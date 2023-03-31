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Цены на нефть выросли в преддверии ключевых данных по инфляции в США

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Цены на нефть выросли в преддверии ключевых данных по инфляции в США

Цены на нефть в пятницу выросли в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США, которые могут дать прогнозы относительно будущих изменений процентных ставок.


Фьючерсы на нефть марки Brent, которые выросли почти на 6% на этой неделе, подорожали на 18 центов, или 0,2%, до 79,7 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 52 цента, или 0,7%, до 75 долларов, поднявшись в стоимости на этой неделе примерно на 8%.

Но контракты были установлены на ежемесячное падение на 5% и 3% соответственно после того, как ранее в этом месяце они достигли самого низкого уровня с 2021 года после крупнейших банкротств банков со времен финансового кризиса 2008 года.

Цены на нефть в целом компенсировали эти потери, поскольку опасения по поводу полномасштабного глобального банковского кризиса утихли после спасения банков в США и Европе путём фактического государственного вмешательства.

Рынки ждут данных об инфляции расходов на личное потребление (PCE) в США, за которыми внимательно следит Федеральная резервная система.

В четверг Палата представителей США приняла законопроект, направленный на увеличение добычи нефти и газа в США при одновременном сокращении так называемых климатических инициатив.

Цены на нефть выросли после того, как производители закрыли или сократили добычу на нескольких нефтяных месторождениях в Курдистане на севере Ирака после остановки северного экспортного трубопровода. Также позитивным сигналом для цен на нефть стали данные, показывающие, что запасы сырой нефти в США упали до двухлетнего минимума. Кроме этого, цены смогли удерживаться и даже расти благодаря тому, что производственная активность в Китае в марте выросла.

По мнению аналитиков, поскольку цены на нефть восстанавливаются после недавних минимумов, Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией, вероятно, будут придерживаться своей существующей сделки по сокращению добычи нефти. Речь о сделке ОПЕК+, на которую пытались оказывать давление из Вашингтона.
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5 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 22:25
    +7
    Доллар не должен стоить дороже бумаги, на которой он напечатан.
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 00:10
      0
      Так это не нефть дорожает, а долар дешевеет
  2. михаилл
    михаилл Вчера, 22:53
    0
    Между прочим "деревянные" рубли очень плохо горят. "Зеленые" доллары намного лучше. Где-то в начале 2000 на "рыбалке" перепились мы под шашлык в усмерть. И затронулась тема прикуривания от зажженной купюры. В кошельках юаней и монгольских тугриков не оказалось- только рубли и доллары(евры самые умные просто не показывали)))).
  3. Комментарий был удален.
  4. vlad106
    vlad106 Сегодня, 00:08
    -2
    Цены на нефть выросли в преддверии ключевых данных по инфляции в США

    Цены на нефть скачут и вверх и вниз...
    А бензин у нас все равно дорожает.
    Вспомните, сколько стоил бензин в 60-х, 70-х годах когда экономика рвалась вверх.
    Литр бензина стоил от 6-ти до 10-ти копеек.
    Неужели властям сложно снизить цену хотя бы не выше рубля за литр? Ведь экономика сразу начала бы оживать и народу стало бы легче в несколько раз
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 00:25
      0
      Сама цена на литр бензина не высокая, высокой делают цены на акцизы! Основной акциз на топливо ввели ещё кажется в2017-2018м. И то для упразднения транспортного налога. И то в целях эксперимента на один год. Нужно было все просчитать , рассчитать и после только снимать налог. Но чет Налог не сняли, и акцизы остались. видать понравилось кому то.