Боевые действия на Украине могут продлиться еще два и даже четыре года. Такие сроки завершения конфликта озвучил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на организованной Frankfurter Allgemeine Zeitung конференции.
Как отметил глава немецкого правительства, власти ФРГ и другие западные страны будут делать все возможное, чтобы поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. Но если боевые действия затянутся на четыре года, это станет серьезным вызовом для Германии, подчеркнул канцлер.
Слова Шольца произвели негативное впечатление на выступавшего после главы германского правительства заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника. Как известно, у Мельника давние и сложные отношения с Шольцем. Еще в бытность послом в ФРГ, он обозвал канцлера «обиженной ливерной колбасой».
Но сейчас Мельника разозлили слишком длительные сроки конфликта, озвученные канцлером. Замглавы МИД Украины заявил, что Киев не хочет мириться с такими перспективами конфликта и рассчитывает на мир уже в этом году, если Запад нарастит свою поддержку ВСУ.
Мельник отметил, что Украина не хочет долго воевать с Россией из-за больших потерь. Он опять призвал Запад передавать для ВСУ больше вооружений, в первую очередь танки западного производства и боеприпасы для артиллерии.
Реакция украинского чиновника вполне естественна. За четыре года противостояния с Россией от Украины просто ничего не останется: боеспособное и не противящееся призыву в ВСУ население будет «перемолото» в конфликте, после чего российские вооруженные силы просто займут всю ее территорию.