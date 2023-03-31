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Британская пресса: России удалось сократить количество сторонников Запада по украинскому вопросу среди стран мира

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Британская пресса: России удалось сократить количество сторонников Запада по украинскому вопросу среди стран мира

В настоящее время Российской Федерации удалось добиться серьезных успехов в направлении сокращения сторонников позиции Запада по украинскому вопросу среди государств мира. Об этом пишет британское издание Express.


Как отмечают авторы издания, с момента начала специальной военной операции ВС РФ на Украине прошло больше года. За это время различия в позициях разных государств мира по украинскому вопросу стали еще более ощутимыми. России удалось сократить количество сторонников Запада по украинскому вопросу среди стран мира. Это является следствием серьезной дипломатической деятельности Москвы, считают авторы издания.

С одной стороны, Россию поддерживают ее традиционные союзники – Белоруссия, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия, пишет издание. Кроме того, очевидно, что российскому руководству удалось добиться установления хороших отношений с африканскими странами. Например, сотрудничают с Россией и поддерживают ее Буркина-Фасо, Мали, Уганда, Эритрея.

ЮАР недавно провела военно-морские учения совместно с Военно-морским флотом России. Такие действия, считают британские эксперты, являются свидетельством выражения южноафриканскими властями поддержки Российской Федерации. Ведь учения проводились как раз на фоне активизации боевых действий на Украине и расширения военной помощи Запада киевскому режиму.

Издание отмечает, что по состоянию на март 2023 года в тех странах, которые консолидировались вокруг США и Евросоюза по украинскому вопросу, проживала всего треть населения планеты. То есть, две трети населения Земли позицию Запада в отношении России не поддерживают. Издание умалчивает о том, что и в странах «западного» блока далеко не все граждане поддерживают политику своих правительств.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. HAM
    HAM Вчера, 17:53
    +2
    Сторонники Украины потеряют к ней интерес только тогда когда самим откровенно станет нечего жрать..а пока они ещё "жируют"....
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 18:01
      +2
      Британская пресса: России удалось сократить количество сторонников Запада по украинскому вопросу среди стран мира

      И Слава Богу! Мир от этого только целее будет!
      России продолжать нужно в том же духе!
  2. антивирус
    антивирус Вчера, 18:03
    +1
    А порошенко посадят за "яволноваха"? Он стоял на трибунах с желтым куском железяки.
    И др причастных к этому эпизоду с подрывом автобуса.
    Клевета, антинародная политика и тп итд...
    В далекие "мирные" годы много было такого.
    Готова наша власть к наведению порядка на окраине?
  3. mann
    mann Вчера, 18:04
    +1
    российскому руководству удалось добиться установления хороших отношений с африканскими странами. Например, сотрудничают с Россией и поддерживают ее Буркина-Фасо, Мали, Уганда, Эритрея.
    Видимо,кто-то сообщил нашему руководству,что в этих странах здорово умеют разбираться с леопардами...
    1. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 18:08
      +1
      Например, сотрудничают с Россией и поддерживают ее Буркина-Фасо, Мали, Уганда, Эритрея.
      а с этой... а..Бангладеш, по космосу сотрудничество уже... fellow каааак рванём щас !(капец конечно у нас "сторонники")
      1. mann
        mann Вчера, 18:13
        -2
        Бангладеш, по космосу сотрудничество уже...
        не до космоса,сейчас главное,чтобы бангладешские лучники скорее прибыли в Артемовск
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 18:38
    +1
    Как бы тут не хвалили наш МИД,считаю именно МИД имеет большие не доработки.Прежде всего в заимодействии с МО,в заимодействии с Следственным комитетом.Очень слабая позиция(возможно по указу Верховного)по отношению США-Россия.
  5. Ратибор_А
    Ратибор_А Вчера, 19:13
    -1
    Это потому что Чубайс сдриснул.....