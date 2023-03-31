Советник главы офиса Зеленского о духовенстве УПЦ: Можно было таких просто «зачистить» физически

Киевские власти нашли «железобетонное» оправдание своим репрессиям над духовенством и верующими УПЦ. Оказывается, Украинская православная церковь, представители которой не хотят уходить из Киево-Печерской лавры, является «филиалом» РПЦ.По крайней мере, именно с такими заявлениями выступил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу.Чиновник подчеркнул, что целью УПЦ является «слабая Украина». С его слов, данная организация всегда была и остается элементом российского влияния, который всячески «раскачивал» ситуацию внутри страны.Как именно церковь «раскачивала ситуацию» Подоляк не пояснил. Между тем он выразил сожаление, что его страна упустила уникальный момент, когда вопрос с «пророссийской» УПЦ можно было решить за 3-6 месяцев.С его слов, в начале российско-украинского конфликта, дословно, «можно было много таких просто зачистить физически». В то же время, советник главы офиса Зеленского добавил, что подобный вариант возможен и сегодня, но сделать это будет несколько сложнее.Здесь стоит отметить, что заявление Подоляка о «физическом устранении» представителей духовенства вызвало недоумение даже в некоторых местных СМИ.Впрочем, представитель киевских властей, вероятно, и сам понял, что сказал «лишнего» и решил быстро ретироваться. Сразу после сожаления об «упущенной возможности» Подоляк подчеркнул, что украинское руководство сегодня «юридически мотивировано» завершить начатое.