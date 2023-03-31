Военкор: ВСУ привезли 10 танков Leopard на Угледарское направление

На Угледарском направлении ожидается если не наступление, то его имитация в виде отвлекающего удара. Но в любом случае, парни, держащие здесь оборону, всегда начеку и готовы к самому неожиданному развитию событий

В районе Угледара появились танки Leopard немецкого производства. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на командира БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса с позывным «Викинг».Как отмечает военкор, количество завезенных под Угледар танков Leopard – 10 единиц. Это не очень большое количество для того, чтобы перейти в контрнаступление. Тем не менее, вряд ли западную технику просто так доставили бы на одно из довольно важных и сложных направлений.- пишет Telegram-канал WarGonzo Напомним, что в настоящее время танки Leopard уже передали Украине Польша, Германия и Португалия. Готовится отправка танков немецкого производства еще из нескольких европейских государств. Киевский режим возлагает на западную военную технику большие надежды, рассчитывая, что она сыграет важную роль в анонсированном на апрель-май 2023 года контрнаступлении ВСУ.Ранее командир российского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что его бойцы очень хотят захватить или подбить вражеские танки немецкого производства, поскольку за каждый такой танк назначена очень солидная премия. Встречи с немецкими танками, по его словам, спецназовцы «Ахмата» не боятся.Если на Угледарском направлении враг задействует танки Leopard, то можно не сомневаться, что и здесь российские военнослужащие дадут достойный отпор любым попыткам их применения для атак против позиций наших вооруженных сил.