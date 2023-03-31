На вооружении ВСУ замечены вездеходы BvS10

Их поддержание в эксплуатации очень затруднительно из-за нехватки инфраструктуры обслуживания, что во многих случаях приводит к каннибализации или к ремонту за рубежом

В результате массовых поставок ВСУ западной военной техники арсенал украинской армии неуклонно расширялся после начала проведения спецоперации ВС РФ. В настоящее время на вооружении войск киевского режима находится свыше 160 образцов боевых систем: танков различных типов, колёсных и гусеничных машин, артиллерии, противотанковых комплексов.- отмечается в западной прессе.При этом этот «зверинец» продолжает неуклонно пополняться. На днях на вооружении ВСУ был замечен новый тип техники – вездеходы BvS10. Как указывается в издании Army Recognition, одна из машин была поставлена из Италии, а вторая из Великобритании или Нидерландов.BvS10 – это гусеничная бронированная машина-амфибия повышенной проходимости, разработанная шведской компанией BAE Systems Hägglunds для использования в сложных условиях. Основной функцией BvS10 является транспортировка войск и снаряжения (грузоподъемность до 5 т) по труднопроходимой местности, включая снег, болота и горы. Она в состоянии пересекать водные преграды и поддерживать десантные операции.