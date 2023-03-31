Глава эстонского МИД предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу внес предложение о прекращении действия заключенного в 1997 году основополагающего акта между Россией и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.По словам главы внешнеполитического ведомства республики, исходя из проведения Россией спецоперации на Украине, не идет никакой речи о сотрудничестве между РФ и НАТО и заключенный ранее акт утратил силу.Согласно результатам парламентских выборов, прошедших в Эстонии в начале марта, партия Isamaa ("Отечество"), членом которой является Рейнсалу, не набрала достаточного количества голосов избирателей и оказалась в оппозиции. После того, как будет сформирован новый состав Кабмина страны, Рейнсалу лишится занимаемой в настоящее время должности.Суть соглашений между Россией и НАТО сводится к сокращению численности вооруженных сил, количества имеющихся вооружений, а также к созданию принципиально новой архитектуры в сфере безопасности. Одним из основополагающих условий соглашения является поддержание военного паритета, достигнутого не за счет гонки вооружений.В документе предполагалось создание модели отношений между бывшими противниками, позволявшей осуществлять контроль над процессом сокращения наступательных потенциалов, одновременно укрепляя сотрудничество в сфере безопасности.Блок НАТО фактически первым нарушил этот договор, начав расширение на восток, в сторону границ Российской Федерации.