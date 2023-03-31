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Представитель ВСУ подтвердил использование систем наведения JDAM для авиабомб на Украине

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Представитель ВСУ подтвердил использование систем наведения JDAM для авиабомб на Украине

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе телемарафона подтвердил, что украинские военные используют американские системы наведения на цель JDAM, которые превращают обычную авиабомбу в высокоточный снаряд дальнего поражения.


Впрочем, новостью это не стало. Еще в феврале высокопоставленный офицер Пентагона сообщил, что некоторое количество Jdam-ER производства компании Boeing США уже отправили на Украину, и ВСУ начали использовать их для нанесения ударов по военным целям ВС РФ.

Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны

— похвастал Игнат.

Примечательно, что свое заявление спикер Воздушных сил Украины сделал буквально через день после того, как в эфире того же телемарафона пожаловался на применение высокоточных модифицированных планирующих авиабомб ВКС РФ. Тогда Игнат назвал использование этих боеприпасов российскими военными «большой угрозой» для Украины.

Он особо отметил, что таких бомб у России очень много, а модифицирование их в высокоточные боеприпасы происходит быстро и с минимальными затратами. К тому же, данные боеприпасы российские истребители запускают с расстояния вне досягаемости средств украинской ПВО.

На этот раз Игнат посетовал, что как раз у ВСУ таких бомб мало и привычно потребовал от западных союзников нарастить их поставки для того, «чтобы иметь еще больший успех на фронте».

Следует отметить, что помимо малого количества систем модификации авиабомб типа Jdam у Воздушных сил Украины критически мало и самолетов, с которых их можно запускать. К тому же, дальность полета данного боеприпаса напрямую зависит от высоты подъема истребителя и скорости, которую он развивает на момент сбрасывания высокоточной бомбы.

К примеру, во время недавней атаки по военным целям в Сумской области высокоточными планирующими авиабомбами ВКС РФ задействовали сразу одиннадцать истребителей Су-35.

На испытаниях тех же американских Jdam-ER последней модификации максимальная дальность поражения цели почти в 44 км бомбой весом полтонны была достигнута при достижении высоты в 15 километров и сверхзвуковой скорости истребителя. Более легкие боеприпасы могут пролететь до 75 километров, но опять же при наборе самолетом-носителем большой высоты и скорости, в 1,5 раза превышающей скорость звука. Во всех остальных случаях модифицированный боеприпас пролетает не более 30 километров.
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Использованы фотографии:
Викимедиа
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11 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Вчера, 18:43
    0
    столько хитросплетений и лжи в этих данных о "планирующих" авиабомбах,что правды не найти.
    1. частное лицо
      частное лицо Вчера, 18:58
      0
      столько хитросплетений и лжи в этих данных о "планирующих" авиабомбах,что правды не найти.

      Вы сомневаетесь что у как-лов они есть и они их применяют ? Или что наши ВС РФ их применяют?
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 19:03
      0
      Генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что украинские войска уже получили крылатые «умные бомбы» JDAM.

      Ранее сообщалось, что США намерены передать Киеву новые типы вооружения, включающие бомбы дальнего действия Jdam-ER в рамках пакета на 1,85 миллиарда долларов, о котором было объявлено 21 декабря.


      https://rusnext.ru/news/1678214650852096


      И, наконец, 7 марта генерал ВВС Джеймс Хекер сделал заявление, в котором засвидетельствовал факт передачи ВСУ высокоточных планирующих боеприпасов JDAM-ER, отметив при этом их увеличенную дальность поражающего действия. Кроме того, с традиционным для любого американского чиновника пафосом представитель Пентагона анонсировал «серьезные проблемы для российских военных».


      При оптимальных условиях боевого применения JDAM способен пролететь от 25 до 28 километров. У JDAM-ER (по утверждению производителя) дальность возрастает до 70−72 километров. Правда, достижение подобных характеристик возможно лишь при дозвуковой скорости бомбардировщика и высоте сброса не менее 10−12 километров.

      https://svpressa.ru/war21/article/367348/
  2. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Вчера, 18:47
    -2
    Благодаря своим колоссальным преимуществам российская армия продолжает истощать вооруженные силы Украины и запасы западного вооружения, заявил полковник США Энтони Шеффер.
    "Российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений и техники, чтобы загнать их в ловушки и уничтожать", — отметил эксперт.
    Благодаря продвинутым и эффективным средствам разведки российские войска мгновенно и дистанционно уничтожают украинские силы каждый раз, когда они организовывают любую атаку, не оставляя им никакого шанса и практически без собственнвх потерь.
    Он также указал, что украинцы не обладают достаточной логистикой для восполнения своих чудовищных потерь, что дает российской армии возможность безостановочно продолжать истощать украинские силы, запасы вооружений НАТО и украинский людской ресурс.
    "Зачем спешить закрывать открытую рану, если украинцы продолжают истекать кровью?" — подытожил полковник США.
    1. nicu maican
      nicu maican Вчера, 19:09
      +3
      Этот самый Шефер в курсе того что ему приписывают?
  3. Галеон
    Галеон Вчера, 19:00
    +2
    Побольше титана Боингу, побольше. И адреса ваши в контракте укажите, чтоб вас накрыло поточнее в ваших дворцах и коттеджах.
    1. KCA
      KCA Вчера, 19:10
      +1
      Конечно, Боингу надо больше титана, он-же уже год как не закупает титан в России, надеется на складские заказы и новых поставщиков
      1. certero
        certero Вчера, 19:38
        0
        Цитата: KCA
        Боингу надо больше титана, он-же уже год как не закупает титан в России, надеется на складские заказы и новых поставщиков

        Это вам средствах массовой информации так написали? Он точно также не закупает как и наша не получает микросхемы.
        Всё он закупает только через третьих лиц.
        Дело в том, что Россия поставляет не просто Титан в виде каких-нибудь чушек или слитков, а практически готовое изделия из титана которые требуют только незначительной обработки. А вот с этим в мире очень тяжело потому что технологии таких деталей больше пока никто не располагает в массовом количестве.
    2. azkolt
      azkolt Вчера, 19:18
      +2
      Сегодня в новостях слышал по радио, что в Европе жалуются на невозможность делать взрывчатку для боеприпасов обещаемых ВСУ. Вы не в курсе там насчет поставок нашего аммиака уже договорились?))))
      1. nicu maican
        nicu maican Вчера, 19:21
        +1
        Ну так поставки газа идут,а из него аммиак на месте варганят.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 22:00
    0
    Ерунда, не могут они нас бомбить, ведь сказано же было ещё 10 марта 2022 года:

    Россия в ходе спецоперации на Украине достигла «полного превосходства в воздухе», сообщил «360» военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров. По его словам, отдельные очаговые сопротивления со стороны украинских частей ПВО не представляют большой угрозы, так как потеряли связь с центральным пунктом и не получают оттуда указаний. В результате периодически даже «бьют по своим».

    «Контроль над всеми аэродромами нам нужен, чтобы с них не взлетала украинская авиация — и истребительная, и бомбардировочная. Истребительная могла получить превосходство в воздухе, бомбардировочная — уничтожать нашу технику. Этого нет сейчас. Уничтожили почти все средства ПВО, чтобы они не сбивали наши воздушные суда», — пояснил Гундаров.

    На вопрос о том, можно ли считать, что Россия полностью контролирует воздушное пространство на Украине, он ответил: «Естественно».

    Владимир Гундаров напомнил слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что 90% украинских военных аэродромов, где базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя.

    «Вся система управления ПВО уже разрушена. Остались только очаговые сопротивления, отдельные части, которые сами уже не могут получить информацию из центрального пункта и как самостоятельные единицы не представляют для нас крупной угрозы. Не имея возможности получить целей и указаний, они бьют даже по своим» — отметил эксперт.

    Гундаров вспомнил также, что в начале спецоперации украинские пропагандисты много писали о том, что якобы над Киевом сбит российский военный самолет. На самом деле это был украинский самолет, и пилотировал его лучший летчик страны. Он «не ожидал, что по нему будут стрелять свои, а ПВО не знали, что в этом районе работают украинские самолеты — связи с центральным автоматным пунктом уже не было», пояснил эксперт.

    Он назвал «триумфом и оглушительной победой» высадку российских военнослужащих на аэродроме Гостомель под Киевом.

    «Аэродром защищали три элитные бригады, в том числе бригада спецназа национальной гвардии и четвертая оперативная бригада национальной гвардии Украины. А у нас там высадилась вначале всего одна батальонно-тактическая группа. Это примерно 700 человек. Всего высадилось, как Конашенков говорил, 200 вертолетов. Их обстреляли из зенитно-ракетных комплексов типа „стингеров“ — все остальные противовоздушные средства Украины уже были подавлены и уничтожены. Один вертолет получил повреждения и совершил вынужденную посадку, но все уцелели», — отметил Гундаров.