«Россия перешла на военные рельсы без милитаризации экономики»: в итальянской прессе сравнили промышленный потенциал РФ и Европы

Украинский конфликт начинает демонстрировать несостоятельность военного механизма Запада, раскрывая при этом огромные резервы российской машины войны.
Как отмечается в итальянском издании Analisi Difesa, европейские страны оказались не способны поддерживать массовые поставки в пользу ВСУ различных типов вооружений. Так, из примерно 850 танков, которые планируется передать в 2023 году киевскому режиму, только 250 являются западными образцами (из которых почти половина – старые Leopard 1), остальные – советского производства.
Причина была ясна с самого начала: в европейских армиях мало танков (и мало артиллерии)
- указывается в издании.
Аналогичным образом дело обстоит с истребителями. По мнению автора, максимум, на что могут рассчитывать в ВСУ, - это передача 30 МиГ-29 из Словакии и Польши и, возможно, ещё дюжина однотипных машин из Болгарии.
Как поясняется, Европа не может справиться даже с поставками 155-мм снарядов. Киев требует поставлять ежемесячно 250 тыс. артиллерийских боеприпасов. Но даже США планируют нарастить их выпуск всего лишь с 15 до 25 тыс. шт. в месяц. В Европе заявляют о намерении увеличить изготовление 155-мм снарядов, производя миллион штук за несколько лет, но «этого хватит ВСУ только на 4 месяца». При этом каждый из них обойдётся в примерно 4 тыс. евро, не говоря уже о многомиллиардных затратах на развёртывание промышленных мощностей.
У нас имеется промышленная проблема, это ключевой момент
- заявил высокопоставленный чиновник ЕС.
В этих условиях в Брюсселе было решено наладить поставки в ВСУ за счёт имеющихся арсеналов и приступить к развёртыванию производства снарядов в ЕС. В США на становление соответствующей промышленной базы отводится 6,5 лет. В итоге Европа выпотрошит все свои склады и будет годами сидеть без боеприпасов.
«План Борреля» ещё больше разоружит европейцев, в то время как Украина получит боеприпасы слишком поздно и в недостаточном количестве
- указывается в прессе.
При этом Москва не сидела сложа руки и давно начала развёртывать оборонное производство.
С конца весны 2022 года Россия де-факто перешла на военные рельсы без милитаризации экономики. Крупнейшие компании отрасли работают 7 дней в неделю 24 часа в сутки в три смены по 8 часов. Наняты тысячи рабочих, техников и инженеров с отличным окладом, различными льготами и освобождением от призыва на службу
- пишут в издании.
Как указывается, только по вертолётам по итогам 2023 года произойдёт удвоение производства – со 160 до 300 машин:
Конечно, у России есть преимущество, потому что у неё есть своя энергия, сталь и сырьё, а электронные компоненты находятся без особого труда, несмотря на санкции, введённые только Западом.
Прямо противоположным образом обстоят дела в ЕС.
В Европе стремительно растущие цены на энергию, сталь (производство которой на Старом континенте рушится) и сырьё в сочетании со стремительно растущей инфляцией приводят к постоянному росту производственных затрат и чрезвычайно длительным срокам производства и отгрузки
- отмечается в итальянской прессе, сравнивая промышленный потенциал с РФ.
В качестве примера приводится история с САУ PzH-2000. Бундесвер передал ВСУ 14 данных установок, для восполнения их парка в немецкой армии было заказано 10 единиц, первые из которых придётся ждать как минимум до 2025 года. При этом указывается, что большая часть буксируемых и самоходных 155-мм гаубиц западного типа, поставленных ВСУ, уже уничтожена, повреждена или изношена в боях.
Планы ЕС по вооружению Киева рискуют оставить европейские армии без матчасти, не оказав при этом должного эффекта на боеспособность ВСУ ввиду несвоевременных поставок
- считает автор.
В этой связи он выступает против «плана Борреля» и настаивает на необходимости выбрать другой путь поддержки Киева. С его слов, партнёры по ЕС/НАТО должны сосредоточиться на масштабной модернизации собственных войск, а ВСУ передавать только советские/российские изделия, включая снаряды.