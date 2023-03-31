ВС РФ нанесли удар по казармам ВСУ в Харькове

ВС РФ продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам противника, нанося ему существенный урон и не позволяя предпринимать попытки наступления на каком-либо направлении.
Сегодня ночью под удары оперативно-тактической авиации ВКС РФ и наших ракетных войск попали сразу несколько военных объектов ВСУ, а также скопление техники и живой силы противника в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях, и в районе временно оккупированного Славянска (ДНР).
Между тем отдельного внимания заслуживает поражение военного объекта в Харькове. Ударом ВКС РФ были уничтожены казармы ВСУ. На фото, прикрепленном репортером, видны обгоревшие развалины зданий. Потери противника в живой силе пока неизвестны.
В то же время, не сообщая подробностей о пораженных целях, украинское командование сообщило о девяти ракетных ударах по инфраструктуре Харькова, косвенно подтвердив сообщения о поражении военной цели.
Стоит отметить, что Харьковская область в последнее время регулярно подвергается ударам ВС РФ. Это объясняется тем, что ВСУ активно стягивают туда резервы и военную технику. Кроме того, именно с этого направления украинские боевики наносят артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Белгородской области.