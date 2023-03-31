«Ми-28НЭ переломили ход борьбы»: ВВС Уганды оценили российские вертолёты в боях с повстанцами

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что появление ударных вертолётов [Ми-28НЭ] на поле боя переломило ход борьбы на севере страны против LRA. С приобретением новых машин мы готовы служить нашей стране на качественно новом уровне

В Уганде с 2008 года ведётся борьба с повстанцами из «Господней армии сопротивления» (LRA). Это организация сектантского толка, ядром которой являются бойцы из народности ачоли. Она печально известна захватом детей и последующей их вербовкой в свои ряды. В 2011 году сокрушить LRA безрезультатно пытались американские войска. Реальные подвижки в борьбе с боевиками начали происходить только в последнее время благодаря поставкам российских винтокрылых машин.- оценил новую технику командующий ВВС генерал-лейтенант Чарльз Окиди, слова которого приводит издание Defence Web (ЮАР).Согласно данным западных аналитиков, Уганда приобрела 6 Ми-28НЭ (экспортная версия «Ночного охотника») в 2020 году. Все заказанные машины были поставлены тремя партиями в 2022 году. Их лично осматривал президент страны Йовери Мусевени в преддверии начала военной операции против повстанцев на территории Конго. Для обслуживания Ми-28 используется сервисный центр на авиабазе Накосонгола. На нём же производится модернизация Ми-24, также состоящих на вооружении ВВС Уганды.