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Канцлер ФРГ расстроил представителя Украины прогнозом по срокам завершения конфликта

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Канцлер ФРГ расстроил представителя Украины прогнозом по срокам завершения конфликта

Боевые действия на Украине могут продлиться еще два и даже четыре года. Такие сроки завершения конфликта озвучил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на организованной Frankfurter Allgemeine Zeitung конференции.


Как отметил глава немецкого правительства, власти ФРГ и другие западные страны будут делать все возможное, чтобы поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. Но если боевые действия затянутся на четыре года, это станет серьезным вызовом для Германии, подчеркнул канцлер.

Слова Шольца произвели негативное впечатление на выступавшего после главы германского правительства заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника. Как известно, у Мельника давние и сложные отношения с Шольцем. Еще в бытность послом в ФРГ, он обозвал канцлера «обиженной ливерной колбасой».

Но сейчас Мельника разозлили слишком длительные сроки конфликта, озвученные канцлером. Замглавы МИД Украины заявил, что Киев не хочет мириться с такими перспективами конфликта и рассчитывает на мир уже в этом году, если Запад нарастит свою поддержку ВСУ.

Мельник отметил, что Украина не хочет долго воевать с Россией из-за больших потерь. Он опять призвал Запад передавать для ВСУ больше вооружений, в первую очередь танки западного производства и боеприпасы для артиллерии.

Реакция украинского чиновника вполне естественна. За четыре года противостояния с Россией от Украины просто ничего не останется: боеспособное и не противящееся призыву в ВСУ население будет «перемолото» в конфликте, после чего российские вооруженные силы просто займут всю ее территорию.
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 19:45
    +14
    Военные действия должны вестись до нашей Победы.Все.По срокам рассуждать нет смысла
  2. Егоза
    Егоза Вчера, 19:49
    -5
    2-4 года? Ну это он оптимист! И года не продержатся. А вот где Шольц после того будет?
    1. invisible_man
      invisible_man Вчера, 19:57
      +5
      Год назад говорили, что месяц не продержится.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 19:49
    0
    Так Штоц точно не сформулировал,какие военые действия ? Может он имел ввиду бандеровцев в подполье на Украине и через 4 года опять Российско Польские танки в Берлине.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Вчера, 19:57
      +4
      Шольц достаточно открыто озвучил реализуемый США сценарий Украинского конфликта. Никакой победы Украины в нем нет, а вот США свой гешефт получают. А мы вынуждены ему (американскому плану) следовать как трамвай по рельсам.
      1. topol717
        topol717 Вчера, 20:29
        0
        Цитата: blackGRAIL
        А мы вынуждены ему (американскому плану) следовать как трамвай по рельсам.

        Не совсем так. США играли на 2 результата. Либо Украина в НАТО и оттягивание этого конфликта на 10 или 20 лет. Либо конфликт и раздербанивание Европы. У России выбор был, но из 2х не самых хороших вариантов.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 19:56
    0
    Всё будет по канонам Мольтке старшего пан Мельник.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 00:27
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Всё будет по канонам Мольтке старшего пан Мельник.

      Пан Мельник знает реальные потери ВСУ , и возможности моб . резерва . hi
  5. Румaтa
    Румaтa Вчера, 20:12
    +1
    Можете не верить.
    Укрофашистам ВФУ, по крайней мере под Артёмовском, внушили и они уверены абсолютно, что "Война закончится в этом мае".
    Как это удаётся их геббельсовской пропаганде - можно только завидовать и учиться.
    Может ещё и поэтому и дерутся как зомби, впрочем они и есть зомби.
  6. Флибустьер
    Флибустьер Вчера, 20:13
    +3
    Боевые действия на Украине могут продлиться еще два и даже четыре года.

    Если руководствоваться стратегией "мы ещё ничего не начинали" и "курочка по зернышку клюёт", заключать зерновые сделки и делать жесты доброй воли, то война на Украине продлится минимум 10 лет.
  7. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Вчера, 20:15
    0
    Шольц видно хочет воевать чужими руками до последнего украинца... Не переживай, колбасный огрызок, Рехстаг мы уже брали, возьмем и сейчас)))
  8. kakvastam
    kakvastam Вчера, 20:28
    -1
    Какая разница, что сказала какая говорящая голова? Политику верить - себя не уважать.
    А уж обсуждать их взаимные обиды и того хуже.