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Военкор: ВСУ привезли 10 танков Leopard на Угледарское направление

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Военкор: ВСУ привезли 10 танков Leopard на Угледарское направление

В районе Угледара появились танки Leopard немецкого производства. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на командира БАРС-23 Союза Добровольцев Донбасса с позывным «Викинг».


Как отмечает военкор, количество завезенных под Угледар танков Leopard – 10 единиц. Это не очень большое количество для того, чтобы перейти в контрнаступление. Тем не менее, вряд ли западную технику просто так доставили бы на одно из довольно важных и сложных направлений.

На Угледарском направлении ожидается если не наступление, то его имитация в виде отвлекающего удара. Но в любом случае, парни, держащие здесь оборону, всегда начеку и готовы к самому неожиданному развитию событий

- пишет Telegram-канал WarGonzo.

Напомним, что в настоящее время танки Leopard уже передали Украине Польша, Германия и Португалия. Готовится отправка танков немецкого производства еще из нескольких европейских государств. Киевский режим возлагает на западную военную технику большие надежды, рассчитывая, что она сыграет важную роль в анонсированном на апрель-май 2023 года контрнаступлении ВСУ.

Ранее командир российского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что его бойцы очень хотят захватить или подбить вражеские танки немецкого производства, поскольку за каждый такой танк назначена очень солидная премия. Встречи с немецкими танками, по его словам, спецназовцы «Ахмата» не боятся.

Если на Угледарском направлении враг задействует танки Leopard, то можно не сомневаться, что и здесь российские военнослужащие дадут достойный отпор любым попыткам их применения для атак против позиций наших вооруженных сил.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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33 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:20
    +7
    Поверим что они под Угледаром только после кадров воздушной разведки .Я могу тоже сказать ,подводная лодка в степях Украины.Ага ,АПЛ класса " Огайо".
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 20:23
      +3
      Её уже потопили? lol В тех самых степях?
      --------------------
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 20:32
        +4
        Цитата: Nexcom
        Её уже потопили?

        Её где-то тут надо было искать
        Теперь, наверное, уже на металлолом вывезли.laughing
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 20:26
      +2
      Цитата: tralflot1832

      tralflot1832 (Андрей С.)

      Вам +, но по результатам воздушной разведки немедленно должны подниматься в воздух камикадзе и мочить эти гробы на колёсах.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 20:35
        +8
        Ну,они не на колесах.И далеко не гробы.Это военная техника создавалась впику ОВД и СССР.Со всем прилагающим.Слишком много фейков и дезы оттуда.В ближайшее время увидим,там без наших советов разберутся
    3. Mol_18
      Mol_18 Вчера, 20:30
      -2
      Там уж леопард захватили помните с польским экипажем, то леопард в грязи застрял и прочее. Мы только знаем что их возможно больше 100 возможно. Их не будут разбазаривать просто так, их скоцентрируеься в одном месте точнее на участке фронта, чтобы прорваться и все.
    4. скептик
      скептик Вчера, 20:48
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Поверим что они под Угледаром только после кадров воздушной разведки .

      Это скорее всего те надувные резинки "Леопард", которые завезли в Николаев, пару месяцев назад. Будут блеф организовывать, а сами в лесах, под приграничными областями России. (В лесах проще и эффект окажется круче).
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Вчера, 20:27
    +5
    Вот чего не понимаю, так это того, как они могут там что-то возить. Железнодорожное сообщение должно было быть прервано ещё до попыток штурма Угледара. Иначе, для чего вообще ВВС?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 20:35
      +5
      Цитата: СергейАлександрович
      Железнодорожное сообщение должно было быть прервано ещё до попыток штурма Угледара.

      А титан как возить в Америку? Наш "экономический блок" считает, что "контрактные обязательства" важнее.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 02:50
        0
        Не подскажите, а кому в Америку титан везут и кто? От закупок в России Боинг отказался год назад, на окраине добычи руды и выплавки титана, вероятно, нет совсем, если только складские запасы остались
  3. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Вчера, 20:28
    -4
    И узнав, что LeopErdы пришли к Угледару, ВС РФ сразу разбежались от страха?? Фигушки!! Сейчас отожмут пару штук для изучения, а остальные сожгут за милую душу...
    1. ВПП-1
      ВПП-1 Вчера, 20:46
      +2
      Цитата: Андрей Андреев_2
      И узнав, что LeopErdы пришли к Угледару, ВС РФ сразу разбежались от страха?? Фигушки!! Сейчас отожмут пару штук для изучения, а остальные сожгут за милую душу...

      Цитата: General Failure
      Когда этих лёпердов ждать в Кубинке?
      Естественно сразу после того как вы оба отбудете на ЛБС для их захвата! winked
    2. volodimer
      volodimer Вчера, 20:52
      +4
      Поржать будем потом.
      А сейчас.. Морпехам ТОФа предстоит их встретить.
      Удачи земляки.Да хранит вас БОГ
      Знаю, Вы не подведёте.
      Апти, если первую кошку поймают не твои бойцы, думаю, что это не станет обидой. Одна страна, одна задача.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 00:09
      +1
      Боюсь ,что эти танки не для боя привезли, а только для того ,чтоб наши поссорились за трофеи. Ребята, прошу вас не жадничайте. Тут вот как в спорте, если сам не забиваешь , дай партнеру пас!
  4. General Failure
    General Failure Вчера, 20:37
    -6
    Когда этих лёпердов ждать в Кубинке?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 20:57
      0
      Это наверно надо к Оркестрантам обращаться .Кстати какая премия у нас за первый уничтоженый Лёпард?.
    2. volodimer
      volodimer Вчера, 21:05
      -1
      На выставке, после победы..........
    3. Ныробский
      Ныробский Вчера, 22:00
      0
      Цитата: General Failure
      Когда этих лёпердов ждать в Кубинке?

      Все там будут. И лёпарды, и гепарды и челенджеры. Нет неубиваемой техники.
  5. sdivt
    sdivt Вчера, 20:52
    +2
    Да, спору нет, Леопард - серьёзная машина
    Но всерьёз ожидать какого-то прорыва от десяти машин?
    Как минимум, наивно, на мой взгляд
  6. михаилл
    михаилл Вчера, 20:56
    0
    Интересно, эти танки так прямо с крестами на башнях в бой пойдут?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 21:45
      +1
      Нет, ещё вилы пририсуют.
      ...........................................
  7. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 20:56
    0
    Не каждый Leopard устоит перед встречей с "Алигатором", не говоря о "Ночном охотнике". Вихрь налетает неожиданно. good drinks
  8. Дед Пихто
    Дед Пихто Вчера, 20:59
    +1
    ВСУ привезли 10 танков Leopard на Угледарское направление

    Представляю ,как эти танки с крестами мотивируют наших ..
    Вспомнят прадедов и вообще англосаксов ,как они думали завалить СССР и сейчас Россию .
  9. Николай Кузнецов(в отставке,пенсионер)
    Николай Кузнецов(в отставке,пенсионер) Вчера, 21:06
    0
    А с космической разведкой как обстоят дела? Неужели совсем не видно? Ну хотя бы где-то промелькнуло: "...выявлены при помощи спутника ВКС и уничтожены ударом ... "
    1. Denis812
      Denis812 Вчера, 21:28
      +2
      Со спутника ВКС много чего видно, НО автоматического распознавания техники там нет.
      Так же как и у США, например.
      Сидят аналитики, которым льётся видео или фото, сейчас танк тут, через полчаса он там.
      Задача спутниковой группировки это стратегическая, а не тактическая разведка.
    2. AdAstra
      AdAstra Вчера, 21:47
      -3
      Ну так ВГ сказал же, что их ночью перевозят, а ночью "наши полномочия всё"(с) .
  10. Комментарий был удален.
  11. AlexWar
    AlexWar Вчера, 21:32
    0
    Ну и вопрос они решили одним днем наступать? Чтобы сжечь все танки? Если они такие хорошие танки то что они не наступают? Видимо как 22 июня готовят атаку с прорывом.
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 21:51
    0
    Ранее командир российского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что его бойцы очень хотят захватить или подбить вражеские танки немецкого производства

    Хотя бы без выжженной электроники what
  13. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Вчера, 22:12
    0
    Очень жду с нетерпением видео с горящими Леопардами!
    1. AlexTires
      AlexTires Вчера, 23:10
      -2
      Если вам так не терпится, вы можете это видео снять сами... На переднем крае... Если сумеете запалить котяру и выжить...
  14. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:15
    -1
    Цитата: СергейАлександрович
    Вот чего не понимаю, так это того, как они могут там что-то возить. Железнодорожное сообщение должно было быть прервано ещё до попыток штурма Угледара. Иначе, для чего вообще ВВС?


    Для того же, для чего и СВО?
    Для новых договоров об обязательном ответе на международной арене. И для усиления ослабления промышленных предприятий. Для тесного взаимодействия между Ростехом и ФСИН об обеспечении предприятий квалифицированными специалистами без оплаты за труд.
  15. Tim666
    Tim666 Сегодня, 01:36
    0
    Цитата: oppozite28
    Не каждый Leopard устоит перед встречей с "Алигатором", не говоря о "Ночном охотнике". Вихрь налетает неожиданно. good drinks

    Что аллигаторы что охотники жал боятся до жути и чтобы не быть ужаленными редко показываются
    .
  16. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 02:38
    0
    Опять фашистские "тигры" "пантеры " !!!- чем это закончилось все помнят. Похоже немцы предсказывают результат гейропейского шабаша.