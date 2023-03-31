«Россия перешла на военные рельсы без милитаризации экономики»: в итальянской прессе сравнили промышленный потенциал РФ и Европы

Причина была ясна с самого начала: в европейских армиях мало танков (и мало артиллерии)

У нас имеется промышленная проблема, это ключевой момент

«План Борреля» ещё больше разоружит европейцев, в то время как Украина получит боеприпасы слишком поздно и в недостаточном количестве

С конца весны 2022 года Россия де-факто перешла на военные рельсы без милитаризации экономики. Крупнейшие компании отрасли работают 7 дней в неделю 24 часа в сутки в три смены по 8 часов. Наняты тысячи рабочих, техников и инженеров с отличным окладом, различными льготами и освобождением от призыва на службу

Конечно, у России есть преимущество, потому что у неё есть своя энергия, сталь и сырьё, а электронные компоненты находятся без особого труда, несмотря на санкции, введённые только Западом.

В Европе стремительно растущие цены на энергию, сталь (производство которой на Старом континенте рушится) и сырьё в сочетании со стремительно растущей инфляцией приводят к постоянному росту производственных затрат и чрезвычайно длительным срокам производства и отгрузки

Планы ЕС по вооружению Киева рискуют оставить европейские армии без матчасти, не оказав при этом должного эффекта на боеспособность ВСУ ввиду несвоевременных поставок