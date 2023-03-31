Цены на нефть выросли в преддверии ключевых данных по инфляции в США

Цены на нефть в пятницу выросли в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США, которые могут дать прогнозы относительно будущих изменений процентных ставок.Фьючерсы на нефть марки Brent, которые выросли почти на 6% на этой неделе, подорожали на 18 центов, или 0,2%, до 79,7 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 52 цента, или 0,7%, до 75 долларов, поднявшись в стоимости на этой неделе примерно на 8%.Но контракты были установлены на ежемесячное падение на 5% и 3% соответственно после того, как ранее в этом месяце они достигли самого низкого уровня с 2021 года после крупнейших банкротств банков со времен финансового кризиса 2008 года.Цены на нефть в целом компенсировали эти потери, поскольку опасения по поводу полномасштабного глобального банковского кризиса утихли после спасения банков в США и Европе путём фактического государственного вмешательства.Рынки ждут данных об инфляции расходов на личное потребление (PCE) в США, за которыми внимательно следит Федеральная резервная система.В четверг Палата представителей США приняла законопроект, направленный на увеличение добычи нефти и газа в США при одновременном сокращении так называемых климатических инициатив.Цены на нефть выросли после того, как производители закрыли или сократили добычу на нескольких нефтяных месторождениях в Курдистане на севере Ирака после остановки северного экспортного трубопровода. Также позитивным сигналом для цен на нефть стали данные, показывающие, что запасы сырой нефти в США упали до двухлетнего минимума. Кроме этого, цены смогли удерживаться и даже расти благодаря тому, что производственная активность в Китае в марте выросла.По мнению аналитиков, поскольку цены на нефть восстанавливаются после недавних минимумов, Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией, вероятно, будут придерживаться своей существующей сделки по сокращению добычи нефти. Речь о сделке ОПЕК+, на которую пытались оказывать давление из Вашингтона.