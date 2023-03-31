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Российский боевой робот «Маркер» оснастили противотанковым комплексом «Корнет» для применения в спецоперации

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Российский боевой робот «Маркер» оснастили противотанковым комплексом «Корнет» для применения в спецоперации

Скоро в зоне специальной военной операции могут появиться боевые роботы российской армии, оснащенные новыми противотанковыми комплексами. Речь идет о роботе «Маркер», который получил на вооружение ПТРК «Корнет», о чем сообщает РИА Новости.


На роботе «Маркер» планируется установить новый боевой модуль с противотанковым комплексом «Корнет», управляемая ракета которого пробивает более 1 метра брони.

Учитывая, что «Корнет» способен пробить более 1 метра гомогенной брони, робот, оснащенный таким комплексом, станет очень полезен в борьбе с бронетехникой противника и другими объектами

- цитирует РИА Новости слова своего собеседника.

Теперь главная задача – оперативно запустить серийное производство робототехнических комплексов, чтобы вовремя отправить новые машины в зону специальной военной операции.

Напомним, что платформа «Маркер» разрабатывается с 2018 года. В 2022 году ее представили на форуме «Армия-2022». С февраля 2023 года комплекс испытывается российскими вооруженными силами в специальной военной операции против украинских формирований. Робот «Маркер» может оснащаться пулеметами, автоматическими станковыми гранатометами, противотанковыми комплексами, разведывательными дронами, что позволяет ему выполнять различные функции на поле боя.

Оснащение «Маркеров» пусковыми установками ПТРК «Корнет» позволят значительно увеличить их боевые возможности и использовать против как командных пунктов противника, так и его бронетехники, включая танки западного производства.
Использованы фотографии:
https://marker.npo-at.com/
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23 комментария
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  1. Ратибор_А
    Ратибор_А Вчера, 19:03
    +12
    Их нужно тысячами клепать, чтобы от этой армады, всё бежали с поля боя как от чумы...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 19:11
      +1
      Ратибор_А hi, не потянем мы их ТЫСЯЧАМИ даже сотнями не осилим, слишком много времени потеряли, слишком много веры в "продажный" Запад было.
    2. al3x
      al3x Вчера, 19:11
      +3
      Где бы ещё такой производительный клепатель раздобыть для начала..
      1. ИВЗ
        ИВЗ Вчера, 19:21
        0
        планируется установить новый боевой модуль с противотанковым комплексом «Корнет»
        Для начала надо всё же установить, довести до ума, пройти испытания и т.д., потом внедрить в войска, создав и обучив соответствующие подразделения ...
      2. Аль Манах
        Аль Манах Вчера, 19:29
        +1
        Да кто ж его знает, где взялись клепатели в ВОВ... Наверное, с Марса прилетали.
        1. al3x
          al3x Вчера, 19:41
          +2
          Не нужно сравнивать Союз с Россией, а так же высокотехнологичные современные изделия с техникой первой половины прошлого века.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 19:09
    0
    Только, только статья бы про англицкие игрища с наземными роботизированными платформами и тут же наша инфа прошла, неужто Зверобой наших дней появиться?!
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 19:30
      +5
      Вот только информация о Маркере (с двумя РПГ-26) уже была несколько месяцев назад. Теперь информация, что его решили оснастить Корнетом. Во всем этом смущает лишь отсутствие самого Маркера в войсках. Помнится после Урана-9 в Сирии нам уже пророчили роботизацию…
      1. Sebostyuan
        Sebostyuan Вчера, 20:38
        +1
        Складываеться впечатление, что в истории с маркером: Главное не цель, а путь.
        Кому- делать.Тот - делает, а не рассказывает.
  3. Марленыч
    Марленыч Вчера, 19:35
    +1
    Главное чтоб не было как: "Мы тащили из болота боевого робота". Там преувелечение конечно, но в любой армии может быть.
  4. certero
    certero Вчера, 19:40
    +2
    Как же надоело эти новости из будущего... Скоро, поступит, будет, и так далее.
    В Советском детстве был мультфильм про обещалкина. Вот все эти новости напоминают обещание того персонажа.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 20:30
    -1
    Мдааа...! Ну.что тут сказать ? what Разве что.... < На ВО фигня "летала" неизвестного писалы ... Много стало в наши дни неопознанной фигни ...на ВО ! > Есть такое выражение:Нельзя объять необъятное...на данный момент ! Или ...Что можно Юпитеру,то нельзя его быку ! То есть,я хочу сказать ,что не считаю "Маркёр " ,,абсолютно бесполезным " девайсом ... в некоторых случаях он может пригодиться... в некоторых ситуациях его можно применять ! Ну, наверное, для охраны объектов он будет "к месту" ! Но эффективным(!) противотанковым средством (оружием) в настоящее время "Маркер" не станет никак ...на таком сложном ТВД ,как Украина !Общий технологический уровень современной робототехники в РФ не дотягивает до необходимых требований ! Можно было бы сказать : Да бог с ним,"Маркёром" ! Если бы не "тенденция" ! Тенденция выдавать ,,очумельства,, "тех.авантюристов" за "супер-пупер" творения ..."вундервафлю" ,,Великого Маниту,, ! Недавно, "страницы" российского интернета оказались ,,забиты,, восторженными сообщениями о разработке колёсного "наземного дрона" "Ёжик" ! Какими эпитетами этот "ёжик" не награждали (!)...вплоть до "ужаса ,,леопардов,,и ,,абрамсов,, " !

    А какие основания для такого "восторга" ? Я думаю,что нет оснований ! Из истории войн 20 века ,мы знаем "самодвижущие противотанковые мины ,,Голиаф,, " вермахта во 2МВ ... "Вундервафлей" ,,Голиафы,,не стали от слова "совсем" !

    Но слава очумельцев вермахта не давала покоя "тех.гениям" ВСУ ! И вот на Краине создаётся "транспортировщик ПТ-мин" Gnom Kamikaze !

    ВСУ повозились с "гномом", но,в конце концов, не стали принимать его на вооружение ! После испытаний сочли ,что этот девайс не сможет исполнять возложенные на него "поручения "...
    И вот "наступ" ! Очередной наступ на грабли ! Наземный "чудо-дрон" ,,Ёжик,, ! Или противотанковый "Маркер" ! Ну,рано ему ещё ! Слишком "молод" он ещё... !
    1. Горий
      Горий Вчера, 21:32
      0
      Самоходная мина ??... Забавно и смело
    2. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 01:50
      0
      Дело не в колесах, двигателе и взрывчатке, дело в используемом программном обеспечении. У немцев тогда еще не было программного обеспечения. А именно с помощью ПО аппарат имеет возможность самостоятельно находить вражеские цели и обстреливать их
  6. km-21
    km-21 Вчера, 20:30
    0
    Очень медлительный, слишком заметный и с высокой центровкой (легкая опрокидываемость). По-хорошему он должен быть приземистым, а пусковая часть должна располагаться внутри корпуса и подниматься вверх только на время стрельбы.
    1. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 01:51
      0
      Да, как в штурм-с, и прицел с тепловизором и камерой тоже должны быть телескопическими, с возможностью втягивания в корпус при обстреле или в походном состоянии
  7. Тимур_kz
    Тимур_kz Вчера, 20:36
    +2
    Е мае, сколько можно испытывать, думал, они уже давно на фронте.
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 20:42
    0
    ПТРК "Корнет"-это хорошо ! Но "Корнет " с СФЗ, поражающий ОБТ с верху по примеру TOW-2B или BILL/BILL-2 был бы лучше !Раз пока не сделали рашен "джавелин" (это дольше и сложнее...); то почему не сделать лазерный TOW-2B ? Это проще и быстрее !
    1. AlOrg
      AlOrg Сегодня, 01:45
      0
      У корнета дальность минимум в два раза дальше, это важно
  9. Горий
    Горий Вчера, 21:31
    0
    "Корнет"- это сильный ПТРК ..1200мм за ДЗ ..5500 метров днем .....В добрый путь !
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 22:20
    0
    Нужно прорабатывать новое тактическое взаимодействие, оператор-земля + оператор-воздух и соответствующее программное обеспечение для платформ. Воздух выявляет цели для земли. Выявленные цели передаются на экран оператору земли.
    По старинке, отделение живой силы сейчас чистит и ориентируется лишь на словесные команды из рации, т.е действуют вслепую.

    То что идут работы в этом направлении, очень хорошо. В будущем эти разработки очень сильно пригодятся армии. Главное не игнорировать как это было с БПЛА. Чем больше будут изучать это направление, тем больше качественных платформ появится в будущем, и будет с чем выходить в бой.
  11. ТОР2
    ТОР2 Вчера, 23:54
    0
    Учитывая, что основная работа подобных систем на опасных участках, то помимо "Корнета" ему ещё и КАЗ нужен.
  12. AlOrg
    AlOrg Сегодня, 01:47
    0
    Нужно добавить возможность работы какое то время от аккумуляторов в режиме нахождения в засаде или передвижения на небольшие расстояния. Это снизит выделение тепла от двигателя и уменьшит возможность обнаружения и целеуказания тепловизорами и инфракрасными головками ракет