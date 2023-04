Патрульный самолет Airspeed AS.39 Fleet Shadower (Великобритания)

Первый и единственный самолет AS.39 от Airspeed Ltd.

Перспективная программа

Проект AS.39



Самолет со сложенным крылом

Техническая неудача

Ожидаемый финал

Жертва технологий

В конце тридцатых Королевский военно-морской флот Великобритании запустил программу разработки перспективного патрульного самолета, предназначенного для поиска кораблей и подлодок противника в открытом море. Одним из участников конкурса на разработку такого самолета стала компания Airspeed Ltd. Ее проект остался в истории под обозначением AS.39 и названием Fleet Shadower.С середины тридцатых годов командование КВМФ прорабатывало вопросы модернизации парка морской авиации . Одним из направлений развития определили создание и массовое развертывание перспективных патрульных самолетов с большой продолжительностью полета, способных искать цели в море и выдавать целеуказание кораблям и подлодкам.По итогам поисков Адмиралтейство и министерство авиации провели необходимые консультации и договорились о совместной реализации нового проекта. В 1937 г. министерство выпустило спецификацию за номером S.23/37 и открыло прием заявок от компаний, желающих присоединиться к работам.Спецификация задавала достаточно жесткие требования к новой машине. Патрульный самолет планировалось эксплуатировать на авианосцах, что накладывало ограничения на размеры и требовало использовать складные элементы. Требовалось обеспечить полет со скоростью от 38 узлов (70 км/ч) на высотах 1500 футов (460 м) в течение, как минимум, 6 часов. Поиск подлодок и кораблей планировалось осуществлять визуально из кабины с хорошим обзором. Также имелась необходимость в радиоаппаратуре для передачи данных своим кораблям.Вскоре в министерство поступило пять заявок от различных компаний. Заказчики рассмотрели эскизные проекты и выбрали наиболее удачные, предложенные компаниями Airspeed Ltd. и General Aircraft Ltd. В августе 1938 г. Минавиации и Airspeed подписали контракт на продолжение проектирования с последующей постройкой двух опытных самолетов. Аналогичный договор с GAL появился через несколько месяцев.Проект патрульного самолета от Airspeed был подготовлен в 1939 г. В связи с этим самолет получил внутреннее заводское обозначение AS.39. Одновременно с этим ему и конкурирующему образцу присвоили общее наименование Fleet Shadower («Тень, следующая за флотом » или «Преследователь флота»).Перед компаниями-разработчиками ставились общие задачи, часть которых они решили одинаковым образом. Вследствие этого самолеты AS.39 и GAL 38 имели некоторые общие черты, были внешне похожи и должны были показывать одинаковые характеристики. Впрочем, имелись и серьезные различия.AS.39 представлял собой подкосный моноплан смешанной деревянно-металлической конструкции с высокорасположенным крылом. Фюзеляж выполнили из металла на основе каркаса и нагруженной обшивки. Крыло было цельнодеревянным. В отличие от GAL 38, обошлись только одной плоскостью.Для самолета был разработан фюзеляж оригинальной конструкции с высоким носом и «горбом» фонаря, за которым сечение плавно уменьшалось. В носовой части такого фюзеляжа помещалась двухъярусная трехместная кабина. Сверху поместили рабочее место летчика с хорошим обзором вперед и вниз, а под ним располагались летчик наблюдатель (впереди) и радист за ним. Для наблюдателя предназначалось широкое лобовое стекло.Компания Airspeed разработала крыло значительного удлинения с малой стреловидностью передней кромки. При помощи подкосов оно сопрягалось с выступами нижней части фюзеляжа. В центроплане, рядом с бортами фюзеляжа, имелись шарниры для складывания консолей вдоль фюзеляжа. На передней кромке такого крыла помещались четыре гондолы двигателей и предкрылки. Почти всю заднюю кромку отдали под закрылки и элероны. Внутренний объем крыла разделялся на отсеки для обеспечения плавучести при падении в воду. В корневых отсеках поместили топливные баки.Хвостовое оперение включало стабилизатор небольшой стреловидности, центральный киль и пару боковых шайб. Все вертикальные плоскости оснащались рулями направления, что должно было улучшить управляемость на малых скоростях полета.Согласно проекту, AS.39 должен был получить четыре 7-цилиндровых звездообразных двигателя Pobjoy Niagara V мощностью по 140 л.с. Двигатели комплектовались двухлопастными нерегулируемыми воздушными винтами из дерева. Топливная система включала два крыльевых бака по 385 л.Использовалось трехточечное шасси с хвостовым колесом. Под центропланом и кабиной находилась система стоек с амортизаторами, на которых помещались основные колеса. Хвостовое разместили под фюзеляжем, на удалении от хвоста. Параметры шасси были рассчитаны с учетом посадки на авианосец.Самолет не должен был нести какое-либо вооружение. Его « оружием » были бинокль или иная оптика наблюдателя и радиостанция радиста. Их задачей являлось обнаружение вражеских сил и передача целеуказания прочим силам флота.По проекту, AS.39 Fleet Shadower имел длину 12,2 м при размахе крыла в полетном положении 16,3 м. Стояночная высота достигала 3,2 м. Пустой самолет весил ок. 2,08 т, нормальная взлетная масса достигала 3,15 т. По расчетам, максимальная скорость должна была превышать 200 км/ч, но при этом обеспечивалась возможность снижения скорости до 70 км/ч при патрулировании. Длительность полета достигала требуемых 6 ч.В 1939 г., после завершения проектирования, компания Airspeed Ltd. приступила к строительству первого из двух заказанных самолетов. Постройка заняла несколько месяцев, и только после этого началась подготовка к сборке второго прототипа. Однако испытания первой машины завершились с негативными результатами, и заказ на вторую отменили. К этому времени она существовала лишь в виде отдельных агрегатов, далеких от летного состояния.Первый полет единственного AS.39 состоялся 18 октября 1940 г. В ходе летных испытаний самолет в целом подтвердил расчетные характеристики и показал принципиальную возможность длительного патрулирования на малых скоростях. Однако достаточно быстро проявились проблемы аэродинамического характера, затруднявшие пилотирование и даже угрожавшие безопасности.Аэродинамика крыла с развитой механизацией, активно обдуваемой четырьмя винтами, оказалась неудачной. На разных режимах возникали возмущения и срыв потока. Из-за этого скороподъемность была недостаточной, а при уменьшении тяги самолет стремился в пикирование. Также по аэродинамическим причинам менялась продольная балансировка машины, и возникали иные проблемы.Проект нуждался в существенной переработке на самом базовом уровне – начиная с аэродинамического облика. Новые исследования и совершенствование конструкции должны были повлечь за собой перестройку всех основных частей самолета. Целесообразность таких мероприятий оказалась под вопросом.По результатам первых испытаний компания Airspeed Ltd. предложила вариант модернизации своего AS.39. Четыре штатных двигателя заменили двумя изделиями Armstrong Whitworth Cheetah XI мощностью по 345 л.с. Это позволяло увеличить суммарную мощность, а также уменьшить обдуваемые зоны крыла, снизив негативные явления. Кроме того, самолет вооружили крупнокалиберными пулеметами.При одобрении заказчика, компания-разработчик собиралась в минимальное время завершить разработку усовершенствованного проекта и достроить по нему второй опытный самолет. Однако КВМФ не заинтересовался этим предложением и полностью отменил строительство второго AS.39.Таким образом, к началу 1941 г. проект патрульного самолета от Airspeed оказался в крайне сложном положении. Он имел ряд недостатков, исправление которых было возможным, но не считалось нужным. Кроме того, вскоре флот потерял интерес к программе в целом.В тот период Адмиралтействе пришли к выводу, что оба новых самолета не соответствуют требованиям времени и не имеют реальных перспектив. Два «преследователя» могли вести наблюдение только визуально и в светлое время суток, что снижало их ценность для флота. При этом в Великобритании уже разрабатывались радиолокационные системы, пригодные для монтажа на патрульных самолетах и способные сделать их всесуточными.Вследствие этого необходимость в AS.39 и GAL 38 пропала. Уже 17 февраля 1941 г. работы по теме S.23/37 остановили за ненадобностью. Позже, к концу года, заказчики распорядились разобрать все построенные прототипы. На этом история самолета AS.39, как и программы в целом, завершилась.Два патрульных самолета от Airspeed и GAL разрабатывались по спецификации, предусматривавшей исключительно визуальное наблюдение. Такой способ поиска целей в целом позволял решать поставленные задачи. Однако он привел к ограничениям по скорости и высоте полета – и усложнил разработку проектов. Кроме того, уже в 1941-42 гг. у Великобритании появилась разумная альтернатива в виде радиолокаторов, пригодных для установки на самолеты.Принципиально новая аппаратура не нуждалась в особой конструкции кабины, а также показывала высокие результаты вне зависимости от скорости и высоты полета. Ей не требовались специфические платформы по типу GAL 39 или AS.39. В результате наработки по S.23/37 были отправлены в архив за ненадобностью и более не использовались. Дальнейшее развитие патрульной авиации шло иными путями и с иными результатами.