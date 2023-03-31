Комендант морской пехоты США спрогнозировал поражение американской армии в случае войны с Китаем в Тихом океане

Если США вступят в войну с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то американские вооруженные силы могут потерпеть поражение. Об этом заявил в беседе с изданием Newsweek комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер.В настоящее время, отмечает Бергер, у американских вооруженных сил наблюдается нехватка специальной техники и других возможностей для проведения масштабных десантных операций. В конфликте с Китаем, учитывая его отдаленность от американских границ, эта нехватка может стать критической.Комендант морской пехоты подчеркнул, что уровень готовности десантных возможностей опустился в последние годы до 35% от того, который необходим для развертывания трех десантных групп. Речь идет о кораблях, которые должны перевозить наземные подразделения экспедиционного корпуса морской пехоты через море.Кроме того, отмечает генерал, наблюдаются проблемы с трехэтапной ротацией «обучение – развертывание – возвращение». В итоге подразделения ВС США могут оказаться в опасном положении. Например, не окажется кораблей для переброски подкреплений. Бергер обратил внимание и на отсутствие должной подготовки морских пехотинцев, поскольку учения подобного уровня не проводятся столь часто, как нужно.Однако сами по себе заявления действующих американских военачальников такого уровня как комендант Корпуса морской пехоты, о предстоящей войне с Китаем не могут не настораживать. Обращение Бергера скорее подразумевает необходимость выделения дополнительных финансовых ресурсов вооруженным силам и адресовано Конгрессу, хоть военачальник об этом и не говорит. Вероятно, именно это обстоятельство и позволяет ему, официальному должностному лицу Пентагона, открыто высказывать подобные соображения.