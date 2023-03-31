Военное обозрение
Войти Регистрация

«Ми-28НЭ переломили ход борьбы»: ВВС Уганды оценили российские вертолёты в боях с повстанцами

21
«Ми-28НЭ переломили ход борьбы»: ВВС Уганды оценили российские вертолёты в боях с повстанцами

В Уганде с 2008 года ведётся борьба с повстанцами из «Господней армии сопротивления» (LRA). Это организация сектантского толка, ядром которой являются бойцы из народности ачоли. Она печально известна захватом детей и последующей их вербовкой в свои ряды. В 2011 году сокрушить LRA безрезультатно пытались американские войска. Реальные подвижки в борьбе с боевиками начали происходить только в последнее время благодаря поставкам российских винтокрылых машин.


Не вызывает никаких сомнений тот факт, что появление ударных вертолётов [Ми-28НЭ] на поле боя переломило ход борьбы на севере страны против LRA. С приобретением новых машин мы готовы служить нашей стране на качественно новом уровне

- оценил новую технику командующий ВВС генерал-лейтенант Чарльз Окиди, слова которого приводит издание Defence Web (ЮАР).

Согласно данным западных аналитиков, Уганда приобрела 6 Ми-28НЭ (экспортная версия «Ночного охотника») в 2020 году. Все заказанные машины были поставлены тремя партиями в 2022 году. Их лично осматривал президент страны Йовери Мусевени в преддверии начала военной операции против повстанцев на территории Конго. Для обслуживания Ми-28 используется сервисный центр на авиабазе Накосонгола. На нём же производится модернизация Ми-24, также состоящих на вооружении ВВС Уганды.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:33
    +1
    Есть фото из Уганды с МИ 28 НЭ.Очень интересно кто пилот и оператор.Может случайно в кадр попали ,машина вроде сложная в управлении и обслуживании.
    1. marat2016
      marat2016 Вчера, 18:43
      0
      https://bmpd.livejournal.com/4542920.html
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 18:58
        +2
        Это я уже смотрел ,на среднем фото ещё одна засада ,что за истребители хвосты показывают?На какие наши похожи?Ещё больше вопросов - это СУ30 МК 2 - 12 штук и у них есть МИ 17 и35.Эмблема ВВС у них прикольная .
        1. marat2016
          marat2016 Вчера, 21:42
          0
          Вроде 6шт. Контракт на поставку Уганде шести истребителей Су-30МК2 на сумму 327 млн долл. был заключен ОАО "Рособоронэкспорт" в марте 2010 года. Самолеты постройки КнААПО (ныне Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина - филиал АО "Компания "Сухой") по данному контракту были поставлены ВВС Уганды в Энтеббе партиями по две машины в июле 2011 года (самолеты с бортовыми номерами AF 011 и AF 015), октябре 2011 года (самолеты AF 019 и AF 023) и мае 2012 года (самолеты AF 027 и AF 031).
          «Рособоронэкспорт» ведет переговоры о дополнительной поставке Уганде шести истребителей Су-30МК2 в рамках опциона к предыдущему контракту на шесть самолетов.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Вчера, 18:46
      -2
      отсутсвие качественного пво сказывается. на Окраине,с "кабрирования" по площадям.а где то и дерзко конечно,рискуя.
  2. ААК
    ААК Вчера, 18:36
    +5
    Терзают смутные сомнения, что за штурвалами Ми-28-х "угандийские" лётчики...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 18:43
      +2
      Группа из 12 военнослужащих ВВС Уганды завершила восьмимесячный курс обучения пилотированию боевых ударных вертолетов Ми-28НЭ. Об этом 23 марта 2023г. сообщила газета Nile Post со ссылкой на командующего ВВС восточноафриканской страны генерал-лейтенанта Чарльза Окиди. Одновременно навыки обслуживания российских вертолетов получили 52 угандийских военных инженера.

      "Эти ударные вертолеты, несомненно, сыграют решающую роль в войне, которую наши вооруженные силы ведут на севере Уганды против боевиков "Армии спасения Господа", и помогут окончательно переломить ход боевых действий в нашу пользу, - приводит газета заявление Окиди на торжественной церемонии на базе ВВС в Сороти. - Приобретение этого вооружения поможет нам лучше служить нашей любимой родине".

      Сыграют - Окиди говорит в будущем времени. А автор сделал событие уже свершившимся.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Вчера, 18:47
        -7
        Цитата: blackGRAIL
        Группа из 12 военнослужащих ВВС Уганды
        сколько вертушек им отдали? ( про продали-молчите) и "перелом" в борьбе ? смешите бабок у подъезда...дешёвая пропаганда.
        1. Dart2027
          Dart2027 Вчера, 19:04
          +4
          Цитата: Аэродромный
          смешите бабок у подъезда...дешёвая пропаганда.

          То есть никаких фактов не будет?
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Вчера, 18:45
    +1
    Странновато как-то...
    С февраля 2022 мы ведём СВО на территории Xoxляндии.
    И в этом же году поставляем партию новейших ударных вертолётов ... Уганде.
    Нашим ВКС они не нужны? Или - не очень?..
    Или ситуация вокруг Накосонголо нам важнее ситуации вблизи Артёмовска?
    ЧуднО...
    1. oleg.nhl
      oleg.nhl Вчера, 18:51
      +4
      Согласно данным западных аналитиков, Уганда приобрела 6 Ми-28НЭ (экспортная версия «Ночного охотника») в 2020 году.
      Контрактные обязательства.
    2. Галеон
      Галеон Вчера, 18:57
      +6
      Вы безусловно правы, Пауль. Война это форс-мажор для любого контракта. Но у нас "не война", а странная военная операция, нефть течет, газ качается, аммиак в трубах булькает.
      Ладно, если б африканцы платили за эту технику, а то придут опять лет через 20 за прощением долгов. И простят! Ну а как request , "Сэм наш гвинейский друг"...
    3. Алексей Z
      Алексей Z Вчера, 18:58
      -1
      Все по плану. (Блин, теперь так всем отвечаю, когда какая-то "задница" происходит.)
    4. Комментарий был удален.
    5. ZeeD
      ZeeD Вчера, 19:11
      +1
      Цитата: Пауль Зиберт
      И в этом же году поставляем партию новейших ударных вертолётов ... Уганде.
      Нашим ВКС они не нужны? Или - не очень?..


      За что заплатило МО, то в таком количестве и поставят....
  4. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 19:20
    +3
    Не удивлюсь если пилотирует Вагнер.
  5. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:41
    +2
    Ну как борются с террористами штаты и запад(французы),известно давно. Продают и тем и тем оружие и охраняют добычу и вывоз ресурсов. А это тоже борьба-с конкурентами из соседних корпораций.
  6. Arabfun
    Arabfun Вчера, 19:44
    0
    Ми-28НЭ - это боевой вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в любое время суток на переднем крае и в тактической глубине бронированной и небронированной техники, живой силы противника, малоскоростных воздушных целей, а также обеспечения прикрытия и огневой поддержки войск1.

    Нормальная взлетная масса Ми-28НЭ составляет 10900 кг2. Максимальная скорость полета - 300 км/ч2. Комплекс управляемого ракетного вооружения «Атака-В» класса «воздух-поверхность»2. Круглосуточное действие в простых и ограниченно-сложных метеоусловиях2. Разнесение двигателей2. Бронированная кабина2.

    Если у вас есть какие-либо другие вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать! (из чата с Bing+AI)
  7. Arabfun
    Arabfun Вчера, 19:54
    +1
    По данным Википедии, численность повстанцев из «Господней армии сопротивления» неизвестна1. Однако, в 2010 году она была оценена в 200-300 бойцов1. из bing chat
  8. RED_ICE
    RED_ICE Вчера, 21:00
    +1
    Сын президента Уганды, бригадный генерал Мухоози Каинеругаба пообещал защитить Москву от империалистов. Об этом военный написал в своем аккаунте в Twitter.

    «Называйте меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!» — заявил он.

    https://lenta.ru/news/2023/03/31/uganda/?ysclid=lfwun5ydf4794361795
  9. Горий
    Горий Вчера, 21:43
    +1
    Нет ПВО = есть успех ... Так и американцы воевали апачами успешно...
  10. Fizik13
    Fizik13 Вчера, 22:35
    0
    В 2011 году сокрушить LRA безрезультатно пытались американские войска. Реальные подвижки в борьбе с боевиками начали происходить только в последнее время благодаря поставкам российских винтокрылых машин.

    Американцы и здесь успели отметится и обосраться.
    А с Угандскими вертолетчиками необходимо поделиться приобретенным опытом применения наших вертолетов.