В настоящее время Российской Федерации удалось добиться серьезных успехов в направлении сокращения сторонников позиции Запада по украинскому вопросу среди государств мира. Об этом пишет британское издание Express.
Как отмечают авторы издания, с момента начала специальной военной операции ВС РФ на Украине прошло больше года. За это время различия в позициях разных государств мира по украинскому вопросу стали еще более ощутимыми. России удалось сократить количество сторонников Запада по украинскому вопросу среди стран мира. Это является следствием серьезной дипломатической деятельности Москвы, считают авторы издания.
С одной стороны, Россию поддерживают ее традиционные союзники – Белоруссия, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия, пишет издание. Кроме того, очевидно, что российскому руководству удалось добиться установления хороших отношений с африканскими странами. Например, сотрудничают с Россией и поддерживают ее Буркина-Фасо, Мали, Уганда, Эритрея.
ЮАР недавно провела военно-морские учения совместно с Военно-морским флотом России. Такие действия, считают британские эксперты, являются свидетельством выражения южноафриканскими властями поддержки Российской Федерации. Ведь учения проводились как раз на фоне активизации боевых действий на Украине и расширения военной помощи Запада киевскому режиму.
Издание отмечает, что по состоянию на март 2023 года в тех странах, которые консолидировались вокруг США и Евросоюза по украинскому вопросу, проживала всего треть населения планеты. То есть, две трети населения Земли позицию Запада в отношении России не поддерживают. Издание умалчивает о том, что и в странах «западного» блока далеко не все граждане поддерживают политику своих правительств.