зачистить физически». В то же время, советник главы офиса Зеленского добавил, что подобный вариант возможен и сегодня, но сделать это будет несколько сложнее.

Здесь стоит отметить, что заявление Подоляка о «физическом устранении» представителей духовенства вызвало недоумение даже в некоторых местных СМИ.

Впрочем, представитель киевских властей, вероятно, и сам понял, что сказал «лишнего» и решил быстро ретироваться. Сразу после сожаления об «упущенной возможности» Подоляк подчеркнул, что украинское руководство сегодня «юридически мотивировано» завершить начатое.
Автор:
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44 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Вчера, 18:57
    +21
    Просто не понимаю как можно с такими «бесноватыми» о чём-то договориться? Никаких моральных норм, вообще без тормозов... утырок.
    Только карать, жёстко.
    1. 4ekist
      4ekist Вчера, 19:05
      +6
      Нет смысла обсуждать визги этой свиньи.
      1. ААК
        ААК Вчера, 19:59
        +2
        Гибель всего одной свиньи - это лишь повод для "героизации Пятачка", а вот актирование уже хотя-бы сотни свиней - это ужас паника и измена в свином стаде...
        1. 30 вис
          30 вис Вчера, 21:42
          +1
          Цитата: ААК
          а вот актирование уже хотя-бы сотни свиней - это ужас паника и измена в свином стаде...

          Свиньи умные и полезные животные . Эти " человеки " , подлежащие актированию вредны , мерзки вырусь . Предатели не подлежащие поимке и суду . Только физическое уничтожение ..без суда и следствия .. Хотя ... по законам военного времени показательно судить и повесить на Крещатике . Будет полезно . Показательно и запоминаемо для остальных укродеятелей .
      2. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Вчера, 21:18
        +2
        Обсуждать нет,а вот физически зачистить конкретно этого шизофренического ушлепка смысл есть ,в назидание остальным,ещё и в несознанку уйти,типа кара Божья....
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Вчера, 19:20
      +3
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Просто не понимаю как можно с такими «бесноватыми» о чём-то договориться? Никаких моральных норм, вообще без тормозов... утырок.
      Только карать, жёстко.

      Хотят успеть уничтожить святыни русские ..
      Это еще с Югосславии началось ,храмы православные просто бомбили и подрывали ..Ну и эти суляки с Зеленским (без Родины ,без совести) Под кнутами своих хозяевов пытаются все после себя уничтожить
      Не удивлюсь ,если подорвут там все и сбегут с визгом .
      Так что нашим нужно поторопться или эти черти все выжгут и вытопчат С нами Бог и дело наше правое мужики .
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 19:26
      +6
      Советник главы офиса Зеленского о духовенстве УПЦ: Можно было таких просто «зачистить» физически


      Мишенька Подоляка вы и так через ВСУ на Украине зачищаете местных физически нехило или не справляетесь с графиком зачисток ,высланном из Вашингтона,решили ускориться?Землю то продали западным корпорациям,а теперь от людей её очищаете.Ночью кровавые мальчики ещё не снятся?Чикатило,блин.
    4. lis-ik
      lis-ik Вчера, 20:01
      -3
      И вот с ним власти вели переговоры и надеются ещё вести.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 22:24
        0
        Цитата: lis-ik
        И вот с ним власти вели переговоры и надеются ещё вести.


        Главное процесс,а не результат.Как же без широкого жеста то.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 18:58
    +14
    И команды на ликвидацию этих животных которых по ошибке за людей считают так и не отдали, оттого и тявконье шакалье все громче и наглее, просто (цензура), что тут скажешь. Заткните физически хоть одного и увидите десяток других притихнут моментально.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:07
      +10
      Этот гадюшниа должен быть уничтожен.Все,они показали свой звериный осаал.И не в первый раз
  3. carpenter
    carpenter Вчера, 18:59
    +10
    Здесь стоит отметить, что заявление Подоляка о «физическом устранении» представителей духовенства вызвало недоумение даже в некоторых местных СМИ.

    Даже Гитлер не трогал религию так основательно, как желает малец из Галичины, тем более физически уничтожить.
    Жизнь показывает, что свидомый нацизм, намного жесточе гитлеровского.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 19:54
      +2
      Так и есть, эти превзошли даже немецкий нацизм во многом.
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Вчера, 19:01
    +5
    Вспомнилась вьетнамская сказка и советский мультфильм для детей, но с недетской философией - "Дракон".


    Монстр декоммунизации переродился в дракона, насаждающего свою идеологию коммунистическим террором.

    Вот только одна заминка. Когда всё это круто замешано на национальной принадлежности - ЭТО НАЦИЗМ.
  5. Юра
    Юра Вчера, 19:04
    +3
    Этот Подляк итак уже наговорил на верёвку, а теперь ещё и на намыленную.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Вчера, 19:23
      +3
      Цитата: Юра
      Этот Подляк итак уже наговорил на верёвку, а теперь ещё и на намыленную.

      Они там как специально устраивают этот шабаш и т.д.
      Чего добиваются ? Они уже труппы реальные ..
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 20:45
      +1
      Цитата: Юра
      Этот Подляк итак уже наговорил на верёвку, а теперь ещё и на намыленную.

      Я бы ему лично шампуня бутылку подарил.
      И ведро вазелина - Зеленскому. feel
  6. Марленыч
    Марленыч Вчера, 19:04
    +7
    Я крещённый не верующий, но вот так... Совсем ку-ку (мягко). Таким "смелым", как эта свора одна дорога в ад.
  7. Semovente7534
    Semovente7534 Вчера, 19:12
    +3
    Ma che grande uomo che e' Podholiak, uccidere persone inerti con delle armi! Poi vorrei sapere che cosa insegnera' la nuova chiesa autocefala ucraina, i veri precetti del vangelo, oppure le porcherie filo-anglosassoni dei protestanti.
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 19:26
      +1
      Elle se réveille pour apprendre à tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Après tout, l'Europe des États-Unis leur a mis dans la tête qu'ils sont au-dessus de toutes les lois et qu'ils leur pardonnent tout. Vous êtes tourmenté en Europe avec les Ukrainiens, parce qu'ils ont la même chose dans la tête
  8. Reindeer
    Reindeer Вчера, 19:13
    +6
    Ну строго говоря - вполне в русле нынешней политики Киева в стиле "убейте всех русских!!!111". Из той же области, что и разрушение памятников Ленину... карго-культ, только чуть шире - убрать упоминания о русском, и ЗАЖИВЕМ!!! Так они походу думают. Ну, наше терпение не безгранично, сейчас за такое уже убивают - но пока смерти где-то далеко, все выглядит для хлопцев не таким уж и опасным.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 19:19
      +3
      Цитата: Reindeer
      всех

      Вот именно, они не бояться и чувствуют себя в полной безопасности.
      А они должны трястись от страха от неизбежности возмездия..
      1. Reindeer
        Reindeer Вчера, 19:25
        +3
        Это пока :) Процесс-то небыстрый... но идет; а по национальному признаку их вообще никогда не били (ну исключая времена гражданской), так что ощущение отсутствия опасности у пацанов глубоко и прочно укоренилось.
  9. Glock-17
    Glock-17 Вчера, 19:14
    +4
    Непонятно, зачем вообще трогать религию. Похоже идёт разжигание войны на религиозной почве. А как показывает история, это самые жестокие войны.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 19:56
      +2
      Это англо-саксонская практика и идеология. Но и исполнители уж очень ретивые, с инициативой.
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 19:16
    +5
    Вот кто точно должен быть физически уничтожен,так нацистско-бандеровская верхушка Украины.
  11. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:20
    +3
    На растрел пожизненно он уже сегодня наговорил. И это конечно же незаметят дорогие партнеры. Счас начнут вылезать их хперды с обьяснением что устранить физически это не то что он имел в виду а на единорогах покатать и с айфонами отпустить молится дальше.
  12. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 19:23
    +5
    Этот Подоляк не первый раз уже выступает с необычно озлобленными речами, что свидетельствует о том что он психически болен. Ну если б он был рядовым бойцом из окопа в Бахмуте, которого в любой момент могут убить, то такие дурные речи как-то можно было понять- война, грязь, кровь, смерть. Но он сидит в теплом светлом кабинетике и при этом мечтает физически растерзать монахов. БОГ его накажет. Руками людей.
  13. gurzuf
    gurzuf Вчера, 19:30
    +2
    "всегда была и остается элементом российского влияния" Увы, этого "российского влияния" на территории бывшей Украины с момента распада СССР к сожалению не было на гос.уровне.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 20:05
      +1
      Если бы всё было так просто. Уже в 70-80-ые прошлого века эти персонажи с Украины вели себя так. В Крыму во всю заявляли, что они теперь там хозяева.
      Так что, остается только давить гадину в логове. Эти много хуже поляков, которых можно просто не замечать, за их малозначительностью.
  14. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 19:32
    +5
    Я ,когда читаю высказывания этого укроидиота, поражаюсь,что мы не начали операцию лет 30 назад.....
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 20:13
      +1
      Хе-хе, начинать надо было где-то в середине 70-х прошлого века, именно тогда они почувствовали полную безнаказанность и, как им показалось, безграничные перспективы. В случае принятия своевременных превентивных мероприятий, возможно, и СССР мог бы уцелеть.
  15. DenD
    DenD Вчера, 19:34
    +2
    Как же это по украински. Зачистить и всё. Проблем нет. Напоминает "небесную сотню". Ради такого дела, чего стоят жизни "каких то сотни священнослужителей". Я не слишком религиозен, но "зачищать" людей только ради своих амбиций, это перебор(мягко сказано)
  16. anjey
    anjey Вчера, 19:35
    +2
    Нацистско-фашистский режим Краины ,во всем курируемый Западом,хорошего ждать нечего,дальше в лес больше дров....
    Самые кровавые репрессии давно там в норме ,полный слом этой диктатуры,суд и уничтожение виновных, здесь без вариантов....
  17. Бывший солда
    Бывший солда Вчера, 19:59
    +2
    Самое интересное, что УПЦ сотрудничала с украинскими властями ещё с 90-х годов, не противилась её новациям типа перевода богослужений на украинскую мову, священники молились за благополучие Украины, благословляли президентов Украины. Правда ретивых пропанандистских провластных речей УПЦ избегала, особенно после 2014г. Собственно для церкви это норма. Но нейтральность УПЦ стала не по нутру нацистам "украйна по над усё". Новая нацистская власть видимо хотела чтобы церковь стала их активным пропагандистом и участником их шабашей. Вот сейчас мстят. С монахами сражаться в тылу легко. Это не фронт.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 20:16
      +2
      Не вали с больной головы на здоровую, это всё Порошенко со своим "Томасом". Как пишут, Константинополь под США уже более полувека. Константинополь следовало признать несущественным много десятилетий назад и забыть о нём. Например, можно было объявить главными афонских греков или армян, знать бы такое наперёд.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 21:13
        +1
        У армян своя отдельная церковь, они не православные, хотя с православием у них много общего.
  18. Glagol1
    Glagol1 Вчера, 20:08
    +2
    Без тормозов, отмороженный нацик. Где их откопали???!!! И кто?
  19. Nord11
    Nord11 Вчера, 20:10
    +1
    А действительно, чего стесняться? Как делали диды, загнать всех в сарай, облить бензином и сжечь..
  20. Яро Полк
    Яро Полк Вчера, 20:20
    +1
    от безнаказанности крыша уже поехала...уничтожить эту шоблу физически на Банковой.. Кинжалом...они еще живы ..по доброте душевной Путина...и дурацкими обещаниям всяким евреям.
  21. Ghost1
    Ghost1 Вчера, 21:23
    +1
    Пока идёт сво как она идёт, такие персонажи будут борзеть и дальше.
  22. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 21:55
    0
    Подарок Украине от Патриарха Константинопольского Варфаламея I проявился во всей "красе". Великий пост как полнолуние, бесноватых проявляет вовремя.
  23. немо9
    немо9 Вчера, 23:22
    +1
    Этого шакала НАДО поймать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Потому как - очень грязный КОРИЧНЕВЫЙ язык,да и подойдёт под определение - ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК!!!
  24. Озирис
    Озирис Сегодня, 03:07
    0
    В Украине есть персонажи (Подоляк в том числе), которых нужно "убирать" с политической арены всеми доступными способами - жаль, что у нас нет спецов уровня П. Судоплатова, эта работа как раз для них...