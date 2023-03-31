Глава эстонского МИД предложил отменить основополагающий акт между Россией и НАТО

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу внес предложение о прекращении действия заключенного в 1997 году основополагающего акта между Россией и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.
По словам главы внешнеполитического ведомства республики, исходя из проведения Россией спецоперации на Украине, не идет никакой речи о сотрудничестве между РФ и НАТО и заключенный ранее акт утратил силу.
Согласно результатам парламентских выборов, прошедших в Эстонии в начале марта, партия Isamaa ("Отечество"), членом которой является Рейнсалу, не набрала достаточного количества голосов избирателей и оказалась в оппозиции. После того, как будет сформирован новый состав Кабмина страны, Рейнсалу лишится занимаемой в настоящее время должности.
Суть соглашений между Россией и НАТО сводится к сокращению численности вооруженных сил, количества имеющихся вооружений, а также к созданию принципиально новой архитектуры в сфере безопасности. Одним из основополагающих условий соглашения является поддержание военного паритета, достигнутого не за счет гонки вооружений.
В документе предполагалось создание модели отношений между бывшими противниками, позволявшей осуществлять контроль над процессом сокращения наступательных потенциалов, одновременно укрепляя сотрудничество в сфере безопасности.
Блок НАТО фактически первым нарушил этот договор, начав расширение на восток, в сторону границ Российской Федерации.