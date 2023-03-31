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ВС РФ нанесли удар по казармам ВСУ в Харькове

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ВС РФ нанесли удар по казармам ВСУ в Харькове

ВС РФ продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам противника, нанося ему существенный урон и не позволяя предпринимать попытки наступления на каком-либо направлении.


Сегодня ночью под удары оперативно-тактической авиации ВКС РФ и наших ракетных войск попали сразу несколько военных объектов ВСУ, а также скопление техники и живой силы противника в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях, и в районе временно оккупированного Славянска (ДНР).

Между тем отдельного внимания заслуживает поражение военного объекта в Харькове. Ударом ВКС РФ были уничтожены казармы ВСУ. На фото, прикрепленном репортером, видны обгоревшие развалины зданий. Потери противника в живой силе пока неизвестны.

В то же время, не сообщая подробностей о пораженных целях, украинское командование сообщило о девяти ракетных ударах по инфраструктуре Харькова, косвенно подтвердив сообщения о поражении военной цели.

Стоит отметить, что Харьковская область в последнее время регулярно подвергается ударам ВС РФ. Это объясняется тем, что ВСУ активно стягивают туда резервы и военную технику. Кроме того, именно с этого направления украинские боевики наносят артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Белгородской области.
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Использованы фотографии:
t.me/RtrDonetsk
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19 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 17:28
    +5
    Хороший удар. Но догонять лейтенантов Зеленского тоже надо
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 17:34
      +8
      Цитата: Carlos Sala
      Хороший удар.

      Нужно было эти удары делать в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года!
      Лучше поздно чем никогда.
    2. 4ekist
      4ekist Вчера, 19:16
      -1
      ..... именно с этого направления украинские боевики наносят артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Белгородской области.

      Пусть знают, что бандерлогов и в сортире замочат.
  2. nin
    nin Вчера, 17:33
    -4
    для порядку - чтоб спец операция малиной не показалась..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:34
    +10
    Судя по видосику в тырнете удар не хороший, а отличный.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:37
      +1
      Там вроде говорилось про тюрьму....Используемую как....казарму ВСУ
      1. ААК
        ААК Вчера, 17:43
        +8
        Не важно, что это именно было, казарма или зона, важно, что оно БЫЛО... ну и побольше "воинов света" во тьму к бандере...хороший бандера - 200-й бандера...
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 17:47
    +4
    Ich werde erst lächeln, wenn ich solche Nachrichten vom
    Zentrum von Kiew inkl. der vollständigen Vernichtung
    der Werchowna Rada samt "inhalt" lese...!!!
  5. Сид2014
    Сид2014 Вчера, 17:58
    -12
    В начале СВО ударов было на порядок больше и что??? Покатились с треском назад практически на всех направлениях. По энергетике били и что??? Уничтожили или как??? Что то не видно ослабления потенциала Украины. Или они БЫЛИ НА НЕСКОЛЬКО ПРЯДКОВ СИЛЬНЕЕ НАШЕЙ АРМИИ???!!! А сейчас наступления ждём и рассуждаем на полном серьезе, смогут ли ВСУ прорваться и разгромить НАС. ЭТО КАК!!!??? В ЧЕМ НАШЕ СТРАТЕГИЯ? В ПЕРЕМАЛЫВАНИИ???!!! Как бы самим не перемолоться!!!
    1. topol717
      topol717 Вчера, 18:16
      -1
      Цитата: Сид2014
      В начале СВО ударов было на порядок больше и что???
      А где пруфы про удары в прошлом году, все знаю что начались они после моста крымского.
      Цитата: Сид2014
      По энергетике били и что??? Уничтожили или как???
      А что цель была уничтожить? Или читай выше - После теракта на крымском мосту.
      Цитата: Сид2014
      А сейчас наступления ждём и рассуждаем на полном серьезе, смогут ли ВСУ прорваться и разгромить НАС.
      Это вы ждете и вы рассуждаете. А мы не ждем, ибо про наступление на каждом углу не трындят. Это специально для вас они про наступление рассказывают.
      1. Аргон
        Аргон Вчера, 18:24
        0
        Так вы отвечаете ципсошнику. Время тратите зря.
    2. Alllbe Diplomat
      Alllbe Diplomat Вчера, 18:34
      0
      Ждём, когда Зеля прекратит огонь и сядет за стол переговоров. О большем и не мечтаем.
      1. Alex_ekb
        Alex_ekb Вчера, 18:55
        -1
        Добрался до ВО - на ПН и РВ за
        ч м о рили?
        --------------------------------------------
  6. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 18:20
    +2
    Ударили и молодцы. Надеюсь, достигли запланированного результата и на встречу с кумиром бандерой отправилось много бандерлогов.
  7. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 18:46
    -4
    ВСУ в Харькове базируются в казармах как в мирное время? belay
    1. Ратибор_А
      Ратибор_А Вчера, 19:20
      +3
      Не они как алени в полях зимой подножный корм копытами из сугробов выбивают и спят там же.
  8. Nord11
    Nord11 Вчера, 20:06
    0
    Ну ждем сообщения из Кыива, что злодейски уничтожена фабрика-кухня детского питания для сироток и склад пеленок и подгузников..
  9. wladimirjankov
    wladimirjankov Вчера, 20:09
    +1
    Обходить и Брать надо быстрее харьков.
  10. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 02:14
    0
    Наверное и тут крылатые бомбы работали? Если да, то впечатляет. Похоже на перелом!