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Постпред России при ООН: Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия не нарушает международные обязательства

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Постпред России при ООН: Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия не нарушает международные обязательства

Российская Федерация, собираясь разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО), не нарушает данными действиями свои международные обязательства и существующие договоренности по нераспространению таких вооружений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН и Совете Безопасности ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза международной организации.


Как отметил российский дипломат, Москва выстраивает свои отношения с Минском без какого-либо нарушения международных договоренностей. Ранее российский президент Владимир Путин, напомнил Небензя, прямо указывал, что передаваться Белоруссии ядерное оружие не будет.

Постпред раскрыл некоторые нюансы размещения тактического ядерного оружия в соседней стране. По его словам, Белоруссия получит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Кроме того, самолеты Военно-воздушных сил Белоруссии будут надлежащим образом переоборудованы, а их экипажи пройдут соответствующую переподготовку для работы с ядерным оружием. Также в стране построят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.

Однако, отметил Небензя, речь не идет о передаче вооружений. Тактическое ядерное оружие, находясь на территории Белоруссии, будет оставаться под контролем России. Следовательно, Небензя подразумевает реализацию примерно такой же модели, какую используют США в странах Западной Европы, где более полувека размещается американское ядерное оружие на многочисленных военных базах, в том числе в той же Германии.

Стоит отметить, что Запад сам своими действиями вынудил Россию пойти на такой шаг, как размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Его возмущения по данному поводу циничны, поскольку в Европе находится американское ядерное оружие.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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11 комментариев
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 19:29
    +4
    Конечно никакого нарушения нет.
    Это Я.О. остаётся российским и под российским управлением.
    Не нравится западу, когда им, как говорил Хрущёв, -"запускают ежа в штаны".
  2. AlexGa
    AlexGa Вчера, 19:31
    +2
    Постпред раскрыл некоторые нюансы размещения тактического ядерного оружия в соседней стране. По его словам, Белоруссия получит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Кроме того, самолеты Военно-воздушных сил Белоруссии будут надлежащим образом переоборудованы, а их экипажи пройдут соответствующую переподготовку для работы с ядерным оружием. Также в стране построят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.

    Сегодня Лукашенко как бы невзначай упомянул, что Полонезы тоже могут нести спецзаряд.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:36
    +1
    На прямой вопрос Ненбензя : США размещает в Европе ядерное оружие ? Представитель США в СБ ООН промолчал.Раз молчит ,значит уважает.Хотел представить представителя США в ООН используя западные ценности такие как ККК * ,не все негры равны в США передумал.Может его родственники дальние были рабами?Или он из пришлых в 20 веке.
  4. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:38
    0
    Ну им впринципе фиолетово, через 5 минут сдохнуть или через полчаса. Один фиг они первыми начнут с массового запуска ракет и предворительного отьезда зарубеж.
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Вчера, 19:40
    +3
    Не нарушает??? Россия много лет ломала копья по поводу американского ТЯО в Европе утверждая, что размещение на территории Европы ядерного оружия в странах, которые собственного ядерного оружия не имеют, является нарушением ДНЯО как со стороны страны, которая размещает данное оружие, так и со стороны страны, на территории которой это оружие размещается.

    Ответ симметричный но мир катится к разрушению всех договоров, ограничивающих вооружения.
  6. Румaтa
    Румaтa Вчера, 20:35
    +3
    Цитата: Ulan.1812
    Ulan.1812 (Борис Герасимов)

    Скажу Вам как родному, размещение некоторых подразделений РВСН в РБ тоже ничему не противоречит.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 20:42
      +2
      Цитата: Румaтa
      Цитата: Ulan.1812
      Ulan.1812 (Борис Герасимов)

      Скажу Вам как родному, размещение некоторых подразделений РВСН в РБ тоже ничему не противоречит.

      Несомненно. Комментарий короткий,, зато коротко, но ясно.
  7. t-12
    t-12 Вчера, 20:38
    -1
    А что вообще даёт размещение ТЯО в Белоруссии? Грозить полякам и немцам можно и из Калининграда. До Вашингтона "Искандеры" не достанут, это ракеты на Кубу надо отправлять, а лучше на Бермуды.
  8. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 20:53
    0
    А вот что заявили наши китайские стратегические партнёры:
    Китай выступает против передачи ядерного оружия другим странам и его размещения за пределами своих территорий. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан. Об этом сообщает "Рамблер".

    «Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны», — сказал он.

    Шуан напомнил, что в 2022 году пять лидеров ядерных стран заявили о невозможности выиграть ядерную войну, поскольку допустить возникновение такого конфликта нельзя. По его словам, Китай призывает все ядерные державы придерживаться обязательств и избегать конфликтов между ядерными государствами, чтобы уменьшить риск ядерной войны.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Вчера, 21:39
      +1
      Цитата: Аль Манах
      А вот что заявили наши китайские стратегические партнёры:
      Китай выступает против передачи ядерного оружия другим странам и его размещения за пределами своих территорий. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан. Об этом сообщает "Рамблер".

      «Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны», — сказал он.

      Шуан напомнил, что в 2022 году пять лидеров ядерных стран заявили о невозможности выиграть ядерную войну, поскольку допустить возникновение такого конфликта нельзя. По его словам, Китай призывает все ядерные державы придерживаться обязательств и избегать конфликтов между ядерными государствами, чтобы уменьшить риск ядерной войны.

      Ну правильно говорит. Только он не о российском Я.О. а о таком оружии любых стран. В т.ч. и американском.
      Россия тоже много раз об этом говорила, только американцы плевали.
      Этот шаг России всего лишь ответный.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Вчера, 21:56
        0
        Только он не о российском Я.О. а о таком оружии любых стран. В т.ч. и американском.

        Вот только почему-то заявил он об этом не тогда, когда американцы стали размещать своё ЯО, а когда о намерении сделать это заявили мы. Но это, конечно же, совпадение, а так китайцы нам друзья, да.