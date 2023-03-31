Военное обозрение
Войти Регистрация

На вооружении ВСУ замечены вездеходы BvS10

8
На вооружении ВСУ замечены вездеходы BvS10

В результате массовых поставок ВСУ западной военной техники арсенал украинской армии неуклонно расширялся после начала проведения спецоперации ВС РФ. В настоящее время на вооружении войск киевского режима находится свыше 160 образцов боевых систем: танков различных типов, колёсных и гусеничных машин, артиллерии, противотанковых комплексов.


Их поддержание в эксплуатации очень затруднительно из-за нехватки инфраструктуры обслуживания, что во многих случаях приводит к каннибализации или к ремонту за рубежом

- отмечается в западной прессе.

При этом этот «зверинец» продолжает неуклонно пополняться. На днях на вооружении ВСУ был замечен новый тип техники – вездеходы BvS10. Как указывается в издании Army Recognition, одна из машин была поставлена из Италии, а вторая из Великобритании или Нидерландов.

BvS10 – это гусеничная бронированная машина-амфибия повышенной проходимости, разработанная шведской компанией BAE Systems Hägglunds для использования в сложных условиях. Основной функцией BvS10 является транспортировка войск и снаряжения (грузоподъемность до 5 т) по труднопроходимой местности, включая снег, болота и горы. Она в состоянии пересекать водные преграды и поддерживать десантные операции.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 22:23
    -3
    Понятно, чтоив прессе уже нём пишут, что и в каком количестве поставляется на Украину.
    Вопрос остаётся открытым - как и почему?
  2. михаилл
    михаилл Вчера, 23:06
    +1
    Двухзвенные вездеходы проходимость действительно невообразимую имеют.
    Только мне не понятно, из люка манекен-кадавр торчит для испытаний или живой человек? Если живой, то мне с моим компрессионным позвоночника, как-то сразу спину потянуло.
  3. Рядовой СА
    Рядовой СА Вчера, 23:15
    0
    Цитата: михаилл
    Только мне не понятно, из люка манекен-кадавр торчит для испытаний или живой человек? Если живой, то мне с моим компрессионным позвоночника, как-то сразу спину потянуло.

    Да и в условиях боевых действий из люка так опасно высовываться , даже для лучшего обзора.
    Пуля прилетит , или осколок попадёт ...
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 23:40
      0
      Цитата: Рядовой СА
      Пуля прилетит , или осколок попадёт ...

      Скорее всего до пуль и осколков не доедет. На кочке мотанет и в пояснице хрустнет- инвалид колясочник. Позвоночник назад очень плохо изгибается.
      Поэтому думается мне, что манекен. Хотя рассматривал на увеличении и на других ресурсах фотку нашел- к однозначному выводу не пришел.
  4. ТОР2
    ТОР2 Вчера, 23:48
    0
    BvS10 – это гусеничная бронированная машина-амфибия повышенной проходимости, разработанная шведской компанией BAE Systems Hägglunds для использования в сложных условиях.
    Пойдёт для изучения. Может что и для гражданской сферы пригодится.
  5. Arabfun
    Arabfun Вчера, 23:53
    0
    BvS10 - это гусеничный артикулированный амфибийный бронированный транспортёр. BvS10 может перевозить до 12 человек, имеет защиту от баллистики и противотанковых мин, а дополнительную защиту обеспечивают дымовые гранатометы*. Он может перевозить до шести тонн груза и имеет объем грузового отсека 2,5 м3 + 6,5 м3.(Площадь грузового отсека объемом 9 куб. м равна 3 кв. м)
    *(Дымовой гранатомет - это устройство для быстрой постановки маскирующих дымовых или аэрозольных завес в непосредственной близости от машины.Дымовой гранатомет защищает от визуального обнаружения и наведения оружия на объект)
  6. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 01:05
    0
    Цитата: ТОР2
    Пойдёт для изучения. Может что и для гражданской сферы пригодится.

    Бронированный в гражданской сфере ? Для выставки в Парке Победы . Детям полазить .
    Свои аналоги , уже давно разработанные в войсках по реляциям кое-где на Дальнем
    Севере уже ездят . В количествах , чуть больших ,чем танки" Армата" , имеющиеся в
    наличии.
  7. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 01:40
    0
    Где и когда еще можно испытать и соответственным образом проверить эффективность вооружения как не на окраине?