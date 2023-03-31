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Комендант морской пехоты США спрогнозировал поражение американской армии в случае войны с Китаем в Тихом океане

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Комендант морской пехоты США спрогнозировал поражение американской армии в случае войны с Китаем в Тихом океане

Если США вступят в войну с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то американские вооруженные силы могут потерпеть поражение. Об этом заявил в беседе с изданием Newsweek комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер.


В настоящее время, отмечает Бергер, у американских вооруженных сил наблюдается нехватка специальной техники и других возможностей для проведения масштабных десантных операций. В конфликте с Китаем, учитывая его отдаленность от американских границ, эта нехватка может стать критической.

Комендант морской пехоты подчеркнул, что уровень готовности десантных возможностей опустился в последние годы до 35% от того, который необходим для развертывания трех десантных групп. Речь идет о кораблях, которые должны перевозить наземные подразделения экспедиционного корпуса морской пехоты через море.

Кроме того, отмечает генерал, наблюдаются проблемы с трехэтапной ротацией «обучение – развертывание – возвращение». В итоге подразделения ВС США могут оказаться в опасном положении. Например, не окажется кораблей для переброски подкреплений. Бергер обратил внимание и на отсутствие должной подготовки морских пехотинцев, поскольку учения подобного уровня не проводятся столь часто, как нужно.

Однако сами по себе заявления действующих американских военачальников такого уровня как комендант Корпуса морской пехоты, о предстоящей войне с Китаем не могут не настораживать. Обращение Бергера скорее подразумевает необходимость выделения дополнительных финансовых ресурсов вооруженным силам и адресовано Конгрессу, хоть военачальник об этом и не говорит. Вероятно, именно это обстоятельство и позволяет ему, официальному должностному лицу Пентагона, открыто высказывать подобные соображения.
Использованы фотографии:
Корпус морской пехоты США / https://www.marines.mil
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14 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Вчера, 18:26
    +4
    Сейчас наша задача втянуть американские силы и средства вна окраину , а киты хоп и Тайвань захапают. И пока пинды будут метаться между , мы их и прихлопнем тут же. А если дойдет дело до ЯО , ну тут значит мы в рай, а они просто сгорят)))
  2. Маргадон
    Маргадон Вчера, 18:38
    +5
    американские вооруженные силы могут потерпеть поражение


    Не "могут", а потерпят.
    1. Грац
      Грац Вчера, 19:38
      +2
      китайцы их утопят когда те ещё до Тайваня на своих корытах не дочапают, конечно на это нужна политическая воля руководства Китая
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 19:53
        +1
        Цитата: Грац
        конечно на это нужна политическая воля руководства Китая

        Вот чего-чего, а политической воли у Китая хватает.
  3. sdivt
    sdivt Вчера, 18:45
    +4
    Старые песни о главном.
    Ай-яй-яй, у нас нет кораблей, у нас нет денег на обучение, нет того, нет сего, дайте нам... дайте... дайте...
    дайте!!!
    Дайте много денег!!!

    Сколько помню, этот плач Ярославны всегда заканчиваются одинаково - поднимите финансирование!
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Вчера, 18:53
    +3
    Капитан Очевидность одобряет.

    Только я бы того коменданта (что за звание такое?) слегка дополнил
    Если США вступят в войну с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то американские вооруженные силы могут потерпеть поражение
    на территории США.
    Потому что мне кажется, что товарищ Си долго смотреть не будет и "красные линии" рисовать тоже. Жахнет по "центрам принятия решений" и "американские вооруженные силы", задействованные в конфликте с Китаем, не будут знать, что им делать дальше - в плен сдаваться или просто сбежать.
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 19:32
      +2
      Как вариант, учить китайский сразу по выходу из порта, т.е в америку вернутся лет через 10000, как фонить перестанет.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 19:00
    +2
    Цитата: Zoldat_A
    Denn mir scheint, dass Genosse Xi nicht lange suchen und auch „rote Linien“ ziehen wird. Die "Entscheidungszentren" sterben, und die in den Konflikt mit China verwickelten "amerikanischen Streitkräfte" werden nicht wissen, was sie als nächstes tun sollen - sich ergeben oder einfach weglaufen.


    Falls die USA so dumm sein sollten, sich ernsthaft auf einen Krieg mit
    China einzulassen, wird es keine US-Heimat mehr geben, wohin sich
    US-Soldaten flüchten könnten...!!!
  6. Glock-17
    Glock-17 Вчера, 19:02
    +2
    В 1941 после атаки Японии на Перл Харбор тоже всего не хватало, а к 1945 всего было с избытком. Возможности ВПК США нужно учитывать о чем предупреждал в своё время адмирал Ямамото.
  7. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:30
    +1
    Ой да ладно. Все их слова есть страшилки для конгресса-дайте денег и побольше. Ведь всем известно что по уходу с поста люди уходят в корпорацию,и наверняка он уже знает в какую. Вот и старается для фирмы и себя лично. Лоббизм называется. Пилорама форева.
  8. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Вчера, 19:40
    +1
    Třeba si zase někoho najdou, kdo bude umírat za USA jako Ukrajinci.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Вчера, 19:41
      +1
      Может, найдутся те, кто умрет за США, как украинцы.
  9. Arabfun
    Arabfun Вчера, 20:01
    0
    используется ли платная версия GPT-4 в военных операциях США ?
    "GPT-4 еще не был выпущен в свет¹, поэтому его платная версия не может использоваться в военных операциях США. Однако, создатели ChatGPT представили новую языковую модель GPT-4, которая способна обрабатывать изображения и сдает экзамены для людей на 90/100 и выше³. " из bing chat
    Baidu vs ChatGPT4
    В Китае есть несколько систем искусственного интеллекта. Одна из них - Baidu.
    Baidu и ChatGPT-4 - это разные системы искусственного интеллекта. Baidu - это китайская поисковая система, а ChatGPT-4 - это языковая модель.
  10. Romanovski
    Romanovski Вчера, 20:21
    0
    США почему то уверены,что ВС КНР и народ Китая будут драться против них(агрессоров из США) с намного меньшей храбростью и настойчивостью,чем вьетнамцы??? Глубокое заблуждение... Война с Китаем - может стать (и станет...) последней страницей истории США как государства.... В экономике - капиталистическая система США -- УЖЕ позорно проиграла коммунистической системе Китая...Настало время тягаться армиями???