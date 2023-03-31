Военное обозрение
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Глава эстонского МИД предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО

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Глава эстонского МИД предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу внес предложение о прекращении действия заключенного в 1997 году основополагающего акта между Россией и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.


По словам главы внешнеполитического ведомства республики, исходя из проведения Россией спецоперации на Украине, не идет никакой речи о сотрудничестве между РФ и НАТО и заключенный ранее акт утратил силу.

Согласно результатам парламентских выборов, прошедших в Эстонии в начале марта, партия Isamaa ("Отечество"), членом которой является Рейнсалу, не набрала достаточного количества голосов избирателей и оказалась в оппозиции. После того, как будет сформирован новый состав Кабмина страны, Рейнсалу лишится занимаемой в настоящее время должности.

Суть соглашений между Россией и НАТО сводится к сокращению численности вооруженных сил, количества имеющихся вооружений, а также к созданию принципиально новой архитектуры в сфере безопасности. Одним из основополагающих условий соглашения является поддержание военного паритета, достигнутого не за счет гонки вооружений.

В документе предполагалось создание модели отношений между бывшими противниками, позволявшей осуществлять контроль над процессом сокращения наступательных потенциалов, одновременно укрепляя сотрудничество в сфере безопасности.

Блок НАТО фактически первым нарушил этот договор, начав расширение на восток, в сторону границ Российской Федерации.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 19:47
    +8
    В самом деле..Зачем поддерживать то,что уже не действует.И на что наложен болт.Причем,не наш.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Вчера, 19:49
      +2
      Глава эстонского МИД предложил отменить

      Собаки лают ,СВО идет .. hi
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 20:21
        +1
        Цитата: Дед Пихто
        Глава эстонского МИД предложил отменить

        Собаки лают ,СВО идет .. hi

        В пекло основополагающий акт. am
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Вчера, 21:08
          +2
          Цитата: Бородач
          Цитата: Дед Пихто
          Глава эстонского МИД предложил отменить

          Собаки лают ,СВО идет .. hi

          В пекло основополагающий акт. am

          Россия всех сметет со своего пути многострадального ..
          И бесы нам не братья
      2. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Вчера, 21:01
        +1
        А карлики орут в надежде что их кто нибудь услышит прежде чем раздавит))
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 20:13
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      В самом деле..Зачем поддерживать то,что уже не действует.И на что наложен болт.Причем,не наш.

      https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25468.htm
      Преамбула Договора
      Российская Федерация, с одной стороны, и Организация Североатлантического договора и ее государства-члены, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Россия и НАТО, на основе твердого обязательства, принятого на высшем политическом уровне, будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве.
      Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Настоящим Актом подтверждается их решимость наполнить конкретным содержанием общее обязательство России и НАТО по созданию стабильной, мирной и неразделенной Европы, единой и свободной, на благо всех ее народов.
      Дальше этот Договор, эту "филькину грамоту", можно не читать

      А на ээстоооннского министра можно внимания вобще не обращать. До эстонского МИД ещё лет через пять дойдёт, что мы, оказывается, фактически с НАТО войну ведём.
  2. Егоза
    Егоза Вчера, 19:50
    +5
    Давно пора себе руки развязать раз с шулерами дело имеешь!
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Вчера, 21:10
      +3
      Цитата: Егоза
      Давно пора себе руки развязать раз с шулерами дело имеешь!

      Да вроде Елена начали мочить и в плен не брать ..ЧВК работают четко
  3. К-50
    К-50 Вчера, 19:57
    +9
    Глава эстонского МИД предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО

    Хех, может тогда и эстонию отменить с остальными триболтусами?
    Всё павно Россия золотом за те земли платила, вот пусть сначала выкупятся, с процентами, потом пасть разевают, если смогут. fellow lol
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 20:23
      +1
      Цитата: К-50
      Хех, может тогда и эстонию отменить с остальными триболтусами?
      Всё равно Россия золотом за те земли платила, вот пусть сначала выкупятся, с процентами

      Надеюсь, продажа территорий американскому менталитету не противна? Сами хотели не так давно за Гренландию заплатить. А уж с Аляской вобще история мутная, но, как я понимаю, возвращать её никто не собирается.

      И ещё.
      Интересно, во сколько раз с учётом инфляции те "ефимки" и проценты по ним перекроют те 300 лярдов, которые наш "экономический блок" Западу подарил?
      1. Ратник с пулеметом
        Ратник с пулеметом Вчера, 21:02
        +1
        Сумма будет похожа на амерзский госдолг))
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 22:45
      -1
      Цитата: К-50
      Всё павно Россия золотом за те земли платила, вот пусть сначала выкупятся, с процентами, потом пасть разевают, если смогут.

      Российская империя заплатила шведам только за земли, которые она отобрала у шведов. В те времена это делалось, но никто не спрашивал народ, заселяющий эти земли. Это итог войны.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:58
    +3
    Эээстонскиййй паареенььь только сейчас поооняяял что мы поолоожииили боолтт на этот Акт в 2014 году.Идиот .
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Вчера, 21:13
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Эээстонскиййй паареенььь только сейчас поооняяял что мы поолоожииили боолтт на этот Акт в 2014 году.Идиот .

      Да этим шавкам ,лишь бы полаять ..И страх у них жутий Андрей !
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 22:47
      0
      Цитата: tralflot1832
      Эээстонскиййй паареенььь только сейчас поооняяял что мы поолоожииили боолтт на этот Акт в 2014 году.

      А чтобы Вы хотели, если всё правительство проамериканское, которое не думает о своём народе.
  5. Флибустьер
    Флибустьер Вчера, 20:10
    +5
    И отменить договор 1949 года о создании НАТО тоже.
    И обязать Эssтонию соблюдать Ништадский договор 1721 года
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 22:50
      0
      Цитата: Флибустьер
      И обязать Эssтонию соблюдать Ништадский договор 1721 года

      А разве в то время ,такое государство сосуществовало ? Вы ну наверное забали
  6. Nord11
    Nord11 Вчера, 20:13
    +3
    На карте эти трибалтийские карапузы одним плевком закрываются, а в жизни истошно орут, только их и слышно. Боятся что если не гавкать, то хозяин кормить будет забывать..
  7. kakvastam
    kakvastam Вчера, 20:22
    +1
    Войны никто не хотел. Война была неизбежна.

    Враньё, конечно.
    Потому она и неизбежна, что слишком уж многим хочется повоевать. Те, кто помнил, что такое настоящая война, давно уже умерли, так что пришло время для новой прививки.
  8. Румaтa
    Румaтa Вчера, 20:29
    +2
    Глава эстонского МИД ......прекращении действия заключенного в 1997 году основополагающего акта

    Полностью согласен.
    Нужен новый Договор, предусматривающий возвращение НАТЫ к границам 1991 года и восстановление всех военных баз Советской Армии в Европе, ГСВГ в т.ч.
  9. SIT
    SIT Вчера, 20:31
    +1
    Эти горячие эстонские парни думают, что чем больше они будут лаять на Россию, тем больше бабла им будет отстегивать Евросоюз. Вот только они не понимают, что когда их хозяева решат действительно перевести конфликт в горячую стадию, всей этой Прибалтике жить максимум полчаса - час. Никакое НАТО их защищать не будет ибо с военной точки зрения это бессмысленно. России же после вот такого их лая в нашу сторону тоже смысла кого то и чего то там жалеть нет никакого. Значит будет не какая то мутная СВО, а война по Уставу, когда командир обязан использовать для подавления противника ВСЕ имеющиеся у него огневые средства вплоть до применения тактического ядерного оружия.
  10. Румaтa
    Румaтa Вчера, 20:31
    +2
    Цитата: Nord11
    карапузы одним плевком закрываются,

    Напрасно т. Сталин отдал им часть Восточной Пруссии.((((
  11. KLM77
    KLM77 Вчера, 20:47
    +2
    Для начала этот холоп пусть выплатит два миллиона ефимков золотом, с процентами, уплаченных Петром I Швеции. Потом вернёт инвестиции СССР и только потом пасть раскрывает.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 20:57
    0
    Проснулся. НАТО давно де-факто его ликвидировало.
    До эстонцев как всегда д-о-о-о-о-лго дооохо-о-о-о-о-одит.
  13. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:32
    0
    Эстонию можно перешагнуть. Но там не только солдаты НАТО. Там и эстонцы, которые картошку выращивают. И пятнадцать лет назад эту картошку в Россию привозили. А мы эту картошку покупали. Эстонцы, те, кто на земле работают, старались говорить на подзабытом русском языке. Некоторые из нас пробовали отвечать Привет или Спасибо по-эстонски.
    А теперь что? Если знакомый когда то Тартусский Университет закончил, то с ним не разговаривать? Или сообщить о месте его обучения?
    А если кто в Эстонских силах самообороны служил, а теперь в России живёт и работает... Его тоже во враги?
    А те, кто в Эстонии и родились и выросли и родной язык у которых русский и родственники в России? Они враги Эстонии?