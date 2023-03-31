Постпред России при ООН: Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия не нарушает международные обязательства

Российская Федерация, собираясь разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО), не нарушает данными действиями свои международные обязательства и существующие договоренности по нераспространению таких вооружений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН и Совете Безопасности ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза международной организации.
Как отметил российский дипломат, Москва выстраивает свои отношения с Минском без какого-либо нарушения международных договоренностей. Ранее российский президент Владимир Путин, напомнил Небензя, прямо указывал, что передаваться Белоруссии ядерное оружие не будет.
Постпред раскрыл некоторые нюансы размещения тактического ядерного оружия в соседней стране. По его словам, Белоруссия получит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Кроме того, самолеты Военно-воздушных сил Белоруссии будут надлежащим образом переоборудованы, а их экипажи пройдут соответствующую переподготовку для работы с ядерным оружием. Также в стране построят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.
Однако, отметил Небензя, речь не идет о передаче вооружений. Тактическое ядерное оружие, находясь на территории Белоруссии, будет оставаться под контролем России. Следовательно, Небензя подразумевает реализацию примерно такой же модели, какую используют США в странах Западной Европы, где более полувека размещается американское ядерное оружие на многочисленных военных базах, в том числе в той же Германии.
Стоит отметить, что Запад сам своими действиями вынудил Россию пойти на такой шаг, как размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Его возмущения по данному поводу циничны, поскольку в Европе находится американское ядерное оружие.