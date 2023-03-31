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Советник главы Офиса Зеленского отверг призыв Лукашенко к перемирию на Украине

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Советник главы Офиса Зеленского отверг призыв Лукашенко к перемирию на Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг выдвинутое белорусским лидером Александром Лукашенко предложение, касающееся путей прекращения вооруженного конфликта на Украине.


Подоляк написал в своем официальном аккаунте в одной из социальных сетей, что, по его мнению, любое прекращение боевых действий означало бы закрепленное право России оставить за собой занятые после начала спецоперации на Украине территории. Советник главы офиса Зеленского заявил, что Украина имеет право перемещать по своей территории войска и военную технику так, как полагает необходимым. Подоляк также назвал Лукашенко "нелепым миротворцем".

Президент Белоруссии Лукашенко, в ходе своего выступления с посланием к народу и парламенту своей страны, заявил о необходимости начинать переговоры по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, делать это необходимо именно в настоящее время, не откладывая этот процесс на будущее.

Одним из способов прекратить боевые действия на Украине Лукашенко назвал обязательства обеих сторон конфликта отказаться от перемещения военной техники и осуществления перегруппировки войск "без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники".

Резкие отказы киевского режима от любых планов, предполагающих мирное урегулирование конфликта, вполне ожидаемы и обусловлены абсолютной несамостоятельностью Киева в принятии решений. Украина давно утратила субъектность и даже какое-либо подобие суверенитета и полностью управляется и финансируется из-за рубежа.
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Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 18:02
    +5
    Так и нам самим это не надо.Цель-уничтожение этих "подоляка и Ко"
    1. ААК
      ААК Вчера, 18:06
      +3
      Тут многие утверждают, что вот-мол и Белоруссия и Китай - наши лучшие союзники, но вот почему-то и анкл Си и Лука не желают нам победы, а всё говорят про какой-то Брестский мир "без аннексий и контрибуций"...
      1. lukash66
        lukash66 Вчера, 18:14
        +8
        Да это чисто показушные их предложения, мол мы за мир. Ежу понятно, что они выдвигают изначально неприемлимые для Куева предложения.)))
        1. AlexGa
          AlexGa Вчера, 19:23
          +1
          Да это чисто показушные их предложения, мол мы за мир.

          Абсолютно с Вами согласен, просмотрел полностью четыре с половиной часа этого мероприятия. Совершенно протокольные слова про переговоры, думаю, что полностью все согласовано с Кремлем в свете председательства РФ на СБ ООН с завтрашнего дня.
      2. Игореш
        Игореш Вчера, 18:18
        -3
        Это не хотят ваши правители. Они в доле...
      3. Ilya-spb
        Ilya-spb Вчера, 18:40
        +1
        Про новый Брест и про новый Минск никто не говорит.

        Вы не рассматриваете вариант, что делаются предложения, которые заведомо приняты не будут другой стороной?
      4. Fizik13
        Fizik13 Вчера, 22:25
        0
        Цитата: ААК
        Тут многие утверждают, что вот-мол и Белоруссия и Китай - наши лучшие союзники, но вот почему-то и анкл Си и Лука не желают нам победы, а всё говорят про какой-то Брестский мир "без аннексий и контрибуций"

        Читать нужно между строк.
        Главы этих государств дают посыл всему миру, что их страны нейтральны и за мир во всем мире.
        А вот, что творится за кулисами мы с вами не узнаем или узнаем но не скоро, причем только в мемуарах.
  2. kakvastam
    kakvastam Вчера, 18:04
    +8
    Слава богу.
    Не помню ни одного случая, чтобы такие "перемирия" не выходили нам боком.
  3. Владимир М
    Владимир М Вчера, 18:15
    +2
    Вряд-ли Лукашенко по своей воле затянул песню про переговоры. Как раз переговоры принесут вред именно нам.
  4. Флибустьер
    Флибустьер Вчера, 18:23
    +2
    Эпическая битва миротворцев за Украину - с одной стороны миротворцы НАТО и Украины, с другой стороны - России и Белоруссии будут биться за мир во всем мире всеми средствами, включая ядерное оружие.

    И захлебнется кровью тот, кто усомнится в их миролюбии, ибо их милосердие будет беспощадным!
  5. g_ae
    g_ae Вчера, 18:24
    +4
    Ну, было бы предложено. Кстати, Подоляк из бывших белорусских "змагарэй". И даже работал одно время в провластной "Советской Белоруссии". Короче, дермо на палочке, как и все наши "невероятные" .
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:30
    0
    Александр Григорьевич на этом не остановился.И это предложение о " мире " звучит уже совсем по другому.
  7. opuonmed
    opuonmed Вчера, 18:40
    +1
    ну батька Лукашенко такой ну мы пытались ))))))))))))
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 18:44
    +1
    Тут пишут, что Си и Батько не желаеют нам Победы: как глупо, если Россия проиграет, то они следующие. Когда они предлагают перемирие то заранее знают; всё будет отвергнуто. Знают и что они следующие.... Нам просто оказывают услугу, давая право, в случае отказа, на применение всей нашей мощи.
    1. Наган
      Наган Вчера, 19:14
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Тут пишут, что Си и Батько не желаеют нам Победы: как глупо, если Россия проиграет, то они следующие.

      Си еще не решил, что ему больше хочется. То ли Тайвань, пока Запад отвлечен в/на Украине, то ли Сибирь, пока Россия отвлечена в/на. И то, что на официальных картах велено указывать китайские топонимы российских городов, "это жжж неспроста"©.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 20:15
        0
        Си Цзиньпин уже давно решил ,поэтому самоходный Джо в бане.Европа без китайских денег сдохнет.Вы в курсе о чём 4 часа говорили Путин и СиЦзиньпин ,я нет.
    2. German Brit
      German Brit Вчера, 19:49
      0
      т 55 против леопардов уже видно закончились.Что ещё ожидать.Похоже разворовано давно всё. 23 года боеприпасы идут.
  9. Наган
    Наган Вчера, 19:08
    0
    Резкие отказы киевского режима от любых планов, предполагающих мирное урегулирование конфликта, вполне ожидаемы и обусловлены абсолютной несамостоятельностью Киева в принятии решений. Украина давно утратила субъектность и даже какое-либо подобие суверенитета и полностью управляется и финансируется из-за рубежа.
    Или, попросту, "кто платит деньги, тот и заказывает музыку".
  10. bambr731
    bambr731 Вчера, 19:39
    +1
    Про перемирие Лукашенко не подумавши ляпнул. Понимаю, голубя мира изображает, но тем не менее. Тут не перемирие, а до победного конца. Либо мы их (Запад) либо они нас - третьего не дано
  11. German Brit
    German Brit Вчера, 19:47
    0
    Хоть там у зеленского есть здравомыслящие. Только слабый и немощный просит о пощаде.Что то в МО не то и пошло не так. Для врага перемирие наоборот Способ набраться сил.