Российский боевой робот «Маркер» оснастили противотанковым комплексом «Корнет» для применения в спецоперации

Скоро в зоне специальной военной операции могут появиться боевые роботы российской армии, оснащенные новыми противотанковыми комплексами. Речь идет о роботе «Маркер», который получил на вооружение ПТРК «Корнет», о чем сообщает РИА Новости.
На роботе «Маркер» планируется установить новый боевой модуль с противотанковым комплексом «Корнет», управляемая ракета которого пробивает более 1 метра брони.
Учитывая, что «Корнет» способен пробить более 1 метра гомогенной брони, робот, оснащенный таким комплексом, станет очень полезен в борьбе с бронетехникой противника и другими объектами
- цитирует РИА Новости слова своего собеседника.
Теперь главная задача – оперативно запустить серийное производство робототехнических комплексов, чтобы вовремя отправить новые машины в зону специальной военной операции.
Напомним, что платформа «Маркер» разрабатывается с 2018 года. В 2022 году ее представили на форуме «Армия-2022». С февраля 2023 года комплекс испытывается российскими вооруженными силами в специальной военной операции против украинских формирований. Робот «Маркер» может оснащаться пулеметами, автоматическими станковыми гранатометами, противотанковыми комплексами, разведывательными дронами, что позволяет ему выполнять различные функции на поле боя.
Оснащение «Маркеров» пусковыми установками ПТРК «Корнет» позволят значительно увеличить их боевые возможности и использовать против как командных пунктов противника, так и его бронетехники, включая танки западного производства.