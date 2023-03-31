Представитель ВСУ подтвердил использование систем наведения JDAM для авиабомб на Украине

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе телемарафона подтвердил, что украинские военные используют американские системы наведения на цель JDAM, которые превращают обычную авиабомбу в высокоточный снаряд дальнего поражения.
Впрочем, новостью это не стало. Еще в феврале высокопоставленный офицер Пентагона сообщил, что некоторое количество Jdam-ER производства компании Boeing США уже отправили на Украину, и ВСУ начали использовать их для нанесения ударов по военным целям ВС РФ.
Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны
— похвастал Игнат.
Примечательно, что свое заявление спикер Воздушных сил Украины сделал буквально через день после того, как в эфире того же телемарафона пожаловался на применение высокоточных модифицированных планирующих авиабомб ВКС РФ. Тогда Игнат назвал использование этих боеприпасов российскими военными «большой угрозой» для Украины.
Он особо отметил, что таких бомб у России очень много, а модифицирование их в высокоточные боеприпасы происходит быстро и с минимальными затратами. К тому же, данные боеприпасы российские истребители запускают с расстояния вне досягаемости средств украинской ПВО.
На этот раз Игнат посетовал, что как раз у ВСУ таких бомб мало и привычно потребовал от западных союзников нарастить их поставки для того, «чтобы иметь еще больший успех на фронте».
Следует отметить, что помимо малого количества систем модификации авиабомб типа Jdam у Воздушных сил Украины критически мало и самолетов, с которых их можно запускать. К тому же, дальность полета данного боеприпаса напрямую зависит от высоты подъема истребителя и скорости, которую он развивает на момент сбрасывания высокоточной бомбы.
К примеру, во время недавней атаки по военным целям в Сумской области высокоточными планирующими авиабомбами ВКС РФ задействовали сразу одиннадцать истребителей Су-35.
На испытаниях тех же американских Jdam-ER последней модификации максимальная дальность поражения цели почти в 44 км бомбой весом полтонны была достигнута при достижении высоты в 15 километров и сверхзвуковой скорости истребителя. Более легкие боеприпасы могут пролететь до 75 километров, но опять же при наборе самолетом-носителем большой высоты и скорости, в 1,5 раза превышающей скорость звука. Во всех остальных случаях модифицированный боеприпас пролетает не более 30 километров.