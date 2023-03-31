Военное обозрение
Войти Регистрация

«Россия перешла на военные рельсы без милитаризации экономики»: в итальянской прессе сравнили промышленный потенциал РФ и Европы

34
«Россия перешла на военные рельсы без милитаризации экономики»: в итальянской прессе сравнили промышленный потенциал РФ и Европы

Украинский конфликт начинает демонстрировать несостоятельность военного механизма Запада, раскрывая при этом огромные резервы российской машины войны.


Как отмечается в итальянском издании Analisi Difesa, европейские страны оказались не способны поддерживать массовые поставки в пользу ВСУ различных типов вооружений. Так, из примерно 850 танков, которые планируется передать в 2023 году киевскому режиму, только 250 являются западными образцами (из которых почти половина – старые Leopard 1), остальные – советского производства.

Причина была ясна с самого начала: в европейских армиях мало танков (и мало артиллерии)

- указывается в издании.

Аналогичным образом дело обстоит с истребителями. По мнению автора, максимум, на что могут рассчитывать в ВСУ, - это передача 30 МиГ-29 из Словакии и Польши и, возможно, ещё дюжина однотипных машин из Болгарии.

Как поясняется, Европа не может справиться даже с поставками 155-мм снарядов. Киев требует поставлять ежемесячно 250 тыс. артиллерийских боеприпасов. Но даже США планируют нарастить их выпуск всего лишь с 15 до 25 тыс. шт. в месяц. В Европе заявляют о намерении увеличить изготовление 155-мм снарядов, производя миллион штук за несколько лет, но «этого хватит ВСУ только на 4 месяца». При этом каждый из них обойдётся в примерно 4 тыс. евро, не говоря уже о многомиллиардных затратах на развёртывание промышленных мощностей.

У нас имеется промышленная проблема, это ключевой момент

- заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

В этих условиях в Брюсселе было решено наладить поставки в ВСУ за счёт имеющихся арсеналов и приступить к развёртыванию производства снарядов в ЕС. В США на становление соответствующей промышленной базы отводится 6,5 лет. В итоге Европа выпотрошит все свои склады и будет годами сидеть без боеприпасов.

«План Борреля» ещё больше разоружит европейцев, в то время как Украина получит боеприпасы слишком поздно и в недостаточном количестве

- указывается в прессе.

При этом Москва не сидела сложа руки и давно начала развёртывать оборонное производство.

С конца весны 2022 года Россия де-факто перешла на военные рельсы без милитаризации экономики. Крупнейшие компании отрасли работают 7 дней в неделю 24 часа в сутки в три смены по 8 часов. Наняты тысячи рабочих, техников и инженеров с отличным окладом, различными льготами и освобождением от призыва на службу

- пишут в издании.



Как указывается, только по вертолётам по итогам 2023 года произойдёт удвоение производства – со 160 до 300 машин:

Конечно, у России есть преимущество, потому что у неё есть своя энергия, сталь и сырьё, а электронные компоненты находятся без особого труда, несмотря на санкции, введённые только Западом.

Прямо противоположным образом обстоят дела в ЕС.

В Европе стремительно растущие цены на энергию, сталь (производство которой на Старом континенте рушится) и сырьё в сочетании со стремительно растущей инфляцией приводят к постоянному росту производственных затрат и чрезвычайно длительным срокам производства и отгрузки

- отмечается в итальянской прессе, сравнивая промышленный потенциал с РФ.

В качестве примера приводится история с САУ PzH-2000. Бундесвер передал ВСУ 14 данных установок, для восполнения их парка в немецкой армии было заказано 10 единиц, первые из которых придётся ждать как минимум до 2025 года. При этом указывается, что большая часть буксируемых и самоходных 155-мм гаубиц западного типа, поставленных ВСУ, уже уничтожена, повреждена или изношена в боях.

Планы ЕС по вооружению Киева рискуют оставить европейские армии без матчасти, не оказав при этом должного эффекта на боеспособность ВСУ ввиду несвоевременных поставок

- считает автор.

В этой связи он выступает против «плана Борреля» и настаивает на необходимости выбрать другой путь поддержки Киева. С его слов, партнёры по ЕС/НАТО должны сосредоточиться на масштабной модернизации собственных войск, а ВСУ передавать только советские/российские изделия, включая снаряды.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
34 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 18:31
    +3
    В 2023 году ВС РФ должны получить 1600 танков.Заявления Президента России по военно-политической тематике в интервью ВГТРК.

    Вместе с тем производство российское, военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается. И мы за тот же период времени этот миллион поджигатели этого конфликта, а именно они будут поставлять, как они планируют, на Украину эти боеприпасы, за тот же период времени российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим. Даже более чем в три раза. Так что в этом смысле нас беспокоит все это только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт.

    Но вы упомянули там про другую технику, скажем, про танки. Знаем тоже об этом. Поджигатели планируют направить на Украину где-то 400 с лишним, 420 или 440 танков. Все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новых и модернизируем имеющихся тоже свыше 1600. А общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ. Даже более чем в три раза. Я уже не говорю об авиации, там разница в разы просто. На десять порядков.

    https://bmpd.livejournal.com/4678087.html

    Уралвагонзавод (УВЗ) работает в трёхсменном режиме и сдаёт в сутки минимум несколько новейших танков. На видео с УВЗ видно, что его конвейеры заполнены Т-90М и в меньшей степени Т-72Б3М. Мелькают и БМПТ «Терминатор» и пока редкие Т-14 «Армата».

    А у нас есть ещё Омск и сеть бронетанковых ремонтных заводов (БТРЗ). Омск способен был раньше выпускать танки Т-80У, но сейчас занимается в основном модернизацией. Именно там начались основные модернизационные работы, после того как запахло порохом и потребовалось разгрузить конвейеры УВЗ под новую сборку. В этом году ожидается, что он практически полностью перейдёт только на новые танки.

    https://argumenti.ru/army/2023/03/822341
    1. смерш24
      смерш24 Вчера, 18:37
      +1
      Как сказал Главнокомандующий:
      - а мы ещё и не начинали!
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 18:42
      +6
      Цитата: Orange-Bigg
      Я уже не говорю об авиации, там разница в разы просто. На десять порядков.

      Вот где "высочайшая математика". good
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 18:54
        -1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Цитата: Orange-Bigg
        Я уже не говорю об авиации, там разница в разы просто. На десять порядков.

        Вот где "высочайшая математика". good
        рука-лицо...
      2. nik-mazur
        nik-mazur Вчера, 18:55
        -1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Вот где "высочайшая математика"
        Тащемта нормально всё: на порядок – это в десять раз, соответственно, на десять порядков – это в сто раз больше. Военных самолётов в России более четырёх тысяч. Вна Украине, хорошо, если пара десятков.
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 18:58
          0
          Цитата: nik-mazur
          на десять порядков – это

          10^10
        2. IgorZ
          IgorZ Вчера, 19:20
          +5
          nik-mazur
          "на десять порядков – это в сто раз больше]
          На десять порядков это в 10 миллиардов раз больше. В сто раз это два порядка.
          1. nik-mazur
            nik-mazur Вчера, 19:58
            +1
            Цитата: IgorZ
            На десять порядков это в 10 миллиардов раз больше
            Тоже верно...
  2. opuonmed
    opuonmed Вчера, 18:33
    +4
    850 танков, которые планируется передать в 2023 году киевскому

    вот же гниды ! после такого нельзя прощать те страны которые посылают технику по мима танков они и арту самы вертолёты ракеты ! да и вообще могут посылать больше техники как открыто не кто честно говорить не будет кто сколько посылает !
    1. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 18:56
      -2
      Цитата: opuonmed
      вот же гниды ! после такого нельзя прощать те страны которые посылают технику по мима танков они и арту самы вертолёты ракеты !
      может не там ищете ? может вокруг глянуть ? кто оказался не готов ?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:38
    0
    Время покажет.Я думаю,что НАТО сможет "проаачать" свой ВПК.Но для этооо надо несаолько лет.И это врямя мы должны максимально использовать
  4. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 18:43
    -3
    "В 2023 году ВС РФ должны получить 1600 танков"///
    ---
    Какого типа?
    Т-72 давно снят с производства.
    Новых Т-90 1600 штук?
    Или все-таки отремонтированных и апгрейденных танков Т-62, Т-72, Т-90 с хранений?
    1. Альф
      Альф Вчера, 18:50
      -5
      Цитата: voyaka uh
      Т-72 давно снят с производства.
      Новых Т-90 1600 штук?
      Или все-таки отремонтированных и апгрейденных танков Т-62, Т-72, Т-90 с хранений?

      Ну что Вы к мелочам придираетесь ? Царь сказал-1600, значит, 1600...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 18:52
      +4
      Производство новых Т-90М плюс модернизация Т-80БВМ,Т-72Б3М,Т-62М.

      На полигоне засветились Т-90М образца 2023 года.



      https://dzen.ru/a/ZB89_EQQwX02I-um
      1. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 19:01
        -5
        Разве новые корпуса Т-90 производятся?
        Вроде, только новые башни поставляются к старым корпусам?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Вчера, 19:14
          +5
          Цитата: voyaka uh
          Разве новые корпуса Т-90 производятся?
          Вроде, только новые башни поставляются к старым корпусам?


          Кто вам такое сказал?Как же тогда делали танки Т-90 для Индии и Алжира?А там серьёзные серийные поставки были.УВЗ мог в мирное время производить в год новых танков более 1500.В 80-ые годы.
          1. Сергей3
            Сергей3 Вчера, 19:29
            +1
            Он нас с американцами попутал, это они на свои абрамсы башни туда сюда переставляли не производя новых корпусов, но насколько я знаю, даже они опять развернули производство абсолютно новых танков полностью.
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 18:55
      +3
      Все вместе. 400-500 шт. Т-90М, порядка 1000 шт. модернизированных Т-72Б3М и Т-80БВМ и до 300 шт. Т-62М.
    4. Wildcat
      Wildcat Вчера, 18:55
      +1
      "произведем новых и модернизируем имеющихся тоже свыше 1600. "
    5. Береговичок_1
      Береговичок_1 Вчера, 18:56
      +2
      Да, с хранения. Вдобавок модернизированные Т-62М. Собственное производство обещает до 400 Т-90м, все остальное - модернизированные старые танки. Против этого противника, с его возможностями - достаточно. Хочется, конечно подавляющего технического превосходства... Но что имеем, то имеем. Были бы ещё экипажи.
    6. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 18:58
      -2
      Цитата: voyaka uh
      Новых Т-90 1600 штук?
      Или все-таки отремонтированных и апгрейденных танков Т-62, Т-72, Т-90 с хранений?

      55х до фига ещё...
    7. Dart2027
      Dart2027 Вчера, 19:08
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Или все-таки отремонтированных и апгрейденных танков Т-62, Т-72, Т-90 с хранений?

      Т-90 500 новых, остальные модернизация.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Вчера, 19:17
        +2
        Говорят сейчас в день УВЗ делает минимум 2 новых танка,а чаще и более.В день. Сейчас 3 сменный график и задача поставленна жёстко.Допустим 3 серийных Т-90М в сутки выпускает УВЗ.Сколько дней в году?365.Умножьте на 3 танка в день. Получим цифру чуть менее 1100 Т-90М в год.
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Вчера, 19:45
          0
          На производстве бывают задержки. Так что следует прогнозировать в среднем 1-2 новых танков в день. Три - это когда чётко всё совпало.
    8. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 19:33
      0
      72 на хранении полно их до ума довести, еще 80ки есть и 90ки в т ч "м" новые производить.
  5. sdivt
    sdivt Вчера, 19:03
    0
    Цитата: nik-mazur
    Тащемта нормально всё: на порядок – это в десять раз, соответственно, на десять порядков – это в сто раз больше

    Основы математики вам в помощь))

    1. nik-mazur
      nik-mazur Вчера, 20:00
      +2
      Сколько тут математиков, оказывается...
  6. IgorZ
    IgorZ Вчера, 19:14
    0
    Так что же, Европа и ее армия такой же бумажный тигр, как и...
  7. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 19:15
    +1
    Выводы автора статьи. ""В то время как партнеры ЕС/НАТО должны сосредоточиться на тяжелом и ускоренном перевооружении и модернизации бронетехники, артиллерии и боеприпасов, теперь цель поддержки Украины на поле боя может быть эффективно достигнута только путем нацеливания на продукцию российского/советского типа.
    Это означает, что в случае артиллерии калибра 122 и 152 мм боеприпасы для гаубиц должны быть найдены везде, где это возможно, на международных рынках, закупив их у стран, которые их используют, и немедленно инвестируя в усиление промышленного оборудования восточноевропейских партнеров, чьи заводы уже давно производили, а в некоторых случаях до сих пор производят оружие и боеприпасы советского образца, которые украинская армия способна использовать сразу без необходимости специальной подготовки."
  8. жарофф
    жарофф Вчера, 19:46
    +1
    Пусть так думают. Очень хорошо. Наше дело правое,враг будет разбит,победа будет за нами!
  9. sdivt
    sdivt Вчера, 20:03
    0
    Цитата: nik-mazur
    Сколько тут математиков, оказывается...

    не, ни разу не математик
    просто учился в советское время
    вероятно, поэтому и помню, хотя бы азы
  10. sdivt
    sdivt Вчера, 20:07
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    На полигоне засветились Т-90М образца 2023 года.
    https://dzen.ru/a/ZB89_EQQwX02I-um


    При всём уважении, не портьте себе карму!
    Ссылка на Дзен - шутка дурного тона(
    Желтый ресурс
  11. RED_ICE
    RED_ICE Вчера, 21:03
    -1
    Опять героическая статья. У нас есть все а у них нету ничего.
  12. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 22:27
    0
    Европейцы, а кто вам виноват в деградации вашей экономики и промышленности!