Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг выдвинутое белорусским лидером Александром Лукашенко предложение, касающееся путей прекращения вооруженного конфликта на Украине.
Подоляк написал в своем официальном аккаунте в одной из социальных сетей, что, по его мнению, любое прекращение боевых действий означало бы закрепленное право России оставить за собой занятые после начала спецоперации на Украине территории. Советник главы офиса Зеленского заявил, что Украина имеет право перемещать по своей территории войска и военную технику так, как полагает необходимым. Подоляк также назвал Лукашенко "нелепым миротворцем".
Президент Белоруссии Лукашенко, в ходе своего выступления с посланием к народу и парламенту своей страны, заявил о необходимости начинать переговоры по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, делать это необходимо именно в настоящее время, не откладывая этот процесс на будущее.
Одним из способов прекратить боевые действия на Украине Лукашенко назвал обязательства обеих сторон конфликта отказаться от перемещения военной техники и осуществления перегруппировки войск "без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники".
Резкие отказы киевского режима от любых планов, предполагающих мирное урегулирование конфликта, вполне ожидаемы и обусловлены абсолютной несамостоятельностью Киева в принятии решений. Украина давно утратила субъектность и даже какое-либо подобие суверенитета и полностью управляется и финансируется из-за рубежа.